Какво стои зад болезнената физиотерапията на Неймар? (ВИДЕО)

Неймар реши да разкрие любопитни детайли за това как протича физиотерапията на един професионален футболист. Бразилската звезда покани свои приятели да изживеят „реални моменти от рехабилитацията“ и чрез техните реакции показа колко болезнени и изтощителни могат да бъдат упражненията дори за непрофесионалисти.

Във видеото, публикувано в неговия Инстаграм профил, Неймар представя различни физиотерапевтични процедури и проследява реакциите на присъстващите, като следи дали усещат болка, колко трудно им е и как се справят с различни натоварвания.

Резултатът? Очевидно приятелите му не остават без реакция, а реакциите им казват повече от думи — физиотерапията в професионалния спорт не е нито лесна, нито безболезнена.

