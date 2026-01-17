Новини
Какво стои зад болезнената физиотерапията на Неймар? (ВИДЕО)

17 Януари, 2026 15:04 553 2

  • неймар-
  • рехабилитация-
  • приятели-
  • експеримент

Играчът показа на приятели какво наистина представлява, като болката не е за подценяване

Какво стои зад болезнената физиотерапията на Неймар? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Неймар реши да разкрие любопитни детайли за това как протича физиотерапията на един професионален футболист. Бразилската звезда покани свои приятели да изживеят „реални моменти от рехабилитацията“ и чрез техните реакции показа колко болезнени и изтощителни могат да бъдат упражненията дори за непрофесионалисти.

Във видеото, публикувано в неговия Инстаграм профил, Неймар представя различни физиотерапевтични процедури и проследява реакциите на присъстващите, като следи дали усещат болка, колко трудно им е и как се справят с различни натоварвания.

Резултатът? Очевидно приятелите му не остават без реакция, а реакциите им казват повече от думи — физиотерапията в професионалния спорт не е нито лесна, нито безболезнена.

View this post on Instagram

A post shared by Neymar Jr (@neymarjr)


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зле е

    1 0 Отговор
    Тоя приключи преди 10г с футбола

    15:12 17.01.2026

  • 2 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Не помна да съм го карал да става кух у кратуната ритнитопковец.

    15:14 17.01.2026

