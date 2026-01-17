Джокович не се фокусира върху рекорди от Големия шлем

Новак Джокович заяви, че на този етап от кариерата си не поставя рекордите от турнирите от Големия шлем като основна цел. На 38 години сръбската тенис легенда е убеден, че при добро здраве и подходящ ден може да победи всеки съперник, но признава, че вече не иска да се натоварва с допълнително напрежение, предава БТА. Със своите 24 титли от Големия шлем и рекордните 10 трофея от Откритото първенство на Австралия, Джокович се нуждае от още една титла, за да изпревари Маргарет Корт и да оглави еднолично вечната ранглиста. Въпреки това той подчерта, че се стреми да се концентрира върху постигнатото, а не върху евентуалните бъдещи успехи.

„Говори се много за 25-ата титла, но аз се опитвам да мисля за това, което вече съм направил, а не за това, което може да се случи“, каза Джокович на пресконференция в Мелбърн Парк. „Разбира се, бих се радвал, ако стигна дотам, но и 24 не е малко. Трябва да оценявам кариерата си и да се освободя от ненужния натиск. Очакванията винаги ги има, но не мисля, че крайното мислене от типа „успех или провал“ ми помага да играя по-добре“, добави той.

През миналия сезон Джокович достигна до полуфиналите на всички турнири от Големия шлем, но Яник Синер и Карлос Алкарас застанаха на пътя му към нови големи трофеи. За да стигне до 11-а титла в Мелбърн при 21-вото си участие в основната схема, вероятно ще трябва да се справи с един от тях или с двамата.

След две десетилетия на върха на световния тенис сърбинът призна, че физическото натоварване прави петсетовите двубои срещу най-младите звезди все по-предизвикателни. Въпреки това той не губи увереността си.

„Когато съм здрав и всичко се подреди в един ден, вярвам, че мога да победя всеки“, заяви Джокович. „Ако нямах тази увереност, нямаше да съм тук. Знам, че Синер и Алкарас в момента играят на много високо ниво, но това не означава, че останалите нямаме шанс. Затова винаги вярвам в себе си, особено тук“, допълни той.

Джокович пропусна подготвителния турнир в Аделаида, тъй като не се чувстваше напълно готов физически, но отказа да навлиза в детайли за състоянието си. Той увери, че се чувства добре преди старта си в Мелбърн срещу испанеца Педро Мартинес.

Сърбинът отхвърли и спекулациите за предстоящ край на кариерата си. По думите му тенисът все още му носи силни емоции и адреналин.

„Чувството да излизам на корта е почти като зависимост. Все още съм номер 4 в света и се състезавам на най-високо ниво, така че няма причина да мисля за оттегляне“, завърши Джокович, цитиран от агенция Ройтерс.