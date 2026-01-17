Реал се оглежда за Пачо от ПСЖ

Реал Мадрид следи ситуацията около защитника на Пари Сен Жермен Уилям Пачо и обмисля възможността да го привлече през летния трансферен прозорец, съобщава изданието Marca. Интересът към 24-годишния еквадорски национал идва лично от старши треньора на „белия балет“ Алваро Арбелоа, който е готов да настоява за трансфера при условие, че запази позицията си, предава БТА.

През настоящия сезон Пачо има 22 мача във всички турнири, в които е реализирал две попадения. Договорът му с парижкия клуб е валиден до края на юни 2029 година.

Според специализирания портал Transfermarkt пазарната стойност на защитника възлиза на около 70 милиона евро.