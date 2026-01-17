Новини
Реал се оглежда за Пачо от ПСЖ

17 Януари, 2026 14:08 504 1

Transfermarkt оценява стойността му на 70 милиона евро

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов

Реал Мадрид следи ситуацията около защитника на Пари Сен Жермен Уилям Пачо и обмисля възможността да го привлече през летния трансферен прозорец, съобщава изданието Marca. Интересът към 24-годишния еквадорски национал идва лично от старши треньора на „белия балет“ Алваро Арбелоа, който е готов да настоява за трансфера при условие, че запази позицията си, предава БТА.

През настоящия сезон Пачо има 22 мача във всички турнири, в които е реализирал две попадения. Договорът му с парижкия клуб е валиден до края на юни 2029 година.

Според специализирания портал Transfermarkt пазарната стойност на защитника възлиза на около 70 милиона евро.


  • 1 Баце Бистришкият Тигър

    0 0 Отговор
    Оня Пачо е някое менте. Истинският Пачо си е тук , в "Бистришките тигри". И Слави, и Румбата, и Секирата са си още в отбора. На който съм капитан!!!

    14:19 17.01.2026

