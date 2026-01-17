Почина президента на Фиорентина

Италианският футболен клуб Фиорентина съобщи за смъртта на своя президент Роко Комисо. Дългогодишният ръководител на „виолетовите“ е починал след продължително боледуване, информира клубната пресслужба. Комисо навърши 76 години през ноември миналата година, предава БТА.

„В този момент на огромна тъга мислите ни са с цялото семейство на Фиорентина – персонал, футболисти и служители, с всички, които познаваха Роко, с общността на Виола и най-вече с момчетата и момичетата, които ще продължат да носят цветовете на клуба и спомена за нашия Роко в Италия и по света. Липсваш ни и винаги ще ни липсваш“, се казва в официалното съобщение на клуба.