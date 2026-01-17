Новини
Почина президента на Фиорентина

17 Януари, 2026 13:41

Роко Комисо е издъхнал след продължително боледуване

Почина президента на Фиорентина - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Италианският футболен клуб Фиорентина съобщи за смъртта на своя президент Роко Комисо. Дългогодишният ръководител на „виолетовите“ е починал след продължително боледуване, информира клубната пресслужба. Комисо навърши 76 години през ноември миналата година, предава БТА.

„В този момент на огромна тъга мислите ни са с цялото семейство на Фиорентина – персонал, футболисти и служители, с всички, които познаваха Роко, с общността на Виола и най-вече с момчетата и момичетата, които ще продължат да носят цветовете на клуба и спомена за нашия Роко в Италия и по света. Липсваш ни и винаги ще ни липсваш“, се казва в официалното съобщение на клуба.


  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор
    За първи път чувам за такава държава.

    13:43 17.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Някой е бягал от час по БЕЛ❗
    ПодлогЪТ като част от речта❗

    13:49 17.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Как ли Калин е "Завършил журналистика през 1998 г."🤔🤔🤔

    13:51 17.01.2026

