Новини
Спорт »
Други спортове »
Бенямин Карл триумфира в Банско, Казанова спря българските лидери

Бенямин Карл триумфира в Банско, Казанова спря българските лидери

17 Януари, 2026 15:30 453 0

  • бенямин-
  • карл-
  • банско-
  • сноуборд-
  • казанова-
  • радослав янков-
  • тервел заамфиров

Австриецът записа 28-ата си победа за Световната купа

Бенямин Карл триумфира в Банско, Казанова спря българските лидери - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Австриецът Бенямин Карл спечели старта от Световната купа по алпийски сноуборд в паралелния гигантски слалом в Банско. Олимпийският шампион се наложи във финалната битка над канадеца Арно Годе, който бе най-бърз в квалификациите, и записа 28-ата си победа за Световната купа, съобщава БТА.

В хода на състезанието швейцарецът Джан Казанова се превърна в основна пречка за българските представители, след като елиминира последователно Тервел Замфиров и Радослав Янков. Двамата национали стартираха силно, класирайки се съответно трети и шести в квалификациите, но в крайното подреждане останаха пети и десети.

Янков отпадна още на осминафиналите след изключително оспорван дуел с Казанова, загубен с минималната разлика от 0.07 секунди. Малко по-късно Замфиров зарадва публиката в Банско с победа над словенеца Жан Кошир, но на четвъртфиналите също бе спрян от швейцареца в нов равностоен сблъсък.

С това Замфиров не успя да повтори най-доброто си класиране в Банско от миналия сезон, когато завърши четвърти. Казанова пък си осигури място на подиума след успех над германеца Яник Ангененд в малкия финал.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ