Бенямин Карл триумфира в Банско, Казанова спря българските лидери

Австриецът Бенямин Карл спечели старта от Световната купа по алпийски сноуборд в паралелния гигантски слалом в Банско. Олимпийският шампион се наложи във финалната битка над канадеца Арно Годе, който бе най-бърз в квалификациите, и записа 28-ата си победа за Световната купа, съобщава БТА.

В хода на състезанието швейцарецът Джан Казанова се превърна в основна пречка за българските представители, след като елиминира последователно Тервел Замфиров и Радослав Янков. Двамата национали стартираха силно, класирайки се съответно трети и шести в квалификациите, но в крайното подреждане останаха пети и десети.

Янков отпадна още на осминафиналите след изключително оспорван дуел с Казанова, загубен с минималната разлика от 0.07 секунди. Малко по-късно Замфиров зарадва публиката в Банско с победа над словенеца Жан Кошир, но на четвъртфиналите също бе спрян от швейцареца в нов равностоен сблъсък.

С това Замфиров не успя да повтори най-доброто си класиране в Банско от миналия сезон, когато завърши четвърти. Казанова пък си осигури място на подиума след успех над германеца Яник Ангененд в малкия финал.