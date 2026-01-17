Новини
Зидан поема Франция?

17 Януари, 2026

След близо пет години извън треньорската професия, Зизу май е готов да се завърне на скамейката

Зидан поема Франция? - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

След близо пет години извън треньорската професия, Зинедин Зидан изглежда готов за голямо завръщане. Според L'Equipe легендата е влязъл в първите преговори за поста, за който винаги е мечтал – начело на френския национален отбор, предава gong.bg. Френската футболна федерация (ФФФ) вече проучва възможностите за наследник на Дидие Дешан и тайно е започнала разговори със Зидан. Дълго време се спекулираше, че той може да поеме “петлите” след Световното първенство през 2022 г. или след Евро 2024, но Дешан продължи мандата си.

Сегашното ръководство иска да привлече високопрофилен треньор, а Зидан е основната им цел. Въпреки че преговорите са в начална фаза, интересът на Зидан е ясен. Ключовото му условие е да може да реорганизира целия технически щаб и да доведе свои асистенти, за да приложи собствената си футболна философия.

През октомври самият Зидан потвърди желанието си да се завърне на скамейката и нарече треньорския пост във Франция своя “мечтана стъпка”.

"Със сигурност ще се върна като старши треньор, това е моят план, каза той по време на Фестивала на спорта. - оето желание е един ден да стана старши треньор на Франция… Да видим."


