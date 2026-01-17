Новини
Свят »
Украйна »
Киев е пети ден без ток, кметът Кличко призова жителите да напуснат града
  Тема: Украйна

Киев е пети ден без ток, кметът Кличко призова жителите да напуснат града

17 Януари, 2026 04:20, обновена 17 Януари, 2026 09:26 6 479 118

  • киев-
  • експлозии-
  • аец запорожие-
  • маае

Експлозии разтърсиха украинската столица и Запорожка област. Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня край АЕЦ Запорожие

Киев е пети ден без ток, кметът Кличко призова жителите да напуснат града - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пети ден продължава кризата с електричеството в украинската столица Киев, а местният клон на енергийния холдинг ДТЕК съобщи за нови аварийни прекъсвания на електрозахранването в града.

„По заповед на „Укренерго“ са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването, както и през предходните четири дни“, се казва на уебсайта на холдинговата компания.

В украинския енергиен сектор е в сила извънредно положение. Всички региони на страната изпитват ежедневни, многочасови прекъсвания на електрозахранването. Междувременно супермаркети, кафенета и ресторанти преустановяват дейността си, а училищата удължават ваканциите или преминават към дистанционно обучение. Положението остава най-тежко в Киев.

На фона на продължаващата енергийна криза кметът на Киев Виталий Кличко отново призова жителите на Киев да напуснат града, ако е възможно. Той отправи призива си в интервю за Ройтерс.

„Кличко повтори призива си към жителите на Киев да напуснат града, ако могат, за да намалят натоварването на инфраструктурата му“, сочи съобщение в уебсайта на агенцията.

Кличко изрази мнение, че тази зима ще бъде трудна.

„Тази зима ще бъде трудна, но правим всичко възможно и невъзможно“, каза той.

Киев преживява аварийни прекъсвания на електрозахранването за пети пореден ден. Местните медии вече нарекоха ситуацията „блекаут“. Проблемите с електрозахранването в Киев и околния регион започнаха в края на 2025 г. поради сериозни повреди по енергийните съоръжения.

На 9 януари Кличко призова жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с топло- и електричеството. Според очевидци, електричеството в Киев се прекъсва за два до три часа на ден, а има и прекъсвания в отоплителните и водоснабдителните системи. Според украинските медии някои магазини в града са затворени, а пред супермаркетите, които остават отворени, вече са се образували опашки.

Киев разполага само с около половината от необходимото електричество, изправен пред най-тежката си енергийна криза от февруари 2022 г. насам, заяви Кличко пред Ройтерс.

Според него Киев се нуждае от 1 700 мегавата електроенергия, за да обслужва своите 3,6 милиона жители. Настоящата енергийна криза е най-голямото предизвикателство за столицата от февруари 2022 г. насам, смята кметът.

„За първи път в историята на нашия град, по време на такива тежки студове, по-голямата част от града е останала без отопление и с огромен недостиг на електроенергия“, каза Кличко.

Той добави, че някои жители на Киев изпитват прекъсвания на електрозахранването, продължаващи до 18-20 часа на ден. Международните партньори на Украйна са предоставили допълнителни генератори, за да помогнат на Киев. Въпреки това около 100 домове все още остават без отопление, каза Кличко.

В допълнение към ремонтите и генераторите, градът е отворил приблизително 1 300 точки за отопление и работи по инсталирането на мини-когенерационни централи в някои райони, за да децентрализира доставките на електроенергия и отопление.

Първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал обяви в петък въвеждането на извънредно положение в украинския енергиен сектор. Той обясни, че това е необходимо за координиране на действията на всички служби в Киев и регионите. Проведени са срещи на Щаба за реагиране при извънредни ситуации в енергийния сектор и Щаба за реагиране при извънредни ситуации на електроснабдителните системи на Киев и Киевска област, добави той.

Президентът Володимир Зеленски предупреди на 14 януари, че в украинския енергиен сектор ще бъде въведено извънредно положение. Той обяви промени в правилата за движение по време на полицейския час при изключително студено време. Зеленски добави, че Киев работи и за увеличаване на вноса на електроенергия.

Киев беше разтърсен от експлозии за втори път тази нощ, предаде украинския телевизионен канал "Public".

„В Киев се чуват последващи експлозии“, се казва в публикация в Telegram от 3:10 ч. сутринта.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирена за въздушна тревога звучи в града от 2:33 ч. сутринта.

Експлозии са станали в контролираната от Киев част на Запорожка област., съобщи Иван Федоров, ръководител на областната администрация, която се отчита пред украинските власти, в своя Telegram канал.

В някои части на Запорожка област е в сила предупреждение за въздушна тревога. Днепропетровска, Киевска, Сумска, Харковска и Черниговска области остават в "червената" зона.

Вчера Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня, което ще позволи извършването на ремонти в Запорожката атомна електроцентрала, обяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Според него така ще стане възможно да бъде поправен последният останал резервен електропровод в Запорожката атомна електроцентрала.

Отбелязва се, че украински технически специалисти ще започнат ремонти през следващите дни на линията 330 kV, която беше повредена и спряна в резултат на боевете. В резултат на това електропроводите в най-голямата атомна електроцентрала в Европа вече зависят от една-единствена работеща преносна линия 750 kV.

„МААЕ продължава да работи в тясно сътрудничество с двете страни, за да гарантира ядрената безопасност в Запорожката АЕЦ и да предотврати ядрена авария по време на конфликта. Това временно прекратяване на огъня, четвъртото, което постигнахме, демонстрира незаменимата роля, която продължаваме да играем“, добави Гроси.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карго 200

    129 120 Отговор
    От известно време наблюдаваме това в Украйна, пукнатините се разпространяват, докато руската пропаганда се е изместила от продажба на успех към управление на провалите. Победата е лесна за рекламиране. Загубата, докато си бомбардиран ежедневно от страната, която си планирал да превземеш за три дни, не е. За Русия положението само се влошава.

    Коментиран от #4, #10, #22, #30, #105

    04:27 17.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    76 47 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Говори се за запорожката атомна централа ,а Заглавието е подвеждащо.... Експлозиите носят светлина и топлина, по своята същност.... А както знаем в Киев е минус 15 така че не виждам нищо лошо в тия експлозии....

    Коментиран от #82

    04:50 17.01.2026

  • 5 12343211

    32 34 Отговор
    Положителна статия.

    05:30 17.01.2026

  • 6 оня с коня

    82 37 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:31 17.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    79 32 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    05:33 17.01.2026

  • 9 военен

    47 27 Отговор
    в запорожие така ги гърмят че чак в киев се чува ахахахах

    05:35 17.01.2026

  • 10 българин

    98 31 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    за украйна ще са нужни 2 трилиона долара да се възстанови, тоест ще са й нужни 100 години докато стигне икономическото ниво отпреди майдана бухахахах ей това е евроатлантизъма!

    Коментиран от #18, #24, #64

    05:36 17.01.2026

  • 11 слава на русия!

    89 33 Отговор
    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Но те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
    3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    5. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
    6

    Коментиран от #59

    05:38 17.01.2026

  • 12 оня с коня

    71 28 Отговор
    6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България
    10. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
    11. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
    12. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
    13. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
    14. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.

    05:38 17.01.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    75 6 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    Коментиран от #48

    05:39 17.01.2026

  • 14 оня с коня

    72 3 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    05:47 17.01.2026

  • 15 Българин

    43 4 Отговор
    Да отваря границите и всички да напускат украйна 😏

    05:47 17.01.2026

  • 16 оня с коня

    70 4 Отговор
    още се чудят от нато-то защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    05:49 17.01.2026

  • 17 оня с коня

    59 7 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #35

    05:51 17.01.2026

  • 18 само питам

    41 3 Отговор

    До коментар #10 от "българин":

    всеки месец откакто е казал тагаренко дарявам по една заплата на усррайна

    още колко пари са нужни?

    Коментиран от #23

    05:52 17.01.2026

  • 19 киевчанин до оня дето го бъхта кобрата

    43 3 Отговор
    ало господин кмете ако напуснем киев къде да идем? полша е близо там ще ни искат ли?

    05:58 17.01.2026

  • 20 кобрата тоя тъпКмет ли наби на ринга?

    11 8 Отговор
    обаче кобрата голям бой бъхта тоя кмет на киев, направо му разби главата

    Коментиран от #26

    05:59 17.01.2026

  • 21 Георги

    41 2 Отговор
    само да попитам, въпреки 4те години война и бомбардировки, в Киев има ли райони с нарушено сметоизвозване?

    05:59 17.01.2026

  • 22 Важното е контранаступа да върви

    31 2 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    и че в Киев с а добре, руснаците да му мислят.

    Коментиран от #80

    06:01 17.01.2026

  • 23 Аз започнах трета работа,

    34 3 Отговор

    До коментар #18 от "само питам":

    за да мога да а изпращам по три заплати месечно за Украйна!

    06:02 17.01.2026

  • 24 Георги

    33 1 Отговор

    До коментар #10 от "българин":

    първите 20 ги отпиши, американците взеха украинската икономика на концесия за този период, а после... после ще видим.

    06:02 17.01.2026

  • 25 Домашен любимец

    6 43 Отговор
    Путен е пародия на Агресор! Аз няма да повлиявам на мислите ви с констатации! Но, вие кажете, ако Доналд Тръмп, чрез ,,Доналд Кук" проведе СВО срещу Киев, колко часа ще продължи това СВО!? Във Венецуела продължи половин час!

    Коментиран от #29, #111

    06:03 17.01.2026

  • 26 Да и

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "кобрата тоя тъпКмет ли наби на ринга?":

    продължи напред.

    06:04 17.01.2026

  • 27 В Киев няма ток и е

    32 4 Отговор

    До коментар #3 от "бой до дупка":

    хуманитарна катастрофа, не в Москва.😃

    06:04 17.01.2026

  • 28 Мишел

    38 1 Отговор
    А един месец , до вчера, Киев беше напуснат от 700 000 жители. Киев е без централно отопление, без редовни водоснабдяване, транспорт, електричество.

    Коментиран от #31

    06:06 17.01.2026

  • 29 Георги

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "Домашен любимец":

    ами айде де, нека го направят и в други държави. Вече 4та година чакаме.

    06:08 17.01.2026

  • 30 Витанов

    44 33 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    Руските дърти лъжи и нелепи съчинения си имат своята аудитория...😂😂😂

    06:09 17.01.2026

  • 31 Васко малкото ДС

    16 8 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    а сметоизвозване имат ли?

    06:10 17.01.2026

  • 32 Механик

    49 52 Отговор
    Кво стана бе? Нали бехте ударили Русия в сърцето, бе? Нали на некакъв удар по бункера на Путин се кефехте и за некакви рафинерии подскачахте?
    Кво стана с мира чрез сила и розАвото фламинго, дето щеше да развали рахатлъка на Путин?

    Коментиран от #87

    06:12 17.01.2026

  • 33 Европеец

    36 6 Отговор

    До коментар #3 от "бой до дупка":

    Гледам обнови ли статиката...... Ама теб да те попитам как е без парно и ток на минус 15....хак да им е на украинците, които тръгнаха срещу руските си братя да воюват..... Та въобще не съжалявам тия без ток и мръзнещите.... Но Путин гледам пак е милостив като им праща светлина и топлина от небето....

    Коментиран от #46

    06:12 17.01.2026

  • 34 Витанов

    4 34 Отговор
    Прекрасно знаем докъде стига и в кого се цели долнопробната,кремълска пропаганда.

    Коментиран от #36

    06:15 17.01.2026

  • 35 Ти „ас“е

    10 21 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    иди първо изкарай отделенията, да се научиш да пишеш. А после посрещай, ако щеш и Ким Ир Сен.

    Коментиран от #60

    06:20 17.01.2026

  • 36 Механик

    9 7 Отговор

    До коментар #34 от "Витанов":

    Тоя път си си избрал страхотен ник - фамилията на един телевизионен измамник, който до преди няколко години се правеше на математик и лъгундреше хората.
    Точно ти пасва тая фамилия, четейки опитите ти за манипулация. Които от своя страна са жалко некадърни.

    Коментиран от #47

    06:21 17.01.2026

  • 37 Звездоброец

    18 6 Отговор
    Два клоуна, единият зелен, а другият орaнжев преследват нощем путин в кошмарите му!

    06:21 17.01.2026

  • 38 ИМАМ ВЪПРОСЧЕ

    31 3 Отговор
    Дали зеленото наркоман умишлено не е оставил столицата без ПВО и защита, за да се обезлюди и да подлее вода на онзи, дето са му блъскали главата за да стане кмет? Или не е умишлено, ами просто толкова си може натовското ПВО? Или па бандерите са толкова прости, че не мислят за последствията като крадат от ПВО?

    Коментиран от #42

    06:24 17.01.2026

  • 39 Хи хи

    23 4 Отговор
    маленкия зеля е укроубиец, загроби украйна !!

    06:29 17.01.2026

  • 40 Хи хи

    2 24 Отговор
    Kийф за три дня, днес е втората нощ, утре ще е третата, и така, раз два три, раз два три...

    Коментиран от #43

    06:34 17.01.2026

  • 41 Другарю Ганев

    6 24 Отговор
    Украйна обстрелва с ХАЙМЪРС доста енергийни обекти в РУСИЯ...Стотици хиляди там са без ток и отопление. Що ли за това нищо не пишете

    Коментиран от #62, #112

    06:46 17.01.2026

  • 42 Я пъ тоа

    3 22 Отговор

    До коментар #38 от "ИМАМ ВЪПРОСЧЕ":

    То па ПВО то на Русия много може. Десетки обекти в Русия са под ударите на натовско оръжие...но за това нищо не се споменава в сайта....що ли????

    Коментиран от #44, #45

    06:49 17.01.2026

  • 43 Ами

    23 3 Отговор

    До коментар #40 от "Хи хи":

    Явно върната руска територия колкото цяла България е малко и трябва още раз ,два ,три :)))А я вижте границите от Минските споразумения-хи,хи:))Спомнете си и думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците-хи,хи ,хи...хи:))

    06:52 17.01.2026

  • 44 ИМАМ ВЪПРОСЧЕ

    20 5 Отговор

    До коментар #42 от "Я пъ тоа":

    И къв е ефекта от ударите по десетките обекти в Русия? Да не би да нямат ток, вода, парно, телевизия, интернет, радио, Москва обезлюдява ли се....?!

    Коментиран от #52

    06:54 17.01.2026

  • 45 Ами

    19 4 Отговор

    До коментар #42 от "Я пъ тоа":

    Защото границите от Минските споразумения и условията за мир за Украйна отидоха ,та се невидяха:))))А и кинкалерията на Европа спрямо Русия лъсна и е на път да нанесе стратегическа загуба не на Русия,а на стабилността на Европа и натото:))))

    Коментиран от #53

    06:57 17.01.2026

  • 46 ЗНАЧИ

    8 24 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    казваш, че украинците тръгнали да воюват, а?Рашистите ги нападнаха с една единствена цел - завземане, имперски амбиции.Другото е руска пропаганда.Блатника никога няма да стигне акъл.Само за войни мислят.

    Коментиран от #51

    07:02 17.01.2026

  • 47 Георги

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    той все още се прави на математик, че и го публикуват в разни международни математически списания, ама явно теб точно не може да те излъже

    07:04 17.01.2026

  • 48 Тоя сайт

    6 16 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    е под контрола на мутрофановското пасолство.А може би е и техен.Руска пропаганда нонстоп.

    07:07 17.01.2026

  • 49 Олеся 🇺🇦

    13 0 Отговор
    Кой не скача е замръзнал !

    07:08 17.01.2026

  • 50 Българка 😺-Маца

    18 4 Отговор
    Уудри Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:09 17.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Я пъ тоа

    4 18 Отговор

    До коментар #44 от "ИМАМ ВЪПРОСЧЕ":

    Бая народ в пограничните области на Русия са без ток....а Москва не я мисли....не са решили не да я ударили с Натовско оръжие.

    07:22 17.01.2026

  • 53 Я пъ тоа

    4 25 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Кви мински споразумения бре.....Путин нападна вероломно Украйна. С агресор никой не да споразумява. Той са трепе.

    07:24 17.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Другарю Ганев

    4 19 Отговор
    Бомбят Путин с Натовско оръжие. Нито ред за това в сайта. Явно Мутрофанова ви контролира здраво.

    Коментиран от #67

    07:26 17.01.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Абе":

    ИЛИ БАРС? ТАКА ЛИ БЕШЕ ИЛИ БЪРКАМ?

    07:28 17.01.2026

  • 57 Студопор

    24 3 Отговор
    Ооооо! Смятай! Войната дето укрите щяха да спечелят на всяка цена. Руснаците стигнаха и до Киев вече.
    И докато европейците плащат за масрафа, укрите, мрат като мухи, ФАЩ само ще гледат как се избиват славяни.
    А сега евроатлантическите джендърчета ще реват, че статията е фалшива и това са руски компромати.

    07:33 17.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 100 години няма русия

    1 13 Отговор

    До коментар #11 от "слава на русия!":

    Русия загуби войната срещу комунистите

    Коментиран от #73

    08:17 17.01.2026

  • 60 РЕАЛИСТ

    18 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ти „ас“е":

    Не е виновен човекът. До там докараха образованието за последните 35 години. Соросоидното образование е по-зле и от килийното. Думата "демократ" вече се олицетворява с думата " фашист"

    08:19 17.01.2026

  • 61 Луд

    13 1 Отговор
    3,6 милионен Киев 100 домове все още остават без отопление, каза Кличко.6 милионна България хиляди домакинства са без отопление. Но раздаваме и храним нашите жълтосини хлебарки плъзнали по европа. .

    08:21 17.01.2026

  • 62 Ами щото не е вярно

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Другарю Ганев":

    За тва не пишат

    Коментиран от #72

    08:28 17.01.2026

  • 63 Благодарим ти Ганев

    1 7 Отговор
    Че ни информираш за мизерията която носи Путинска Рoccия.

    09:02 17.01.2026

  • 64 Ха ха ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "българин":

    Не това е да си имаш работа с руснаци. Ние защо сме най-мизерни в Европа само преди Украйна и Беларус? Защото сме най-верен руски сателит.

    Коментиран от #65

    09:04 17.01.2026

  • 65 ама кобрата му нашока ряпата

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ха ха ха ха":

    обаче наща кобра какъв бой му хвърли на тоя кличко? а? още помни как го бихме

    09:07 17.01.2026

  • 66 женската..

    6 0 Отговор
    На железков,от хотело с водопадо каза всички бгбандерци да барат по 1-2 кофи и бегом марш ук0злодую за тоци-оти у столицата на кieвската хунта има черезвичайная ситуацia очень холодно минус 20 и хирурзите яко пълнат чувалiтье с ненужние отизмразвание бандерские чаркоятьци

    09:07 17.01.2026

  • 67 456

    10 2 Отговор

    До коментар #55 от "Другарю Ганев":

    На 13.01 укрите са изтреляли 10 Таурса към Крим и кримският мост. И 10те ракети са свалени. Сега се пита: къде ще е следващият Орешник и този път със заряд? Берлин или Лондон?

    Коментиран от #69

    09:21 17.01.2026

  • 68 Критик

    3 4 Отговор
    Кличко едва ли е казал подобно нещо ,защото къде ще отидат тези хора ? Почнахте да пишете всевъзможни глyпости .

    09:30 17.01.2026

  • 69 Другарю Ганев

    0 7 Отговор

    До коментар #67 от "456":

    Тауруси в Украйна НЯМА...Германия не дава....опашата ти е лъжата.....иначе Путин го бомбят редовно. Другаря Ганев рядко го споменава.

    09:31 17.01.2026

  • 70 ВВП

    5 1 Отговор
    Киев и режима осъдиха тия нещастници на мизерия ,студ и глад ..Да бягат,Киев със сигурност ще изчезне от лицето на земята..

    09:33 17.01.2026

  • 71 дкисед

    10 1 Отговор
    Че за какво ви е ток на бандера фашистите??? Вие не искате нищо руско, а всички централи и заводи са построени от руснаците. Искахте да се махне всичко руско, и ето Слава на Господ Иисус Христос стана работата. Владимир Путин ще ви помогне да нямате нищо руско. И се питаме за какво ви е ток??? Сега излезта малко да поскачате и да викате против Русия и може да се стоплите. Надрусания палячо Зеленски ще стой на топло, а проостите укра бандера фашисти да мръзнат и да викат срещу Русия. Не ни занимавайте с вашите глупави кратуни. Това търсихте и си го намерихте.

    09:34 17.01.2026

  • 72 Другарю Ганев

    1 7 Отговор

    До коментар #62 от "Ами щото не е вярно":

    Горят рафинерии и складове с оръжия, командни пунктове, летища и самолети в Русия. Последно Украйна е ударила и доста енергийни обекти с Хаймурс....московските летища ги затварят през ден. Путин си го бомбят редовно.....другаря Ганев си трае.

    Коментиран от #78

    09:35 17.01.2026

  • 73 Ще ти се ..

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "100 години няма русия":

    ...ама тя е налице и все по - силна.
    Така е , като нито ти , нито някой като теб е чел Закона за социална регенерация на Зиновиев.
    Всяка социална структура съдържаща цивилизационен код , дори да бъде разрушена се възстановява във вид максимално близък до предишния , но на нова по - висока организационна конструкция.

    09:36 17.01.2026

  • 74 гочето

    9 2 Отговор
    Лоши руснаци, лоши!
    Карат бандерите да мръзнат!
    А Борката джонсъна им обещаваше небивалици ако воюват до дупка.
    Сега обаче пезевенка Борко лежи на топло и гледа как тия наивници мръзнат и гинат щото са им празни главите!

    09:36 17.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Янкулов

    4 2 Отговор
    Зелената гнида и бандеровскатаХунта ще бъдат разкъсани живи в центъра на Киев

    09:36 17.01.2026

  • 77 Гошо

    4 0 Отговор
    По едни дантелени гащи и на Майдана "Хто не скаче, той москаль"

    09:38 17.01.2026

  • 78 урко

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Другарю Ганев":

    .....и като се събудих краката ми в контакта и съм спал отвит)))

    Коментиран от #83

    09:38 17.01.2026

  • 79 Фен

    4 1 Отговор
    Няма значение, урсулите не искат мир.

    Коментиран от #81

    09:39 17.01.2026

  • 80 Контранаступа

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Важното е контранаступа да върви":

    Като СВОто......

    09:39 17.01.2026

  • 81 Путин нападна вероломно Украйна.

    1 8 Отговор

    До коментар #79 от "Фен":

    Мир с агресор не са сключва. Той са трепе.

    09:40 17.01.2026

  • 82 Ти не си Европеец

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    А проZта ганьовска копейка ,потънала в мизерия в бащината си панелка с изключено парно и Zлобен на всички, които добре живеят.

    09:40 17.01.2026

  • 83 Бомбят Путин на поразия

    1 4 Отговор

    До коментар #78 от "урко":

    От ВСВ никой не е обстрелвал Русия.....другаря Ганев мълчи, като комунист на разпит....

    09:42 17.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ФЕЙК НЮЗ

    9 0 Отговор
    Къде ли ша отидат киевчани, ако кмета им е казал да напуснат Киев.....

    09:45 17.01.2026

  • 86 Здрасти

    5 0 Отговор
    На Кличко и на зеления наркоман дали им спира тока и у тях? На равни ноги с народа..

    09:47 17.01.2026

  • 87 Над 2 милиона руснаци

    10 4 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    са без ток в момента ...В Белгородска област са най-много .

    09:47 17.01.2026

  • 88 сара

    12 0 Отговор
    Един от горе гледа...

    09:47 17.01.2026

  • 89 Гъбарко

    10 7 Отговор
    Ааааааааааа, не само ток няма да видят ами вода и парно. Тръбите в сградите се пукат от студ

    09:48 17.01.2026

  • 90 кой му дреме

    8 5 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.

    Вие какво обещавате ???

    09:49 17.01.2026

  • 91 Сивата котка

    13 0 Отговор
    И къде да отидат, бре? В другия град/село дето също няма ток и вода...

    09:50 17.01.2026

  • 92 Симо Хаюха

    4 5 Отговор
    1939 година е и съветска армия марширува към Финландия.
    Като минават границата чуват финландски глас отвъд хълма:
    "Един финландски войник е по-добър от 10 съветски войници! "
    Съветският генерал се смее и изпраща 10 души на хълма да го заловят.
    Има стрелба за минута и след това всичко замлъква за миг, а след това чуват същия глас:
    "Един финландски войник е по-добър от сто твои! "
    Раздразнен, съветският генерал изпраща сто мъже да превземат хълма. Има стрелба и бомби за десет минути и всичко отново замлъква. Изведнъж същият глас крещи:
    "Един финландски войник е по-добър от хиляда съветски войници.”
    Разгневен, генералът изпраща хиляда мъже, придружени с танкове, артилерия, минохвъргачки, и им казва да не се връщат, докато хълмът не стане техен.
    В продължение на половин час адът се отприщва, бомби и експлозии, стрелба, писъци и смърт навсякъде наоколо, а след това отново замлъква.
    Един съветски войник пълзи назад, тежко ранен и очукан.
    Преди генералът да може да каже нещо, войникът казва:
    "Не изпращайте повече войски, другарю генерал, това е капан! Двама са!"

    Коментиран от #93, #113

    09:52 17.01.2026

  • 93 Неможачи и лузъри са

    4 8 Отговор

    До коментар #92 от "Симо Хаюха":

    руснаците ,точно като русофилите .

    09:54 17.01.2026

  • 94 Тагарев

    5 1 Отговор
    Животът на студено ще помогне на ВСУ да се подготвят за защите на Гренландия.

    Коментиран от #97

    09:55 17.01.2026

  • 95 Путинистче идиотче

    1 4 Отговор
    Милиони руснаци са без ток сега......що ли?????...греят са с водка.

    09:57 17.01.2026

  • 96 Другаря Си Дзин и Ким Чен

    4 1 Отговор
    Давай Вова пляскай непослушните укрита и европейските им подлоги! Ние сме зад теб!

    Коментиран от #99

    09:58 17.01.2026

  • 97 Не го мисли

    1 4 Отговор

    До коментар #94 от "Тагарев":

    Важно е че бомбят Путин.....и милиони руснаци са на студено.....

    Коментиран от #102

    09:58 17.01.2026

  • 98 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 2 Отговор
    Кво да правим ние Мразнете тъпаци

    10:00 17.01.2026

  • 99 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #96 от "Другаря Си Дзин и Ким Чен":

    Тия двамата са дълбоко в бункерите. Да не им се случи СВО по американски.

    10:00 17.01.2026

  • 100 Нюландови курабийки

    3 1 Отговор
    Знае ли някой рецептата за курабийки на Нюланд, че искам да направя и да пращам на бандерите за спомен от 2014?

    10:03 17.01.2026

  • 101 Я пъ тоа

    4 1 Отговор
    Няма да я има тази Украйна и това е, новата ще говори главно на руски.

    10:04 17.01.2026

  • 102 Бенто

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Не го мисли":

    Не милиони - милиарди! Кре тен

    10:05 17.01.2026

  • 103 Гроси става символ на лъжата

    4 1 Отговор
    Тоя Гроси пак послъгва, какви украински специалисти като заец е под руски контрол и защо да дава ток на Киев.

    10:06 17.01.2026

  • 104 Хаха

    3 1 Отговор
    Централното отопление е прокълнато наследство на Съветския съюз и отдавна е трябвало да бъде декомунизирано!.. Сбогом Ленин и Сталин!

    10:15 17.01.2026

  • 105 Психиатър

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Карго 200":

    И вашето положение се влошава от ден на ден. Съжалявам, но медицината не може да ви помогне.

    10:17 17.01.2026

  • 106 Какво е това?!

    0 1 Отговор
    ,,Кличко призова жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради ПРОБЛЕМИ С ТОПЛО- И електричеството"

    10:19 17.01.2026

  • 107 Истината:

    6 1 Отговор
    Укрия пети ден е без ток, вода и газ,
    ЗеленияНаркоман призова жителите
    да напуснат Държавата и да отидат на
    Пълен пансион в спа центровете на ЕС

    10:19 17.01.2026

  • 108 Историк

    1 4 Отговор
    Садистът терорист не се спира пред нищо и пред очите ни се изпълнява нечуван по размери и жестокост геноцид. Путинолизците,свирепи човекоподобни ,да заминават за Москва, за да се изчисти въздуха на България от присъствието им, отровено от отровите на Кремъл. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #118

    10:21 17.01.2026

  • 109 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор
    На братския украински народ от руSSкия народ - Голодомор 1, Голодомор 2 , СССР и Четиригодишна Спецяльная Аперация! ВЕЧНА ДРУЖБА!

    10:27 17.01.2026

  • 110 Кирил

    0 2 Отговор
    Украинците са несломими
    Смърт на фашизма
    Слава на Украйна

    Коментиран от #115

    10:31 17.01.2026

  • 111 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Домашен любимец":

    Много филми за Рамбо гледаш!Прочете ли вече "Винету"?

    10:33 17.01.2026

  • 112 Любител на тихоокеанските ценности

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Другарю Ганев":

    Тези нарисувани ракети не ставатза нищо!

    10:35 17.01.2026

  • 113 Финландия победила Русия,

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Симо Хаюха":

    изгубвайки 10% от територията си…

    10:37 17.01.2026

  • 114 Шалтето

    3 0 Отговор
    Тези мероприятия трябваше да се проведат още миналата година.Путин много ги забави.Проклета славянска наивност и доброта!

    10:38 17.01.2026

  • 115 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #110 от "Кирил":

    Една кофа л.на!Това е укройна-ленинова измишльотина.

    10:39 17.01.2026

  • 116 Нашмъркан потник

    3 0 Отговор
    Ермак и Умеров да палят печките с пачките гепнати долари и евраци

    10:39 17.01.2026

  • 117 Младите не помнят

    0 0 Отговор
    По възрастните българи са виждали по лошо при комунизма.Продаваха на гърци и турци. Ток нямаше и беше нормално.

    10:40 17.01.2026

  • 118 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Историк":

    Много ги забави Путин.А трябваше да ползва челния американски опит от Ирак ,Афганистан и Виетнам!

    10:41 17.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания