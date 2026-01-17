Киев е пети ден без ток, кметът Кличко призова жителите да напуснат града

Пети ден продължава кризата с електричеството в украинската столица Киев, а местният клон на енергийния холдинг ДТЕК съобщи за нови аварийни прекъсвания на електрозахранването в града.

„По заповед на „Укренерго“ са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването, както и през предходните четири дни“, се казва на уебсайта на холдинговата компания.

В украинския енергиен сектор е в сила извънредно положение. Всички региони на страната изпитват ежедневни, многочасови прекъсвания на електрозахранването. Междувременно супермаркети, кафенета и ресторанти преустановяват дейността си, а училищата удължават ваканциите или преминават към дистанционно обучение. Положението остава най-тежко в Киев.

На фона на продължаващата енергийна криза кметът на Киев Виталий Кличко отново призова жителите на Киев да напуснат града, ако е възможно. Той отправи призива си в интервю за Ройтерс.

„Кличко повтори призива си към жителите на Киев да напуснат града, ако могат, за да намалят натоварването на инфраструктурата му“, сочи съобщение в уебсайта на агенцията.

Кличко изрази мнение, че тази зима ще бъде трудна.

„Тази зима ще бъде трудна, но правим всичко възможно и невъзможно“, каза той.

Киев преживява аварийни прекъсвания на електрозахранването за пети пореден ден. Местните медии вече нарекоха ситуацията „блекаут“. Проблемите с електрозахранването в Киев и околния регион започнаха в края на 2025 г. поради сериозни повреди по енергийните съоръжения.

На 9 януари Кличко призова жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с топло- и електричеството. Според очевидци, електричеството в Киев се прекъсва за два до три часа на ден, а има и прекъсвания в отоплителните и водоснабдителните системи. Според украинските медии някои магазини в града са затворени, а пред супермаркетите, които остават отворени, вече са се образували опашки.

Киев разполага само с около половината от необходимото електричество, изправен пред най-тежката си енергийна криза от февруари 2022 г. насам, заяви Кличко пред Ройтерс.

Според него Киев се нуждае от 1 700 мегавата електроенергия, за да обслужва своите 3,6 милиона жители. Настоящата енергийна криза е най-голямото предизвикателство за столицата от февруари 2022 г. насам, смята кметът.

„За първи път в историята на нашия град, по време на такива тежки студове, по-голямата част от града е останала без отопление и с огромен недостиг на електроенергия“, каза Кличко.

Той добави, че някои жители на Киев изпитват прекъсвания на електрозахранването, продължаващи до 18-20 часа на ден. Международните партньори на Украйна са предоставили допълнителни генератори, за да помогнат на Киев. Въпреки това около 100 домове все още остават без отопление, каза Кличко.

В допълнение към ремонтите и генераторите, градът е отворил приблизително 1 300 точки за отопление и работи по инсталирането на мини-когенерационни централи в някои райони, за да децентрализира доставките на електроенергия и отопление.

Първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал обяви в петък въвеждането на извънредно положение в украинския енергиен сектор. Той обясни, че това е необходимо за координиране на действията на всички служби в Киев и регионите. Проведени са срещи на Щаба за реагиране при извънредни ситуации в енергийния сектор и Щаба за реагиране при извънредни ситуации на електроснабдителните системи на Киев и Киевска област, добави той.

Президентът Володимир Зеленски предупреди на 14 януари, че в украинския енергиен сектор ще бъде въведено извънредно положение. Той обяви промени в правилата за движение по време на полицейския час при изключително студено време. Зеленски добави, че Киев работи и за увеличаване на вноса на електроенергия.

Киев беше разтърсен от експлозии за втори път тази нощ, предаде украинския телевизионен канал "Public".

„В Киев се чуват последващи експлозии“, се казва в публикация в Telegram от 3:10 ч. сутринта.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирена за въздушна тревога звучи в града от 2:33 ч. сутринта.

Експлозии са станали в контролираната от Киев част на Запорожка област., съобщи Иван Федоров, ръководител на областната администрация, която се отчита пред украинските власти, в своя Telegram канал.

В някои части на Запорожка област е в сила предупреждение за въздушна тревога. Днепропетровска, Киевска, Сумска, Харковска и Черниговска области остават в "червената" зона.

Вчера Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня, което ще позволи извършването на ремонти в Запорожката атомна електроцентрала, обяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Според него така ще стане възможно да бъде поправен последният останал резервен електропровод в Запорожката атомна електроцентрала.

Отбелязва се, че украински технически специалисти ще започнат ремонти през следващите дни на линията 330 kV, която беше повредена и спряна в резултат на боевете. В резултат на това електропроводите в най-голямата атомна електроцентрала в Европа вече зависят от една-единствена работеща преносна линия 750 kV.

„МААЕ продължава да работи в тясно сътрудничество с двете страни, за да гарантира ядрената безопасност в Запорожката АЕЦ и да предотврати ядрена авария по време на конфликта. Това временно прекратяване на огъня, четвъртото, което постигнахме, демонстрира незаменимата роля, която продължаваме да играем“, добави Гроси.