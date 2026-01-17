Киев е пети ден без ток, кметът Кличко призова жителите да напуснат града

Пети ден продължава кризата с електричеството в украинската столица Киев, а местният клон на енергийния холдинг ДТЕК съобщи за нови аварийни прекъсвания на електрозахранването в града.
„По заповед на „Укренерго“ са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването, както и през предходните четири дни“, се казва на уебсайта на холдинговата компания.
В украинския енергиен сектор е в сила извънредно положение. Всички региони на страната изпитват ежедневни, многочасови прекъсвания на електрозахранването. Междувременно супермаркети, кафенета и ресторанти преустановяват дейността си, а училищата удължават ваканциите или преминават към дистанционно обучение. Положението остава най-тежко в Киев.
На фона на продължаващата енергийна криза кметът на Киев Виталий Кличко отново призова жителите на Киев да напуснат града, ако е възможно. Той отправи призива си в интервю за Ройтерс.
„Кличко повтори призива си към жителите на Киев да напуснат града, ако могат, за да намалят натоварването на инфраструктурата му“, сочи съобщение в уебсайта на агенцията.
Кличко изрази мнение, че тази зима ще бъде трудна.
„Тази зима ще бъде трудна, но правим всичко възможно и невъзможно“, каза той.
Киев преживява аварийни прекъсвания на електрозахранването за пети пореден ден. Местните медии вече нарекоха ситуацията „блекаут“. Проблемите с електрозахранването в Киев и околния регион започнаха в края на 2025 г. поради сериозни повреди по енергийните съоръжения.
На 9 януари Кличко призова жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с топло- и електричеството. Според очевидци, електричеството в Киев се прекъсва за два до три часа на ден, а има и прекъсвания в отоплителните и водоснабдителните системи. Според украинските медии някои магазини в града са затворени, а пред супермаркетите, които остават отворени, вече са се образували опашки.
Киев разполага само с около половината от необходимото електричество, изправен пред най-тежката си енергийна криза от февруари 2022 г. насам, заяви Кличко пред Ройтерс.
Според него Киев се нуждае от 1 700 мегавата електроенергия, за да обслужва своите 3,6 милиона жители. Настоящата енергийна криза е най-голямото предизвикателство за столицата от февруари 2022 г. насам, смята кметът.
„За първи път в историята на нашия град, по време на такива тежки студове, по-голямата част от града е останала без отопление и с огромен недостиг на електроенергия“, каза Кличко.
Той добави, че някои жители на Киев изпитват прекъсвания на електрозахранването, продължаващи до 18-20 часа на ден. Международните партньори на Украйна са предоставили допълнителни генератори, за да помогнат на Киев. Въпреки това около 100 домове все още остават без отопление, каза Кличко.
В допълнение към ремонтите и генераторите, градът е отворил приблизително 1 300 точки за отопление и работи по инсталирането на мини-когенерационни централи в някои райони, за да децентрализира доставките на електроенергия и отопление.
Първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал обяви в петък въвеждането на извънредно положение в украинския енергиен сектор. Той обясни, че това е необходимо за координиране на действията на всички служби в Киев и регионите. Проведени са срещи на Щаба за реагиране при извънредни ситуации в енергийния сектор и Щаба за реагиране при извънредни ситуации на електроснабдителните системи на Киев и Киевска област, добави той.
Президентът Володимир Зеленски предупреди на 14 януари, че в украинския енергиен сектор ще бъде въведено извънредно положение. Той обяви промени в правилата за движение по време на полицейския час при изключително студено време. Зеленски добави, че Киев работи и за увеличаване на вноса на електроенергия.
Киев беше разтърсен от експлозии за втори път тази нощ, предаде украинския телевизионен канал "Public".
„В Киев се чуват последващи експлозии“, се казва в публикация в Telegram от 3:10 ч. сутринта.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирена за въздушна тревога звучи в града от 2:33 ч. сутринта.
Експлозии са станали в контролираната от Киев част на Запорожка област., съобщи Иван Федоров, ръководител на областната администрация, която се отчита пред украинските власти, в своя Telegram канал.
В някои части на Запорожка област е в сила предупреждение за въздушна тревога. Днепропетровска, Киевска, Сумска, Харковска и Черниговска области остават в "червената" зона.
Вчера Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня, което ще позволи извършването на ремонти в Запорожката атомна електроцентрала, обяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.
Според него така ще стане възможно да бъде поправен последният останал резервен електропровод в Запорожката атомна електроцентрала.
Отбелязва се, че украински технически специалисти ще започнат ремонти през следващите дни на линията 330 kV, която беше повредена и спряна в резултат на боевете. В резултат на това електропроводите в най-голямата атомна електроцентрала в Европа вече зависят от една-единствена работеща преносна линия 750 kV.
„МААЕ продължава да работи в тясно сътрудничество с двете страни, за да гарантира ядрената безопасност в Запорожката АЕЦ и да предотврати ядрена авария по време на конфликта. Това временно прекратяване на огъня, четвъртото, което постигнахме, демонстрира незаменимата роля, която продължаваме да играем“, добави Гроси.
1 Карго 200
Коментиран от #4, #10, #22, #30, #105
04:27 17.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европеец
До коментар #1 от "Карго 200":Говори се за запорожката атомна централа ,а Заглавието е подвеждащо.... Експлозиите носят светлина и топлина, по своята същност.... А както знаем в Киев е минус 15 така че не виждам нищо лошо в тия експлозии....
Коментиран от #82
04:50 17.01.2026
5 12343211
05:30 17.01.2026
6 оня с коня
05:31 17.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:33 17.01.2026
9 военен
05:35 17.01.2026
10 българин
До коментар #1 от "Карго 200":за украйна ще са нужни 2 трилиона долара да се възстанови, тоест ще са й нужни 100 години докато стигне икономическото ниво отпреди майдана бухахахах ей това е евроатлантизъма!
Коментиран от #18, #24, #64
05:36 17.01.2026
11 слава на русия!
От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
5. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
6
Коментиран от #59
05:38 17.01.2026
12 оня с коня
10. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
11. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
12. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
13. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
14. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.
05:38 17.01.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
Коментиран от #48
05:39 17.01.2026
14 оня с коня
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
05:47 17.01.2026
15 Българин
05:47 17.01.2026
16 оня с коня
05:49 17.01.2026
17 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #35
05:51 17.01.2026
18 само питам
До коментар #10 от "българин":всеки месец откакто е казал тагаренко дарявам по една заплата на усррайна
още колко пари са нужни?
Коментиран от #23
05:52 17.01.2026
19 киевчанин до оня дето го бъхта кобрата
05:58 17.01.2026
20 кобрата тоя тъпКмет ли наби на ринга?
Коментиран от #26
05:59 17.01.2026
21 Георги
05:59 17.01.2026
22 Важното е контранаступа да върви
До коментар #1 от "Карго 200":и че в Киев с а добре, руснаците да му мислят.
Коментиран от #80
06:01 17.01.2026
23 Аз започнах трета работа,
До коментар #18 от "само питам":за да мога да а изпращам по три заплати месечно за Украйна!
06:02 17.01.2026
24 Георги
До коментар #10 от "българин":първите 20 ги отпиши, американците взеха украинската икономика на концесия за този период, а после... после ще видим.
06:02 17.01.2026
25 Домашен любимец
Коментиран от #29, #111
06:03 17.01.2026
26 Да и
До коментар #20 от "кобрата тоя тъпКмет ли наби на ринга?":продължи напред.
06:04 17.01.2026
27 В Киев няма ток и е
До коментар #3 от "бой до дупка":хуманитарна катастрофа, не в Москва.😃
06:04 17.01.2026
28 Мишел
Коментиран от #31
06:06 17.01.2026
29 Георги
До коментар #25 от "Домашен любимец":ами айде де, нека го направят и в други държави. Вече 4та година чакаме.
06:08 17.01.2026
30 Витанов
До коментар #1 от "Карго 200":Руските дърти лъжи и нелепи съчинения си имат своята аудитория...😂😂😂
06:09 17.01.2026
31 Васко малкото ДС
До коментар #28 от "Мишел":а сметоизвозване имат ли?
06:10 17.01.2026
32 Механик
Кво стана с мира чрез сила и розАвото фламинго, дето щеше да развали рахатлъка на Путин?
Коментиран от #87
06:12 17.01.2026
33 Европеец
До коментар #3 от "бой до дупка":Гледам обнови ли статиката...... Ама теб да те попитам как е без парно и ток на минус 15....хак да им е на украинците, които тръгнаха срещу руските си братя да воюват..... Та въобще не съжалявам тия без ток и мръзнещите.... Но Путин гледам пак е милостив като им праща светлина и топлина от небето....
Коментиран от #46
06:12 17.01.2026
34 Витанов
Коментиран от #36
06:15 17.01.2026
35 Ти „ас“е
До коментар #17 от "оня с коня":иди първо изкарай отделенията, да се научиш да пишеш. А после посрещай, ако щеш и Ким Ир Сен.
Коментиран от #60
06:20 17.01.2026
36 Механик
До коментар #34 от "Витанов":Тоя път си си избрал страхотен ник - фамилията на един телевизионен измамник, който до преди няколко години се правеше на математик и лъгундреше хората.
Точно ти пасва тая фамилия, четейки опитите ти за манипулация. Които от своя страна са жалко некадърни.
Коментиран от #47
06:21 17.01.2026
37 Звездоброец
06:21 17.01.2026
38 ИМАМ ВЪПРОСЧЕ
Коментиран от #42
06:24 17.01.2026
39 Хи хи
06:29 17.01.2026
40 Хи хи
Коментиран от #43
06:34 17.01.2026
41 Другарю Ганев
Коментиран от #62, #112
06:46 17.01.2026
42 Я пъ тоа
До коментар #38 от "ИМАМ ВЪПРОСЧЕ":То па ПВО то на Русия много може. Десетки обекти в Русия са под ударите на натовско оръжие...но за това нищо не се споменава в сайта....що ли????
Коментиран от #44, #45
06:49 17.01.2026
43 Ами
До коментар #40 от "Хи хи":Явно върната руска територия колкото цяла България е малко и трябва още раз ,два ,три :)))А я вижте границите от Минските споразумения-хи,хи:))Спомнете си и думите на Бисмарк за първите предложения на руснаците-хи,хи ,хи...хи:))
06:52 17.01.2026
44 ИМАМ ВЪПРОСЧЕ
До коментар #42 от "Я пъ тоа":И къв е ефекта от ударите по десетките обекти в Русия? Да не би да нямат ток, вода, парно, телевизия, интернет, радио, Москва обезлюдява ли се....?!
Коментиран от #52
06:54 17.01.2026
45 Ами
До коментар #42 от "Я пъ тоа":Защото границите от Минските споразумения и условията за мир за Украйна отидоха ,та се невидяха:))))А и кинкалерията на Европа спрямо Русия лъсна и е на път да нанесе стратегическа загуба не на Русия,а на стабилността на Европа и натото:))))
Коментиран от #53
06:57 17.01.2026
46 ЗНАЧИ
До коментар #33 от "Европеец":казваш, че украинците тръгнали да воюват, а?Рашистите ги нападнаха с една единствена цел - завземане, имперски амбиции.Другото е руска пропаганда.Блатника никога няма да стигне акъл.Само за войни мислят.
Коментиран от #51
07:02 17.01.2026
47 Георги
До коментар #36 от "Механик":той все още се прави на математик, че и го публикуват в разни международни математически списания, ама явно теб точно не може да те излъже
07:04 17.01.2026
48 Тоя сайт
До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":е под контрола на мутрофановското пасолство.А може би е и техен.Руска пропаганда нонстоп.
07:07 17.01.2026
49 Олеся 🇺🇦
07:08 17.01.2026
50 Българка 😺-Маца
07:09 17.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Я пъ тоа
До коментар #44 от "ИМАМ ВЪПРОСЧЕ":Бая народ в пограничните области на Русия са без ток....а Москва не я мисли....не са решили не да я ударили с Натовско оръжие.
07:22 17.01.2026
53 Я пъ тоа
До коментар #45 от "Ами":Кви мински споразумения бре.....Путин нападна вероломно Украйна. С агресор никой не да споразумява. Той са трепе.
07:24 17.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Другарю Ганев
Коментиран от #67
07:26 17.01.2026
56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #51 от "Абе":ИЛИ БАРС? ТАКА ЛИ БЕШЕ ИЛИ БЪРКАМ?
07:28 17.01.2026
57 Студопор
И докато европейците плащат за масрафа, укрите, мрат като мухи, ФАЩ само ще гледат как се избиват славяни.
А сега евроатлантическите джендърчета ще реват, че статията е фалшива и това са руски компромати.
07:33 17.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 100 години няма русия
До коментар #11 от "слава на русия!":Русия загуби войната срещу комунистите
Коментиран от #73
08:17 17.01.2026
60 РЕАЛИСТ
До коментар #35 от "Ти „ас“е":Не е виновен човекът. До там докараха образованието за последните 35 години. Соросоидното образование е по-зле и от килийното. Думата "демократ" вече се олицетворява с думата " фашист"
08:19 17.01.2026
61 Луд
08:21 17.01.2026
62 Ами щото не е вярно
До коментар #41 от "Другарю Ганев":За тва не пишат
Коментиран от #72
08:28 17.01.2026
63 Благодарим ти Ганев
09:02 17.01.2026
64 Ха ха ха ха
До коментар #10 от "българин":Не това е да си имаш работа с руснаци. Ние защо сме най-мизерни в Европа само преди Украйна и Беларус? Защото сме най-верен руски сателит.
Коментиран от #65
09:04 17.01.2026
65 ама кобрата му нашока ряпата
До коментар #64 от "Ха ха ха ха":обаче наща кобра какъв бой му хвърли на тоя кличко? а? още помни как го бихме
09:07 17.01.2026
66 женската..
09:07 17.01.2026
67 456
До коментар #55 от "Другарю Ганев":На 13.01 укрите са изтреляли 10 Таурса към Крим и кримският мост. И 10те ракети са свалени. Сега се пита: къде ще е следващият Орешник и този път със заряд? Берлин или Лондон?
Коментиран от #69
09:21 17.01.2026
68 Критик
09:30 17.01.2026
69 Другарю Ганев
До коментар #67 от "456":Тауруси в Украйна НЯМА...Германия не дава....опашата ти е лъжата.....иначе Путин го бомбят редовно. Другаря Ганев рядко го споменава.
09:31 17.01.2026
70 ВВП
09:33 17.01.2026
71 дкисед
09:34 17.01.2026
72 Другарю Ганев
До коментар #62 от "Ами щото не е вярно":Горят рафинерии и складове с оръжия, командни пунктове, летища и самолети в Русия. Последно Украйна е ударила и доста енергийни обекти с Хаймурс....московските летища ги затварят през ден. Путин си го бомбят редовно.....другаря Ганев си трае.
Коментиран от #78
09:35 17.01.2026
73 Ще ти се ..
До коментар #59 от "100 години няма русия":...ама тя е налице и все по - силна.
Така е , като нито ти , нито някой като теб е чел Закона за социална регенерация на Зиновиев.
Всяка социална структура съдържаща цивилизационен код , дори да бъде разрушена се възстановява във вид максимално близък до предишния , но на нова по - висока организационна конструкция.
09:36 17.01.2026
74 гочето
Карат бандерите да мръзнат!
А Борката джонсъна им обещаваше небивалици ако воюват до дупка.
Сега обаче пезевенка Борко лежи на топло и гледа как тия наивници мръзнат и гинат щото са им празни главите!
09:36 17.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Янкулов
09:36 17.01.2026
77 Гошо
09:38 17.01.2026
78 урко
До коментар #72 от "Другарю Ганев":.....и като се събудих краката ми в контакта и съм спал отвит)))
Коментиран от #83
09:38 17.01.2026
79 Фен
Коментиран от #81
09:39 17.01.2026
80 Контранаступа
До коментар #22 от "Важното е контранаступа да върви":Като СВОто......
09:39 17.01.2026
81 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #79 от "Фен":Мир с агресор не са сключва. Той са трепе.
09:40 17.01.2026
82 Ти не си Европеец
До коментар #4 от "Европеец":А проZта ганьовска копейка ,потънала в мизерия в бащината си панелка с изключено парно и Zлобен на всички, които добре живеят.
09:40 17.01.2026
83 Бомбят Путин на поразия
До коментар #78 от "урко":От ВСВ никой не е обстрелвал Русия.....другаря Ганев мълчи, като комунист на разпит....
09:42 17.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ФЕЙК НЮЗ
09:45 17.01.2026
86 Здрасти
09:47 17.01.2026
87 Над 2 милиона руснаци
До коментар #32 от "Механик":са без ток в момента ...В Белгородска област са най-много .
09:47 17.01.2026
88 сара
09:47 17.01.2026
89 Гъбарко
09:48 17.01.2026
90 кой му дреме
Вие какво обещавате ???
09:49 17.01.2026
91 Сивата котка
09:50 17.01.2026
92 Симо Хаюха
Като минават границата чуват финландски глас отвъд хълма:
"Един финландски войник е по-добър от 10 съветски войници! "
Съветският генерал се смее и изпраща 10 души на хълма да го заловят.
Има стрелба за минута и след това всичко замлъква за миг, а след това чуват същия глас:
"Един финландски войник е по-добър от сто твои! "
Раздразнен, съветският генерал изпраща сто мъже да превземат хълма. Има стрелба и бомби за десет минути и всичко отново замлъква. Изведнъж същият глас крещи:
"Един финландски войник е по-добър от хиляда съветски войници.”
Разгневен, генералът изпраща хиляда мъже, придружени с танкове, артилерия, минохвъргачки, и им казва да не се връщат, докато хълмът не стане техен.
В продължение на половин час адът се отприщва, бомби и експлозии, стрелба, писъци и смърт навсякъде наоколо, а след това отново замлъква.
Един съветски войник пълзи назад, тежко ранен и очукан.
Преди генералът да може да каже нещо, войникът казва:
"Не изпращайте повече войски, другарю генерал, това е капан! Двама са!"
Коментиран от #93, #113
09:52 17.01.2026
93 Неможачи и лузъри са
До коментар #92 от "Симо Хаюха":руснаците ,точно като русофилите .
09:54 17.01.2026
94 Тагарев
Коментиран от #97
09:55 17.01.2026
95 Путинистче идиотче
09:57 17.01.2026
96 Другаря Си Дзин и Ким Чен
Коментиран от #99
09:58 17.01.2026
97 Не го мисли
До коментар #94 от "Тагарев":Важно е че бомбят Путин.....и милиони руснаци са на студено.....
Коментиран от #102
09:58 17.01.2026
98 КОЛЬО ПАРЪМА
10:00 17.01.2026
99 Я пъ тоа
До коментар #96 от "Другаря Си Дзин и Ким Чен":Тия двамата са дълбоко в бункерите. Да не им се случи СВО по американски.
10:00 17.01.2026
100 Нюландови курабийки
10:03 17.01.2026
101 Я пъ тоа
10:04 17.01.2026
102 Бенто
До коментар #97 от "Не го мисли":Не милиони - милиарди! Кре тен
10:05 17.01.2026
103 Гроси става символ на лъжата
10:06 17.01.2026
104 Хаха
10:15 17.01.2026
105 Психиатър
До коментар #1 от "Карго 200":И вашето положение се влошава от ден на ден. Съжалявам, но медицината не може да ви помогне.
10:17 17.01.2026
106 Какво е това?!
10:19 17.01.2026
107 Истината:
ЗеленияНаркоман призова жителите
да напуснат Държавата и да отидат на
Пълен пансион в спа центровете на ЕС
10:19 17.01.2026
108 Историк
Коментиран от #118
10:21 17.01.2026
109 Путин гол до кръста на пони
10:27 17.01.2026
110 Кирил
Смърт на фашизма
Слава на Украйна
Коментиран от #115
10:31 17.01.2026
111 гост
До коментар #25 от "Домашен любимец":Много филми за Рамбо гледаш!Прочете ли вече "Винету"?
10:33 17.01.2026
112 Любител на тихоокеанските ценности
До коментар #41 от "Другарю Ганев":Тези нарисувани ракети не ставатза нищо!
10:35 17.01.2026
113 Финландия победила Русия,
До коментар #92 от "Симо Хаюха":изгубвайки 10% от територията си…
10:37 17.01.2026
114 Шалтето
10:38 17.01.2026
115 гост
До коментар #110 от "Кирил":Една кофа л.на!Това е укройна-ленинова измишльотина.
10:39 17.01.2026
116 Нашмъркан потник
10:39 17.01.2026
117 Младите не помнят
10:40 17.01.2026
118 гост
До коментар #108 от "Историк":Много ги забави Путин.А трябваше да ползва челния американски опит от Ирак ,Афганистан и Виетнам!
10:41 17.01.2026