Володя Златев получи нов мандат начело на БФ бадминтон

Д-р Володя Златев бе преизбран за президент на Българската федерация по бадминтон по време на Общото отчетно-изборно събрание, което се проведе днес. В заседанието участваха представители на 52 от общо 56 лицензирани клуба в страната, съобщава БТА. Златев беше единственият кандидат за поста и получи пълната подкрепа на всички делегати. Новият му мандат е трети поред и ще продължи до 2030 година. Той ръководи федерацията от 2018-а.

Антраник Касабян запазва позицията си на изпълнителен директор, а новоизбраният Управителен съвет е в състав от 13 души: Володя Златев (председател), Антраник Касабян, Пламен Михалев, Александър Малинов, Румяна Иванова, Хари Петков, Паула Маринова, Неделчо Кесов, Орлин Цветанов, Пейо Бойчинов, Сергей Шишов, Чавдар Петков и Тихомир Пейчев.

По време на събранието бе отчетена и изключително успешна 2025 година за българския бадминтон. Националните състезатели спечелиха общо 162 медала: 51 златни, 36 сребърни и 75 бронзови. При мъжете и жените активът е 36 отличия (17 златни, 5 сребърни и 14 бронзови), при подрастващите до 13, 15, 17 и 19 години – 111 медала (34 златни, 26 сребърни и 51 бронзови), а в дисциплината еър бадминтон – 15 отличия (5 сребърни и 10 бронзови).