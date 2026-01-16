Новини
Костадин Костадинов: По искане на "Възраждане" с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!

16 Януари, 2026 17:28

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • гласуване-
  • турция

Еничарите от ППДБ гласуваха за пореден път в пълен синхрон с ДПС на Пеевски и се опитаха да саботират предложението на Възраждане. АПС на Радев и Доган също гласува срещу предложението на Възраждане

Костадин Костадинов: По искане на "Възраждане" с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено! - 1
Снимка: Фейсбук
Току що в правната комисия се прие предложението на Възраждане гласуването в страни извън ЕС да се ограничи до 20 секции - така, както беше до 2021 г.

Това означава, че с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!

Това написа във "Фейсбук" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По-интересното е друго. Еничарите от ППДБ гласуваха за пореден път в пълен синхрон с ДПС на Пеевски и се опитаха да саботират предложението на Възраждане. АПС на Радев и Доган също гласува срещу предложението на Възраждане.

Уважаеми сънародници, призовавам ви да залеете страниците на еничарите с питания защо за пореден път подкрепят Пеевски и ДПС.

Питайте и Радев дали подкрепя мнението на своите хора от АПС и дали подкрепя масовото и незаконно гласуване в Турция.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Изходът е гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #39

    17:31 16.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 5 Отговор
    1. Гласуват само грамотни❗
    / по закон образованието е задължително/
    2. Пълно пренареждане по преференции❗
    /да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
    3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
    / да управляваш камион с картофи-
    редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
    4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
    /сега няма начин избран да бъде отзован,
    дори да напусне партията и да не ходи на работа/
    5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
    /сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
    .......
    Не на последно място- НОВ брой депутати-
    в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
    а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗

    Коментиран от #5, #7, #9, #19, #29

    17:31 16.01.2026

  • 3 Ако беше

    4 1 Отговор
    с целата кафа,щех да го турим в портрет!

    17:32 16.01.2026

  • 4 Копанар Евроцентов

    18 11 Отговор
    пак се о...ка. А кой ще спре изборния туризъм от Туркие до кърджълъка, бе пр...мат крадлив?

    17:32 16.01.2026

  • 5 Дрън дрън

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    дрън!И пак ,,с начале"!

    Коментиран от #15, #18

    17:33 16.01.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 12 Отговор
    А защо гласувахте вчера с въздържал на 100% машинно гласуване и освинихте изборите?

    Коментиран от #33, #38

    17:33 16.01.2026

  • 7 Много са четиридесет

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тук си требва диктатура.

    17:33 16.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    15 10 Отговор
    Румен Радевоглу разкри истинската си същност - слуга на Султана. А фашистите от ппдб целуват ръка на всеки, който е готов да им подхвърли кокалче.

    17:35 16.01.2026

  • 9 Прабабите и прадядовците ти

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    все с диплома ли са гласували? Или тогава не е имало избори? Не слагайте каруцата пред коня. Както грамотните, така и неграмотните са жители на тази държава.

    Коментиран от #21, #32

    17:35 16.01.2026

  • 10 Искам

    8 0 Отговор
    да настъпя нова мотика!8 пъти стигат за една и съща!

    17:35 16.01.2026

  • 11 Трактор

    6 5 Отговор
    Излиза, че от шет-раждане са получили подкрепа от ГЕРБ и БСП ?!
    Колейкин, нещо по въпроса?

    ПП
    Да ти е честит банго Басил!

    17:36 16.01.2026

  • 13 От сега Радев, Борисов и Доган

    6 4 Отговор
    готвят следващата сглобка- ППДБ, АСП И ГЕРБ, като ППДБ И АСП ще са управляващи, ГЕРБ ще подкрепят.

    Коментиран от #43

    17:36 16.01.2026

  • 14 Само в Русия

    7 4 Отговор
    изборите са честни!

    17:37 16.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дрън дрън":

    Дрън, дрън, дрън .... тип!
    Звукът на камбана
    паднала от камбанарията на земята❗

    17:37 16.01.2026

  • 16 Костя,много си се объркал.

    11 2 Отговор
    В Турция не гласуват за НН

    17:38 16.01.2026

  • 17 оня с питон.я

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Йордан Йордан":

    Турците са наши братя както американците са братя на японците, нали? Освен това еничарите не са турци.

    Коментиран от #37

    17:38 16.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дрън дрън":

    Дрън, дрън, дрън .... ТУП!
    Звукът на камбана
    паднала от камбанарията на земята❗

    17:38 16.01.2026

  • 19 Бива,ама

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тогава неграмотните да са освободени от данъци.

    Коментиран от #48

    17:39 16.01.2026

  • 20 Цветни бюлетини

    1 0 Отговор
    партиите да си ги плащат!

    17:39 16.01.2026

  • 21 Камион

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Прабабите и прадядовците ти":

    Гласуването трабва да е с критерий минимум 8-ми клас. Образованието в България (поне до 8-ми клас) е напълно безплатно. Айде като си искаш правата, се напъни поне един 8-ми клас да изкараш, за да си заслужиш правата. Друг е въпросът, че негрОмотните, много по-лесно се манипулират.

    Коментиран от #25

    17:39 16.01.2026

  • 22 Да,да.Но извън ЕС не е само Турция

    8 1 Отговор
    А също САЩ,Русия,Канада,Австралия.

    Коментиран от #26, #51

    17:39 16.01.2026

  • 23 Костадинов

    2 3 Отговор
    кмет на Купянск!

    17:40 16.01.2026

  • 24 Е, няма такава наглост

    6 6 Отговор
    Питаме-Защо бе Костя, гласувахте със ГЕРБ-НН срещу машинния вот.
    Питаме-Защо бе Костя си N1 в класацията ЛЪЖЕЦ на Държавата.
    Питаме-Защо бе Костя сте марионетки на ГЕРБ-НН и Путин.
    Питаме-Защо бе Костя си толкова агресивен и истеричен...СКАНДАЛЖИЯ.

    Коментиран от #50

    17:41 16.01.2026

  • 25 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Камион":

    и сега 1от 8 гласувате !

    17:42 16.01.2026

  • 26 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да,да.Но извън ЕС не е само Турция":

    Все държави, от които никой няма намерение да се връща, нали?

    17:42 16.01.2026

  • 28 Град Симитли

    12 1 Отговор
    По принцип, тия от чужбина не трябва да гласуват!
    Уседналост!
    ... Живе той 20-30 години в Патагония--и решава кой да е кмет, депутат, президент в Бълария.. ..?!

    17:43 16.01.2026

  • 29 Никой не казва

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    с колко милиона можеш да купиш тези примерно 40 депутата, а 240 депутата. С колко. Колко повече..по трудно.

    Коментиран от #44

    17:43 16.01.2026

  • 30 Най-важната ви задача

    6 1 Отговор
    Е? Какво става с машините, най-вече матриците за печатане на лЪв.
    Вписване на Кеш в Конституцията.
    От днес една немска верига започваща с К. отказва на касите за самотаксуване Кеш в евро.
    Държави впикали Кеш в Конституция Австрия, Унгария, Словения, Словакия.
    Държави вписалив Законите си право на Кеш Франция, Дания, Норвегия.
    Швейцария от 2013 се бори за вписване на Кеш в Конституцията, под надслов "Кешът е свобода".
    Последната битка на българите правото на Кеш.
    Кеш отказват НАП, ПАСПОРТНИ, КАТ.
    Заведете колективен иск, за отказ на държавни институции да приемат Кеш.
    Ако не сте част от Блатото.
    Тихичко и подло премахват Кеша.

    Коментиран от #46

    17:44 16.01.2026

  • 31 Истината

    6 5 Отговор
    Така нарченият "Копейкин", който най-обича да прибира долари и евро, всъщност е порязал гласуващите от Великобритания, Щатите и др. държави с големи български диаспори извън ЕС.

    С тая си гениална простотия копанаря от кв. Максуда реално реже от гласовете за ППДБ, МЕЧ, Величие и собствените си изрожденски дебили зад граница, защото гласуващите от Турция отново ще бъдат извозени с автобуси в Кърджалийско и вота за ДПС-тата на Шиши и Доганя няма да се загуби.

    Този мазен циг.a.няк спори за първо място по антибългарщина заедно с другите предани сорocки слуги от ППДБ.

    17:44 16.01.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Прабабите и прадядовците ти":

    Баба ти и дядо ти не са сключвали еднополови бракове , нали ❗
    Отвори Конституцията и виж до каква възраст Образованието е задължително❗
    Дори да повтаряш по всеки клас , пак трябва да придобиеш Основно образование ‼️
    Не става само с права, без да спазваш ЗАДЪЛЖЕНИЯ❗
    Ама то ОТЛЕЖАЛ РОМ само права търси❗

    17:44 16.01.2026

  • 33 Минувач

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Защото след многото говорене на ППДБ и представяне по медиите, дори и на протеста, че ППДБ искали 100% машини, на първо четене имаше ИЗНЕНАДА! ППДБ не предложили 100% машини, а само 75% машини и секции с под 300 човека, каквито са 3000 секции да останат на хартия. А точно в такива секции в селата и градчетата са най-големите измами.
    Затова Възраждане не подкрепиха ППДБ. А медиите мълчат по темата. Възраждане искат 100% машини и без паравани.

    17:44 16.01.2026

  • 34 50 евро

    5 1 Отговор
    на глас от държавата! 100% активност !

    17:44 16.01.2026

  • 35 хъхъ

    4 2 Отговор
    Пеевски удря Доган през Възраждане. Ха ха.

    17:44 16.01.2026

  • 36 Хмм

    2 2 Отговор
    те всъщност гласуваха за Доган

    17:44 16.01.2026

  • 37 Делян Делян

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "оня с питон.я":

    Когато казвам, че турците са наша кръв имам наум ,че когато те са дошли на Балканите са били само мъже...войска. Откъде според теб са жените ,които са раждали техните синове ?м?

    17:45 16.01.2026

  • 38 Това, че ти искаш

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    100% машинно гласуване, не означава, че всички останали го искат. Приказките за машините е остаряла дъвка. Както и да се проведат изборите все ще бъдат фалшифицирани. От всички, които имат знанията и властта да го направят. Изборите не решават. Живеем в свят в който правото е на силата. Следва бруталната сила да влезе и в Европа.

    Коментиран от #45

    17:45 16.01.2026

  • 39 ЛОШО е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    АЗ нямам телефон. Ще ми купиш ли? А вирус в телефона за да знам как да гласувам ще сложиш ли? А надзорник да знам как да го използвам????

    17:45 16.01.2026

  • 40 Мдаа

    3 3 Отговор
    Коцето винаги извърта така нещата, че да плюе за дивиденти по всеки.

    17:47 16.01.2026

  • 41 бай Даньо

    3 2 Отговор
    Радев дойде на власт с подкрепата на ДПС и с тях си отива.... най забавно е че ПП-питеците го преизбираха с ентусиазъм като техен човек ...

    17:49 16.01.2026

  • 42 Георгиев

    2 2 Отговор
    Костадинов, т.н. "политическа класа" се формира на базата на целите. С те, с някои изключения, са фактор за ЛИЧНО и ГРУПОВО облагодетелстване. Целта е близостта до паричните потоци. А до тях се стига чрез избирателните листи. Истински, фалшиви - без значение. Всички виждаме. А ползването на псевдо българите е Турция е българска грешка. Според мен трябва да се ликвидира двойното гражданство. Или си българин или не. Това е.

    17:51 16.01.2026

  • 43 Като нищо

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "От сега Радев, Борисов и Доган":

    кРадеff може да цъфне на изборите с мандата на АПС на Дръндарския, че няма как за месеца да учереди и регистрира негова си партия. Ако реши да се явява вече на тия избори, че все го спрягат от поне 2 години. А се усети една особена искра на любов между Рундю Козяшки и АПС-то още на излишните консултации за мандатите.

    17:53 16.01.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Никой не казва":

    Как ли в Германия не са се сетили да направят
    3 200 души техния Парламент🤔❗

    А не си ли забелязал, че не е нужно да купуваш всички депутати от една група❓ Стига "вождът" да каже и те гласуват под строй❗
    При Симеон - една дама от първия ред вдигаше зелен или червен ФУЛ.мастер и цяла група гласуваше ФУЛ за или против❗

    17:54 16.01.2026

  • 45 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Това, че ти искаш":

    Всеки има различни предпочитания, ти обичаш да те насилват, явно!

    17:54 16.01.2026

  • 46 Немската верига започваща с Къ

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Най-важната ви задача":

    може да се бойкотира, щом от сега отказва да приема кеш евро. Не пазарувам във въпросната още от времето на К19, както и в другата немска започваща с Лъ.

    17:55 16.01.2026

  • 47 Закон за забрана на Възраждане

    3 4 Отговор
    Възраждане насаждат омраза, лъжат без срам, марионетки на Бойко-е пак ги е използвал да прокарат закон за ограничаване правата на българите в Европа и Света.
    Обикновено човек под въздействието на алкохола се държи като тях-просташки и агресивно.А те са трезви.За медицинско обследване са.

    17:55 16.01.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бива,ама":

    Какви данъци имаш предвид🤔❓
    Не ти ли стига, че на 18 вече имаш две чавета❗
    Хем не те съдят,
    хем детски искаш,
    хем помощи❗
    От тези "бонуси" ще се откажеш ли🤔❓

    17:58 16.01.2026

  • 49 Хей

    3 4 Отговор
    човече от Максуда. Никой няма право да забранява на български граждани да гласуват, където и да се намират по света. Не стига, че Тодор Живков ги изсели принудително, сега и този седнал да им отнема права. Защо не забраниш на българите в Русия да гласуват?

    Коментиран от #56, #57, #59

    17:59 16.01.2026

  • 50 Отговаряме

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Е, няма такава наглост":

    Защото ППДБ-то подмолно излъгаха, че са за 100% машинно гласуван и вече са седнали в скута на Шиши. Предложението им пред комисия е била за хартиено гласуване в 1/4 от общините (малките на с избирателите на Шиши).

    Поне за това Копанаря не излъга тоя път.

    18:00 16.01.2026

  • 51 бай Даньо

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да,да.Но извън ЕС не е само Турция":

    Забранете го това гласуване в чужбина най накрая. Никой в САЩ не гласува идват едни мижави 5 000 гласа толкова. Това при 200 000 души диаспора , оставяме въпроса колко неадекватно гласува тия , за цара, за ИТН , за ПП, за Радев . Тия хора не са в час ! Сети се сам колко гласове идват от Канада Русия и или не дай боже Австралия, да ги мислиш - почти николко. НО идват от турция 100 000 което си е чиста намеса във вътрешните работи на България след като избирателната активност е по 40% ...

    Коментиран от #61

    18:00 16.01.2026

  • 52 Ексремистите от Възраждане

    0 2 Отговор
    Костя пак изпълни поръчка на Боко

    Коментиран от #55, #58

    18:00 16.01.2026

  • 53 връщай

    2 0 Отговор
    парите еничар!!!

    18:01 16.01.2026

  • 54 Оня

    3 0 Отговор
    В която държава живееш и работиш поне 10год.имаш право да гласуваш,само там.Такива с двойно гражданство да имат право на глас само в къщи.

    18:01 16.01.2026

  • 55 оня с питон.я

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ексремистите от Възраждане":

    Я пак? Чия беше сглобката?

    18:03 16.01.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хей":

    Кой ги изсели ПРИНУДИТЕЛНО🤔❓
    Само отвори границата и се разбра с турските власти да осигурят свободен достъп на ЖЕЛАЕШИТЕ❗
    Има още живи , които ПОМНИМ‼️

    18:05 16.01.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хей":

    Кой ги изсели ПРИНУДИТЕЛНО🤔❓
    Само отвори границата и се разбра с турските власти да осигурят свободен достъп на ЖЕЛАЕЩИТЕ❗
    Има още живи , които ПОМНИМ‼️

    18:06 16.01.2026

  • 59 Не е така!

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хей":

    Нека да гладуват, но не и със секция на всяка керемида в Турция. Защо не е така във Франция и въобще в страните от ЕС? Пък извън него.

    18:07 16.01.2026

  • 60 Стемен 11

    7 0 Отговор
    Аз като гражданин на България и също като с турско самосъзнание живеещ в област Кърджали искам най-скоро време да се приеме закон с който да се забрани на хора с двойно гражданство да имат право на ТЕЛК!Стига с нашите данъци и осигоровки да вдигаме жизнения стандарт на чужди граждани които източват НОИ...!!

    18:08 16.01.2026

  • 61 Бай Доньо

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "бай Даньо":

    Точно така. Щом не пребивава повече от шест месеца всяка година в България, никакво гласуване от чужбината! Повечето от тия трайните емигранти се връщат тук само за седмица-две по празници да си видят още неумрелите от глад роднини.

    18:09 16.01.2026

  • 62 БЛАГОЕВ

    2 3 Отговор
    Коце, харесвам те, обаче прекаляваш.В политиката не може да мислиш със сърцето.Трябва с мозъка! Свали малко емоцията и се съсредоточи в Целта!

    18:15 16.01.2026

  • 63 Копейкин!

    3 2 Отговор
    Точно в Турция ще гласуват ПРОТИВ Намагнитената Свиня! А еничар си ти, който иска да ни изкара от ЕС и НАТО, за да лъскаме ботушите на орките от Империята на злото.

    18:21 16.01.2026

  • 64 марш ве

    2 0 Отговор
    Б О К Л У К

    18:23 16.01.2026

  • 65 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Дс спират двойно гражданство за неевропейски страни. Квой туй н-то поколение мусттафи да ми се правят на българи без един ден живян в българия и без език, културна връзкс, нищо

    18:25 16.01.2026

  • 66 Болен

    1 0 Отговор
    Мозък

    18:27 16.01.2026

  • 67 Пловдив

    0 1 Отговор
    Всички граждани на Р. България независимо къде се намират по света са със еднакви права

    Коментиран от #69, #72

    18:33 16.01.2026

  • 68 Задължителен психотест

    0 0 Отговор
    За такива кандидати на изборите

    Коментиран от #70

    18:36 16.01.2026

  • 69 Лекрен

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Пловдив":

    Да ама примерно има стаж в България 5 години а останалият му стаж от 25 години е в Германия на строежите според вас този човек къде се е амортизирал в България за 5 години или в Германия за 25 години...?

    18:36 16.01.2026

  • 70 копейкин

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Задължителен психотест":

    няма да го изкара

    18:37 16.01.2026

  • 71 Копанар

    1 0 Отговор
    От Максуда

    18:38 16.01.2026

  • 72 Мартин

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Пловдив":

    За НОИ примерно е внесъл като осгуровки 25 хил.евро а за Холандската хазна за 20 години внесъл 200 хил.евро защо не взима от Холандия ТЕЛК защото точно там 20 години е лепел теракот и фаянс и се осакатил и ще се върне след години и ще иска от НОИ да получава пенсия за болест......??

    18:42 16.01.2026

