Костадин Костадинов: По искане на "Възраждане" с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!

Току що в правната комисия се прие предложението на Възраждане гласуването в страни извън ЕС да се ограничи до 20 секции - така, както беше до 2021 г.
Това означава, че с масовото и незаконно гласуване в Турция за ДПС е приключено!
Това написа във "Фейсбук" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
По-интересното е друго. Еничарите от ППДБ гласуваха за пореден път в пълен синхрон с ДПС на Пеевски и се опитаха да саботират предложението на Възраждане. АПС на Радев и Доган също гласува срещу предложението на Възраждане.
Уважаеми сънародници, призовавам ви да залеете страниците на еничарите с питания защо за пореден път подкрепят Пеевски и ДПС.
Питайте и Радев дали подкрепя мнението на своите хора от АПС и дали подкрепя масовото и незаконно гласуване в Турция.
Коментиран от #39
17:31 16.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/ по закон образованието е задължително/
2. Пълно пренареждане по преференции❗
/да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
/ да управляваш камион с картофи-
редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
/сега няма начин избран да бъде отзован,
дори да напусне партията и да не ходи на работа/
5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
/сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
.......
Не на последно място- НОВ брой депутати-
в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗
Коментиран от #5, #7, #9, #19, #29
17:31 16.01.2026
17:32 16.01.2026
17:32 16.01.2026
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":дрън!И пак ,,с начале"!
Коментиран от #15, #18
17:33 16.01.2026
Коментиран от #33, #38
17:33 16.01.2026
7 Много са четиридесет
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тук си требва диктатура.
17:33 16.01.2026
17:35 16.01.2026
9 Прабабите и прадядовците ти
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":все с диплома ли са гласували? Или тогава не е имало избори? Не слагайте каруцата пред коня. Както грамотните, така и неграмотните са жители на тази държава.
Коментиран от #21, #32
17:35 16.01.2026
17:35 16.01.2026
Колейкин, нещо по въпроса?
ПП
Да ти е честит банго Басил!
17:36 16.01.2026
13 От сега Радев, Борисов и Доган
Коментиран от #43
17:36 16.01.2026
17:37 16.01.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Дрън дрън":Дрън, дрън, дрън .... тип!
Звукът на камбана
паднала от камбанарията на земята❗
17:37 16.01.2026
16 Костя,много си се объркал.
17:38 16.01.2026
17 оня с питон.я
До коментар #12 от "Йордан Йордан":Турците са наши братя както американците са братя на японците, нали? Освен това еничарите не са турци.
Коментиран от #37
17:38 16.01.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Дрън дрън":Дрън, дрън, дрън .... ТУП!
Звукът на камбана
паднала от камбанарията на земята❗
17:38 16.01.2026
19 Бива,ама
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тогава неграмотните да са освободени от данъци.
Коментиран от #48
17:39 16.01.2026
20 Цветни бюлетини
17:39 16.01.2026
21 Камион
До коментар #9 от "Прабабите и прадядовците ти":Гласуването трабва да е с критерий минимум 8-ми клас. Образованието в България (поне до 8-ми клас) е напълно безплатно. Айде като си искаш правата, се напъни поне един 8-ми клас да изкараш, за да си заслужиш правата. Друг е въпросът, че негрОмотните, много по-лесно се манипулират.
Коментиран от #25
17:39 16.01.2026
22 Да,да.Но извън ЕС не е само Турция
Коментиран от #26, #51
17:39 16.01.2026
17:40 16.01.2026
24 Е, няма такава наглост
Питаме-Защо бе Костя си N1 в класацията ЛЪЖЕЦ на Държавата.
Питаме-Защо бе Костя сте марионетки на ГЕРБ-НН и Путин.
Питаме-Защо бе Костя си толкова агресивен и истеричен...СКАНДАЛЖИЯ.
Коментиран от #50
17:41 16.01.2026
25 Да бе
До коментар #21 от "Камион":и сега 1от 8 гласувате !
17:42 16.01.2026
26 оня с питон.я
До коментар #22 от "Да,да.Но извън ЕС не е само Турция":Все държави, от които никой няма намерение да се връща, нали?
17:42 16.01.2026
28 Град Симитли
Уседналост!
... Живе той 20-30 години в Патагония--и решава кой да е кмет, депутат, президент в Бълария.. ..?!
17:43 16.01.2026
29 Никой не казва
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":с колко милиона можеш да купиш тези примерно 40 депутата, а 240 депутата. С колко. Колко повече..по трудно.
Коментиран от #44
17:43 16.01.2026
30 Най-важната ви задача
Вписване на Кеш в Конституцията.
От днес една немска верига започваща с К. отказва на касите за самотаксуване Кеш в евро.
Държави впикали Кеш в Конституция Австрия, Унгария, Словения, Словакия.
Държави вписалив Законите си право на Кеш Франция, Дания, Норвегия.
Швейцария от 2013 се бори за вписване на Кеш в Конституцията, под надслов "Кешът е свобода".
Последната битка на българите правото на Кеш.
Кеш отказват НАП, ПАСПОРТНИ, КАТ.
Заведете колективен иск, за отказ на държавни институции да приемат Кеш.
Ако не сте част от Блатото.
Тихичко и подло премахват Кеша.
Коментиран от #46
17:44 16.01.2026
С тая си гениална простотия копанаря от кв. Максуда реално реже от гласовете за ППДБ, МЕЧ, Величие и собствените си изрожденски дебили зад граница, защото гласуващите от Турция отново ще бъдат извозени с автобуси в Кърджалийско и вота за ДПС-тата на Шиши и Доганя няма да се загуби.
Този мазен циг.a.няк спори за първо място по антибългарщина заедно с другите предани сорocки слуги от ППДБ.
17:44 16.01.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Прабабите и прадядовците ти":Баба ти и дядо ти не са сключвали еднополови бракове , нали ❗
Отвори Конституцията и виж до каква възраст Образованието е задължително❗
Дори да повтаряш по всеки клас , пак трябва да придобиеш Основно образование ‼️
Не става само с права, без да спазваш ЗАДЪЛЖЕНИЯ❗
Ама то ОТЛЕЖАЛ РОМ само права търси❗
17:44 16.01.2026
До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Защото след многото говорене на ППДБ и представяне по медиите, дори и на протеста, че ППДБ искали 100% машини, на първо четене имаше ИЗНЕНАДА! ППДБ не предложили 100% машини, а само 75% машини и секции с под 300 човека, каквито са 3000 секции да останат на хартия. А точно в такива секции в селата и градчетата са най-големите измами.
Затова Възраждане не подкрепиха ППДБ. А медиите мълчат по темата. Възраждане искат 100% машини и без паравани.
17:44 16.01.2026
17:44 16.01.2026
17:44 16.01.2026
17:44 16.01.2026
37 Делян Делян
До коментар #17 от "оня с питон.я":Когато казвам, че турците са наша кръв имам наум ,че когато те са дошли на Балканите са били само мъже...войска. Откъде според теб са жените ,които са раждали техните синове ?м?
17:45 16.01.2026
38 Това, че ти искаш
До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":100% машинно гласуване, не означава, че всички останали го искат. Приказките за машините е остаряла дъвка. Както и да се проведат изборите все ще бъдат фалшифицирани. От всички, които имат знанията и властта да го направят. Изборите не решават. Живеем в свят в който правото е на силата. Следва бруталната сила да влезе и в Европа.
Коментиран от #45
17:45 16.01.2026
39 ЛОШО е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":АЗ нямам телефон. Ще ми купиш ли? А вирус в телефона за да знам как да гласувам ще сложиш ли? А надзорник да знам как да го използвам????
17:45 16.01.2026
17:47 16.01.2026
17:49 16.01.2026
17:51 16.01.2026
43 Като нищо
До коментар #13 от "От сега Радев, Борисов и Доган":кРадеff може да цъфне на изборите с мандата на АПС на Дръндарския, че няма как за месеца да учереди и регистрира негова си партия. Ако реши да се явява вече на тия избори, че все го спрягат от поне 2 години. А се усети една особена искра на любов между Рундю Козяшки и АПС-то още на излишните консултации за мандатите.
17:53 16.01.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Никой не казва":Как ли в Германия не са се сетили да направят
3 200 души техния Парламент🤔❗
А не си ли забелязал, че не е нужно да купуваш всички депутати от една група❓ Стига "вождът" да каже и те гласуват под строй❗
При Симеон - една дама от първия ред вдигаше зелен или червен ФУЛ.мастер и цяла група гласуваше ФУЛ за или против❗
17:54 16.01.2026
45 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #38 от "Това, че ти искаш":Всеки има различни предпочитания, ти обичаш да те насилват, явно!
17:54 16.01.2026
46 Немската верига започваща с Къ
До коментар #30 от "Най-важната ви задача":може да се бойкотира, щом от сега отказва да приема кеш евро. Не пазарувам във въпросната още от времето на К19, както и в другата немска започваща с Лъ.
17:55 16.01.2026
47 Закон за забрана на Възраждане
Обикновено човек под въздействието на алкохола се държи като тях-просташки и агресивно.А те са трезви.За медицинско обследване са.
17:55 16.01.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Бива,ама":Какви данъци имаш предвид🤔❓
Не ти ли стига, че на 18 вече имаш две чавета❗
Хем не те съдят,
хем детски искаш,
хем помощи❗
От тези "бонуси" ще се откажеш ли🤔❓
17:58 16.01.2026
Коментиран от #56, #57, #59
17:59 16.01.2026
50 Отговаряме
До коментар #24 от "Е, няма такава наглост":Защото ППДБ-то подмолно излъгаха, че са за 100% машинно гласуван и вече са седнали в скута на Шиши. Предложението им пред комисия е била за хартиено гласуване в 1/4 от общините (малките на с избирателите на Шиши).
Поне за това Копанаря не излъга тоя път.
18:00 16.01.2026
51 бай Даньо
До коментар #22 от "Да,да.Но извън ЕС не е само Турция":Забранете го това гласуване в чужбина най накрая. Никой в САЩ не гласува идват едни мижави 5 000 гласа толкова. Това при 200 000 души диаспора , оставяме въпроса колко неадекватно гласува тия , за цара, за ИТН , за ПП, за Радев . Тия хора не са в час ! Сети се сам колко гласове идват от Канада Русия и или не дай боже Австралия, да ги мислиш - почти николко. НО идват от турция 100 000 което си е чиста намеса във вътрешните работи на България след като избирателната активност е по 40% ...
Коментиран от #61
18:00 16.01.2026
52 Ексремистите от Възраждане
Коментиран от #55, #58
18:00 16.01.2026
18:01 16.01.2026
18:01 16.01.2026
55 оня с питон.я
До коментар #52 от "Ексремистите от Възраждане":Я пак? Чия беше сглобката?
18:03 16.01.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "Хей":Кой ги изсели ПРИНУДИТЕЛНО🤔❓
Само отвори границата и се разбра с турските власти да осигурят свободен достъп на ЖЕЛАЕШИТЕ❗
Има още живи , които ПОМНИМ‼️
18:05 16.01.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "Хей":Кой ги изсели ПРИНУДИТЕЛНО🤔❓
Само отвори границата и се разбра с турските власти да осигурят свободен достъп на ЖЕЛАЕЩИТЕ❗
Има още живи , които ПОМНИМ‼️
18:06 16.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Не е така!
До коментар #49 от "Хей":Нека да гладуват, но не и със секция на всяка керемида в Турция. Защо не е така във Франция и въобще в страните от ЕС? Пък извън него.
18:07 16.01.2026
18:08 16.01.2026
61 Бай Доньо
До коментар #51 от "бай Даньо":Точно така. Щом не пребивава повече от шест месеца всяка година в България, никакво гласуване от чужбината! Повечето от тия трайните емигранти се връщат тук само за седмица-две по празници да си видят още неумрелите от глад роднини.
18:09 16.01.2026
18:15 16.01.2026
18:21 16.01.2026
18:23 16.01.2026
18:25 16.01.2026
18:27 16.01.2026
67 Пловдив
Коментиран от #69, #72
18:33 16.01.2026
68 Задължителен психотест
Коментиран от #70
18:36 16.01.2026
69 Лекрен
До коментар #67 от "Пловдив":Да ама примерно има стаж в България 5 години а останалият му стаж от 25 години е в Германия на строежите според вас този човек къде се е амортизирал в България за 5 години или в Германия за 25 години...?
18:36 16.01.2026
70 копейкин
До коментар #68 от "Задължителен психотест":няма да го изкара
18:37 16.01.2026
18:38 16.01.2026
72 Мартин
До коментар #67 от "Пловдив":За НОИ примерно е внесъл като осгуровки 25 хил.евро а за Холандската хазна за 20 години внесъл 200 хил.евро защо не взима от Холандия ТЕЛК защото точно там 20 години е лепел теракот и фаянс и се осакатил и ще се върне след години и ще иска от НОИ да получава пенсия за болест......??
18:42 16.01.2026