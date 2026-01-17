"Мразя да ставам от дивана" - Писателката Колин Хувър лекува рак след нездравословен живот

Колин Хувър, авторка на „It Ends With Us“, разкри, че се подлага на лечение за рак. Известната писателка сподели информация за здравето си на страницата си в Instagram.

Според 46-годишната Хувър, ѝ остава един ден лъчетерапия.

„Онколозите бяха фантастични. Надявам се никога да не ви потрябват, но горещо ги препоръчвам“, призна тя.

През последните месеци Хувър споделя подробности за здравословните си проблеми в социалните мрежи, но не разкрива вида рак, с който е диагностицирана.

Авторката също така разкри, че се е консултирала с генетик, за да научи повече за диагнозата си. Специалистът потвърдил, че ракът ѝ не е причинен от генетика, HPV или излишък от хормони.

„Най-вероятно всичко е свързано с фактори на околната среда и начина на живот, по-специално липса на упражнения, лошо хранене и стрес.“ „Благодарна съм за живота, но мразя зеленчуците. Мразя да ставам от дивана. Мразя да се потя. Мразя, когато науката е права“, написа тя.

През 2025 г. Колин Хувър претърпя операция.