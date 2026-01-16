Новини
Свят »
Украйна »
Путин показа, че иска не само да завземе Украйна, но и да разруши НАТО
  Тема: Украйна

Путин показа, че иска не само да завземе Украйна, но и да разруши НАТО

16 Януари, 2026 22:10 1 344 125

  • русия-
  • украйна-
  • валерий герасимов-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • донецка област

Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов продължава да изказва очевидни лъжи и преувеличава руските постижения на бойното поле, за да разпространява фалшивия наратив на Кремъл за уж неизбежната военна победа на РФ

Путин показа, че иска не само да завземе Украйна, но и да разруши НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин продължава да показва, че няма да се задоволи с мирното уреждане на конфликта, което засяга само Украйна и не предвижда радикална реструктуризация на НАТО, пише Институтът за изследване на войната (ISW), анализирайки изявленията на Путин от 15 януари в речта му пред чуждестранни дипломати, пише Фокус.

Путин повтори своята теза, че войната на Русия срещу Украйна е "пряк отговор“ на игнорирането от Запада на интересите на Русия чрез разширяването на НАТО, което се е случило въпреки публичните обещания на Русия за неразширяване на Алианса. Президентът също така заяви, че за мира в Украйна е необходимо "да се върнем към обсъждането на нова архитектура на сигурността“, която по-рано беше предложена от Русия.

От ISW припомнят, че още в края на 2021 г. Русия постави на НАТО ултиматуми, изпълнението на които би изисквало разрушаване на Алианса и преразглеждане на архитектурата на европейската сигурност (по-специално изискването за връщане на НАТО към границите от 1997 г.). Путин неведнъж е демонстрирал, че неговите изисквания са по-големи от тези, изложени в предложения от САЩ 28-пунктов план и неговите последващи варианти, подчертават от ISW. Анализаторите са убедени, че Путин остава верен на първоначалните си военни цели за 2021 и 2022 г., които излизат извън рамките на териториалните завоевания и не се ограничават до Украйна.

В същото време Кремъл продължава да разпространява неверни твърдения, че отбраната на Украйна е на ръба на провала. Данните за руските постижения от началото на пълномащабната инвазия обаче сочат обратното, припомнят от ISW. На 15 януари говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ситуацията за Украйна се влошава с всеки изминал ден и че "коридорът за вземане на решения [от страна на Украйна] се стеснява“. Песков имаше предвид, че Киев трябва да отстъпи пред исканията на Русия сега – преди Украйна да не може да се защити и да бъде принудена да капитулира в бъдеще.

Въпреки това, както подчертават в ISW, украинската отбрана не е на ръба на колапса и украинските сили вече са успели да предотвратят реализацията на главната цел на Путин – подчиняването на цяла Украйна от руската армия и военна сила. Анализаторите припомнят, че в разгара на руската инвазия през март 2022 г. руските сили са завзели 26,16% от територията на Украйна. Последвалото украинско контранастъпление, насочено към изтласкване на руските войски от Киев и северна Украйна, е намалило този показател до 20,21% към края на април 2022 г. Обемът на териториите, контролирани от Русия, продължи да намалява – до 17,84% в края на 2022 г. след контраофанзивите на Украйна в Харков и Херсон.

Площта на завзетата територии остана относително непроменена през 2023, 2024 и 2025 г. Руските войски контролираха от 17,9% до 18,52% от територията на Украйна през 2023 и 2024 г., а до края на 2025 г. този показател се е увеличил до 19,32%. По този начин руските войски са завзели допълнително 1,5% от територията на Украйна през последните три години, изчислиха в ISW.

При това руските постижения са били незначителни и ограничени от скоростта на пеша, тъй като руските войски са били принудени да прибягват до изтощителни пехотни атаки и през всичките години не са успели да възстановят механизираната маневрена война на бойното поле. Руските завоевания на бойното поле вероятно ще продължат да бъдат бавни и изтощителни и е малко вероятно да доведат до бърз срив на фронтовата линия в Украйна, заключават анализаторите от ISW.

Специалистите добавяват, че началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов продължава да изказва "очевидни лъжи“ и преувеличава руските постижения на бойното поле, за да разпространява фалшивия наратив на Кремъл за уж неизбежната военна победа на РФ. По-специално, на 15 януари Герасимов отново заяви, че руските войски са превзели Купянск, въпреки многобройните визуални доказателства и съобщения за обратното, припомнят от ISW.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То пък вие щото

    56 8 Отговор
    ама хич не разпространявате лъжи за Русия и Путин.
    Айде фъч

    Коментиран от #5, #15

    22:12 16.01.2026

  • 2 Европеец

    46 7 Отговор
    Заглавието звучи красиво, въпреки че го казва оня измислен институт за войната на Виктория Нюланд от обора....

    22:13 16.01.2026

  • 3 Хайде сега

    48 10 Отговор
    Путин показа, че целите си ще изпълни, а пречките ще отстрани. НАТО сами се поставиха като пречка, Украйна не е член.

    Коментиран от #23, #45, #58, #97

    22:13 16.01.2026

  • 4 Джу

    15 27 Отговор
    е велик в намаляването на руските граждани

    Коментиран от #13, #75

    22:13 16.01.2026

  • 5 И го показва

    14 29 Отговор

    До коментар #1 от "То пък вие щото":

    по изключително забележителен начин.

    Коментиран от #17, #18

    22:14 16.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    30 5 Отговор
    НАТОТО ПРИ ТАТО!

    22:15 16.01.2026

  • 7 Източна ромелия

    44 6 Отговор
    Що Путин да отслабва нато, то бай Дончо като вземе Гренландия Натото отива в небитието

    22:15 16.01.2026

  • 8 Баце ЕООД

    33 4 Отговор
    Странно как сащ, най-големият донор на нато обаче го съсипа..

    Коментиран от #51

    22:15 16.01.2026

  • 9 Ъъъъъъъ

    42 5 Отговор
    "Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов продължава да изказва очевидни лъжи и преувеличава руските постижения на бойното поле, за да разпространява фалшивия наратив на Кремъл за уж неизбежната военна победа на РФ"

    ISW продължава да изказва очевидни лъжи и омаловажава руските постижения на бойното поле, за да разпространява фалшивия наратив на Виктория Нюланд за уж неизбежната военна загуба на РФ. Колкото до НАТО, него ще го разруши Тръмп/САЩ, а не Путин.

    Коментиран от #22, #26

    22:15 16.01.2026

  • 10 Усраула Лайненс

    37 4 Отговор
    Сила сме газим
    Дарете заплата за силите на алианса
    НАТО се готви да отблъсне САЩ от остров Гренландия. В мисията „Арктическа устойчивост“ ще участват всички големи европейски страни. Засега Франция е изпратила около 15 военни за защита на Гренландия, Германия — 13, Швеция — 3, Финландия и Норвегия — по 2, а Великобритания — 1. Общо за помощ на Гренландия са изпратени малко под 40 военни.

    22:16 16.01.2026

  • 11 Открихте топлата вода

    28 4 Отговор
    Целта на създаването на НАТО е да притиска СССР

    22:16 16.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В коя

    27 6 Отговор

    До коментар #4 от "Джу":

    Държава на ЕС има приръст на население? Коренно, не сссигани кат тебе

    22:16 16.01.2026

  • 14 Безспорен факт

    9 27 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #52, #54

    22:17 16.01.2026

  • 15 Соваж бейби

    27 4 Отговор

    До коментар #1 от "То пък вие щото":

    Тръмп както я подкара,и лошия ход война в Украйна която доведе до икономическа криза в Европа,днес и заплахите с Гренландия,побеснелите европейци които останаха излъгани с фалшива демокрация.Сами ще развалим договора НАТО американците не са ни приятели ,само ни вкарват в проблеми и сами ще се върнем в контакт с Русия .Сигурна съм ,не съм с дарбата на баба Ванга но го предчувствам.

    22:17 16.01.2026

  • 16 койдазнай

    9 17 Отговор
    Абе то Хитлер искал разни работи, и той за реванш говорил, много силна войска имал, за нов световен ред се борил.
    Какво точно се е случило с тоя Хитлер, съм забравил. Ама и той много обичал чудо-оръжията и бункерите. Това го помня.

    22:17 16.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй

    9 24 Отговор
    Най-страхливата нация на света е руската.

    Коментиран от #21, #34, #35, #36, #88

    22:18 16.01.2026

  • 20 старшинката

    22 4 Отговор
    Набирам доброволци за защитата на Гренландия !
    Има ли желаещи ?

    Коментиран от #25, #38

    22:18 16.01.2026

  • 21 да бе брат

    16 4 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    Най страхливия българин си ти .

    22:19 16.01.2026

  • 22 аz CВО Победа 80

    8 24 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъ":

    В Купянск на 27 ликвидирани руснаци се пада един украинец.

    Коментиран от #31, #33

    22:19 16.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Краят на една ера

    9 17 Отговор
    " Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    22:20 16.01.2026

  • 25 Българин

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "старшинката":

    Аз съм желаещ да защитавам Гренландия.
    Пращай самолетните билети!

    Коментиран от #46

    22:20 16.01.2026

  • 26 Ха ХаХа

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъ":

    Кой по се интересува от твоето мнение?

    22:21 16.01.2026

  • 27 Това аз го направих,

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Ха,ха,ха":

    красавчик.
    Покажи я да я видим тая "оригинална картинка".

    22:22 16.01.2026

  • 28 Лукашенко

    4 4 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш.

    22:22 16.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха

    7 11 Отговор
    Само Финландия и Полша му стигат на този бункерен плъх, за да го удавят в кофа вода.

    Коментиран от #41

    22:22 16.01.2026

  • 31 Тагаренко

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "аz CВО Победа 80":

    Вярвам. 🤣😂🤣😂

    22:22 16.01.2026

  • 32 Караганов пред Тъкър Карлсън

    15 2 Отговор
    Европа разбира, че нейният „златен век“ приключи.

    ....почнаха все по-често да се чуват европейски гласове за преговори с руснаците. И друго - след като дълго време отричахте огромните украински загуби, сега - когато вече всички са наясно с катастрофалната картина, почнахте да си измисляте 1 млн. руски загуби.
    Това е толкова вярно, колкото беше вярно, че украйна е загубила 30 000(или 100 000 , както твърдеше урсула). За икономиката също няма нищо вярно в писаниците ви - имат ръст, за който много европейски икономики биха им завидяли.

    22:22 16.01.2026

  • 33 Ъъъъъъъ

    15 2 Отговор

    До коментар #22 от "аz CВО Победа 80":

    "В Купянск на 27 ликвидирани руснаци се пада един украинец."

    Мдаааа......Пак ще чакаме 3-4 седмици докато признаят, че Купянск не е паднал..... Преди това вероятно ще трябва да видим селфи на Зеленски пред табелата..... 🤔

    Коментиран от #49

    22:23 16.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Космос

    5 13 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    Най-битата армия (след сръбската) е руската.

    22:23 16.01.2026

  • 37 Удри

    5 14 Отговор
    Всеки ден Путин изпраща по над 1000 руснака при Бандера.

    Коментиран от #42, #48

    22:23 16.01.2026

  • 38 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "старшинката":

    От мене имаш две кучета порода коферман и една шейна :)

    22:24 16.01.2026

  • 39 Юропеец

    12 2 Отговор
    Кво НАТО, къв Путин, кви 2,51 евра/ 5 лв, дядо Дончо взе Гренландия и го приключи.

    22:24 16.01.2026

  • 40 1111

    11 0 Отговор
    Тра-ла-ла, дъра-бъра, два чадъра. Всички знаят, че преди СВО имаше по-леки предложения.

    22:24 16.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 бай Кобзон

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Удри":

    Всяка вечер пея пред два милиона бандери .
    Мащаба на концерта е невероятен.

    22:25 16.01.2026

  • 43 Ха сега де...

    16 0 Отговор
    "Путин показа, че иска не само да завземе Украйна, но и да разруши НАТО"

    Ами той и Тръмп показа същото. На него защо трябва да му даваме възможност да го направи?

    22:26 16.01.2026

  • 44 Я па тия

    13 1 Отговор
    Аму що разрушена Варшавския договор, време е и за Нато

    22:26 16.01.2026

  • 45 Грешиш

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде сега":

    Путин много добре знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. За Русия победа може де се нарече единствено изпълнение на целта на СВО, а именно избиране на ново украинско правителство, което да е проруски настроено, за което вероятността е почти нулева..

    Коментиран от #74

    22:26 16.01.2026

  • 46 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Няма билети. Криза е. С надуваема лодка.
    Лодката е за четирима. Намери още трима.
    Дай адреса. Пращам с Еконт.

    22:26 16.01.2026

  • 47 Озирис

    1 8 Отговор
    Че се и ще се опитва е ясно, че няма да успее е повече от ясно

    22:27 16.01.2026

  • 48 читател

    14 1 Отговор

    До коментар #37 от "Удри":

    2 милиона украинци се крият от военна служба, а около 200 000 са дезертьорите .

    Масовото дезертьорство и 2 милиона укриващи се от наборна служба са сред редицата предизвикателства, пред които е изправена украинската армия, докато Русия продължава настъплението .

    Абе що така бягат от киевското жудженце,уж фронта не мърда пък Покровск и Купянск заминаха

    22:27 16.01.2026

  • 49 Нема бате

    3 10 Отговор

    До коментар #33 от "Ъъъъъъъ":

    В Купянк я има стотина живи руснаци по мазета,я няма.
    Впрочем колко дни продължава блицкрига?За един Йосиф Кобзон питам.

    Коментиран от #63, #64

    22:27 16.01.2026

  • 50 Някой

    4 8 Отговор
    Путин ако произведе една по качествена кола от японците тогава ще превземе света, тези са нещастници руснаците !!!!!!!!!!!!!????

    22:28 16.01.2026

  • 51 Механик

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Баце ЕООД":

    САЩ не са най-големият донор на НАТО. Държавите от НАТО са най-голям донор на САЩ.
    В същност НАТО е легитимацията САЩ за удари и разграбване на държавите, които имат петрол и не са съгласни САЩ да им го приватизират.

    Коментиран от #65

    22:28 16.01.2026

  • 52 Генерал от НАТО

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Безспорен факт":

    разсъждавате доста елементарно
    докато русия каквото завземе ще си е нейно завинаги
    то след като рижавото гнездо изчезне по един или друг начин Венесуела ще изгонят СА(Щет) кравите обратно в гнилия краварник

    22:28 16.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Митко саллаков

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Безспорен факт":

    Чичо Дони се снима с медала на,,нобеловата награда за мир. Голямо постижение.

    22:28 16.01.2026

  • 55 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    10 1 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    Коментиран от #82, #103

    22:28 16.01.2026

  • 56 хаха🤣

    3 8 Отговор
    Ех, Пуся още ли не си разбрал, че едно е да искаш, а съвсем друго е да можеш 🤣Тръмп ти показа как се прави, ама разликата между теб и Тръмп 1000 светлинни години 🤣🤣🤣

    22:28 16.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Механик

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде сега":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #78

    22:29 16.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Стефан

    8 1 Отговор
    В Анкарич Аляска са се разбрали какво ще правят със политиката.

    Коментиран от #94

    22:29 16.01.2026

  • 61 бат Венци

    12 0 Отговор
    Ще ви занимая малко с история. Ще се върнем към 1654 г., годината, в която Украйна е отправила прошение към Русия да бъде присъединена към Руската империя, поради невъзможност да опази границите си от външни нападения. Ако погледнем границите на Украйна по онова време, ще видим, че те са някъде на около 40 километра около Киев. Ни-повече, ни по–малко. И ето през 1922 г. на Ленин му дошла идеята отново да създаде украинска държава в рамките на Съветска Русия. И понеже това само около Киев му се сторило много малко, притурил значителна територия от Русия. Впоследствие и Сталин като видял, че Украинската федерация не може да се изхрани сама, добавил допълнително територия от Русия, Полша, Унгария, Румъния и Беларус. Впоследствие Хрушчов във връзка с 300 годишнината от присъединяването на Украйна към Русия добавил Кримския полуостров. Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия. Но какво прави в момента Украйна? Върху подарената от Русия земя е изградила 74 бази на НАТО, 27 биолаборатории и 14 завода за кемтрейс. И всичко това в нарушение на споразумението за гарантиране суверинитета на Украйна от 1994 г., в който и Русия е един от гарантите. В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие.

    22:31 16.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 а какво казват анализаторите като Сакс

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Нема бате":

    Русия е дала 168 000 жертви .
    А Украйна 1 300 000 жертви .
    Ама и сам можеш да си направиш сметката като видиш размяната на загиналите .
    При последната размяна 68 руснаци - срещу 963 украинци .
    Сам си прави сметката !

    Коментиран от #77

    22:32 16.01.2026

  • 64 Ъъъъъъъъ

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "Нема бате":

    "В Купянк я има стотина живи руснаци по мазета,я няма."

    Този филм сме го гледали..... То май е сериал, но няма значение. Идеята ми е, че сценарият е ясен - тотално отричане, че градът е паднал, постепенно признаване, че рашките са влезли в града, но положението е под контрол, снимка на Зеленски пред табелата и обявяване на Купянск за "без стратегическо значение". Познато ни е.

    22:33 16.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 козляшки неволи

    7 0 Отговор
    С промити черепи са 90 процента от хората. Системите санкционират мислещите. Целта е тотален контрол, не прогрес. Много трудно, но не невъзможно. Истината обърква хората, те се страхуват от вземане на решения и поемане на рискове. По безотговорно е да се самозалъгват с реклами, с лъжи. И да обвиняват тези, които рекламират лъжи. ПЕЧЕЛЯТ САМО ТЕЗИ, КОИТО МИСЛЯТ, ИСКРЕНИ СА ПРЕД СЕБЕ СИ И ПОМЕЖДУ СИ !

    22:33 16.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Фалконети

    4 1 Отговор
    Всеки полицай от ТКЦ трябва да хваща по 12 души на ден, според депутат Камелчук .
    Те хващат буквално всички, включително куриери, които са извикани специално за това.- 12 души на ден- 360 души на месец- 4380 души годишно- 3 години война = над 13 хиляди хванати за ВСЕКИ полицай.!!
    След войната те просто не са наясно какво ще им се случи - ще бъдат намерени от оцелелите от тези 13 хиляди и ще им потърсят сметката .

    22:34 16.01.2026

  • 70 ало козляците

    6 0 Отговор
    Като ви го приказвам , питате къде го прочете .
    Е сега го прочетете поне два пъти . А за асимилиране на прочетеното няма да говорим .

    22:35 16.01.2026

  • 71 7369

    4 0 Отговор
    Институтът за изследване на войната ( ISW ) е американска нестопанска изследователска група и безмозъчен тръст за застъпничество

    22:35 16.01.2026

  • 72 Тез не са добре.

    0 7 Отговор
    Кой е тоз пръдлю Путин да иска нещо.Той е на една пиратка живот.

    22:35 16.01.2026

  • 73 наблюдател

    7 0 Отговор
    Не искат да чуят Джефри Сакс нито в Киев, Лондон, Париж и Берлин! Резултатът трагичен за Украйна.
    Не искат да чуят и нашенските мижитурките, какво им казва за еврото и валутния борд. Резултатът - пълзяща диктатура.

    22:36 16.01.2026

  • 74 Хайде сега

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Грешиш":

    Нулева? Да не гледаш информации само от Freeдом? Пари няма, бойци няма, на Зеленски краката му се клатят, НАБУ публикува записи вече за ортаците му, европейците, един по един се оттеглят, САЩ са до брадичката в калта, укрите мръзнат до смърт, а на фронта ударите са от всички посоки. Това даже на децата, в детската градина ще направи впечатление.

    Коментиран от #86

    22:36 16.01.2026

  • 75 Точно така е

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Джу":

    Путин е много удобен на САЩ и НАТО. Няма нужда те да правят нещо, освен да дават оръжия на Украйна. Спокойно можем да кажем, че Путин сам унищожава Русия и народа й. Жалко само за младите руснаци, следващите 30 години ще са много тежки за тях.

    Коментиран от #79, #81

    22:37 16.01.2026

  • 76 Ама то щот...!

    4 1 Отговор
    Укрите са киборги и са безсмъртни...?!
    Гробищата им от хиляди декари,със знамената на Даун се виждат и от космоса дори...

    22:38 16.01.2026

  • 77 Билд

    0 4 Отговор

    До коментар #63 от "а какво казват анализаторите като Сакс":

    36 руски генерала станаха на тор.По натам сметай:)

    22:38 16.01.2026

  • 78 Хайде сега

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Механик":

    Не е някаква, тя е велика сила. Щом главата спи, краката ходят в друга посока и само ръцете се справят, значи е така, Русия е велика сила.

    22:39 16.01.2026

  • 79 Амет

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Точно така е":

    За 10 €врака ще го олигавиш ли,явно си за €врото,аз също .

    22:39 16.01.2026

  • 80 а кажете че не е вярно

    5 0 Отговор
    Проблемът не е Украйна, нито САЩ, проблемът е Европа. всички злини в новата история на човечеството, всички те са причинени и започнали от Европа - фашизъм, нацизъм, геноциди, войни, масови убийствa, грабежи, колониализъм, експерименти с хора. Аурата на Монтескьо, Данте, Волтер, Рафаело е само една микроскопична част от Европа. Европа е най-тежкият проблем на човечеството. Целта на СВО е да реши проблема с Европа, и Русия се надява да го реши по мирен път.

    Коментиран от #108

    22:40 16.01.2026

  • 81 Годината е 2027

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Точно така е":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #87

    22:40 16.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 До Последния украинец

    5 0 Отговор
    Така е, руснаци има още много, ама украинците свършват. Съвсем друг въпрос е дали си струваше тая галимация и един погубен живот, а още по-друг, че просто трябваше едни споразумения само да се спазят.

    22:41 16.01.2026

  • 84 Бъдеще

    7 0 Отговор
    Путин показа, че иска не само да завземе Украйна, но и да разруши НАТО


    Дано го направи колкото е възможно по бързо!

    АМИН!

    22:41 16.01.2026

  • 85 ами като знаеш колко си пр03д..

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Руската пропаганда":

    ...защо се обаждаш тогава ???

    22:42 16.01.2026

  • 86 Добре,

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Хайде сега":

    как ще има проруско правителство в Украйна, като няма нито една проруска партия ? Преди войната е имало разни проруски елементи, но след започването на войната и за бъдеще, вече е абсолютно невъзможна проруска власт в Украйна.

    Коментиран от #109

    22:42 16.01.2026

  • 87 споко

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "Годината е 2027":

    В България всеки ден пристигат по 300 Пакистанеца със самолета , да оправят вашите жени и дъщери .

    22:43 16.01.2026

  • 88 не си

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    виждал и руснак на снимка. Не познаваш руснаците не говори за тях.

    22:43 16.01.2026

  • 89 Али Турчинът

    5 1 Отговор
    Ой Боже. До кога ще четем и слушаме глупостите на Украйна и ЕС?
    Абе хора вие имате глава на раменете си,че публикувате това?Всички знаете ултиматума на Путин от Декември 2024 г.Всички вярвахте и потривахте ръце как ще победите. Има някои, които още вярват Първи път видяхте Орешник в Днепро. Казахте ,че измислица. Ааа...сега разбрахте какво е Орешник, нали?И се готвите на нещо пак. Чудовища сте, за власт и пари. Тука няма никаква демокрация и разум, не говоря за цензурата даже. Недоразвити и глупави сте. И за това сте такива, необразовани.По наследство идва, от демокрацията ви през 1991 г...та досега.

    Коментиран от #104

    22:44 16.01.2026

  • 90 укрите здраво държат

    4 0 Отговор
    Държат се..... за ръцете в кръгче, а по средата зеления потник!

    22:45 16.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 победа за Украйна

    4 0 Отговор
    Е нон сенс. Само луд човек може да си вярва че и теоритично може да се случи

    22:47 16.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Стефан":

    В Анкарич, руската делегация обясни на американска
    делегация какво представлява многополюсният свят.
    Американците се пробваха, ама не им се получи.
    За това извадиха сопата. Но това хептен ги закопа.
    Единственото което им остана е, да ощавят така наречените си партньори.
    Прибират си Гренландия и Канада ... И пито, платено.

    22:48 16.01.2026

  • 95 Димяща ушанка

    0 1 Отговор
    Утре влизам в Киев, със сигурност !

    Коментиран от #99, #100

    22:48 16.01.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Град Козлодуй

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде сега":

    Много грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #101, #112

    22:49 16.01.2026

  • 98 Али Турчинът

    4 1 Отговор
    )))
    Държа бас със всички от ЕС, че няма как да победите Русия. И няма да сте на стола на преговорите за Украйна. А ще сте меню пред Сащ и Русия.
    Хайде на бас. Искате ли?
    ))))

    Коментиран от #105

    22:50 16.01.2026

  • 99 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Димяща ушанка":

    Гледай да е по светло. По тъмно може и да не го намериш :)

    22:50 16.01.2026

  • 100 чалмичков

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Димяща ушанка":

    Гледай да не ти влезе нещо друго

    22:50 16.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 касата

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Пращайте руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им .🤩🤡📢💤

    22:53 16.01.2026

  • 104 Айде бе,

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Али Турчинът":

    Ало, умния, айде бегай...

    Коментиран от #110

    22:53 16.01.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 коалицията на желаещите

    1 0 Отговор
    Седем европейски държави изпратиха свои военни в Гренландия в рамките на разузнавателна мисия, целяща да укрепи сигурността в региона. Според Ройтерс, най-много военни е изпратила Франция - 15 военни специалисти. Германия е изпратила в Гренландия 13 души. Швеция е изпратила трима офицери, Финландия и Норвегия - по двама, а Великобритания и Нидерландия - по един.

    Испания също обмисля възможността да изпрати 1-2 офицери за свръзка, а Италия засега също обсъжда възможността, без да посочва бройка. Дания също ще увеличи контингента си на острова, но не е ясно в какви размери.

    22:55 16.01.2026

  • 107 какво рече Тагарчев

    1 0 Отговор
    Междувременно прессекретарят на Белия дом Керълайн Левит заяви, че изпращането на европейски войски в Гренландия няма да повлияе на желанието на американския президент Доналд Тръмп да превърне тази територия в американска. "Не мисля, че присъствието на европейски войски ще повлияе на процеса на вземане на решения от президента - и на неговата цел да придобие Гренландия"

    22:57 16.01.2026

  • 108 Целта на СВО

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "а кажете че не е вярно":

    е Украйна да стане марионетна проруска държава, нещо като Беларус. Но няма никакви изгледи да се получи. Както винаги Русийката, обърка конците още в началто операцията и затъна в калните полета на Донецк вече 4 година.

    Коментиран от #111

    22:58 16.01.2026

  • 109 Хайде сега

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Добре,":

    Партиите, освен изгодните за Зеленски са забранени, а след това разрухата и безразличието на европейците ще свършат повече работа, от цялата пропаганда за всичките години от 1991г. Голодомор 2.0 ги чака укрите, които останат в независим Укростан и трябва много да молят Русия, за да се върнат към федералната държава. Само кредитите и разрухата учат. В "Откровението на Йоан" те са описани, че ще завиждат на мъртвите.

    22:58 16.01.2026

  • 110 Али Турчинът

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Айде бе,":

    Умен, не умен, хайде на бас..)))
    Да видиш как цъфтят розите зимнно време.
    Язык за обикновените хора в Украйна. И да им е урок, как се забравя история .Повече човката си няма да отварям, щото направо ...беснея..

    22:59 16.01.2026

  • 111 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Целта на СВО":

    Целта на СВО то е денацификация, демилитаризация и декомунизация на Украйна. Чух го от устата на Путин
    24.02.2022 г.

    Коментиран от #118

    23:03 16.01.2026

  • 112 Хайде сега

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Град Козлодуй":

    Иди и пробвай, сега точно е моментът и няма да те върнат... цял!

    23:05 16.01.2026

  • 113 Джар джар

    1 0 Отговор
    Когато това стане ще са невиждани тържества в галактиката.

    23:07 16.01.2026

  • 114 Другар капиталист

    1 0 Отговор
    най-накрая се сетих на кой ми прилича ванс Уголемена версия на куклата ЧЪКИ от филмите на ужасите

    23:10 16.01.2026

  • 115 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 0 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    23:10 16.01.2026

  • 116 Да спре да дреме

    0 0 Отговор
    господина Путин.

    23:10 16.01.2026

  • 117 Куфарче тоалетна

    2 0 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация....

    23:11 16.01.2026

  • 118 Именно

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Али Турчинът":

    Точно това е целта, има се предвид смяна на по думите на Путин Прозападния нациски в режим Украйна с ново проруски настроено правителство. Затова и на всички вече е ясно, че целта на СВО е невъзможна за изпълнение.

    Коментиран от #120, #125

    23:12 16.01.2026

  • 119 Факт

    1 0 Отговор
    От 1 януари президентът Путин повиши с указ, минималната РЗ в Русия от € 122 на € 137.22 !!!

    Коментиран от #124

    23:14 16.01.2026

  • 120 Али Турчинът

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "Именно":

    )))
    Ти не си разбрал за декомунизацията значи. В ирав текст им каза, цитирам по памет:
    "Ние ще ви помогнем с декомунизацията, че сами да си построите нещо в бъдеще без нас ".
    Кое не е вярно?

    23:15 16.01.2026

  • 121 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли копейки тук бе!

    23:15 16.01.2026

  • 122 ХА ХА

    1 1 Отговор
    Путин може да разруши единственно само русия.

    23:16 16.01.2026

  • 123 111111

    0 1 Отговор
    Момчето е играч, другите са ГЕЙ дружинка...............

    23:16 16.01.2026

  • 124 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Факт":

    И в Русия ли минаха на евро :)

    23:21 16.01.2026

  • 125 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Именно":

    За това ще стоят без ток и отопление. Всичко е построено от комунистите. Даже Запоржската Атомна Електроцентрала, не са построили днешните или предишните им президенти. Това е било наследство от комунистите. Помниш ли Кремиковци? Имаха десет пъти по голямо в Мариупол. Всичко до основи сринато. Това е декомунизацията. Така искаха самите те, украинците.

    23:22 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания