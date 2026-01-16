"Путин показа, че иска не само да завземе Украйна, но и да разруши НАТО"

Руският президент Владимир Путин продължава да показва, че няма да се задоволи с мирното уреждане на конфликта, което засяга само Украйна и не предвижда радикална реструктуризация на НАТО, пише Институтът за изследване на войната (ISW), анализирайки изявленията на Путин от 15 януари в речта му пред чуждестранни дипломати, пише Фокус.
Путин повтори своята теза, че войната на Русия срещу Украйна е "пряк отговор“ на игнорирането от Запада на интересите на Русия чрез разширяването на НАТО, което се е случило въпреки публичните обещания на Русия за неразширяване на Алианса. Президентът също така заяви, че за мира в Украйна е необходимо "да се върнем към обсъждането на нова архитектура на сигурността“, която по-рано беше предложена от Русия.
От ISW припомнят, че още в края на 2021 г. Русия постави на НАТО ултиматуми, изпълнението на които би изисквало разрушаване на Алианса и преразглеждане на архитектурата на европейската сигурност (по-специално изискването за връщане на НАТО към границите от 1997 г.). Путин неведнъж е демонстрирал, че неговите изисквания са по-големи от тези, изложени в предложения от САЩ 28-пунктов план и неговите последващи варианти, подчертават от ISW. Анализаторите са убедени, че Путин остава верен на първоначалните си военни цели за 2021 и 2022 г., които излизат извън рамките на териториалните завоевания и не се ограничават до Украйна.
В същото време Кремъл продължава да разпространява неверни твърдения, че отбраната на Украйна е на ръба на провала. Данните за руските постижения от началото на пълномащабната инвазия обаче сочат обратното, припомнят от ISW. На 15 януари говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ситуацията за Украйна се влошава с всеки изминал ден и че "коридорът за вземане на решения [от страна на Украйна] се стеснява“. Песков имаше предвид, че Киев трябва да отстъпи пред исканията на Русия сега – преди Украйна да не може да се защити и да бъде принудена да капитулира в бъдеще.
Въпреки това, както подчертават в ISW, украинската отбрана не е на ръба на колапса и украинските сили вече са успели да предотвратят реализацията на главната цел на Путин – подчиняването на цяла Украйна от руската армия и военна сила. Анализаторите припомнят, че в разгара на руската инвазия през март 2022 г. руските сили са завзели 26,16% от територията на Украйна. Последвалото украинско контранастъпление, насочено към изтласкване на руските войски от Киев и северна Украйна, е намалило този показател до 20,21% към края на април 2022 г. Обемът на териториите, контролирани от Русия, продължи да намалява – до 17,84% в края на 2022 г. след контраофанзивите на Украйна в Харков и Херсон.
Площта на завзетата територии остана относително непроменена през 2023, 2024 и 2025 г. Руските войски контролираха от 17,9% до 18,52% от територията на Украйна през 2023 и 2024 г., а до края на 2025 г. този показател се е увеличил до 19,32%. По този начин руските войски са завзели допълнително 1,5% от територията на Украйна през последните три години, изчислиха в ISW.
При това руските постижения са били незначителни и ограничени от скоростта на пеша, тъй като руските войски са били принудени да прибягват до изтощителни пехотни атаки и през всичките години не са успели да възстановят механизираната маневрена война на бойното поле. Руските завоевания на бойното поле вероятно ще продължат да бъдат бавни и изтощителни и е малко вероятно да доведат до бърз срив на фронтовата линия в Украйна, заключават анализаторите от ISW.
Специалистите добавяват, че началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов продължава да изказва "очевидни лъжи“ и преувеличава руските постижения на бойното поле, за да разпространява фалшивия наратив на Кремъл за уж неизбежната военна победа на РФ. По-специално, на 15 януари Герасимов отново заяви, че руските войски са превзели Купянск, въпреки многобройните визуални доказателства и съобщения за обратното, припомнят от ISW.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То пък вие щото
Айде фъч
Коментиран от #5, #15
22:12 16.01.2026
2 Европеец
22:13 16.01.2026
3 Хайде сега
Коментиран от #23, #45, #58, #97
22:13 16.01.2026
4 Джу
Коментиран от #13, #75
22:13 16.01.2026
5 И го показва
До коментар #1 от "То пък вие щото":по изключително забележителен начин.
Коментиран от #17, #18
22:14 16.01.2026
6 Боруна Лом
22:15 16.01.2026
7 Източна ромелия
22:15 16.01.2026
8 Баце ЕООД
Коментиран от #51
22:15 16.01.2026
9 Ъъъъъъъ
ISW продължава да изказва очевидни лъжи и омаловажава руските постижения на бойното поле, за да разпространява фалшивия наратив на Виктория Нюланд за уж неизбежната военна загуба на РФ. Колкото до НАТО, него ще го разруши Тръмп/САЩ, а не Путин.
Коментиран от #22, #26
22:15 16.01.2026
10 Усраула Лайненс
Дарете заплата за силите на алианса
НАТО се готви да отблъсне САЩ от остров Гренландия. В мисията „Арктическа устойчивост“ ще участват всички големи европейски страни. Засега Франция е изпратила около 15 военни за защита на Гренландия, Германия — 13, Швеция — 3, Финландия и Норвегия — по 2, а Великобритания — 1. Общо за помощ на Гренландия са изпратени малко под 40 военни.
22:16 16.01.2026
11 Открихте топлата вода
22:16 16.01.2026
13 В коя
До коментар #4 от "Джу":Държава на ЕС има приръст на население? Коренно, не сссигани кат тебе
22:16 16.01.2026
14 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #52, #54
22:17 16.01.2026
15 Соваж бейби
До коментар #1 от "То пък вие щото":Тръмп както я подкара,и лошия ход война в Украйна която доведе до икономическа криза в Европа,днес и заплахите с Гренландия,побеснелите европейци които останаха излъгани с фалшива демокрация.Сами ще развалим договора НАТО американците не са ни приятели ,само ни вкарват в проблеми и сами ще се върнем в контакт с Русия .Сигурна съм ,не съм с дарбата на баба Ванга но го предчувствам.
16 койдазнай
Какво точно се е случило с тоя Хитлер, съм забравил. Ама и той много обичал чудо-оръжията и бункерите. Това го помня.
22:17 16.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #21, #34, #35, #36, #88
22:18 16.01.2026
Има ли желаещи ?
Коментиран от #25, #38
21 да бе брат
22 аz CВО Победа 80
До коментар #9 от "Ъъъъъъъ":В Купянск на 27 ликвидирани руснаци се пада един украинец.
Коментиран от #31, #33
22:19 16.01.2026
24 Краят на една ера
22:20 16.01.2026
25 Българин
До коментар #20 от "старшинката":Аз съм желаещ да защитавам Гренландия.
Пращай самолетните билети!
Коментиран от #46
22:20 16.01.2026
26 Ха ХаХа
До коментар #9 от "Ъъъъъъъ":Кой по се интересува от твоето мнение?
22:21 16.01.2026
27 Това аз го направих,
До коментар #17 от "Ха,ха,ха":красавчик.
Покажи я да я видим тая "оригинална картинка".
22:22 16.01.2026
28 Лукашенко
22:22 16.01.2026
Коментиран от #41
22:22 16.01.2026
31 Тагаренко
До коментар #22 от "аz CВО Победа 80":Вярвам. 🤣😂🤣😂
32 Караганов пред Тъкър Карлсън
....почнаха все по-често да се чуват европейски гласове за преговори с руснаците. И друго - след като дълго време отричахте огромните украински загуби, сега - когато вече всички са наясно с катастрофалната картина, почнахте да си измисляте 1 млн. руски загуби.
Това е толкова вярно, колкото беше вярно, че украйна е загубила 30 000(или 100 000 , както твърдеше урсула). За икономиката също няма нищо вярно в писаниците ви - имат ръст, за който много европейски икономики биха им завидяли.
22:22 16.01.2026
Мдаааа......Пак ще чакаме 3-4 седмици докато признаят, че Купянск не е паднал..... Преди това вероятно ще трябва да видим селфи на Зеленски пред табелата..... 🤔
Коментиран от #49
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Космос
До коментар #19 от "Град Козлодуй":Най-битата армия (след сръбската) е руската.
22:23 16.01.2026
37 Удри
Коментиран от #42, #48
22:23 16.01.2026
38 Ами
До коментар #20 от "старшинката":От мене имаш две кучета порода коферман и една шейна :)
22:24 16.01.2026
39 Юропеец
22:24 16.01.2026
40 1111
22:24 16.01.2026
42 бай Кобзон
До коментар #37 от "Удри":Всяка вечер пея пред два милиона бандери .
Мащаба на концерта е невероятен.
22:25 16.01.2026
43 Ха сега де...
Ами той и Тръмп показа същото. На него защо трябва да му даваме възможност да го направи?
22:26 16.01.2026
44 Я па тия
22:26 16.01.2026
45 Грешиш
До коментар #3 от "Хайде сега":Путин много добре знае, че Русия няма как да постигне целите си в Украйна и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да върне войските си обратно в Русия. Затова тази война ще продължи поне до края на мандата на Путин. Ако бъде избран отново за президент, войната ще продължи и още един мандат. За Русия победа може де се нарече единствено изпълнение на целта на СВО, а именно избиране на ново украинско правителство, което да е проруски настроено, за което вероятността е почти нулева..
Коментиран от #74
22:26 16.01.2026
46 Ами
До коментар #25 от "Българин":Няма билети. Криза е. С надуваема лодка.
Лодката е за четирима. Намери още трима.
Дай адреса. Пращам с Еконт.
22:26 16.01.2026
47 Озирис
22:27 16.01.2026
48 читател
До коментар #37 от "Удри":2 милиона украинци се крият от военна служба, а около 200 000 са дезертьорите .
Масовото дезертьорство и 2 милиона укриващи се от наборна служба са сред редицата предизвикателства, пред които е изправена украинската армия, докато Русия продължава настъплението .
Абе що така бягат от киевското жудженце,уж фронта не мърда пък Покровск и Купянск заминаха
22:27 16.01.2026
49 Нема бате
До коментар #33 от "Ъъъъъъъ":В Купянк я има стотина живи руснаци по мазета,я няма.
Впрочем колко дни продължава блицкрига?За един Йосиф Кобзон питам.
Коментиран от #63, #64
22:27 16.01.2026
50 Някой
22:28 16.01.2026
51 Механик
До коментар #8 от "Баце ЕООД":САЩ не са най-големият донор на НАТО. Държавите от НАТО са най-голям донор на САЩ.
В същност НАТО е легитимацията САЩ за удари и разграбване на държавите, които имат петрол и не са съгласни САЩ да им го приватизират.
Коментиран от #65
22:28 16.01.2026
52 Генерал от НАТО
До коментар #14 от "Безспорен факт":разсъждавате доста елементарно
докато русия каквото завземе ще си е нейно завинаги
то след като рижавото гнездо изчезне по един или друг начин Венесуела ще изгонят СА(Щет) кравите обратно в гнилия краварник
22:28 16.01.2026
54 Митко саллаков
До коментар #14 от "Безспорен факт":Чичо Дони се снима с медала на,,нобеловата награда за мир. Голямо постижение.
22:28 16.01.2026
55 епилиран нежен ляв демократ атлантик
Коментиран от #82, #103
22:28 16.01.2026
56 хаха🤣
22:28 16.01.2026
58 Механик
До коментар #3 от "Хайде сега":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #78
22:29 16.01.2026
60 Стефан
Коментиран от #94
22:29 16.01.2026
61 бат Венци
22:31 16.01.2026
63 а какво казват анализаторите като Сакс
До коментар #49 от "Нема бате":Русия е дала 168 000 жертви .
А Украйна 1 300 000 жертви .
Ама и сам можеш да си направиш сметката като видиш размяната на загиналите .
При последната размяна 68 руснаци - срещу 963 украинци .
Сам си прави сметката !
Коментиран от #77
22:32 16.01.2026
64 Ъъъъъъъъ
До коментар #49 от "Нема бате":"В Купянк я има стотина живи руснаци по мазета,я няма."
Този филм сме го гледали..... То май е сериал, но няма значение. Идеята ми е, че сценарият е ясен - тотално отричане, че градът е паднал, постепенно признаване, че рашките са влезли в града, но положението е под контрол, снимка на Зеленски пред табелата и обявяване на Купянск за "без стратегическо значение". Познато ни е.
22:33 16.01.2026
66 козляшки неволи
22:33 16.01.2026
69 Фалконети
Те хващат буквално всички, включително куриери, които са извикани специално за това.- 12 души на ден- 360 души на месец- 4380 души годишно- 3 години война = над 13 хиляди хванати за ВСЕКИ полицай.!!
След войната те просто не са наясно какво ще им се случи - ще бъдат намерени от оцелелите от тези 13 хиляди и ще им потърсят сметката .
22:34 16.01.2026
70 ало козляците
Е сега го прочетете поне два пъти . А за асимилиране на прочетеното няма да говорим .
22:35 16.01.2026
71 7369
22:35 16.01.2026
72 Тез не са добре.
22:35 16.01.2026
73 наблюдател
Не искат да чуят и нашенските мижитурките, какво им казва за еврото и валутния борд. Резултатът - пълзяща диктатура.
22:36 16.01.2026
74 Хайде сега
До коментар #45 от "Грешиш":Нулева? Да не гледаш информации само от Freeдом? Пари няма, бойци няма, на Зеленски краката му се клатят, НАБУ публикува записи вече за ортаците му, европейците, един по един се оттеглят, САЩ са до брадичката в калта, укрите мръзнат до смърт, а на фронта ударите са от всички посоки. Това даже на децата, в детската градина ще направи впечатление.
Коментиран от #86
22:36 16.01.2026
75 Точно така е
До коментар #4 от "Джу":Путин е много удобен на САЩ и НАТО. Няма нужда те да правят нещо, освен да дават оръжия на Украйна. Спокойно можем да кажем, че Путин сам унищожава Русия и народа й. Жалко само за младите руснаци, следващите 30 години ще са много тежки за тях.
Коментиран от #79, #81
22:37 16.01.2026
76 Ама то щот...!
Гробищата им от хиляди декари,със знамената на Даун се виждат и от космоса дори...
22:38 16.01.2026
77 Билд
До коментар #63 от "а какво казват анализаторите като Сакс":36 руски генерала станаха на тор.По натам сметай:)
22:38 16.01.2026
78 Хайде сега
До коментар #58 от "Механик":Не е някаква, тя е велика сила. Щом главата спи, краката ходят в друга посока и само ръцете се справят, значи е така, Русия е велика сила.
22:39 16.01.2026
79 Амет
До коментар #75 от "Точно така е":За 10 €врака ще го олигавиш ли,явно си за €врото,аз също .
22:39 16.01.2026
80 а кажете че не е вярно
Коментиран от #108
22:40 16.01.2026
81 Годината е 2027
До коментар #75 от "Точно така е":3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.
Коментиран от #87
22:40 16.01.2026
83 До Последния украинец
22:41 16.01.2026
84 Бъдеще
Дано го направи колкото е възможно по бързо!
АМИН!
22:41 16.01.2026
85 ами като знаеш колко си пр03д..
До коментар #82 от "Руската пропаганда":...защо се обаждаш тогава ???
22:42 16.01.2026
86 Добре,
До коментар #74 от "Хайде сега":как ще има проруско правителство в Украйна, като няма нито една проруска партия ? Преди войната е имало разни проруски елементи, но след започването на войната и за бъдеще, вече е абсолютно невъзможна проруска власт в Украйна.
Коментиран от #109
22:42 16.01.2026
87 споко
До коментар #81 от "Годината е 2027":В България всеки ден пристигат по 300 Пакистанеца със самолета , да оправят вашите жени и дъщери .
22:43 16.01.2026
88 не си
До коментар #19 от "Град Козлодуй":виждал и руснак на снимка. Не познаваш руснаците не говори за тях.
22:43 16.01.2026
89 Али Турчинът
Абе хора вие имате глава на раменете си,че публикувате това?Всички знаете ултиматума на Путин от Декември 2024 г.Всички вярвахте и потривахте ръце как ще победите. Има някои, които още вярват Първи път видяхте Орешник в Днепро. Казахте ,че измислица. Ааа...сега разбрахте какво е Орешник, нали?И се готвите на нещо пак. Чудовища сте, за власт и пари. Тука няма никаква демокрация и разум, не говоря за цензурата даже. Недоразвити и глупави сте. И за това сте такива, необразовани.По наследство идва, от демокрацията ви през 1991 г...та досега.
Коментиран от #104
22:44 16.01.2026
90 укрите здраво държат
22:45 16.01.2026
92 победа за Украйна
22:47 16.01.2026
94 Ами
До коментар #60 от "Стефан":В Анкарич, руската делегация обясни на американска
делегация какво представлява многополюсният свят.
Американците се пробваха, ама не им се получи.
За това извадиха сопата. Но това хептен ги закопа.
Единственото което им остана е, да ощавят така наречените си партньори.
Прибират си Гренландия и Канада ... И пито, платено.
22:48 16.01.2026
95 Димяща ушанка
Коментиран от #99, #100
22:48 16.01.2026
97 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Хайде сега":Много грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #101, #112
22:49 16.01.2026
98 Али Турчинът
Държа бас със всички от ЕС, че няма как да победите Русия. И няма да сте на стола на преговорите за Украйна. А ще сте меню пред Сащ и Русия.
Хайде на бас. Искате ли?
))))
Коментиран от #105
22:50 16.01.2026
99 Ами
До коментар #95 от "Димяща ушанка":Гледай да е по светло. По тъмно може и да не го намериш :)
22:50 16.01.2026
100 чалмичков
До коментар #95 от "Димяща ушанка":Гледай да не ти влезе нещо друго
22:50 16.01.2026
103 касата
До коментар #55 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Пращайте руските палячовци от В ъзраждане, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им .🤩🤡📢💤
22:53 16.01.2026
104 Айде бе,
До коментар #89 от "Али Турчинът":Ало, умния, айде бегай...
Коментиран от #110
22:53 16.01.2026
106 коалицията на желаещите
Испания също обмисля възможността да изпрати 1-2 офицери за свръзка, а Италия засега също обсъжда възможността, без да посочва бройка. Дания също ще увеличи контингента си на острова, но не е ясно в какви размери.
22:55 16.01.2026
107 какво рече Тагарчев
22:57 16.01.2026
108 Целта на СВО
До коментар #80 от "а кажете че не е вярно":е Украйна да стане марионетна проруска държава, нещо като Беларус. Но няма никакви изгледи да се получи. Както винаги Русийката, обърка конците още в началто операцията и затъна в калните полета на Донецк вече 4 година.
Коментиран от #111
22:58 16.01.2026
109 Хайде сега
До коментар #86 от "Добре,":Партиите, освен изгодните за Зеленски са забранени, а след това разрухата и безразличието на европейците ще свършат повече работа, от цялата пропаганда за всичките години от 1991г. Голодомор 2.0 ги чака укрите, които останат в независим Укростан и трябва много да молят Русия, за да се върнат към федералната държава. Само кредитите и разрухата учат. В "Откровението на Йоан" те са описани, че ще завиждат на мъртвите.
22:58 16.01.2026
110 Али Турчинът
До коментар #104 от "Айде бе,":Умен, не умен, хайде на бас..)))
Да видиш как цъфтят розите зимнно време.
Язык за обикновените хора в Украйна. И да им е урок, как се забравя история .Повече човката си няма да отварям, щото направо ...беснея..
22:59 16.01.2026
111 Али Турчинът
До коментар #108 от "Целта на СВО":Целта на СВО то е денацификация, демилитаризация и декомунизация на Украйна. Чух го от устата на Путин
24.02.2022 г.
Коментиран от #118
23:03 16.01.2026
112 Хайде сега
До коментар #97 от "Град Козлодуй":Иди и пробвай, сега точно е моментът и няма да те върнат... цял!
23:05 16.01.2026
113 Джар джар
23:07 16.01.2026
114 Другар капиталист
23:10 16.01.2026
115 Запада загина мож би почти сигурно скоро
23:10 16.01.2026
116 Да спре да дреме
23:10 16.01.2026
117 Куфарче тоалетна
23:11 16.01.2026
118 Именно
До коментар #111 от "Али Турчинът":Точно това е целта, има се предвид смяна на по думите на Путин Прозападния нациски в режим Украйна с ново проруски настроено правителство. Затова и на всички вече е ясно, че целта на СВО е невъзможна за изпълнение.
Коментиран от #120, #125
23:12 16.01.2026
119 Факт
Коментиран от #124
23:14 16.01.2026
120 Али Турчинът
До коментар #118 от "Именно":)))
Ти не си разбрал за декомунизацията значи. В ирав текст им каза, цитирам по памет:
"Ние ще ви помогнем с декомунизацията, че сами да си построите нещо в бъдеще без нас ".
Кое не е вярно?
23:15 16.01.2026
121 Ицо
23:15 16.01.2026
122 ХА ХА
23:16 16.01.2026
123 111111
23:16 16.01.2026
124 Ами
До коментар #119 от "Факт":И в Русия ли минаха на евро :)
23:21 16.01.2026
125 Али Турчинът
До коментар #118 от "Именно":За това ще стоят без ток и отопление. Всичко е построено от комунистите. Даже Запоржската Атомна Електроцентрала, не са построили днешните или предишните им президенти. Това е било наследство от комунистите. Помниш ли Кремиковци? Имаха десет пъти по голямо в Мариупол. Всичко до основи сринато. Това е декомунизацията. Така искаха самите те, украинците.
23:22 16.01.2026