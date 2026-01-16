Тежка катастрофа в столицата посред нощ

Тежка катастрофа е станала в София тази нощ, предаде ФОКУС.
Това става ясно от кадри, качени в групата "Катастрофи в София".
Инцидентът е станал на бул. "П. Владигеров" в посока бул. "Сливница" в квартал "Люлин".
Не се съобщава за пострадали, но автомобилите са със сериозни материални щети.
Проходът на Републиката край великотърновския град Килифарево бе затворен късно снощи заради закъсал в района тежкотоварен автомобил, предаде NOVA.
Тирът пречеше на снегопочистващата техника и се налагаше да бъде освободено трасето, което е заето от ремаркето му. Очакваше се аварийните дейности да продължат около час.
Катастрофа по Е-79 стана причина за временно ограничение на движението в петък вечерта, предаде БНТ.
Инцидентът е възникнал на участък в началото на околовръстния път в Монтана.
Затворено е само платното за движение в посока София и на мястото се е образувала дълга колона от чакащи автомобили и камиони.
Обходен маршрут за леките автомобили, които се движат по Е-79 в посока Монтана и Враца е по стария път през вилната зона "Палековото", откъдето преминава трасето на старото околовръстно шосе в Монтана.
150 евро ще брои водач на лекотоварен автомобил заради проява на дребно хулиганство към служители на реда на бул. "Кукленско шосе" в Пловдив.
На 21 октомври м.г. полицаи от Първо районно управление извършвали пътен контрол на движението на участъка от 14 до 17 часа. Час преди да приключат покрай тях минало "Рено Канго".
Служителите на реда забелязали, че шофира младо момче, а до него на пасажерското място бил друг младеж. Изведнъж водачът натиснал продължително клаксона, без да има нужда за това, двамата вдигнали високо ръка през прозореца, насочили я към служителите на реда и им показали среден пръст.
Впоследствие автомобилът бил спрян за проверка и полицаите установили извършителя на хулиганството, пише "24 часа".
Изправен пред Районния съд в Пловдив, младежът признал вината си, а магистратите взели предвид добрите му характеристични данни. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство и глоба в размер на 150 евро.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 МПС
Коментиран от #10
21:15 16.01.2026
3 Жителите на минеаполис
21:18 16.01.2026
4 Си Дзин
21:19 16.01.2026
5 народа мрази палицията
21:19 16.01.2026
6 Гошо
21:21 16.01.2026
7 ОК!
Коментиран от #20
21:21 16.01.2026
8 ДрайвингПлежър
А милицията е само дребната бухалка на диктата!
Може да отнемеш предимство, да превишиш скорост или каквото и да е опасно нещо което може да отнеме живот и да те глобят 50 евро - обаче за среден пръст на МИЛИЦИЯТА - това бацета е недопустимо!
Ясно ли ви е вече, че не може да се е-таковате с биячите на властта
21:22 16.01.2026
9 крадейки парите на народа
21:22 16.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 В момента
21:26 16.01.2026
12 Гошо
21:30 16.01.2026
13 Лазар
То много често самите полицаи заслужават повече от среден пръст.
21:30 16.01.2026
14 Много са обидчиви
21:37 16.01.2026
15 абе
21:43 16.01.2026
16 Ако бяхме
21:49 16.01.2026
17 Гост
21:50 16.01.2026
18 Мукар
21:56 16.01.2026
19 Сзо
22:12 16.01.2026
20 Ами
До коментар #7 от "ОК!":...на оня дупедат Атанасов от ,,Новото начало" показал среден пръст не къде да е,ами в залата на ,,Храма на народовластието и демокрацията"- Парламента и запечатан кадър на камерите ,който жест цяла България видя...
Него що ще го правим? А?
22:12 16.01.2026
21 Питанка
22:19 16.01.2026
22 Защитна теза
Коментиран от #32, #33
22:32 16.01.2026
23 малко им е
22:48 16.01.2026
24 Хан Крум
22:48 16.01.2026
25 среден пръст
АБСОЛЮТЕН ФАВОРИТ
В категория "Мигновени съобщения"
В Планетарен мащаб
22:49 16.01.2026
26 Буха ха
23:18 16.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дебелия Милиционер
23:44 16.01.2026
29 Награда заслужава, а не наказание
02:37 17.01.2026
30 А ако бяха пАлицайки
08:15 17.01.2026
31 Проблемът е
08:39 17.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.