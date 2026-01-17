Трима българи стигнаха до финалите от СК по алпийски сноуборд в Банско

Българските състезатели започнаха силно участието си в първия ден от стартовете за Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. Трима представители на страната успяха да се класират за финалната фаза на паралелния гигантски слалом, съобщава БТА. При мъжете място сред най-добрите си осигуриха световният шампион в паралелния слалом Тервел Замфиров, който завърши квалификациите с трето време, както и носителят на Световната купа от миналото Радослав Янков, заел шеста позиция. В женската надпревара отлично представяне записа Малена Замфирова, която също намери място във финалите с трети резултат.

Банско е домакин на стартове от Световната купа по сноуборд за пети път, а най-успешният български състезател до момента остава Радослав Янков. През 2017 година той триумфира в паралелния гигантски слалом и завърши втори в друг старт, а през миналия сезон отново се качи на подиума с трето място в същата дисциплина.

Именно през миналата година в Банско сериозен пробив направиха и братът и сестрата Тервел и Малена Замфирови. Тогава 15-годишната Малена направи своя дебют в Световната купа, а Тервел постигна първия си голям успех при мъжете, завършвайки на четвърта позиция.

Състезателният уикенд бе открит в петък с традиционен парад на нациите по улиците на Банско. В него участваха сноубордистите, техните треньорски екипи и официални лица, а събитието привлече множество жители и гости на града, които изпълниха улица „Пирин“, за да приветстват участниците.

Откриващата церемония завърши с жребия за стартовите номера в днешното състезание. Президентът на Българската федерация по ски Цеко Минев и кметът на Банско Стойчо Баненски пожелаха успех на всички състезатели и подчертаха, че България ги посреща като у дома си.