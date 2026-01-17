Новини
Спорт »
Други спортове »
Трима българи стигнаха до финалите от СК по алпийски сноуборд в Банско

Трима българи стигнаха до финалите от СК по алпийски сноуборд в Банско

17 Януари, 2026 13:14 572 0

  • банско-
  • сноуборд-
  • световна купа-
  • тервел замфиров-
  • малена замфирова-
  • радослав янков

Банско приема за пети път стартове от Световната купа по сноуборд

Трима българи стигнаха до финалите от СК по алпийски сноуборд в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българските състезатели започнаха силно участието си в първия ден от стартовете за Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. Трима представители на страната успяха да се класират за финалната фаза на паралелния гигантски слалом, съобщава БТА. При мъжете място сред най-добрите си осигуриха световният шампион в паралелния слалом Тервел Замфиров, който завърши квалификациите с трето време, както и носителят на Световната купа от миналото Радослав Янков, заел шеста позиция. В женската надпревара отлично представяне записа Малена Замфирова, която също намери място във финалите с трети резултат.

Банско е домакин на стартове от Световната купа по сноуборд за пети път, а най-успешният български състезател до момента остава Радослав Янков. През 2017 година той триумфира в паралелния гигантски слалом и завърши втори в друг старт, а през миналия сезон отново се качи на подиума с трето място в същата дисциплина.

Именно през миналата година в Банско сериозен пробив направиха и братът и сестрата Тервел и Малена Замфирови. Тогава 15-годишната Малена направи своя дебют в Световната купа, а Тервел постигна първия си голям успех при мъжете, завършвайки на четвърта позиция.

Състезателният уикенд бе открит в петък с традиционен парад на нациите по улиците на Банско. В него участваха сноубордистите, техните треньорски екипи и официални лица, а събитието привлече множество жители и гости на града, които изпълниха улица „Пирин“, за да приветстват участниците.

Откриващата церемония завърши с жребия за стартовите номера в днешното състезание. Президентът на Българската федерация по ски Цеко Минев и кметът на Банско Стойчо Баненски пожелаха успех на всички състезатели и подчертаха, че България ги посреща като у дома си.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ