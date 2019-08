Байерн блесна с трансферен удар

Критикуваният за слабата си трансферна политика Байерн (Мюнхен) е уредил привличането под наем за една година на Филипе Коутиньо от Барселона. Новината беше потвърдена пред ESPN от Гийермо Амор - един от директорите на "Камп Ноу", пише Sportal,bg.

🚨 [Rac1] | Guillermo Amor (Relationship Manager): “Coutinho will play for one season as on loan at Bayern Munich”.



Neymar?: “What will happen will happen”



Good luck Philippe, hope you will be back stronger. pic.twitter.com/stjkV7P9ao