Виктор Орбан: 800 милиарда долара за Украйна? Парите да не растат по дърветата
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: 800 милиарда долара за Украйна? Парите да не растат по дърветата

14 Януари, 2026 17:29 2 159 113

Унгария трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите, твърди Орбан

Виктор Орбан: 800 милиарда долара за Украйна? Парите да не растат по дърветата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сумата от 800 милиарда евро през следващите десет години, за които Украйна настоява да получи от Европейския съюз, ще се превърнат „в над девет милиарда долара откуп“ за Унгария, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, пише БТА.

Във „Фейсбук“ Орбан заяви, че „800 милиарда долара не растат по дърветата“.

Той каза, че според Брюксел, за да предостави средствата, Унгария трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите.

„Това е въпросът, по който ще бъде взето решение на 12 април. Едно е сигурно: ще кажем „не“ на военните планове на Брюксел“, добави премиерът.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 68 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тупан Орбан

    27 114 Отговор
    Вън от ЕС бе шопар!

    Коментиран от #8, #13, #22, #32, #41, #46, #48, #54, #66

    17:30 14.01.2026

  • 2 800 милиарда долара за Украйна

    84 17 Отговор
    1% България ги плаща. Парите да не растат по дърветата бре атлантенца?

    Коментиран от #33, #72

    17:30 14.01.2026

  • 3 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    80 13 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    Коментиран от #36, #109

    17:31 14.01.2026

  • 4 кой му дреме

    14 11 Отговор
    хартията расте по дърветата

    17:31 14.01.2026

  • 5 Атлантик стана синоним на фекален

    72 12 Отговор
    отпадък. Това е истината колеги. В пряк и косвен смисъл. Това е реалността. Но е хубаво хората да го видят и да осъзнаят що за смет са тези в НАТО ..

    17:32 14.01.2026

  • 6 1488

    19 25 Отговор
    тоз ни прецака и ни нарече македонци

    17:32 14.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    65 13 Отговор
    Браво! 800 милиарда циреи за Урсулите и врякащия евро умнокрасивитет!
    Представяте ли си да бачкате за едни разбойници, крадци и убийци като Зеля, а вашите деца да умират в мизерия!

    17:32 14.01.2026

  • 9 Теглете си парите в кеш хора

    47 9 Отговор
    Ако малко разум ви е останал го направете. И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас. Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества: Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. ......на сайта на ЕЦБ !

    Коментиран от #95

    17:33 14.01.2026

  • 10 На 12 април са изборите в Унгария

    11 29 Отговор
    А ти нямаш карти.

    17:33 14.01.2026

  • 11 Бойкот на О.Л.Хлъц

    43 9 Отговор
    Значи, ще бачкаме, за да храним Наркомански и фа|||истката му клика...

    17:34 14.01.2026

  • 12 800 милиарда долара за Украйна

    35 8 Отговор
    За колко години целият БВП на България са?

    17:34 14.01.2026

  • 14 Унгариците

    31 9 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    17:35 14.01.2026

  • 15 Zaхарова

    12 7 Отговор
    Aйде гуведа!За какво ви храним?

    17:35 14.01.2026

  • 16 Kaлпазанин

    21 6 Отговор
    Не растат ,печата ги евреин от нищото ,дава ги на евреи за да има "мир" по света

    17:36 14.01.2026

  • 17 РОСКО РОЗАВАТА ПАНТЕРА

    22 8 Отговор
    Аз давам всичките пари на българите. Само хотела с водопада не давам.

    17:36 14.01.2026

  • 18 Кухото премиерче дЖилезку

    25 8 Отговор
    И атлантическата сган ще ги платят. Още малко време им трябва

    17:37 14.01.2026

  • 19 Ами

    16 9 Отговор
    Вече вървят залягания кой ще е втория излязъл от ЕС и първия от еврозоната :)

    Коментиран от #51

    17:37 14.01.2026

  • 20 ДРТ ПРЧ

    36 9 Отговор
    А НИЕ В БЪЛГАРИЯ ЗАЩО НЯМАМЕ 13 И 14 ПЕНСИЯ. ДА НЕ БИ ДА СМЕ ПО БОГАТИ ОТ УНГАРЦИТЕ

    17:37 14.01.2026

  • 21 !!!?

    14 8 Отговор
    1 трилион за Евро за Унгария...парите да не падат от небето !!!?

    17:38 14.01.2026

  • 25 И Киев е Руски

    14 7 Отговор
    МЪРсулс: Орбане споко ще ви изпратим компютърни специалисти инжинери и хирурзи пристигнали с гумени лодки и ША ВА стабилизираме.Виж нас дойчовците

    17:39 14.01.2026

  • 26 Георги

    20 5 Отговор
    за Гренландия ще събираме ли?

    17:39 14.01.2026

  • 27 торбан

    9 2 Отговор
    йок корбан !

    17:40 14.01.2026

  • 28 800 милиарда долара за Украйна

    13 5 Отговор
    А в България в обръщение под 3,2 милиарда евро

    17:41 14.01.2026

  • 29 !!!?

    11 21 Отговор
    Копейките са най-вредното малцинство в България...!

    17:41 14.01.2026

  • 30 Механик

    18 5 Отговор
    Парите не растат по дърветата, ама могат да бъдат откраднати от робите живеещи в "клуба на богатите".
    Само стойте и гледайте какво ще става!

    Коментиран от #42

    17:41 14.01.2026

  • 33 Сельооо

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "800 милиарда долара за Украйна":

    На тебе ли да ги дадат? На прозд човек пари не се дават,трябва да ги изработи!

    Коментиран от #40

    17:43 14.01.2026

  • 34 браво на орбан на снимката

    10 6 Отговор
    не бръсне за слива бедния хвуйчо протегнал ръка да иска пак

    зелката да назначи тиквата за консултант по усвояването на тез 800 милиарда от ес мишоците

    Коментиран от #45

    17:44 14.01.2026

  • 35 И ние нашият 1% от тези

    15 3 Отговор
    800 милиарда долара за Украйна от къде ще ги вземем ? Данъци и осигуровки по 3 поне нали ?

    17:44 14.01.2026

  • 36 Цървул

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Скъсан,защо не се разкараш в Русия? Горе имаш колкото да не забравиш къде живееш!!

    Коментиран от #43

    17:46 14.01.2026

  • 37 800 милиарда долара за Украйна

    8 5 Отговор
    Са целият БВП на България за 8 години поне

    Коментиран от #44

    17:46 14.01.2026

  • 38 Онзи

    8 9 Отговор
    2025 беше тежка за русофилите.2026 започна още по-тежко за тях.

    17:46 14.01.2026

  • 39 ОР БАН е комуняга и Пен ДЕЛ

    5 8 Отговор
    288 милиона $ ,.. ДНЕВНО,...струва .. ТРИДНЕВНАТА на Педофила и монгольята от Пе...деРацията !!
    И тука не влизат загубите във военна техника,самолети,ракети кораби, подводници,нефтобази, летища и т.н.
    Тоа педофил ако даваше тия пари във мирно време, ПРИМА тите нямаше да живеят като скотове .
    Ху... ЙЛО ПЕДОФИЛА...СДО...ХНЕ

    17:46 14.01.2026

  • 40 Мъглата

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Сельооо":

    Точно така, 800 млрд се дават ей така само на дълбоко корумпирани източноевропейски режими. И също за мигранти САМО ако не са бели

    17:47 14.01.2026

  • 41 оня с коня

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Тупан Орбан":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    17:48 14.01.2026

  • 43 Тихо паразит !

    10 7 Отговор

    До коментар #36 от "Цървул":

    Атлантизма е злият нацистки "Мамник" който със злото си залива Европа

    Коментиран от #61, #70, #74

    17:48 14.01.2026

  • 45 Ха ха ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "браво на орбан на снимката":

    Копейзажа се възхищава на неуспелия будапещенски файтонджия,който и представа няма каква тояга го чака.

    17:50 14.01.2026

  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тупан Орбан":

    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    17:50 14.01.2026

  • 47 Плащайте данъци роби

    7 3 Отговор
    Атлантиците и дЖилезку на Украйна да ги дават

    Коментиран от #50, #57

    17:50 14.01.2026

  • 48 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тупан Орбан":

    Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!

    17:52 14.01.2026

  • 49 Орбан Тъпана

    4 5 Отговор
    Мирът си има Име

    Доналд Тръмп.

    Хахахахаха

    Когато дойде Тръмп
    И каже че Орбан
    И той трябва да подпомогне
    Американската военна Индустрия

    Дали ще реве толкова
    Маджара ?

    Или ще запее друга песен .

    17:52 14.01.2026

  • 51 Няма съмнение

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Вие ще сте първите.които ще излезете от ЕС и Еврозоната!Няма нужда от залагания,копей,не си напъвай излишно едната гънка.

    17:53 14.01.2026

  • 52 Ами НЕ трябва .....

    8 1 Отговор
    Унгария НЕ трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите.... И България от такива лидери се нуждае !

    17:54 14.01.2026

  • 53 Е добре де,

    3 9 Отговор
    Ако Укнгария изпадне в подобна ситуация, нападната от някакъв агресор, трябва ли да бъде оставена да се справя сама и със собствени средства? В днешно време не е задължително, а даже не е необходимо агресора да е съседна държава, каквито вероятности очевидно Орбан с право не предвижда. Конкретен пример е Веницуела и САЩ. Никой не може да гарантира, че Унгария е защитена от външни агресори, но оставена сама с проблемите си непременно ще създаде условия за тревги в съседите си. Не е нормално за политик в днешно време да отправя поглед само до върха на носа си и друго нищо да не го интересува. Жялко за унгарците, които продължават да подкрепят подобна личност да определя мирогледа им.

    Коментиран от #77

    17:54 14.01.2026

  • 54 дончичо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тупан Орбан":

    Е, нали вие сте вътре...вийте сега кат вуци

    17:54 14.01.2026

  • 55 Ще дойде моментът

    2 3 Отговор
    В който Рижавия Ненормалник Тръмп

    Ще постави Ултиматум на ОРБАН

    Или със САЩ
    Или със Русия ?

    Тогава ще му гледаме сеира
    На Крадливото Мекере .

    17:55 14.01.2026

  • 56 Ние МАН гасарете

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Че вие МАН гасарете":

    ДДС не плащаме ли мушмул? А?

    17:55 14.01.2026

  • 58 Атлантизма е злият нацистки "Мамник"

    5 2 Отговор
    Трябва да го приключим тоя Мамник

    17:57 14.01.2026

  • 59 Анонимен

    6 1 Отговор
    Един ръководител който мисли за народа си,което не правят корумпираните украински престъпници

    Коментиран от #73

    17:57 14.01.2026

  • 60 Братя Роми, братя сестри и братя жени

    5 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ихууууу":

    БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ...и съдебна даже с дЖилезку

    17:58 14.01.2026

  • 61 Цървул

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Тихо паразит !":

    Паразит ще наричаш баща си.В деня на сватбата вечерта избяга.

    17:59 14.01.2026

  • 62 Горски

    5 1 Отговор
    Евро Халифата на улавите Урсулки, започва да щави периферните колонии! Щото трябват кинти за Златни тоалетни във Украйна. ХАХАХАХ Пак се набутахме зверски и тоя път Фалитът ще е още по Зле от 1997ма. Бонус ни стегат и за Война срещу РУСИЯ, което си е САМОУБИЙСТВО! Щото Геноцида и Кражбията са ни малко. От внучки на Нацисти друго не се и очакваше. Докато нашичкия Слугинаж Клекнал, си е във Будна Кома по традиция. Изчакайте Турция да си Анексира Родопите и пак ще си дуднем от диванчето. Доминото не пада, а се разпада! Поредната глупост на,явно неадекватната брюкселска администрация. А си мислех,че само нашите депутати са некадърни и служат единствено за натискане на бутони. Сега,за да се задоволи мерака на розовите евроатлантици за въоръжаване и помпане на още пари към Зеля и крадците покрай него,ще се измислят все повече закони и разпоредби. А,и като се знае за безгръбначни ето на нашите управници,бъдете сигурни,че "сурвакането" ще продължи с пълна сила. Да си плащат тия корпоративни данъци на урсулите, това не повлиява на мизерията на голия и босия българин ...над 1,2 милиона души от 4 милиона население в българия живее с доходи под прага на бедностт 300 евро на месец/ т.е. на 5 седмици!!! Щом тука са само пионки, които са ги освободили тия корпорациии от плащането на такива данъци. то урсулите, ЕЦБ, световната банка, федералния резерв и МВФ (които са фактически едно и също) ще им ги вземат.

    Коментиран от #102

    18:00 14.01.2026

  • 63 Орбан

    4 7 Отговор
    Като не растат по дърветата, Унгария да напуска ЕС и да спре да взема пари от ЕС.

    С парите на ЕС Орбан изкупи българските банки и сега налагат безумни такси за всичко.

    Вън мръсните унгарци от България!

    18:01 14.01.2026

  • 64 Атлантик стана синоним на фекален

    5 2 Отговор
    отпадък. Такива хора в България не ни трябват. Вредни са

    Коментиран от #67, #76

    18:02 14.01.2026

  • 65 Докато продължава

    2 4 Отговор
    Повече да се занимава с Украйна
    Орбан не си гледа Унгарията .

    Скоро на изборите ще разбере
    Че само с изпълнение
    На Кремълските Заповеди
    Не става.

    Орбан още нищо не е дал на Украйна
    И все пак Унгарците рязко обедняват.

    Ще види скоро Растат ли парите
    По дърветата
    Кремълския Натегач.

    18:02 14.01.2026

  • 66 Дон Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тупан Орбан":

    Много си плосък бе! Не 800 трилиони да и дадат не им стигат! Алчни фашисти!

    18:02 14.01.2026

  • 67 И Руска Мърш.а

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Атлантик стана синоним на фекален":

    Не ни трябва
    В България
    Русорабе.

    18:03 14.01.2026

  • 68 само да попитам

    2 1 Отговор
    Абе тоя Орбанчо не членуваше ли, разбира се барабар с цяла Хунгария, в така наречения "ТУРСКИ СВЯТ"? Точно този "ТУРСКИ СВЯТ", който съвсем скоро ще приема обща азбука? Защо ми се въри в главата това инфо? Само питам де, че не знам самата Хунгария дали знае за това... Друг въпрос е какво не знаем ние..

    18:04 14.01.2026

  • 69 Дас Хаген

    8 1 Отговор
    Браво бе тези са вземали 14 пенсии, а според нашите са изостанали!

    18:04 14.01.2026

  • 70 Галош разпран

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Тихо паразит !":

    Колкото работа ми е минала през главата и ръцете ти толкова боб не си изял Подбирай си речника ,не си анонимен. Две плесници и си напълнил потурите.

    Коментиран от #75, #82

    18:05 14.01.2026

  • 71 ОРБАНЕ ОРБАНЕ

    2 4 Отговор
    Дворецът в ХОТВАНПУСТА

    Как го построи ?

    Парите от дърветата ли бяха събрани ?

    18:06 14.01.2026

  • 72 Ами

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "800 милиарда долара за Украйна":

    сърдете се на Путин, ако не беше започнал войната, нямаше да даваме пари

    18:06 14.01.2026

  • 73 Затова ли

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Обедняват Унгарците
    Бре Рублоидиот?

    Така мисли Орбан за народа си
    Че го докара до просешка тояга.

    Хахахахаха

    18:07 14.01.2026

  • 74 Мълчи Бацил

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "Тихо паразит !":

    Лапай Руското Бахурче.

    18:08 14.01.2026

  • 75 Тихо паразит !

    7 4 Отговор

    До коментар #70 от "Галош разпран":

    Ти ако имаш пари си ги давай на украинската хунта. Ние за тях нямаме

    Коментиран от #83, #93, #98

    18:09 14.01.2026

  • 77 А защо

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Е добре де,":

    Унгария да бъде нападана?

    18:10 14.01.2026

  • 78 Както винаги Орбан

    3 3 Отговор
    говори лъжи като господаря си от изток. 1. €800млрд. са по-малко от искания военен бюджет на САЩ за 2026г. от $1500млрд. 2. сумата е за 10 г. или по €80млрд. годишно. 3. БВП на ЕС е €18 000 или 80/18000 прави 0,44% от БВП годишно. Ще дам няколко примера за неразумно харчене: Само Германия плаща помощи на бежанците в кеш на сумата от €55млрд.годишно без помощите, наемите, здравеопазването. За така наречената "Зелена сделка" се похарчиха €1000млрд. без някой да усети по джоба си пряко с изключение на тези които получиха парите. Сега Орбанчо трябвало да спре майчинството, 13 и 14 пенсии и още социални придобивки?!

    18:10 14.01.2026

  • 79 Тити

    1 3 Отговор
    Все едно си ги е извадил от собственият джоб.

    18:11 14.01.2026

  • 80 "Мамници" атлантически

    4 3 Отговор
    Времето ви свършва, Беляне ви чака !

    Коментиран от #91

    18:12 14.01.2026

  • 81 Ааааа

    1 1 Отговор
    Наш Желязко т. е. Дебелите сигурно са подарили на Укропстан евро кеша, щот явно хич не достига сега за да замени левчето?

    18:13 14.01.2026

  • 82 Колкото работа си свършил

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Галош разпран":

    Паразит? Каква работа? Ти ако парите с работа си ги вадил няма така лесно да ги даваш. Нашите пари искаш да даваш атлантенце безработно

    Коментиран от #84, #85

    18:14 14.01.2026

  • 83 Галош смачкан

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тихо паразит !":

    От къде да имате вие пари?Нито умения имате,нито глави да ги изкарате?Вие нещо се изживявате като власт имащи,които са се настроили да лапат?Не бързайте!!По полека да не се задавите!!

    18:15 14.01.2026

  • 84 Цървул

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Колкото работа си свършил":

    Смачкан,Пенсионер съм и мога да те купя 5 пъти!!

    Коментиран от #86, #90

    18:17 14.01.2026

  • 85 Сунгурларе

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Колкото работа си свършил":

    Най-стиснати са онези, които крадат. Кажи как си изкара парите, кремълченце? Всички дето ревете срещу еврото сте трафиканти, контрабандисти и крадци.

    18:18 14.01.2026

  • 86 Пенсионер а?

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Цървул":

    Пенсионер за Украйна ? И кого лъжеш бре зетърче ?

    Коментиран от #94

    18:19 14.01.2026

  • 87 момчето си отива

    2 1 Отговор
    Тиса увеличава преднината си.
    Орбан си отива.
    Готвят Радев да го замести.
    Празно няма.

    18:19 14.01.2026

  • 88 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Орбан бил по-висок от Зеленски само с 2 см. Орбан бил от клуба на жужаците!

    18:19 14.01.2026

  • 89 Орбан да каже

    0 1 Отговор
    Къде отива Горницата
    От евтиното Руско гориво ?

    Цените на Дизела в Унгария и Австрия
    По бензиностанциите
    Са еднакви .

    Кой краде от Унгарския Народ
    Със скъпото гориво и
    Къде отиват Парите ,

    Орбане Крадец нагъл

    18:20 14.01.2026

  • 91 Пръдляци

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от ""Мамници" атлантически":

    Белене е резервиран само за вас и само за вас.Ако случайно докопате власт,ще хвърчите през затворени прозорци на парламента и държавните учереждения!!Нещастници!!

    18:21 14.01.2026

  • 92 браво на орбан на снимката

    2 1 Отговор
    не бръсне за слива бедния хвуйчо протегнал ръка да иска пак

    зелката да назначи тиквата за консултант по усвояването на тез 800 милиарда от ес

    18:23 14.01.2026

  • 93 Червендалест Мофос

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тихо паразит !":

    Ти пък какво си дал
    За Украйна ?

    Какви пари си дал
    Точно ти
    Червендалест Мофос?

    18:23 14.01.2026

  • 95 манипулира

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Теглете си парите в кеш хора":

    И за тази изръсена глупост ти плащат?

    Коментиран от #97

    18:24 14.01.2026

  • 96 Ами НЕ трябва .....

    3 1 Отговор
    Унгария НЕ трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите.... И България от такива лидери се нуждае а не от болни атлантици !

    18:25 14.01.2026

  • 97 тази изръсена глупост

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "манипулира":

    Я има на сайта на ЕЦБ впрочем. От там е копирана колега !

    18:27 14.01.2026

  • 98 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тихо паразит !":

    Какво си дал ти на украинците??Освен стомашно чревни газове на атмосферата,нищо друго не можеше да дадеш!

    18:28 14.01.2026

  • 99 Можеее... Пенсионер телкар

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Цървул":

    Личи ти че нещо не ти е у ред. 13 и 14 пенсия щом като в Унгария не искаш трябва нещо ментално да не си добре. Логично е нали?

    18:30 14.01.2026

  • 100 НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ,ФАШУПРАВН В ЗАТВОРИТЕ

    3 0 Отговор
    ХА,ХА,ХА !! НАЛИ ЗНАЕТЕ , НЕ Е ЛУД КОЙТО ЯДЕ БАНИЦАТА !!! БАЛЪЦИТЕ ЕВРОПЛАТЦИ ,НЕВДЯВАЩИ ВСЕ ОЩЕ КАКВО И ЗАЩО СЕ СЛУЧВА , ЩЕ ГИ ПЛАЩАТ ТЕЗИ 800 МИЛЯРРДА ,ТА И ПОКОЛЕНИЯТА ИМ ДАЖЕ.
    ВОЙНАТА НА ТАЯ ФАШИСТКА БРЮКСЕЛСКА ИЗМЕТ В УКРАЙНА НА ПРАКТИКА ДОКАЗА , КАКВА ПРОКОБА Е ФАШИЗМА И КАК ОСТАТЪЦИТЕ - ИЗЧАДИЯТА НА ТОЯ ФАШИЗЪМ,ДОКОПАЛИ СЕ ВЪВ ВЛАСТА , ПОГУБВАТ , ПОРОБВАТ НАЦИИ , ДЪРЖАВИ ЗА ДА СПАСЯТ СЕБЕ СИ , ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО СИ ! БЕЗКРУПОЛНИ ЦИНИЧНИ УБИЙЦИ , БЕЗ ЖАЛ ЗА ЗАГИВАЩИТЕ МИЛИОНИ -ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ, ВИЖДАЙКИ ВЕЧЕ ПОЧТИ КАПИТУЛИРАЛАТА УКТАЙНА , НООО - ДИ ПОСЛЕДНИЯ ЩЕ Е !! КЪДЕ СТЕ БЕ УК-ЦИИИИИ!??
    ТАКЪВ ОСЪВРЕМЕНЕН НЕОФАШИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ , А ЕВРОПЛАЦИТЕ ПРИСПАНИ ОТ НЕЛЕПАТА ИМ ПРОПАГАНДА , В НЕВИДЕНИЕ ОТ СЛУЧВАЩОТО СЕ ,ИМ ОСИГУРЯВАТ КАТРБЛАНШ ЗА ОЩЕ ОП- ГОЛЯМО ОСВИРЕПЯВАНЕ , ЕДИНСТВЕ ОРБАН , ЕДИН ТРЕЗВОМИСЛЕЩ , НЕПОДКУПЕН , ДРЪЗВА ДА ИМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ ! ВСИЧКО ОСТАНАЛО СПИЛИ , ЛЕТАРГИЯ !
    НА МАСОВИ , БЕЗКОНЕЧНИ СВИРЕПИ ПРОТЕСТИ БЕ ЕВРОПЕЦИ !!! ТАЗИ УПРАВЛЯВАЩА НАЦИСТКА УНИЩОЖИТЕЛНА ВЪРХУШКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКАРАНА В ЗАТВОРИТЕ !! ОГРАБИХА НАД 400 МИЛЯРДА , ЩЕ ГРАБЯТ ОЩЕ 800 МИЛЯРДА НА ГЪРБА НА ДАНЪКОЛАТЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОКОЛОНИЯ !!!!
    КАКВО ЧАКАТЕ, СЪБУДЕТЕ СЕ ???? НА МСОВИ ПРОТЕСТИ , МЯСТОТО ИМ Е В ЗАТВОТИТЕ!

    Коментиран от #108, #111

    18:31 14.01.2026

  • 101 "Мамници" атлантически

    4 0 Отговор
    Времето ви свършва, Беляне ви чака !

    18:32 14.01.2026

  • 102 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Горски":

    Горски,
    А свери си данните и повторно пиши

    18:38 14.01.2026

  • 103 Хи хи

    4 0 Отговор
    Тия гадове дето ни тикат към война с Русия ще ги ръфат прасетата в Белене !! Пак е време !!

    18:38 14.01.2026

  • 104 кой е виктор орбан?

    2 1 Отговор
    Това е Виктор Орбан! Той прие нова конституция, съкрати броя на депутатите от 380 на 199. Одържави част от водещите фирми в комуналната сфера - ВиК и електроразпределителните дружества, намали цената на тока, водата и газа с 25 на сто, а за бизнеса с 11 на сто. Изплати много бързо дълга към МВФ в резултат на много добра данъчна политика и отваряне на икономиката на изток . Преди 3 години тържествено заяви, че Унгария не дължи нито цент на нито една финансова институция или чужда държава.
    Орбан успя да свали безработицата до 3,8 пункта, разкри 800 000 работни места и постигна най-ниска инфлация от 42 години насам. Привлече 1 млн. нови граждани от съседните държави. И Орбан е на път да направи Унгария 15 млн. души без да прекроява граници.
    Орбан обяви 2018 г. за година на унгарското семейство. Даде много преференции за младите семейства. Направи 6-годишен платения отпуск на майките, държавата дава за трето дете 33 000 евро, отделно предоставя нисколихвен жилищен кредит за същата сума. За осем години раждаемостта скочи с 46 на сто.
    Орбан предприе изключително мощно развитие на спортната база - инвестира 500 млн. евро в басейни, зали и ледени пързалки. Всеки унгарски треньор, който осигури олимпийски или световен шампион, получава по 3000 евро месечно до края на живота си.

    Коментиран от #110

    18:39 14.01.2026

  • 105 Никакви пари! Стига вече!

    1 0 Отговор
    Русия изплати външния дълг на бившата УССР. Украйна започна на чисто. Без дълг, с развита промишленост и селско стопанство. Имаше най-големия флот в Европа, корабостроене, самолетостроене, военна промишленост, произвеждаше КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ! За нула време всичко беше нарязано на скрап, а парите окрадени. Сега ривът за помощи и оръжие! Това са увредени мутанти, които без руско управление рушат всичко до което се доберат!

    18:40 14.01.2026

  • 106 Жбръц

    1 0 Отговор
    Ето заради тази негова твърда позиция,ще му спретнат румънския вариант.За да вкарат послушкото Мадяр.

    18:41 14.01.2026

  • 107 И Хитлер така не ни е грабил

    2 0 Отговор
    Като ЕК и Урсулците обаче

    18:43 14.01.2026

  • 108 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ,ФАШУПРАВН В ЗАТВОРИТЕ":

    Съгласен съм с тебе и ти поставих плюс. Но не пиши с главни букви, че се чете трудно.

    18:43 14.01.2026

  • 109 Ехееее

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Ти си еманация на простотията и невежеството,ганьокопей.

    18:43 14.01.2026

  • 110 Селчо

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "кой е виктор орбан?":

    Много добре ще видиш кой е Орбан на изборите

    18:45 14.01.2026

  • 111 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ,ФАШУПРАВН В ЗАТВОРИТЕ":

    Случва се да има и грешно изхарчени пари, като заплати на учителите ти.

    18:46 14.01.2026

  • 113 Щото ни е малко сигурно

    0 0 Отговор
    Отрицателното търговско салдо, че и пари да почнем да подаряеаме

    18:47 14.01.2026

