Виктор Орбан: 800 милиарда долара за Украйна? Парите да не растат по дърветата

Сумата от 800 милиарда евро през следващите десет години, за които Украйна настоява да получи от Европейския съюз, ще се превърнат „в над девет милиарда долара откуп“ за Унгария, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, пише БТА.

Във „Фейсбук“ Орбан заяви, че „800 милиарда долара не растат по дърветата“.

Още новини от Украйна

Той каза, че според Брюксел, за да предостави средствата, Унгария трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите.

„Това е въпросът, по който ще бъде взето решение на 12 април. Едно е сигурно: ще кажем „не“ на военните планове на Брюксел“, добави премиерът.