Виктор Орбан: 800 милиарда долара за Украйна? Парите да не растат по дърветата

Сумата от 800 милиарда евро през следващите десет години, за които Украйна настоява да получи от Европейския съюз, ще се превърнат „в над девет милиарда долара откуп“ за Унгария, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, пише БТА.
Във „Фейсбук“ Орбан заяви, че „800 милиарда долара не растат по дърветата“.
Той каза, че според Брюксел, за да предостави средствата, Унгария трябва да предприеме мерки като премахването на 13-ата и 14-ата пенсия, субсидиите за жилище, тавана на битовите сметки, плоския данък и данъчните облекчения за майките, семействата и младежите.
„Това е въпросът, по който ще бъде взето решение на 12 април. Едно е сигурно: ще кажем „не“ на военните планове на Брюксел“, добави премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тупан Орбан
Коментиран от #8, #13, #22, #32, #41, #46, #48, #54, #66
17:30 14.01.2026
2 800 милиарда долара за Украйна
Коментиран от #33, #72
17:30 14.01.2026
3 Атлантизма е еманацията на нацизма...
Коментиран от #36, #109
17:31 14.01.2026
4 кой му дреме
17:31 14.01.2026
5 Атлантик стана синоним на фекален
17:32 14.01.2026
6 1488
17:32 14.01.2026
7 ДрайвингПлежър
Представяте ли си да бачкате за едни разбойници, крадци и убийци като Зеля, а вашите деца да умират в мизерия!
17:32 14.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Теглете си парите в кеш хора
Коментиран от #95
17:33 14.01.2026
10 На 12 април са изборите в Унгария
17:33 14.01.2026
11 Бойкот на О.Л.Хлъц
17:34 14.01.2026
12 800 милиарда долара за Украйна
17:34 14.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
17:35 14.01.2026
15 Zaхарова
17:35 14.01.2026
16 Kaлпазанин
17:36 14.01.2026
17 РОСКО РОЗАВАТА ПАНТЕРА
17:36 14.01.2026
18 Кухото премиерче дЖилезку
17:37 14.01.2026
19 Ами
Коментиран от #51
17:37 14.01.2026
20 ДРТ ПРЧ
17:37 14.01.2026
21 !!!?
17:38 14.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И Киев е Руски
17:39 14.01.2026
26 Георги
17:39 14.01.2026
27 торбан
17:40 14.01.2026
28 800 милиарда долара за Украйна
17:41 14.01.2026
29 !!!?
17:41 14.01.2026
30 Механик
Само стойте и гледайте какво ще става!
Коментиран от #42
17:41 14.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сельооо
До коментар #2 от "800 милиарда долара за Украйна":На тебе ли да ги дадат? На прозд човек пари не се дават,трябва да ги изработи!
Коментиран от #40
17:43 14.01.2026
34 браво на орбан на снимката
зелката да назначи тиквата за консултант по усвояването на тез 800 милиарда от ес мишоците
Коментиран от #45
17:44 14.01.2026
35 И ние нашият 1% от тези
17:44 14.01.2026
36 Цървул
До коментар #3 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":Скъсан,защо не се разкараш в Русия? Горе имаш колкото да не забравиш къде живееш!!
Коментиран от #43
17:46 14.01.2026
37 800 милиарда долара за Украйна
Коментиран от #44
17:46 14.01.2026
38 Онзи
17:46 14.01.2026
39 ОР БАН е комуняга и Пен ДЕЛ
И тука не влизат загубите във военна техника,самолети,ракети кораби, подводници,нефтобази, летища и т.н.
Тоа педофил ако даваше тия пари във мирно време, ПРИМА тите нямаше да живеят като скотове .
Ху... ЙЛО ПЕДОФИЛА...СДО...ХНЕ
17:46 14.01.2026
40 Мъглата
До коментар #33 от "Сельооо":Точно така, 800 млрд се дават ей така само на дълбоко корумпирани източноевропейски режими. И също за мигранти САМО ако не са бели
17:47 14.01.2026
41 оня с коня
До коментар #1 от "Тупан Орбан":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
17:48 14.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тихо паразит !
До коментар #36 от "Цървул":Атлантизма е злият нацистки "Мамник" който със злото си залива Европа
Коментиран от #61, #70, #74
17:48 14.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха ха ха ха
До коментар #34 от "браво на орбан на снимката":Копейзажа се възхищава на неуспелия будапещенски файтонджия,който и представа няма каква тояга го чака.
17:50 14.01.2026
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Тупан Орбан":Колко отвратителни са безродните евроатлантици
17:50 14.01.2026
47 Плащайте данъци роби
Коментиран от #50, #57
17:50 14.01.2026
48 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Тупан Орбан":Тази Унгария на Орбан, въобще какво търси още в Европейския СЪЮЗ? Вън подлеци!
17:52 14.01.2026
49 Орбан Тъпана
Доналд Тръмп.
Хахахахаха
Когато дойде Тръмп
И каже че Орбан
И той трябва да подпомогне
Американската военна Индустрия
Дали ще реве толкова
Маджара ?
Или ще запее друга песен .
17:52 14.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Няма съмнение
До коментар #19 от "Ами":Вие ще сте първите.които ще излезете от ЕС и Еврозоната!Няма нужда от залагания,копей,не си напъвай излишно едната гънка.
17:53 14.01.2026
52 Ами НЕ трябва .....
17:54 14.01.2026
53 Е добре де,
Коментиран от #77
17:54 14.01.2026
54 дончичо
До коментар #1 от "Тупан Орбан":Е, нали вие сте вътре...вийте сега кат вуци
17:54 14.01.2026
55 Ще дойде моментът
Ще постави Ултиматум на ОРБАН
Или със САЩ
Или със Русия ?
Тогава ще му гледаме сеира
На Крадливото Мекере .
17:55 14.01.2026
56 Ние МАН гасарете
До коментар #50 от "Че вие МАН гасарете":ДДС не плащаме ли мушмул? А?
17:55 14.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Атлантизма е злият нацистки "Мамник"
17:57 14.01.2026
59 Анонимен
Коментиран от #73
17:57 14.01.2026
60 Братя Роми, братя сестри и братя жени
До коментар #57 от "Ихууууу":БСП умря. А пък Шиши го зарежете и той е нацист ционист. Направете си спешно партия. Борисов пък нарече Натаняху: "моят най голям приАтел" а Денков декларира "Пълна безусловна подкрепа" за израелският нацистки режим. Такива ли хора искате да ви управляват? Не ви ли е страх какво Ви мислят тези хора? Не виждате ли че геноцид подкрепят на практика и може и спрямо вас да го извършат? Това ли искате? Братя роми Партия спешно си направете ! Минимум втора политическа сила ще сте, категорично. И този вреден атлантизъм трябва да му видите сметката в най кратък срок и на мястото на американските бази едни хубави ромски квартали да си направите. Бъдещето е ваше не си продавайте гласа а Спешно Ромска Лява Партия си направете.НАТЮ тихо се подготвя за война и ще ви прави да умиргате братя роми. Да изгоним НАТЮ от България. Да му откраднем като начало тенекиите и да го саботираме. Борисов иска да стои в бяло и да не носи отговорност... но ще я носи! ...и съдебна даже с дЖилезку
17:58 14.01.2026
61 Цървул
До коментар #43 от "Тихо паразит !":Паразит ще наричаш баща си.В деня на сватбата вечерта избяга.
17:59 14.01.2026
62 Горски
Коментиран от #102
18:00 14.01.2026
63 Орбан
С парите на ЕС Орбан изкупи българските банки и сега налагат безумни такси за всичко.
Вън мръсните унгарци от България!
18:01 14.01.2026
64 Атлантик стана синоним на фекален
Коментиран от #67, #76
18:02 14.01.2026
65 Докато продължава
Орбан не си гледа Унгарията .
Скоро на изборите ще разбере
Че само с изпълнение
На Кремълските Заповеди
Не става.
Орбан още нищо не е дал на Украйна
И все пак Унгарците рязко обедняват.
Ще види скоро Растат ли парите
По дърветата
Кремълския Натегач.
18:02 14.01.2026
66 Дон Дони
До коментар #1 от "Тупан Орбан":Много си плосък бе! Не 800 трилиони да и дадат не им стигат! Алчни фашисти!
18:02 14.01.2026
67 И Руска Мърш.а
До коментар #64 от "Атлантик стана синоним на фекален":Не ни трябва
В България
Русорабе.
18:03 14.01.2026
68 само да попитам
18:04 14.01.2026
69 Дас Хаген
18:04 14.01.2026
70 Галош разпран
До коментар #43 от "Тихо паразит !":Колкото работа ми е минала през главата и ръцете ти толкова боб не си изял Подбирай си речника ,не си анонимен. Две плесници и си напълнил потурите.
Коментиран от #75, #82
18:05 14.01.2026
71 ОРБАНЕ ОРБАНЕ
Как го построи ?
Парите от дърветата ли бяха събрани ?
18:06 14.01.2026
72 Ами
До коментар #2 от "800 милиарда долара за Украйна":сърдете се на Путин, ако не беше започнал войната, нямаше да даваме пари
18:06 14.01.2026
73 Затова ли
До коментар #59 от "Анонимен":Обедняват Унгарците
Бре Рублоидиот?
Така мисли Орбан за народа си
Че го докара до просешка тояга.
Хахахахаха
18:07 14.01.2026
74 Мълчи Бацил
До коментар #43 от "Тихо паразит !":Лапай Руското Бахурче.
18:08 14.01.2026
75 Тихо паразит !
До коментар #70 от "Галош разпран":Ти ако имаш пари си ги давай на украинската хунта. Ние за тях нямаме
Коментиран от #83, #93, #98
18:09 14.01.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 А защо
До коментар #53 от "Е добре де,":Унгария да бъде нападана?
18:10 14.01.2026
78 Както винаги Орбан
18:10 14.01.2026
79 Тити
18:11 14.01.2026
80 "Мамници" атлантически
Коментиран от #91
18:12 14.01.2026
81 Ааааа
18:13 14.01.2026
82 Колкото работа си свършил
До коментар #70 от "Галош разпран":Паразит? Каква работа? Ти ако парите с работа си ги вадил няма така лесно да ги даваш. Нашите пари искаш да даваш атлантенце безработно
Коментиран от #84, #85
18:14 14.01.2026
83 Галош смачкан
До коментар #75 от "Тихо паразит !":От къде да имате вие пари?Нито умения имате,нито глави да ги изкарате?Вие нещо се изживявате като власт имащи,които са се настроили да лапат?Не бързайте!!По полека да не се задавите!!
18:15 14.01.2026
84 Цървул
До коментар #82 от "Колкото работа си свършил":Смачкан,Пенсионер съм и мога да те купя 5 пъти!!
Коментиран от #86, #90
18:17 14.01.2026
85 Сунгурларе
До коментар #82 от "Колкото работа си свършил":Най-стиснати са онези, които крадат. Кажи как си изкара парите, кремълченце? Всички дето ревете срещу еврото сте трафиканти, контрабандисти и крадци.
18:18 14.01.2026
86 Пенсионер а?
До коментар #84 от "Цървул":Пенсионер за Украйна ? И кого лъжеш бре зетърче ?
Коментиран от #94
18:19 14.01.2026
87 момчето си отива
Орбан си отива.
Готвят Радев да го замести.
Празно няма.
18:19 14.01.2026
88 Ха ха ха ха
18:19 14.01.2026
89 Орбан да каже
От евтиното Руско гориво ?
Цените на Дизела в Унгария и Австрия
По бензиностанциите
Са еднакви .
Кой краде от Унгарския Народ
Със скъпото гориво и
Къде отиват Парите ,
Орбане Крадец нагъл
18:20 14.01.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Пръдляци
До коментар #80 от ""Мамници" атлантически":Белене е резервиран само за вас и само за вас.Ако случайно докопате власт,ще хвърчите през затворени прозорци на парламента и държавните учереждения!!Нещастници!!
18:21 14.01.2026
92 браво на орбан на снимката
зелката да назначи тиквата за консултант по усвояването на тез 800 милиарда от ес
18:23 14.01.2026
93 Червендалест Мофос
До коментар #75 от "Тихо паразит !":Ти пък какво си дал
За Украйна ?
Какви пари си дал
Точно ти
Червендалест Мофос?
18:23 14.01.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 манипулира
До коментар #9 от "Теглете си парите в кеш хора":И за тази изръсена глупост ти плащат?
Коментиран от #97
18:24 14.01.2026
96 Ами НЕ трябва .....
18:25 14.01.2026
97 тази изръсена глупост
До коментар #95 от "манипулира":Я има на сайта на ЕЦБ впрочем. От там е копирана колега !
18:27 14.01.2026
98 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #75 от "Тихо паразит !":Какво си дал ти на украинците??Освен стомашно чревни газове на атмосферата,нищо друго не можеше да дадеш!
18:28 14.01.2026
99 Можеее... Пенсионер телкар
До коментар #94 от "Цървул":Личи ти че нещо не ти е у ред. 13 и 14 пенсия щом като в Унгария не искаш трябва нещо ментално да не си добре. Логично е нали?
18:30 14.01.2026
100 НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ,ФАШУПРАВН В ЗАТВОРИТЕ
ВОЙНАТА НА ТАЯ ФАШИСТКА БРЮКСЕЛСКА ИЗМЕТ В УКРАЙНА НА ПРАКТИКА ДОКАЗА , КАКВА ПРОКОБА Е ФАШИЗМА И КАК ОСТАТЪЦИТЕ - ИЗЧАДИЯТА НА ТОЯ ФАШИЗЪМ,ДОКОПАЛИ СЕ ВЪВ ВЛАСТА , ПОГУБВАТ , ПОРОБВАТ НАЦИИ , ДЪРЖАВИ ЗА ДА СПАСЯТ СЕБЕ СИ , ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО СИ ! БЕЗКРУПОЛНИ ЦИНИЧНИ УБИЙЦИ , БЕЗ ЖАЛ ЗА ЗАГИВАЩИТЕ МИЛИОНИ -ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ, ВИЖДАЙКИ ВЕЧЕ ПОЧТИ КАПИТУЛИРАЛАТА УКТАЙНА , НООО - ДИ ПОСЛЕДНИЯ ЩЕ Е !! КЪДЕ СТЕ БЕ УК-ЦИИИИИ!??
ТАКЪВ ОСЪВРЕМЕНЕН НЕОФАШИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ , А ЕВРОПЛАЦИТЕ ПРИСПАНИ ОТ НЕЛЕПАТА ИМ ПРОПАГАНДА , В НЕВИДЕНИЕ ОТ СЛУЧВАЩОТО СЕ ,ИМ ОСИГУРЯВАТ КАТРБЛАНШ ЗА ОЩЕ ОП- ГОЛЯМО ОСВИРЕПЯВАНЕ , ЕДИНСТВЕ ОРБАН , ЕДИН ТРЕЗВОМИСЛЕЩ , НЕПОДКУПЕН , ДРЪЗВА ДА ИМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ ! ВСИЧКО ОСТАНАЛО СПИЛИ , ЛЕТАРГИЯ !
НА МАСОВИ , БЕЗКОНЕЧНИ СВИРЕПИ ПРОТЕСТИ БЕ ЕВРОПЕЦИ !!! ТАЗИ УПРАВЛЯВАЩА НАЦИСТКА УНИЩОЖИТЕЛНА ВЪРХУШКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКАРАНА В ЗАТВОРИТЕ !! ОГРАБИХА НАД 400 МИЛЯРДА , ЩЕ ГРАБЯТ ОЩЕ 800 МИЛЯРДА НА ГЪРБА НА ДАНЪКОЛАТЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОКОЛОНИЯ !!!!
КАКВО ЧАКАТЕ, СЪБУДЕТЕ СЕ ???? НА МСОВИ ПРОТЕСТИ , МЯСТОТО ИМ Е В ЗАТВОТИТЕ!
Коментиран от #108, #111
18:31 14.01.2026
101 "Мамници" атлантически
18:32 14.01.2026
102 Интересно
До коментар #62 от "Горски":Горски,
А свери си данните и повторно пиши
18:38 14.01.2026
103 Хи хи
18:38 14.01.2026
104 кой е виктор орбан?
Орбан успя да свали безработицата до 3,8 пункта, разкри 800 000 работни места и постигна най-ниска инфлация от 42 години насам. Привлече 1 млн. нови граждани от съседните държави. И Орбан е на път да направи Унгария 15 млн. души без да прекроява граници.
Орбан обяви 2018 г. за година на унгарското семейство. Даде много преференции за младите семейства. Направи 6-годишен платения отпуск на майките, държавата дава за трето дете 33 000 евро, отделно предоставя нисколихвен жилищен кредит за същата сума. За осем години раждаемостта скочи с 46 на сто.
Орбан предприе изключително мощно развитие на спортната база - инвестира 500 млн. евро в басейни, зали и ледени пързалки. Всеки унгарски треньор, който осигури олимпийски или световен шампион, получава по 3000 евро месечно до края на живота си.
Коментиран от #110
18:39 14.01.2026
105 Никакви пари! Стига вече!
18:40 14.01.2026
106 Жбръц
18:41 14.01.2026
107 И Хитлер така не ни е грабил
18:43 14.01.2026
108 Рублевка
До коментар #100 от "НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ,ФАШУПРАВН В ЗАТВОРИТЕ":Съгласен съм с тебе и ти поставих плюс. Но не пиши с главни букви, че се чете трудно.
18:43 14.01.2026
109 Ехееее
До коментар #3 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":Ти си еманация на простотията и невежеството,ганьокопей.
18:43 14.01.2026
110 Селчо
До коментар #104 от "кой е виктор орбан?":Много добре ще видиш кой е Орбан на изборите
18:45 14.01.2026
111 Интересно
До коментар #100 от "НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ,ФАШУПРАВН В ЗАТВОРИТЕ":Случва се да има и грешно изхарчени пари, като заплати на учителите ти.
18:46 14.01.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Щото ни е малко сигурно
18:47 14.01.2026