Мария Захарова: В ЕС знаят къде се намира Гренландия и къде се намира Иран, нали?

14 Януари, 2026 15:59 1 922 98

Защо ЕС обръща толкова много внимание на Иран и толкова малко на Гренландия, пита говорителят на руското външно министерство

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Длъжностните лица от Европейския съюз (ЕС) е по-добре да се съсредоточат върху Гренландия, отколкото да коментират ситуацията в Иран. Това заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Имам въпрос към европейските длъжностни лица. Те знаят къде се намира Гренландия и къде се намира Иран, нали? Те не искат да си зададат въпроса защо коментират ситуацията в Иран, който се намира в друга част на света, малко по-далеч от тях, отколкото Гренландия", отбелязва дипломатът.

"Защо ЕС обръща толкова много внимание на Иран и толкова малко на Гренландия?

"Защо сега да не се съсредоточим върху Гренландия? Не ви ли се струва, че ситуацията в Иран се превърна в “спасителен повод" за чиновниците от ЕС да отвлекат вниманието на населението си от факта, че им отнемат острова, при това без референдум?“, посочва Захарова.


Русия
  • 1 Антитрол

    15 7 Отговор
    Аман от смахнати тролове.

    16:00 14.01.2026

  • 2 Българин

    14 7 Отговор
    Моля, тролове да не пишат тук повече.

    Коментиран от #79

    16:01 14.01.2026

  • 3 Трол

    48 6 Отговор
    Не е много сигурно дали знаят къде се намират Гренландия и Иран.

    Коментиран от #9

    16:01 14.01.2026

  • 4 Както винаги

    11 57 Отговор
    Тоя пар.ца.л се обажда без да я питат.

    Коментиран от #92

    16:01 14.01.2026

  • 5 Хаха

    11 46 Отговор
    Тази пак се е напила.

    16:02 14.01.2026

  • 6 Госあ

    42 3 Отговор
    А това е един много хубав въпрос !!!

    16:02 14.01.2026

  • 7 Урсула

    38 6 Отговор
    Знам всичко, мила! В Иран отдавна обесихме Саддам, а столицата на Гренландия е Атина !!! А са..... нещо да кажеш ?!

    Коментиран от #82

    16:02 14.01.2026

  • 8 Кухоглава копейка

    14 37 Отговор
    Руснаците не са смешни вече.Жалки са.

    16:03 14.01.2026

  • 9 Така е

    40 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Кая Калас каза, че Иран се намира в Южна Африка.

    Коментиран от #84

    16:04 14.01.2026

  • 10 И Киев е Руски

    14 4 Отговор
    Пристигнахме в Берлин. Вижте, този човек има бутилки. Все едно е станал зомби апокалипсис тук. Всичко е затворено. Този район е известен с наркодилърите и наркозависимите си, имигрантите, имигрантските наркодилъри и имигрантските наркозависими. Тази част на града е известна с бандитска дейност, престъпност и антисоциално поведение на местните жители.
    Тази сграда е гореща точка за наркотици, престъпност и банди. Чуват се полицейски коли на заден план. Нека вместо това вземем метрото. Има някаква подозрителна дейност точно до полицейския микробус. В метрото сме. Нещо се случва на заден план, не знам какво, но има полиция точно зад нас. Да тръгваме

    Коментиран от #32

    16:04 14.01.2026

  • 11 МЪРШШШШ

    5 22 Отговор
    МАААА!

    16:05 14.01.2026

  • 12 Сила

    9 31 Отговор
    Въпроса е Маша Алкаша дали знае къде се намира ....??! И кой ден сме ....!??

    16:05 14.01.2026

  • 13 ма ДУРО

    8 22 Отговор
    Натъманила си е джуката за първи дубъл

    16:05 14.01.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    11 32 Отговор
    Наша Маша никогда не се е отличавала с акъл.
    Гренландия е Европа, Иран близкия изток.
    Въпроса е че НАТО с точност до милиметър знае къде е Масква и бункера ми 🎅

    16:05 14.01.2026

  • 16 Медведев

    9 28 Отговор
    Аман от пияници.

    16:06 14.01.2026

  • 17 ТАСС

    10 34 Отговор
    Ама Машо , защото Иран са 100 милиона и искат да живеят свободно , а не под командването на чалмите, а Гренландия е по малка от Асеновград и там война няма да има и смъртни случаи...Големи демагози сте блатните милиони избихте във тая безмислена война с Украйна и се чудите как да прехвърлите на друг вината...но за радост само нашите копейки са ви фенове.

    Коментиран от #37

    16:06 14.01.2026

  • 19 1421 дни

    12 27 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    Коментиран от #33

    16:07 14.01.2026

  • 20 Хехе

    10 24 Отговор
    Защото няма водка "Гренландия",драга! Питай Медведев!

    16:08 14.01.2026

  • 22 Не не не

    7 12 Отговор
    Не ме боли .Чия е Гренландия?

  • 24 И Киев е Руски

    11 7 Отговор
    Пристигнахме в Берлин. Вижте, този човек има бутилки. Все едно е станал зомби апокалипсис тук. Всичко е затворено. Този район е известен с наркодилърите и наркозависимите си, имигрантите, имигрантските наркодилъри и имигрантските наркозависими. Тази част на града е известна с бандитска дейност, престъпност и антисоциално поведение на местните жители.
    Тази сграда е гореща точка за наркотици, престъпност и банди. Чуват се полицейски коли на заден план. Нека вместо това вземем метрото. Има някаква подозрителна дейност точно до полицейския микробус. В метрото сме. Нещо се случва на заден план, не знам какво, но има полиция точно зад нас. Да тръгваме

    16:09 14.01.2026

  • 28 И Киев е Руски

    11 4 Отговор
    Тази сграда е гореща точка за наркотици, престъпност и банди. Чуват се полицейски коли на заден план. Нека вместо това вземем метрото. Има някаква подозрителна дейност точно до полицейския микробус. В метрото сме. Нещо се случва на заден план, не знам какво, но има полиция точно зад нас. Да тръгваме.
    Наркодилъри на гарата. А охраната на метрото не прави нищо по въпроса. Те буквално продават наркотици точно там, а охраната не прави нищо.
    Момчета, стигнахме до гарата. Тази спирка и следващата са горещи точки за трафик на наркотици. Тук има паркове, където идват съмнителни типове и продават всякакви неща. Жп гарата, която е по същество наркосвертилник. Западноафрикански и северноафрикански наркодилъри се крият тук, продават си наркотиците и никой не прави нищо по въпроса.

    16:10 14.01.2026

  • 29 Тракиец 🇺🇦

    13 10 Отговор
    Колкото и да не искам да го кажа ,пияната ШЛ..ю..ха е права....евро.г..е..йския съюз на демоните ционисти гледа да унищожава нормалните раси и цивилизации докато се самоубива и не гледа Гренландия

    16:11 14.01.2026

  • 30 Чичак

    4 15 Отговор
    Знаят не са пияни като теб

    16:11 14.01.2026

  • 32 Я направи

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    разбор на написаното ти и обясни какво искаш да кажеш... А ако добавиш и IQ то си, няма да имаш равен !

    16:11 14.01.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    6 15 Отговор

    До коментар #19 от "1421 дни":

    Нагла лъжа и прозападна пропаганда !!!
    Непобедимите руски сили просто се самоубиват виждайки лудия са президент и руплите със стойност на вестник, които им плащат.

    16:12 14.01.2026

  • 34 И Киев е Руски

    18 5 Отговор
    Какво е ЕС? Не е ясно какво е. Трябваше отдавна да го обявят за терористична престъпна организация и да обявят лидерите му за издирване... Но защо изобщо го казвам? Възможно ли е изобщо?

    Коментиран от #45, #48

    16:12 14.01.2026

  • 35 Тамън ми беше домъчняло за тоя

    4 13 Отговор
    бУклук

    Коментиран от #57

    16:12 14.01.2026

  • 36 Гро.зи.лия Занхарова

    6 14 Отговор
    Тоя пи.я.н вон.л.ив у.р@о.д пак ли е л
    .оч.ил ко.р.сел.ин??!!

    16:12 14.01.2026

  • 38 3 дня в Киев, седмица в Лисабон

    6 9 Отговор
    Тоа оповръщаняк и тра-- верс, Алкашето,... Знае ли дека е Мегаполиса ПОКРОВСК,.( 25 км от Донецк).дето Фюреро пе-ДОФИЛ веке 12 години га превземат и е само на 12 км от Селото?!? Демек, почти до ЛИСАБОН

    16:14 14.01.2026

  • 41 Мадурото

    4 10 Отговор
    Венецуела обяви Русия за книжен тигър.Както каза оранжевият перчем.

    16:15 14.01.2026

  • 42 Тракиец 🇺🇦

    8 6 Отговор
    Права е.....ЧИ..ФУ..ТСКИЯ СЪЮЗ ГЛЕДА ДИРЕКТИВИТЕ НА ГОСПОДАРЯ СИ ЕВРЕЙН НЕТАНЯХУ И НЕ ГО БОЛИ ЗА ГРЕНЛАНДИЯ...ДОБРА СЪПОСТАВКА ОТ ПИЯНАТА ПРАВО В ЦЕЛТА...К...У...ВА..ТА УРСУЛА МОЖЕ ЕВРОПА ДА ГОРИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДА СЕ УНИЩОЖАВА НО ЩЕ ГЛЕДА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГОСПОДАРИТЕ СИ ОТ ИЗРАЕЛ ДОКАТО СЕ СЪСТЕЗАВАТ С ДРУГИТЕ ПО..ДМЕ.ТКИ САЩ КОЙ ЩЕ ЛИЖЕ ПОВЕЧЕ ГЪ...ЗА НА ЕВРЕИТЕ И ИЗРАЕЛ

    16:15 14.01.2026

  • 44 Д-р Марин Белчев

    6 2 Отговор
    Е, г-жа Захарова, иначе приятна и интелигентна жена, прави хумора и пропагандата, демек шегите.
    Медведев плаши с ядрена гибел и се заканва, за да е много страшен.
    Лавров е тежкия дипломат и юрист, който говори сложно, за да е убедително.
    Военните кореспонденти пращат уж реални новини и надъхват уж от фронта.
    И, най-накрая Владимир Владимирович е гласа на разума и стабилността, бащата на руската държава.
    Получава се естрадно трагично - драматично - сатиричен състав от буфо синхронисти, който много обърква какво реално се случва.
    Но имайки предвид, че от другата страна на океана имаме инфантилен хулиган, който показва средни пръсти и плаши с удари, руската работа не е толкова зле.
    Но, по-добре да бяха модернизирали въоръжените сили и икономиката на Русия, вместо да пращат момчета на излишна смърт, и да се забатачват в тая дълга война.
    Ама, като не питат хора с акъл да им кажат.

    Коментиран от #60

    16:16 14.01.2026

  • 46 Горски

    17 2 Отговор
    В случая с Иран Тръмп по какво се различава от либерастите износители на демокрация по света? Националната гвардия,полицията и имиграционните не бият ли, не стрелят ли,не трепят ли , не арестуват ли? Остава да каже,че и иранските нефт и газ са негови и затова трябва да ги прилага. Загрижил се като либераст за Иран ама да не почне Гражданската война в неговия двор? Тръмп фактически, освен че е orujdjf, като външни белези на поведението си, говори и действа напълно като ляволиберал троцкист. Аз не виждам никаква разлика между него и типичните президенти- и сенатори-демократи. Например призивът към цветни революции си е наследство от неприкритата идеология и практика на соросите. Поддържането на санкции и опитът да се командват административно-политически бизнесът и икономиката също са признак на леволиберални и про социалистически уклони и действия. Кой Тръмпист ще излезе и ще опровергае това, което казваме?

    Коментиран от #51

    16:18 14.01.2026

  • 47 Ами точно вчера примерно

    9 0 Отговор
    Всички ясно видяха че действително родните ни атлантенца не знаят къде се намира Гренландия ! .... Факт

    16:19 14.01.2026

  • 48 Па то ху...ЙЛО

    2 11 Отговор

    До коментар #34 от "И Киев е Руски":

    От 4 год го издирват за фашизъм и ПЕДОФИЛИЯ! Отвлече 57 К Украински дечица , тоа пи--- ДОР и ху есось!!
    ФАКТ
    Пущай фашистката Кремля ТВ и гледай Фашагите ,..къде ,кога и кой ще унищожават и удрят с АТОМА
    ))))))

    Коментиран от #81

    16:19 14.01.2026

  • 49 Тракиец 🇺🇦

    8 2 Отговор
    За Меркел ШОЛЦ МАКАРОН Урсула няма значение че чехи словаци унгарци немци испанци норвежци шведи финландци сърби швейцарци португалци естонци литовци латвийци украинци българи и т н европейци ще горят и ще бъдат съсипвани и унищожавани .......!!!! За Меркел и Урсула е важно евреите да бъдат съхранявани и запазвани а европейския ГЕН и ДНК да бъдат генетично унищожавани ....Урсула и Меркел са ДЯВОЛА,,,САТАНАТА --- ВАААЛ ,ДЕМОНА ,,,УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЯЛАТА РАСА

    16:20 14.01.2026

  • 50 Любопитно

    0 9 Отговор
    Офцоо,ще защитавате ли Аятолаха,а?Че краварите идват?а?

    16:20 14.01.2026

  • 51 ЛОПАЙ У ЙОТ..

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "Горски":

    И ла ти мине, Пен ДЕЛ

    Коментиран от #75

    16:21 14.01.2026

  • 52 Аре пак да помогнем

    0 0 Отговор
    На родните ни неграмотни атлантенца и да им покажем къде се намира Гренландия

    16:21 14.01.2026

  • 53 Аре пак да помогнем

    0 0 Отговор
    На родните ни неграмотни атлантенца и да им покажем къде се намира Гренландия

    16:22 14.01.2026

  • 54 Аз съм веган

    1 7 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта. Дано доживее до Хага.

    16:22 14.01.2026

  • 55 АГАТ а Кристи

    3 6 Отговор
    ТРИ ДНЕВНОТО присъствие в Украйна се оказа по-дълго от участието ви във ВСВ...

    16:22 14.01.2026

  • 56 Захарова, Захарова

    1 4 Отговор
    РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ, а Иран помага на Путин.

    16:23 14.01.2026

  • 57 оня с питон.я

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя":

    Огън мадама кака Маша не като наште заспали амортизирани скумрии сачева, теменужка, лена.

    Коментиран от #63

    16:23 14.01.2026

  • 58 Длъжностните лица от Европейския съюз

    8 0 Отговор
    Принципно са скарани с географията. Но пък в САЩ са и още по зле. Масово са неграмотни верно

    16:24 14.01.2026

  • 59 ...

    0 4 Отговор
    И къде е проблема да се коментира Иран, ма коза?
    Явно ви е голям проблема на вас, че се обръща внимание. Що така? Иранци ли сте? Или руслямци и иранци сте една боя от как Путин целува кОрана?!

    16:25 14.01.2026

  • 61 Ква география бре

    4 0 Отговор
    Тея в ЕК името си правилно не могат да си напишат. В Китай кво и казаха на Кая Калас? А? 6 клас....

    16:26 14.01.2026

  • 62 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА

    2 1 Отговор
    БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ, БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ-НЯМАМ ЦЪРВОЛЯЦИ. ЕВРОБЕРЕКЕТЕЦ КЕФ НА БУЧКИ МАЛЕЕЕ. И ОТ БАНИЦАТА ПАК ЕВРАКА МИ СЪ ПАДНА. ДУШАТА МИ ПЕЕ.

    16:27 14.01.2026

  • 63 Ше ви

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "оня с питон.я":

    Праим главите меки и на двамата

    16:28 14.01.2026

  • 64 Ами много добър въпрос

    3 0 Отговор
    Защо ЕС обръща толкова много внимание на Иран и толкова малко на Гренландия? И хич на Нацистки Израел

    Коментиран от #69, #72

    16:28 14.01.2026

  • 65 Ъъъъъъ

    2 0 Отговор
    Олихофрените и олигофренията тук нямат край....От тъпанар нагоре!

    16:29 14.01.2026

  • 66 Тая дупедавка

    3 4 Отговор
    Която я натискаха по лимузините в Ню Йорк... тя ли говори за география?
    Дето си показваше жълтите гащи надупена в/у лимузина там, после стана най-голямата мразителка на САЩ - щото така и заповядаха. Я малко да си оправи двойните аршини и тогава да говори

    16:30 14.01.2026

  • 67 Защото Захарче,

    2 5 Отговор
    в Иран убиха над 500 души за няколко дни и щели още не знам колко от демонстрантите да бесят публично. В Гренландия никого не са убили, даже и били.

    16:31 14.01.2026

  • 68 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    3 4 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС.

    16:32 14.01.2026

  • 70 Ех Шукерова

    0 3 Отговор
    И ти ли почна да целуваш кОрана?
    Колко е неудобно да се показват н@ср@ните гащи на господаря,а?
    Веднага да се отмесни погледа от посрания му г-з.

    16:34 14.01.2026

  • 71 Иван

    2 0 Отговор
    Мерзавците в ЕС знаят, че в Кнесета има много еврейски нацисти.

    16:36 14.01.2026

  • 72 Ъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ами много добър въпрос":

    Как защо бе човек? Защото Тръмп им каза в прав текст:

    И. В. А. Л съм ви!
    Или приемате $700 милиарда, или си вземам Гренландия без пари!

    Латиноса е натоварен да финализира сделката и никой не брои идиотите в Брюксел за живи.

    16:38 14.01.2026

  • 73 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Од предя им пише "Иран", одзаде "Европа". Мажо им секоя вечер познайте къде на много я наказва?

    16:40 14.01.2026

  • 74 По официални данни

    3 0 Отговор
    ЕС е похарчил 193,3 милиарда евро за Киев от началото на конфликта. 1% е за сметка на България. За следващата година поне още 90 ще са. Иначе пари за българските пенсионери няма

    16:45 14.01.2026

  • 75 Горски

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":

    В устата на майчето ти пен дел!

    Коментиран от #89

    16:45 14.01.2026

  • 76 Не я съдете!

    3 6 Отговор
    Като се напие не знае какво приказва.

    Коментиран от #83, #90

    16:47 14.01.2026

  • 77 Както винаги!

    6 3 Отговор
    Захарова е много точна!

    Коментиран от #78

    16:47 14.01.2026

  • 78 ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #77 от "Както винаги!":

    ако това посмешище е точна... радвам се че не съм от точните.

    Коментиран от #93

    16:49 14.01.2026

  • 79 за тебе

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    се отнася това - бягай да си шмъркаш другаде ...

    16:52 14.01.2026

  • 80 Факт

    0 0 Отговор
    Познато. Някой търси да се подмаже на силния на деня, както винаги.

    16:56 14.01.2026

  • 81 И Киев е Руски

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Па то ху...ЙЛО":

    Пиян ли си ?

    Коментиран от #86

    16:57 14.01.2026

  • 82 Бууухахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Урсула":

    Копейково остроумие-блести от простотия.

    16:58 14.01.2026

  • 84 Бууухахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Копейково остроумие-блести от простотия.

    17:00 14.01.2026

  • 86 Може.може

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "И Киев е Руски":

    АМА НА КУКОВО ЛЯТО!!

    Коментиран от #91

    17:01 14.01.2026

  • 87 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от мод..атор. На Мод...тора ✋ те и устата са заети .ША ТРАя да изчакате .Сега седи в скута на 🐷 то

    Коментиран от #94

    17:01 14.01.2026

  • 88 Браво на Захарова

    3 1 Отговор
    Както винаги, всяка дума точно в целта!

    Коментиран от #98

    17:03 14.01.2026

  • 89 Сульооо

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Горски":

    Можеш ли да го намериш,или трудна работа

    17:03 14.01.2026

  • 90 НАПРОТИВ...!

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Не я съдете!":

    Захарова има поне 16 пъти повече акъл в главата си,от тебе...!

    17:04 14.01.2026

  • 91 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Може.може":

    При теб може и да не е лято но един ☀️ це пек ще ти напраИ тен като на Еди Мърфи

    17:04 14.01.2026

  • 92 А теб по@лого?!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Както винаги":

    Кой те пита...?!?;

    17:04 14.01.2026

  • 93 ХЕ ХЕ ХЕ...!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "ха ха ха":

    Ти си от грешките на природата...!

    Коментиран от #95, #97

    17:06 14.01.2026

  • 94 Копейкооо

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "И Киев е Руски":

    И отзад ти е заето,не можеш да седнеш да почакаш

    17:06 14.01.2026

  • 95 Прудло

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "ХЕ ХЕ ХЕ...!!!":

    Е как копейката да не е грешка на вселената?Не възможно е!!

    17:09 14.01.2026

  • 96 Маша

    2 0 Отговор
    Е
    ВЕЛИКА !!!

    17:09 14.01.2026

  • 97 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "ХЕ ХЕ ХЕ...!!!":

    А ти си от тези правени в задната дупка.

    17:10 14.01.2026

  • 98 Както винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Браво на Захарова":

    Русороба изпада в несвяст от руската пропаганда,която както винаги е връх на глупостта!

    17:12 14.01.2026

