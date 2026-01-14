Мария Захарова: В ЕС знаят къде се намира Гренландия и къде се намира Иран, нали?

Длъжностните лица от Европейския съюз (ЕС) е по-добре да се съсредоточат върху Гренландия, отколкото да коментират ситуацията в Иран. Това заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Имам въпрос към европейските длъжностни лица. Те знаят къде се намира Гренландия и къде се намира Иран, нали? Те не искат да си зададат въпроса защо коментират ситуацията в Иран, който се намира в друга част на света, малко по-далеч от тях, отколкото Гренландия", отбелязва дипломатът.
"Защо ЕС обръща толкова много внимание на Иран и толкова малко на Гренландия?
"Защо сега да не се съсредоточим върху Гренландия? Не ви ли се струва, че ситуацията в Иран се превърна в “спасителен повод" за чиновниците от ЕС да отвлекат вниманието на населението си от факта, че им отнемат острова, при това без референдум?“, посочва Захарова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антитрол
16:00 14.01.2026
2 Българин
Коментиран от #79
16:01 14.01.2026
3 Трол
Коментиран от #9
16:01 14.01.2026
4 Както винаги
Коментиран от #92
16:01 14.01.2026
5 Хаха
16:02 14.01.2026
6 Госあ
16:02 14.01.2026
7 Урсула
Коментиран от #82
16:02 14.01.2026
8 Кухоглава копейка
16:03 14.01.2026
9 Така е
До коментар #3 от "Трол":Кая Калас каза, че Иран се намира в Южна Африка.
Коментиран от #84
16:04 14.01.2026
10 И Киев е Руски
Тази сграда е гореща точка за наркотици, престъпност и банди. Чуват се полицейски коли на заден план. Нека вместо това вземем метрото. Има някаква подозрителна дейност точно до полицейския микробус. В метрото сме. Нещо се случва на заден план, не знам какво, но има полиция точно зад нас. Да тръгваме
Коментиран от #32
16:04 14.01.2026
11 МЪРШШШШ
16:05 14.01.2026
12 Сила
16:05 14.01.2026
13 ма ДУРО
16:05 14.01.2026
14 Владимир Путин, президент
Гренландия е Европа, Иран близкия изток.
Въпроса е че НАТО с точност до милиметър знае къде е Масква и бункера ми 🎅
16:05 14.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Медведев
16:06 14.01.2026
17 ТАСС
Коментиран от #37
16:06 14.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 1421 дни
Коментиран от #33
16:07 14.01.2026
20 Хехе
16:08 14.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не не не
16:08 14.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И Киев е Руски
Тази сграда е гореща точка за наркотици, престъпност и банди. Чуват се полицейски коли на заден план. Нека вместо това вземем метрото. Има някаква подозрителна дейност точно до полицейския микробус. В метрото сме. Нещо се случва на заден план, не знам какво, но има полиция точно зад нас. Да тръгваме
16:09 14.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И Киев е Руски
Наркодилъри на гарата. А охраната на метрото не прави нищо по въпроса. Те буквално продават наркотици точно там, а охраната не прави нищо.
Момчета, стигнахме до гарата. Тази спирка и следващата са горещи точки за трафик на наркотици. Тук има паркове, където идват съмнителни типове и продават всякакви неща. Жп гарата, която е по същество наркосвертилник. Западноафрикански и северноафрикански наркодилъри се крият тук, продават си наркотиците и никой не прави нищо по въпроса.
16:10 14.01.2026
29 Тракиец 🇺🇦
16:11 14.01.2026
30 Чичак
16:11 14.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Я направи
До коментар #10 от "И Киев е Руски":разбор на написаното ти и обясни какво искаш да кажеш... А ако добавиш и IQ то си, няма да имаш равен !
16:11 14.01.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "1421 дни":Нагла лъжа и прозападна пропаганда !!!
Непобедимите руски сили просто се самоубиват виждайки лудия са президент и руплите със стойност на вестник, които им плащат.
16:12 14.01.2026
34 И Киев е Руски
Коментиран от #45, #48
16:12 14.01.2026
35 Тамън ми беше домъчняло за тоя
Коментиран от #57
16:12 14.01.2026
36 Гро.зи.лия Занхарова
.оч.ил ко.р.сел.ин??!!
16:12 14.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 3 дня в Киев, седмица в Лисабон
16:14 14.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Мадурото
16:15 14.01.2026
42 Тракиец 🇺🇦
16:15 14.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Д-р Марин Белчев
Медведев плаши с ядрена гибел и се заканва, за да е много страшен.
Лавров е тежкия дипломат и юрист, който говори сложно, за да е убедително.
Военните кореспонденти пращат уж реални новини и надъхват уж от фронта.
И, най-накрая Владимир Владимирович е гласа на разума и стабилността, бащата на руската държава.
Получава се естрадно трагично - драматично - сатиричен състав от буфо синхронисти, който много обърква какво реално се случва.
Но имайки предвид, че от другата страна на океана имаме инфантилен хулиган, който показва средни пръсти и плаши с удари, руската работа не е толкова зле.
Но, по-добре да бяха модернизирали въоръжените сили и икономиката на Русия, вместо да пращат момчета на излишна смърт, и да се забатачват в тая дълга война.
Ама, като не питат хора с акъл да им кажат.
Коментиран от #60
16:16 14.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Горски
Коментиран от #51
16:18 14.01.2026
47 Ами точно вчера примерно
16:19 14.01.2026
48 Па то ху...ЙЛО
До коментар #34 от "И Киев е Руски":От 4 год го издирват за фашизъм и ПЕДОФИЛИЯ! Отвлече 57 К Украински дечица , тоа пи--- ДОР и ху есось!!
ФАКТ
Пущай фашистката Кремля ТВ и гледай Фашагите ,..къде ,кога и кой ще унищожават и удрят с АТОМА
))))))
Коментиран от #81
16:19 14.01.2026
49 Тракиец 🇺🇦
16:20 14.01.2026
50 Любопитно
16:20 14.01.2026
51 ЛОПАЙ У ЙОТ..
До коментар #46 от "Горски":И ла ти мине, Пен ДЕЛ
Коментиран от #75
16:21 14.01.2026
52 Аре пак да помогнем
16:21 14.01.2026
53 Аре пак да помогнем
16:22 14.01.2026
54 Аз съм веган
16:22 14.01.2026
55 АГАТ а Кристи
16:22 14.01.2026
56 Захарова, Захарова
16:23 14.01.2026
57 оня с питон.я
До коментар #35 от "Тамън ми беше домъчняло за тоя":Огън мадама кака Маша не като наште заспали амортизирани скумрии сачева, теменужка, лена.
Коментиран от #63
16:23 14.01.2026
58 Длъжностните лица от Европейския съюз
16:24 14.01.2026
59 ...
Явно ви е голям проблема на вас, че се обръща внимание. Що така? Иранци ли сте? Или руслямци и иранци сте една боя от как Путин целува кОрана?!
16:25 14.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ква география бре
16:26 14.01.2026
62 ЧЕБУРАШКА БЕЗ РУБАШКА
16:27 14.01.2026
63 Ше ви
До коментар #57 от "оня с питон.я":Праим главите меки и на двамата
16:28 14.01.2026
64 Ами много добър въпрос
Коментиран от #69, #72
16:28 14.01.2026
65 Ъъъъъъ
16:29 14.01.2026
66 Тая дупедавка
Дето си показваше жълтите гащи надупена в/у лимузина там, после стана най-голямата мразителка на САЩ - щото така и заповядаха. Я малко да си оправи двойните аршини и тогава да говори
16:30 14.01.2026
67 Защото Захарче,
16:31 14.01.2026
68 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
16:32 14.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ех Шукерова
Колко е неудобно да се показват н@ср@ните гащи на господаря,а?
Веднага да се отмесни погледа от посрания му г-з.
16:34 14.01.2026
71 Иван
16:36 14.01.2026
72 Ъъъъъъ
До коментар #64 от "Ами много добър въпрос":Как защо бе човек? Защото Тръмп им каза в прав текст:
И. В. А. Л съм ви!
Или приемате $700 милиарда, или си вземам Гренландия без пари!
Латиноса е натоварен да финализира сделката и никой не брои идиотите в Брюксел за живи.
16:38 14.01.2026
73 Архимандрисандрит Бибиян
16:40 14.01.2026
74 По официални данни
16:45 14.01.2026
75 Горски
До коментар #51 от "ЛОПАЙ У ЙОТ..":В устата на майчето ти пен дел!
Коментиран от #89
16:45 14.01.2026
76 Не я съдете!
Коментиран от #83, #90
16:47 14.01.2026
77 Както винаги!
Коментиран от #78
16:47 14.01.2026
78 ха ха ха
До коментар #77 от "Както винаги!":ако това посмешище е точна... радвам се че не съм от точните.
Коментиран от #93
16:49 14.01.2026
79 за тебе
До коментар #2 от "Българин":се отнася това - бягай да си шмъркаш другаде ...
16:52 14.01.2026
80 Факт
16:56 14.01.2026
81 И Киев е Руски
До коментар #48 от "Па то ху...ЙЛО":Пиян ли си ?
Коментиран от #86
16:57 14.01.2026
82 Бууухахахаха
До коментар #7 от "Урсула":Копейково остроумие-блести от простотия.
16:58 14.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Бууухахахаха
До коментар #9 от "Така е":Копейково остроумие-блести от простотия.
17:00 14.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Може.може
До коментар #81 от "И Киев е Руски":АМА НА КУКОВО ЛЯТО!!
Коментиран от #91
17:01 14.01.2026
87 И Киев е Руски
Коментиран от #94
17:01 14.01.2026
88 Браво на Захарова
Коментиран от #98
17:03 14.01.2026
89 Сульооо
До коментар #75 от "Горски":Можеш ли да го намериш,или трудна работа
17:03 14.01.2026
90 НАПРОТИВ...!
До коментар #76 от "Не я съдете!":Захарова има поне 16 пъти повече акъл в главата си,от тебе...!
17:04 14.01.2026
91 И Киев е Руски
До коментар #86 от "Може.може":При теб може и да не е лято но един ☀️ це пек ще ти напраИ тен като на Еди Мърфи
17:04 14.01.2026
92 А теб по@лого?!
До коментар #4 от "Както винаги":Кой те пита...?!?;
17:04 14.01.2026
93 ХЕ ХЕ ХЕ...!!!
До коментар #78 от "ха ха ха":Ти си от грешките на природата...!
Коментиран от #95, #97
17:06 14.01.2026
94 Копейкооо
До коментар #87 от "И Киев е Руски":И отзад ти е заето,не можеш да седнеш да почакаш
17:06 14.01.2026
95 Прудло
До коментар #93 от "ХЕ ХЕ ХЕ...!!!":Е как копейката да не е грешка на вселената?Не възможно е!!
17:09 14.01.2026
96 Маша
ВЕЛИКА !!!
17:09 14.01.2026
97 ха ха ха
До коментар #93 от "ХЕ ХЕ ХЕ...!!!":А ти си от тези правени в задната дупка.
17:10 14.01.2026
98 Както винаги
До коментар #88 от "Браво на Захарова":Русороба изпада в несвяст от руската пропаганда,която както винаги е връх на глупостта!
17:12 14.01.2026