Румен Христов: Ако няма нов политически играч, ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила

Румен Христов: Ако няма нов политически играч, ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила

15 Януари, 2026 12:04 555 23

Той подчерта, че от ПП-ДБ няма да постигнат желания от тях резултат от 121 депутата

Ако на терена няма нов политически играч, ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила, а не ПП-ДБ. Това каза лидерът на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той заяви, че "като демокрация, трябва да устояваме правото на хората да има избор как да гласуват". Според него сегашният вариант – с машина или хартия – е добър. Остава разговорът за тези секции, в които са по 300 души и не разполагат с машини, дали е възможно да бъдат доставени такива, допълни депутатът.

Той посочи, че настояването за машинен вот и машинно броене от страна на ПП-ДБ е много крайно и яростно, а причината е, че няма да получат очаквания от тях резултат от 121 народни представители след изборите и така ще има повод за нови протести.

Христов каза, че има тревога от гледна точка на това дали машините могат да бъдат манипулирани, или не. Също такива опасения има и при хартиен вот, допълни той.

Христов подчерта, че в Европейския съюз 1% от населението гласува с машини, а всички други с хартия.

Политикът беше категоричен, че парламентарните групи трябва да имат свои представители по време на изборния процес и при броенето на бюлетините, без значение дали става дума за отрязъци от машини или хартиени.

На финала на разговора политикът каза, че от ГЕРБ-СДС са се мобилизирали, за да бъде преодоляно недоверието, което сочи социологията. „Но не виждам покачване и в другите политически сили, които претендират за това да бъдат първа политическа формация. Ще бъдем първа политическа сила, в това няма съмнение”, завърши той.


  • 1 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    Първи отзад напред.

    12:07 15.01.2026

  • 2 пешо

    21 2 Отговор
    само с машини

    12:08 15.01.2026

  • 3 Потресаващо!

    25 3 Отговор
    Крадливият и Мазен Христов е изкукуригал. Само с изборни измами гербаво-седесарските парчета могат да печелят избори.

    Коментиран от #9

    12:08 15.01.2026

  • 4 Въпросче

    19 1 Отговор
    Първи като последно в Пазарджик ли?

    12:09 15.01.2026

  • 5 СДС изнудвач.

    21 2 Отговор
    И ще сте първите в затвора.

    12:10 15.01.2026

  • 6 Не на факти

    20 0 Отговор
    Помияр

    12:12 15.01.2026

  • 7 А на бас, че...?

    2 15 Отговор
    Герб отново ще спечели?

    12:14 15.01.2026

  • 8 бай Иван

    17 0 Отговор
    ГЕРБ -СДС .Ама то СДС е само тоя . Аз друг член не знам.

    12:16 15.01.2026

  • 9 Прокурор

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Потресаващо!":

    Открадна 12 милиона от Центъра по хибридно свиневъдство в Шумен и се кри 3 години в Лондон. Свърши парите и се зае с друга доходна дейност - ДЕПУТАТИН!

    12:19 15.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 36 г. във властта

    15 0 Отговор
    Невероятно.
    Каквото можаха, унищожиха.

    12:20 15.01.2026

  • 12 истината

    13 0 Отговор
    Ако няма фалшификации герб и пеевски са последни.

    12:22 15.01.2026

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 0 Отговор
    ПЪРВА...,АМА ДРУГ ПЪТ...,Т.Е. НИКОГА ...
    ВЕЧЕ СТЕ ИСТОРИЯ.

    12:23 15.01.2026

  • 14 Закс

    10 0 Отговор
    Вярно е - много има на хранилката...

    Коментиран от #16

    12:24 15.01.2026

  • 15 Даниел

    10 0 Отговор
    Абе Христов,къде другаде в Европа имат проблеми с истиността на вота???

    12:25 15.01.2026

  • 16 Зикс

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Закс":

    и мафията в ЦИК .

    12:27 15.01.2026

  • 17 Оракула от Делфи

    7 3 Отговор
    Къде го чукаш, а то къде се пука???
    Не Президента Румен Радев няма да участва с партия ,
    поради три причини, за което му свалям за първи път шапка от 8 години!!!
    Първата причина е, че ще разедени още повече БСП!!!Която днес е на парчета , но все още може да се обедени ако динозаврите се изолират!
    Втората причина е, че ще консоледира повече, ПП ГЕРБ и "Пеевските орди"
    което никой не иска!
    Трета причина Ще отслаби ПП и ДБ, които днес са единственната алтернатива на управление без Пеевски и Банкера!!!

    Коментиран от #20, #22

    12:32 15.01.2026

  • 18 Шчекер

    5 0 Отговор
    Докога тези нафталини

    12:34 15.01.2026

  • 19 Съдията

    5 1 Отговор
    Ще, ама само ако пак ви позволят да "бърникате" протоколите. В Пазарджик се видя колко е реалната подкрепа за ГРОБ, 6-7%.

    12:40 15.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оракула от Делфи":

    Сглобеният паразит бил "алтернатива". Хахаха! Сериозно?

    Ае вземай Сапунджията и марш да целувате ръка на Шиши.

    12:45 15.01.2026

  • 23 Маргинал Христов

    1 0 Отговор
    Бившите СДС Избиратели ти казват М. А. Й. Н. А. Т. А. Т. И! Б. О. К. Л. У. К!

    12:46 15.01.2026

