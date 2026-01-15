Румен Христов: Ако няма нов политически играч, ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила

Ако на терена няма нов политически играч, ГЕРБ-СДС ще бъде първа политическа сила, а не ПП-ДБ. Това каза лидерът на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той заяви, че "като демокрация, трябва да устояваме правото на хората да има избор как да гласуват". Според него сегашният вариант – с машина или хартия – е добър. Остава разговорът за тези секции, в които са по 300 души и не разполагат с машини, дали е възможно да бъдат доставени такива, допълни депутатът.
Той посочи, че настояването за машинен вот и машинно броене от страна на ПП-ДБ е много крайно и яростно, а причината е, че няма да получат очаквания от тях резултат от 121 народни представители след изборите и така ще има повод за нови протести.
Христов каза, че има тревога от гледна точка на това дали машините могат да бъдат манипулирани, или не. Също такива опасения има и при хартиен вот, допълни той.
Христов подчерта, че в Европейския съюз 1% от населението гласува с машини, а всички други с хартия.
Политикът беше категоричен, че парламентарните групи трябва да имат свои представители по време на изборния процес и при броенето на бюлетините, без значение дали става дума за отрязъци от машини или хартиени.
На финала на разговора политикът каза, че от ГЕРБ-СДС са се мобилизирали, за да бъде преодоляно недоверието, което сочи социологията. „Но не виждам покачване и в другите политически сили, които претендират за това да бъдат първа политическа формация. Ще бъдем първа политическа сила, в това няма съмнение”, завърши той.
До коментар #3 от "Потресаващо!":Открадна 12 милиона от Центъра по хибридно свиневъдство в Шумен и се кри 3 години в Лондон. Свърши парите и се зае с друга доходна дейност - ДЕПУТАТИН!
Каквото можаха, унищожиха.
ВЕЧЕ СТЕ ИСТОРИЯ.
До коментар #14 от "Закс":и мафията в ЦИК .
Не Президента Румен Радев няма да участва с партия ,
поради три причини, за което му свалям за първи път шапка от 8 години!!!
Първата причина е, че ще разедени още повече БСП!!!Която днес е на парчета , но все още може да се обедени ако динозаврите се изолират!
Втората причина е, че ще консоледира повече, ПП ГЕРБ и "Пеевските орди"
което никой не иска!
Трета причина Ще отслаби ПП и ДБ, които днес са единственната алтернатива на управление без Пеевски и Банкера!!!
До коментар #17 от "Оракула от Делфи":Сглобеният паразит бил "алтернатива". Хахаха! Сериозно?
Ае вземай Сапунджията и марш да целувате ръка на Шиши.
