В Кипър откриха разложеното тяло на бившия шеф на руската компания "Уралкалий" Владислав Баумгертнер

В Кипър откриха разложеното тяло на бившия шеф на руската компания "Уралкалий" Владислав Баумгертнер

11 Януари, 2026 20:03, обновена 15 Януари, 2026 06:14

Дружеството е един от най-големите производители и износители на калиеви торове в света

В Кипър откриха разложеното тяло на бившия шеф на руската компания "Уралкалий" Владислав Баумгертнер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тялото на бившия изпълнителен директор на Уралкалий Владислав Баумгертнер е открито в Кипър, съобщават Телеграм каналите Фонтанка и Протагон, позовавайки се на свои източници, пише RBC​.

Philenews съобщава, че следователите очакват окончателно потвърждение, че тялото е на Баумгертнер.

Тялото е открито на отдалечен участък от бреговата линия близо до Суверенната военна база (SBA) между градовете Писури и Авдиму, съобщава Philenews. Операцията по издирване е била фокусирана върху скалите на нос Аспро, след като в района е бил засечен сигналът от мобилния телефон на Баумгертнер, се казва в статията. Предварителните доклади показват, че тялото е в напреднал стадий на разлагане.

Пресслужбата на полицията в Лимасол не успя да потвърди пред RBC, че тялото наистина е на Баумгертнер. Те обясниха, че все още са необходими ДНК тестове. „Тялото е подуто, а кожата е почерняла, така че е необходим лабораторен анализ“, обясниха те.

Баумгертнер изчезна преди седмица, на 7 януари.

Той е роден през 1972 г. в Свердловск (сега Екатеринбург) и получава инженерна степен от Уралския държавен технически университет, а по-късно получава магистърска степен по бизнес администрация и магистърска степен по финансов мениджмънт във Великобритания. Започва кариерата си в енергоразпределителната компания „Ураленерго“, след което работи в руските подразделения на шведско-швейцарския производител на енергийно оборудване ABB.

През 2003 г. се премества на ръководна позиция в групата „Уралкалий“, тогава собственост на Дмитрий Риболовлев. Според източници на Forbes, Риболовлев е ценил Баумгертнер, „обикновен мениджър на западна компания в Русия“, заради липсата на подозрения за кражби. Баумгертнер бързо се издига в йерархията на компанията, заемайки позициите търговски директор, главен изпълнителен директор (2005–2010), президент (2004–2008) и член на борда.

В същото време той играе ключова роля в управлението на индустрията: председателства Надзорния съвет на Беларуската калиева компания (от 2011 г.), членува в Съвета на директорите на Silvinit и става негов главен изпълнителен директор през 2010 г. През февруари 2011 г. се завръща на поста си на главен изпълнителен директор на Uralkali.

Баумгертнер внедрява ключови показатели за ефективност (KPI) в Uralkali, листва компанията на Лондонската фондова борса и я слива със Silvinit, друг производител на калиеви торове. През 2013 г. той е включен сред 25-те най-ценни топ мениджъри в Русия според Forbes, с общо възнаграждение от 5 милиона долара.

През 2005 г. Uralkali и Беларускалий създават Беларуската калиева компания (BPC). През юли 2013 г. Баумгертнер обяви разпускането на алианса.

Месец по-късно Баумгертнер пристигна в Минск. След безплодни преговори с тогавашния беларуски премиер Михаил Мясникович, Баумгертнер беше задържан на летището и обвинен в злоупотреба с власт.

През октомври 2013 г. Владимир Путин и Александър Лукашенко обсъдиха накратко ситуацията с Уралкалий на среща в Минск. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че по случая с Баумгертнер не се е случило „нищо принципно ново“.

След три месеца в предварителен арест и под домашен арест, Баумгертнер беше прехвърлен в Москва. В Русия той беше обвинен по чл. 33, чл. 33, чл. 2, чл. 201 (организиране на престъпление, злоупотреба с власт, довела до тежки последици). Според беларуската страна, Баумгертнер, като част от престъпна група, е занижил действителните цени, по които е бил продаван поташ, и е прехвърлил разликата на контролирани от него компании. Беларус официално оцени размера на причинените щети на приблизително 100 милиона долара.

През септември 2014 г., когато разследването беше почти привършено, Басманният съд освободи Баумгертнер от домашен арест под гаранция за ненапускане. Близък на бизнесмена каза пред RBC, че гаранция от 15 милиона рубли е била внесена от приятел.

През 2015 г. делото е прекратено поради липса на доказателства. Впоследствие Баумгертнер се връща към бизнеса и става изпълнителен директор на пристанищната компания Global Ports.

Баумгертнер живя в Кипър през последните години.

Връзката с него бе загубена от 7 януари 2026 г. За последно е бил видян да напуска жилището си в Лимасол. Издирването му е започнало близо до село Писури на 10 януари.

Според Cyprus Times, при издирването са били използвани полицейски хеликоптер и дронове. Служители на реда са иззели електронни устройства от дома на бизнесмена и са започнали да проверяват съдържанието им. Властите също така преглеждат „различна информация“ за Баумгертнер, получена от полицията. Cyprus Mail съобщава, че издирването на бизнесмена е било усложнено от тежкото време: островът е бил ударен от бури през последните дни, което е наложило операцията да бъде преустановена. Издирването бе възобновено на 12 януари.

Кипърската полиция веднага заяви, че не вижда връзка между предишното наказателно преследване на Баумгертнер в Беларус и неговото изчезване.

„Уралкалий“ е част от групата „Уралхим“. Компанията разработва Верхнекамското находище на калиево-магнезиеви соли в Пермския край, което е второто по големина в света по запаси на руда.

Производствените мощности са съсредоточени в градовете Березники и Соликамск. През юни 2025 г. компанията подписа мащабен договор за доставка на калий за Китай до края на 2025 г., като продължава да бъде ключов доставчик за Индия и Бразилия.

Въпреки предизвикателствата от международни санкции срещу нейните собственици, компанията успя да адаптира логистичните си вериги и финансови операции. През 2025 г. кредитният ѝ рейтинг бе потвърден на ниво ruA със стабилна прогноза.

През 2024 г. окончателно бе приключен спорът с отбора от Формула 1 Haas, след като арбитражен съд постанови връщане на част от спонсорските средства на „Уралкалий“.


Кипър
  • 1 Последния Софиянец

    94 24 Отговор
    Еврейско име.Сигурно е в някой кибуц

    Коментиран от #10, #17, #21

    20:11 11.01.2026

  • 2 Гост

    107 7 Отговор
    Изчезнал той, е сега! Изчезнали са го!

    Коментиран от #16, #25

    20:12 11.01.2026

  • 3 Красимир Петров

    57 11 Отговор
    Амин!

    20:13 11.01.2026

  • 4 Швейк

    84 11 Отговор
    Не му се пада от прозореца.

    20:15 11.01.2026

  • 5 ще ме прощавате

    41 25 Отговор
    това е немски гражданин

    20:16 11.01.2026

  • 6 калая

    75 10 Отговор
    В години на голяма нужда двойна касичка родината не позволява. Взел е самолета на пригожин.

    20:16 11.01.2026

  • 7 Аха

    67 11 Отговор
    От кой етаж изчезна ?

    20:16 11.01.2026

  • 8 Не,че нещо,ама...

    69 30 Отговор
    Предателите никой не ги харесва.

    Коментиран от #19

    20:19 11.01.2026

  • 9 Дик диверсанта

    72 99 Отговор
    Има малка промяна в структурата на износа на тор - русия изнася най-много тор в Украйна, затова украинските продукти са най-хубави.
    Една нова истина се разкри за русия преди 4 години -руснаците освен за напиване ставали и за тор.

    Коментиран от #47, #48

    20:20 11.01.2026

  • 10 само питам

    53 48 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а православния христиенин Путин/Шаломов/,той с какво потекло е? Не е ли жид.

    Коментиран от #18, #26, #50

    20:20 11.01.2026

  • 11 така е

    57 26 Отговор
    Баумгертнер е една чиста руска славянска фамилия.

    20:20 11.01.2026

  • 12 Име

    50 28 Отговор
    Един евреин по-малко.

    20:20 11.01.2026

  • 14 Тръмпакис

    50 11 Отговор
    Да не е паднал от 10-тия етаж

    20:24 11.01.2026

  • 15 Да бе, изчезнал!!!

    37 14 Отговор
    Отишъл е на фронта в Украйна да се бие срещу своите...

    20:25 11.01.2026

  • 16 Ама те проверили ли са да не е

    42 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    под някой прозорец пред къщата му? Щото от новините някои като изчезне и често го намират на такова или подобно место.

    20:26 11.01.2026

  • 17 ИСТИНАТА

    51 48 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За сведения за изчезналия попитайте фашиста Путлер

    20:26 11.01.2026

  • 18 само отговаря

    38 5 Отговор

    До коментар #10 от "само питам":

    по майка е жид а жидовете гледат майчината кръвна линия

    20:28 11.01.2026

  • 19 Хм...

    47 39 Отговор

    До коментар #8 от "Не,че нещо,ама...":

    Щом не му се дават пари е предател, нали? Ако не е съгласен с политиката на бункерния вожд, значи е враг.

    20:31 11.01.2026

  • 20 Обичайно

    35 19 Отговор
    явление за неудобните на властта в рашката!

    20:33 11.01.2026

  • 21 111

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Името му не е типично еврейско, макар че може въпросния индивид да е евреин.

    Коментиран от #45

    20:34 11.01.2026

  • 22 не е евреин

    29 14 Отговор
    Евреите в русия носят майчините си имена. Като Улянов и Шеломов.

    20:36 11.01.2026

  • 23 си дзън

    28 3 Отговор
    Калиевият нитрат е ценен по време на война.

    20:37 11.01.2026

  • 24 Евродебил

    27 10 Отговор
    Чифутин разбира се!

    20:39 11.01.2026

  • 25 Домакин

    29 11 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Пак НАТО го е отвлекал В Кипър няма 7етаж там се гмуркат без дихателен апарат които Путин не му го е дал

    20:50 11.01.2026

  • 27 не е Руснак

    15 13 Отговор

    До коментар #26 от "Руснак е":

    Монголоид е

    Коментиран от #34

    21:03 11.01.2026

  • 28 Перо

    25 1 Отговор
    А какъв е по народност, не по гражданство!

    21:51 11.01.2026

  • 30 малко

    23 3 Отговор
    литнал от прозореца ?

    21:56 11.01.2026

  • 33 Ти така с кадировчетата ли правиш,

    13 3 Отговор

    До коментар #29 от "Калбо":

    голубчик? 🤣🤣🤣😂😂😂🤣😂

    22:25 11.01.2026

  • 34 Ха ха

    19 5 Отговор

    До коментар #27 от "не е Руснак":

    Като Абрамович,Зеленски и Натаняху.

    23:56 11.01.2026

  • 35 Зеления плъх

    20 8 Отговор
    Аман вече от тия евреи

    00:37 12.01.2026

  • 36 Властите

    16 0 Отговор
    "Властите вече са започнали операция по издирване на бизнесмена." Кои власти ? Руските или кипърските ?

    02:06 12.01.2026

  • 37 Така де

    24 2 Отговор
    Самоубил се с 3 ножа в гърба и паднал от прозореца.

    02:28 12.01.2026

  • 38 ковач

    16 1 Отговор
    Търсете го при Кобзон!

    02:40 12.01.2026

  • 40 Полуръст

    14 1 Отговор
    Защо го издирват? Тя фамилията му говори какво се е случило. "Баум" и се е гътнал. Водка с черен хайвер и " потом с похмелия"

    04:00 12.01.2026

  • 42 Ха ха ха

    16 2 Отговор
    Поредният руски евреин. Сигурно се е скрил при при също избягалия главен приватизатор на руските активи в Израел.

    07:44 12.01.2026

  • 43 Хох

    10 1 Отговор
    ВЪЗНЕСЪЛ СЕ Е!!!

    08:53 12.01.2026

  • 44 Глупаци

    4 1 Отговор
    Верно ли не може да бъде

    09:19 12.01.2026

  • 45 Госта.

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "111":

    Фамилията му е типична за Австрия но това не означава че не е евреин.

    09:38 12.01.2026

  • 46 пресолена

    15 4 Отговор
    който не скача от прозореца не обича вожда.

    10:00 12.01.2026

  • 48 Православен Християнин

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дик диверсанта":

    У.. Род

    Коментиран от #52

    10:19 12.01.2026

  • 49 Бандеропiтек

    4 7 Отговор
    Неофашики бг пълно тука

    10:29 12.01.2026

  • 50 Остап Бендер

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "само питам":

    И ние питаме какво прави този Баумгартнер в Кипър?

    Коментиран от #51

    10:37 12.01.2026

  • 51 Погледни на картата

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Остап Бендер":

    Близко е до Израел

    11:36 12.01.2026

  • 53 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 5 Отговор
    ВЛАДИСЛАВ БАУМГЕРТНЕР Е ......................... ХАЗАРСКИ ЕВРЕИН КАТО ВЛАДИМИР ПУТИН (ШАЛОМОВ) ............................ ФАКТ !

    14:13 12.01.2026

  • 54 нормален

    6 1 Отговор
    Какво се случва в Кипър ??? Единият е "изчезнал" , а друг се е "самоубил" в посолството ?!?!?!?

    Коментиран от #55

    14:41 12.01.2026

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 3 Отговор

    До коментар #54 от "нормален":

    НЕ ТИ ЛИ Е ЯСНО ....................... ПУТЛЕР ГИ ЕЛИМИНИРА ЧРЕZ (ДОБРОНАZOPHO) CAMOУБИЙСТВО ........................ ХВЪРЛЯНЕ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА ...................... ДА ВНИМАВА ЧОРАПА , ДА МУ СЕ НЕВГЛЕДА ПУТЛЕР ......................

    15:06 12.01.2026

  • 56 Евреина КАБЗОН

    9 4 Отговор
    Концертът продължава .

    Има още доста Олигарси и
    Кремълски Циреи
    Които ще се присъединят .

    Това е Руското Всекидневие .

    15:12 12.01.2026

  • 59 Мавро

    6 2 Отговор
    Путин ги избива един след друг.

    18:07 12.01.2026

  • 60 Хари Владимирович

    7 3 Отговор
    Цар Питон, убиецът на века, взема животи на руските олигарси, които знаят повече, отколкото трябва.

    18:10 12.01.2026

  • 62 УМЕН

    1 1 Отговор
    Дано да е нахранил зарганите и сафридите

    20:52 13.01.2026

  • 63 Пламен

    3 0 Отговор
    В Русия всички шефове са юдеи

    12:08 14.01.2026

  • 64 лудия

    0 0 Отговор
    Отново закъсняхте с информацията . Намериха го мъртъв. Кой ли ще убиеца и защо?

    20:12 14.01.2026

  • 65 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    В калий до колене гази, мъртъв лежи !!!
    Що е то ? 😁

    06:18 15.01.2026

