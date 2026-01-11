В Кипър откриха разложеното тяло на бившия шеф на руската компания "Уралкалий" Владислав Баумгертнер

Тялото на бившия изпълнителен директор на Уралкалий Владислав Баумгертнер е открито в Кипър, съобщават Телеграм каналите Фонтанка и Протагон, позовавайки се на свои източници, пише RBC.
Philenews съобщава, че следователите очакват окончателно потвърждение, че тялото е на Баумгертнер.
Тялото е открито на отдалечен участък от бреговата линия близо до Суверенната военна база (SBA) между градовете Писури и Авдиму, съобщава Philenews. Операцията по издирване е била фокусирана върху скалите на нос Аспро, след като в района е бил засечен сигналът от мобилния телефон на Баумгертнер, се казва в статията. Предварителните доклади показват, че тялото е в напреднал стадий на разлагане.
Пресслужбата на полицията в Лимасол не успя да потвърди пред RBC, че тялото наистина е на Баумгертнер. Те обясниха, че все още са необходими ДНК тестове. „Тялото е подуто, а кожата е почерняла, така че е необходим лабораторен анализ“, обясниха те.
Баумгертнер изчезна преди седмица, на 7 януари.
Той е роден през 1972 г. в Свердловск (сега Екатеринбург) и получава инженерна степен от Уралския държавен технически университет, а по-късно получава магистърска степен по бизнес администрация и магистърска степен по финансов мениджмънт във Великобритания. Започва кариерата си в енергоразпределителната компания „Ураленерго“, след което работи в руските подразделения на шведско-швейцарския производител на енергийно оборудване ABB.
През 2003 г. се премества на ръководна позиция в групата „Уралкалий“, тогава собственост на Дмитрий Риболовлев. Според източници на Forbes, Риболовлев е ценил Баумгертнер, „обикновен мениджър на западна компания в Русия“, заради липсата на подозрения за кражби. Баумгертнер бързо се издига в йерархията на компанията, заемайки позициите търговски директор, главен изпълнителен директор (2005–2010), президент (2004–2008) и член на борда.
В същото време той играе ключова роля в управлението на индустрията: председателства Надзорния съвет на Беларуската калиева компания (от 2011 г.), членува в Съвета на директорите на Silvinit и става негов главен изпълнителен директор през 2010 г. През февруари 2011 г. се завръща на поста си на главен изпълнителен директор на Uralkali.
Баумгертнер внедрява ключови показатели за ефективност (KPI) в Uralkali, листва компанията на Лондонската фондова борса и я слива със Silvinit, друг производител на калиеви торове. През 2013 г. той е включен сред 25-те най-ценни топ мениджъри в Русия според Forbes, с общо възнаграждение от 5 милиона долара.
През 2005 г. Uralkali и Беларускалий създават Беларуската калиева компания (BPC). През юли 2013 г. Баумгертнер обяви разпускането на алианса.
Месец по-късно Баумгертнер пристигна в Минск. След безплодни преговори с тогавашния беларуски премиер Михаил Мясникович, Баумгертнер беше задържан на летището и обвинен в злоупотреба с власт.
През октомври 2013 г. Владимир Путин и Александър Лукашенко обсъдиха накратко ситуацията с Уралкалий на среща в Минск. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че по случая с Баумгертнер не се е случило „нищо принципно ново“.
След три месеца в предварителен арест и под домашен арест, Баумгертнер беше прехвърлен в Москва. В Русия той беше обвинен по чл. 33, чл. 33, чл. 2, чл. 201 (организиране на престъпление, злоупотреба с власт, довела до тежки последици). Според беларуската страна, Баумгертнер, като част от престъпна група, е занижил действителните цени, по които е бил продаван поташ, и е прехвърлил разликата на контролирани от него компании. Беларус официално оцени размера на причинените щети на приблизително 100 милиона долара.
През септември 2014 г., когато разследването беше почти привършено, Басманният съд освободи Баумгертнер от домашен арест под гаранция за ненапускане. Близък на бизнесмена каза пред RBC, че гаранция от 15 милиона рубли е била внесена от приятел.
През 2015 г. делото е прекратено поради липса на доказателства. Впоследствие Баумгертнер се връща към бизнеса и става изпълнителен директор на пристанищната компания Global Ports.
Баумгертнер живя в Кипър през последните години.
Връзката с него бе загубена от 7 януари 2026 г. За последно е бил видян да напуска жилището си в Лимасол. Издирването му е започнало близо до село Писури на 10 януари.
Според Cyprus Times, при издирването са били използвани полицейски хеликоптер и дронове. Служители на реда са иззели електронни устройства от дома на бизнесмена и са започнали да проверяват съдържанието им. Властите също така преглеждат „различна информация“ за Баумгертнер, получена от полицията. Cyprus Mail съобщава, че издирването на бизнесмена е било усложнено от тежкото време: островът е бил ударен от бури през последните дни, което е наложило операцията да бъде преустановена. Издирването бе възобновено на 12 януари.
Кипърската полиция веднага заяви, че не вижда връзка между предишното наказателно преследване на Баумгертнер в Беларус и неговото изчезване.
„Уралкалий“ е част от групата „Уралхим“. Компанията разработва Верхнекамското находище на калиево-магнезиеви соли в Пермския край, което е второто по големина в света по запаси на руда.
Производствените мощности са съсредоточени в градовете Березники и Соликамск. През юни 2025 г. компанията подписа мащабен договор за доставка на калий за Китай до края на 2025 г., като продължава да бъде ключов доставчик за Индия и Бразилия.
Въпреки предизвикателствата от международни санкции срещу нейните собственици, компанията успя да адаптира логистичните си вериги и финансови операции. През 2025 г. кредитният ѝ рейтинг бе потвърден на ниво ruA със стабилна прогноза.
През 2024 г. окончателно бе приключен спорът с отбора от Формула 1 Haas, след като арбитражен съд постанови връщане на част от спонсорските средства на „Уралкалий“.
