В Ливърпул категорични за бъдещето на Мохамед Салах

Мохамед Салах ще продължи да бъде част от Ливърпул до края на настоящия си договор, въпреки продължаващата несигурност около бъдещето му. Позицията на клуба към момента е категорична – нападателят трябва да остане на „Анфийлд“ до изтичането на контракта си през лятото на 2027-а година.

Според Дейвид Орнстийн от The Athletic, ръководството на Ливърпул разглежда 33-годишния Салах като ключова фигура в спортния проект и няма намерение да се разделя с него в близко бъдеще. Желанието на клуба е той да изпълни договора си докрай и да запази водещата си роля в атаката на отбора.

🚨🔴 Mohamed Salah is set to stay at Anfield until the end of the term regardless of ongoing uncertainty ✅



Liverpool officials want the player to remain at the club until his deal concludes in 2027.



If internal issues persist, both parties may discuss a potential exit before… pic.twitter.com/x5k12jtzhv — Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) January 13, 2026

Все пак не е изключено при задълбочаване на вътрешните проблеми между двете страни да бъдат проведени разговори за евентуално напускане преди края на споразумението. Към този момент обаче подобен сценарий не стои на дневен ред.

Египтянинът не прави най-силния си сезон, като до момента има само пет гола и четири асистенции в 20 мача от всички турнири. Той влезе и в открит конфликт с наставника Арне Слот през ноември, след като беше оставен на пейката в три поредни срещи от Висшата лига, а след това дори бе изваден от групата за двубоя от Шампионската лига срещу Интер. Впоследствие Салах бе реабилитиран и се завърна при победата над Брайтън & Хоун Албиън в средата на декември, но веднага след това замина за участие в Купата на африканските нации.