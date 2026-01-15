Новини
В Ливърпул категорични за бъдещето на Мохамед Салах

15 Януари, 2026 07:59 892 0

Позицията на клуба към момента е категорична

В Ливърпул категорични за бъдещето на Мохамед Салах - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах ще продължи да бъде част от Ливърпул до края на настоящия си договор, въпреки продължаващата несигурност около бъдещето му. Позицията на клуба към момента е категорична – нападателят трябва да остане на „Анфийлд“ до изтичането на контракта си през лятото на 2027-а година.

Според Дейвид Орнстийн от The Athletic, ръководството на Ливърпул разглежда 33-годишния Салах като ключова фигура в спортния проект и няма намерение да се разделя с него в близко бъдеще. Желанието на клуба е той да изпълни договора си докрай и да запази водещата си роля в атаката на отбора.

Все пак не е изключено при задълбочаване на вътрешните проблеми между двете страни да бъдат проведени разговори за евентуално напускане преди края на споразумението. Към този момент обаче подобен сценарий не стои на дневен ред.

Египтянинът не прави най-силния си сезон, като до момента има само пет гола и четири асистенции в 20 мача от всички турнири. Той влезе и в открит конфликт с наставника Арне Слот през ноември, след като беше оставен на пейката в три поредни срещи от Висшата лига, а след това дори бе изваден от групата за двубоя от Шампионската лига срещу Интер. Впоследствие Салах бе реабилитиран и се завърна при победата над Брайтън & Хоун Албиън в средата на декември, но веднага след това замина за участие в Купата на африканските нации.


