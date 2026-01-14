Новини
Украйна
Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната! Зеленски ще обяви извънредно положение
Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната! Зеленски ще обяви извънредно положение

14 Януари, 2026 20:09, обновена 14 Януари, 2026 21:43

Премиерът Юлия Свириденко заяви пред Върховната рада, че ситуацията с електроснабдяването в Киев може да започне да се подобрява още от вечерта на 15 януари, при условие че не последват нови руски удари

Киев се намира в най-тежката си ситуация от началото на пълномащабната война преди четири години, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.

"Ситуацията в Киев е изключително сложна. Подобен мащаб на проблеми виждаме за първи път от началото на пълномащабната война", написа Кличко в Telegram.

Вече няколко дни в града има сериозни прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоподаването след масирана руска въздушна атака. В сила са извънредни режими на тока, а хиляди жилищни сгради останаха без отопление.

По данни на кмета, към момента около 400 многоетажни сгради в Киев все още са без парно. Те са част от близо 6000 жилищни блока, засегнати след ударите на 9 януари. Очаква се част от оставащите без отопление сгради да бъдат възстановени до края на деня.

"Ситуацията с отоплението на десния бряг вече е по-стабилна. По-сложна остава обстановката на левия бряг на града", уточни Кличко.

Той подчерта, че положението с енергоснабдяването остава критично и пряко влияе върху всички комунални услуги. "Киев работи по извънредни графици за спиране на тока. Почасовите графици в момента не действат", добави кметът.

Енергийната компания ДТЕК съобщи в сряда, че жителите на столицата разполагат средно с около три часа електричество, последвани от до 10 часа без ток.

На гарата в Киев има влакове с дизелови локомотиви, които са отоплени и там човек може да си зареди телефоните и други електронни устройства. Това са т. нар. "Влакове на несломимостта" - те не пътуват за никъде, а дават топлина и подслон на тези, които имат нужда.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко заяви пред Върховната рада, че ситуацията с електроснабдяването в Киев може да започне да се подобрява още от вечерта на 15 януари, при условие че не последват нови руски удари.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес намерението си да обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор на страната, засегнат от серия масирани руски удари, на фона на тежките зимни условия, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Ще бъде обявено извънредно положение в енергийния сектор на Украйна“, заяви Зеленски в ежедневното си обръщение в социалните мрежи, като посочи, че „последствията от руските удари и влошаването на метеорологичните условия са сериозни“.

Украинският президент добави в "Екс", че се работи по значително увеличение на вноса на електричество.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува готовността на столицата Киев за спешни ситуации в енергийния сектор и каза, че е "свършена много малко работа", предаде Укринформ, като се позова на негово видеообръщение.

По отношение на резултатите от срещата, посветена на енергийни въпроси, Зеленски заяви: "Анализирахме поотделно ситуацията в градовете ни – ситуацията в Киев е особено трудна. В Одеса също, както и в Днепропетровска област – в Днипро, Кривой рог и още няколко други града и области. Свършена е много работа, както може да видим, най-вече в Харков – местните власти там са се подготвили. В Киев, за съжаление, е направено значително по-малко – много малко работа е свършена в столицата."

Той отбеляза, че ако бъде обявено официално извънредно положение в енергийния сектор, а то се очаква да бъде обявено от правителството, това ще даде повече възможности за реагиране.

"Наредих да бъдат увеличени възможностите за внос на електричество – всички бизнес възможности. Киев и другите градове трябва да имат повече пунктове за подпомагане на хората", заключи Зеленски.

Прессекретарят на Столичната военна администрация на Киев Катерина Поп заяви днес, че след масираната атака на 9 януари 40 сгради в Киев остават без електричество, а 471 – без отопление. Поради претоварвания в системата столицата все още не може да се върне към графиците за стабилизирани прекъсвания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    101 11 Отговор
    Бялото знаме.

    Коментиран от #124

    20:10 14.01.2026

  • 2 Феникс

    97 11 Отговор
    От тук нататък думачката която ще търсим е Капитулация, и то безусловна!

    Коментиран от #13, #51

    20:10 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    67 18 Отговор
    В момента 100 000 в триъгълника на Властта срещу еврото.

    20:10 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тоя защо не е на фронта

    77 9 Отговор
    свиквай защото все така ще е докато съществува коалицията на желаещите войната да продължи…

    20:12 14.01.2026

  • 6 Мальовица

    10 44 Отговор
    Ама кобрата как го наби тоя 😆

    20:13 14.01.2026

  • 7 az СВО Победа 80

    63 8 Отговор
    В бивша Украйна въвеждат режим на извънредно положение в енергетиката.

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #52

    20:13 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шопо

    71 9 Отговор
    Зеленски да премести столицата във Лвов, там е по сигурно.
    Може и бяло знаме да развее ама нали е инат.

    Коментиран от #64

    20:14 14.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 68 Отговор
    ака се печели любовта на народ..ЕЙ!!!!! пак някой копей да напише как РФ побеждавала НАТО-избиват се братски по принцип народи и республики СССР! ЩОТ НА джуджа му е тплкоз акъла-щеше да ги изкупи барабар с хората и без жертви! от ПЪРВО лице говоря-бачкал съм в РФ-украинците си продаваха жените за по 50 долара(бакса) , рускините винаги са били безплатни

    Коментиран от #31, #66

    20:14 14.01.2026

  • 11 Урсула

    15 19 Отговор

    До коментар #4 от "А ГДЕ МОЧА":

    Как къде е моча-Урсула го раЗпори и го напълни с ЕВРАЦИ кат аганце/багънце

    20:14 14.01.2026

  • 12 ЗАЩОТО МОЗЪЦИТЕТЕ ВИ СА ИЗВЕТРЕЛИ

    50 5 Отговор
    А НАЙ-ТЕЖКА Е МОЗЪЧНАТА ВИ СИТУАЦИЯ !! БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕЯ ДРУГИТЕ ВИ СИТУАЦИИ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ТЕЖКИ !!!

    20:14 14.01.2026

  • 13 Европеец

    56 4 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Съгласен съм с коментара ти, НО той се отнася за разумни хора, А в Украйна вече няма такива, всичките са зомбирани и с промити мозъци.....

    Коментиран от #65

    20:14 14.01.2026

  • 14 Ситуацията в Киев

    51 5 Отговор
    Е точно такава каквато е нужна за да ви уврят кратуните

    20:15 14.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 парфюмиран КАЧУР

    9 45 Отговор
    Чалмите горят, маджарите горят. Урсула ги пълни кат агнета. Мъка мъка ра-шистка.

    20:16 14.01.2026

  • 17 Хе хе...

    55 6 Отговор
    Не мога да разбера какъв му е проблема на тоя! Руснаците свършиха ракетите и оръжието преди три години, на фронта масово се самоубиват с лопати, Русия фалира и се paзпадна, рублата стана триста за долар, Путин умpя пак и перемогата е край Москва. Що циври сега?

    20:17 14.01.2026

  • 18 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    31 4 Отговор
    БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-НАЙ ВЕЛИКАТА БОГИНЯ БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС-БОГИНЯТА НА ВСИЧКИ БОГИНИ. ПО ВЕЛИЧЕСТВЕНА ОТ АТИНА ,ПО КРАСИВА ОТ АФРОДИТА ,ПО МЪДРА ОТ АРТЕМИДА. ЦЕЛИЯ СВЯТ КОЛЕНИЧИ ПРЕД БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС

    20:17 14.01.2026

  • 19 Ситуацията с отоплението на десния бряг

    41 4 Отговор
    е по-стабилна щото там живее рускоезично население. Нали?

    20:18 14.01.2026

  • 20 Урко фашизма се лекува с глад и студ

    53 5 Отговор
    Урки вие сте ненормални

    20:18 14.01.2026

  • 21 Гост

    28 7 Отговор
    Горките хора.

    20:18 14.01.2026

  • 22 Точен

    64 4 Отговор
    Западът искаше "мир чрез сила" и украинците еничари го послушаха... Извод: Никога не слушайте Запада.

    20:18 14.01.2026

  • 23 На тея не им ли изпратиха

    40 4 Отговор
    Всички агрегати на света? А? На човек по два се падат на хартия

    20:19 14.01.2026

  • 24 И кой пък живее в тези

    38 4 Отговор
    близо 6000 жилищни блока ? А? Що не са на фронта

    20:22 14.01.2026

  • 25 Мерцедес отново се е върнал в Русия

    41 4 Отговор
    Германският автомобилен производител Mercedes-Benz е регистрирал своята търговска марка в Русия, съобщава РИА Новости с препратка към базата данни на Роспатент. "Според документите, заявлението е подавано в офиса през септември и Роспатент е взел положително решение за регистрацията. Сега компанията може да се занимава с ремонт, производство и продажба на автомобили в Русия, както и с различни резервни части за автомобили", е заявила агенцията в изказване.

    20:23 14.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Арееее

    39 4 Отговор
    Няма да ви плащаме парното и тока. Нас това ни радва

    20:24 14.01.2026

  • 28 Киевчани

    52 4 Отговор
    да целуват краката на Императора,че ги пожали,а не ги сравни със земята тези неблагодарници!!!

    20:24 14.01.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    43 3 Отговор
    Режимът на извънредно положение в бивша Украйна включва:

    1. Подаване на ел енергия, вода и охопление предимно на военните обекти. За социалните обекти (болници, училища и т.н.) когато може. Жилищният сектор е на последно място, за него ако и когато може (хората ще се стоплят на лято! 🤣).

    2. Налагане на пълна цензура за състоянието на енергийната система на бивша Укрйна.

    20:24 14.01.2026

  • 30 Че не е лошо

    28 3 Отговор
    средно с около три часа електричество

    20:25 14.01.2026

  • 31 ??????

    25 4 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нещо,май...а,изплискваш легена! Спешно се нуждаеш от специализирани грижи!

    Коментиран от #47

    20:26 14.01.2026

  • 32 И по-тежко ще става

    8 19 Отговор
    Воювате с варвари и людоеди.А докато не го проумеете и не започнете безмилостно да ги унищожавате,ще страдате много.

    20:28 14.01.2026

  • 33 Мисля

    33 4 Отговор
    N-тия ,,План на победата"на зельо и компания работи с пълна сила.Той на топло и нахранен при макарона или урсулите,другите на свещи и одеала.

    20:29 14.01.2026

  • 34 Ъъъъъъъ

    7 24 Отговор
    САЩ ще ударят Иран в следващите 24 часа!

    Кой заложил, заложил! 🤣

    Коментиран от #37

    20:30 14.01.2026

  • 35 Сократ

    38 5 Отговор
    Нали се радвахте, че Донбас е без ток и вода и живеят по мазетата. Всичко се връща, тъпи нацисти

    20:30 14.01.2026

  • 36 Анонимен

    33 5 Отговор
    Парализата е пълна,защото украинците с помощите от Европа са купили модерни автомобили-електрически .При липсата на ток те не могат да се зареждат.Рекламите за тези автомобили са изпреварили времето ,в което живеем.Така няма с какво да се предвижват,,.Който сее ветрове ветрове жъне бури.Нека бурята се развихри.,,.

    20:30 14.01.2026

  • 37 Сократ

    22 2 Отговор

    До коментар #34 от "Ъъъъъъъ":

    Може да ударят, може да не ударят.

    20:30 14.01.2026

  • 38 Баце,

    36 2 Отговор
    Какво разправяше оня герой порошенко ли беше, как беше? Едните деца щели да ходят на училище и да си играят на детските площадки, другите деца щели да стоят в мазетата! И всички бандерчета, включително и тоя, ръкопляскаха и крещяха москаляку на гиляку. Аз ли бъркам нещо, или кармата е наистина много гадна kyчka?

    20:31 14.01.2026

  • 39 az СВО Победа 80

    36 3 Отговор
    Само ще спомена, че дотук ЕС загроби в бивша Украйна 193,3 млрд. евро и ето го резултата....

    20:31 14.01.2026

  • 40 НРБ

    12 17 Отговор
    3 часа ток 10 часа без ток. Това съвсем като в последните години на РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИЗЪМ.

    Така е, когато имаш вземане даване с руснаци - стоиш на тъмно и студено като тях.

    20:34 14.01.2026

  • 41 До Баце

    6 2 Отговор
    Поздравявам те за коментара !

    20:36 14.01.2026

  • 42 пони, ама розАво

    17 2 Отговор
    Е те това е! Сега с извънредното положение нещата рязко ще се оправят, перемогата ще потръгне и Путин ще умре пак!!!
    Сало Уганде!

    20:41 14.01.2026

  • 43 оня с питон.я

    17 2 Отговор
    Да се отопляват на дърва, кюмур и гуми. Важното е на Путин да му е зле.

    20:41 14.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 СКЪТАН "ГЕРОЙ"ОТ МОБИЛИЗАЦИЯ

    19 3 Отговор
    АКО ТОЯ "ГЕРОЙ" , ТРЯБВАШЕ ДА Е НА ФРОНТА , ЩЕШЕ ЛИ ДА СИ ТРАЕ , ВИЖДАЙКИ НОКАУТА НА УКРАЙНА ??
    А НА ТОПЛИ МЕСТЕНЦА , С ЯКО ЗАПЛАЩАНЕ , ТАКА ВЪРХУШКАТА СИ ЖИВЕЕ НА ГЪРБА НА МИЛИОНИТЕ ЗАГИВАЩИ НА ФРОНТА , НА ГЪРБА НА ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ КОИТО СА "ДЛЪЖНИ " ДА БЪДАТ ОГРАБВАНИ ОТ ФАШИЗИДНИТЕ УРСОЛАНИ ТА ВОЙНАТА ИМ ДА ПТОДЪЛЖАВА ДО ПОСЛЕДНИЯ УКТРАИНЕЦ!!
    ЦИНИЗЪМ , БРОТАЛЕН, УБИЙСТВЕН ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ЦИНИЗЪМ ЗА КОЙТО НА ТЕЗИ ЕВРО И УКРОИЗРОДИ НЕ ИМ ПУКА , СЯКЪШ Е КОМПЮТЪРНА ИГРА!!
    ЧОВЕШКАТА ИМ ДЕГРАДАЦИЯ Е СВЕДЕНА ДО НИВО ДЖУГЛЕСТИ ЖИВОТНИ!!!!
    НЯМА ЛИ ДА СЕ ТРОГНЕШ БЕ "ГЕРОЙ " ОТ МИЛИОНИТЕ БЕЗМИСЛЕНИ ЖЕРТВИ ОТ СИТУАЦИЯТА НА ПОЛУКАПИУЛАЦИЯ , И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ПРОКСИНАДРУСАНОТО ПОДЧИНЕНИЕ НА ХУНТАТА ВИ ЗАРАДИ КОЕТО Е ВСИЧКО ТОВА !??
    ХАЙДЕ И ТИ НА ФРОНТА , ИДИ ДА ВИДИШ КАК СЕ МРЕ , ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ СА ТАМ ОНЕЗИ ОТ ПРОСТОЛЮДИЕТО , КОИТО ПРАЩАТЕ НА ЯВНО ЗАКОЛЕНИЕ!

    20:44 14.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 12 Отговор

    До коментар #31 от "??????":

    за съжаление тука коментиращите познават живота и света само от монитора

    20:46 14.01.2026

  • 48 кокорчо

    2 4 Отговор
    А не Моча аз го разпорих -пълних го кът багънце

    20:47 14.01.2026

  • 49 az СВО Победа 80

    15 3 Отговор
    Всъщност в Киев трябва да са щастливи, защото на практика руснаците им помагат да се избавят от омразното комунистическо наследство, останало от противния СССР - електроенергията! 🤣🤣🤣

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    20:49 14.01.2026

  • 50 Артилерист

    23 3 Отговор
    Кличко и Сидоренко трябва да си спомнят, че 8 години, ако не и повече, хората в Донбас бяха избивани, а в същото време Русия обясняваше на укровластите и на света, че това е геноцид над мирно население и той трябва да бъде прекратен. Бяха приети три международни споразумения за мир, но хунтата в Киев не ги приложи. Ако запада, начело със САЩ на Байдън, беше задължил хунтата да изпълни споразуменията война нямаше да има, Украйна щеше да си остане цяла с две автономни области в Донбас. Сега, ако кмета на Киев Кличко и правителството на Украйна, в лицето на премиера Сидоренко, искат мир трябва да поведат народа срещу хунтата и да я принудят да приеме условията на Русия. В противен случай условията за примирие, както и за живот в Украйна ще стават все по-лоши...

    Коментиран от #53, #57

    20:50 14.01.2026

  • 51 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Вживяваш ли се в ролята на рашист или принадлежиш към рашистите?

    20:52 14.01.2026

  • 52 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 80":

    За бивша ще си мечтаеш дълго недостижимо !

    20:54 14.01.2026

  • 53 Лугнецк

    2 8 Отговор

    До коментар #50 от "Артилерист":

    Голям си пpocтак, обаче. Лъжи, лъжи, лъжи. Донбас го разруши Путин и то след 2022-ра година. Говорят че в Донецк вече мъже нямало.

    20:57 14.01.2026

  • 54 Българин

    8 3 Отговор
    Тия тъпаци още ли не са разбрали, че докато не се подчинят изцяло на Русия и Владимир Путин, бял ден няма да видят! Защо искат избиването на милиони киевчани, вместо да приемат руската власт?!?

    Коментиран от #76

    21:00 14.01.2026

  • 55 всичко свързано с нацистката власт в

    3 2 Отговор
    тази държава ако не бъде напълно и безвъзвратно унищожена мир и справедливост не може да има

    21:01 14.01.2026

  • 56 Аз мисля, че

    2 5 Отговор
    Извънредното положение вече е обявено от другаря Путин и ще става още по-извънредно! И то, защото Русия е слаба, а украйна е голяма работа! Това, последното, по сведения на обективните и НЕхибридни украински и западни медии!

    21:02 14.01.2026

  • 57 Андропов

    1 10 Отговор

    До коментар #50 от "Артилерист":

    В същото време Русия блокира всички опити, в Донбас да бъдат разположени войски на ООН. И според Следствения комитет на Русия, всички загинали в Донбас от 2014 до 2022 са 2287 човека. Колкото дневните жертви през последните 1418 дни.

    Коментиран от #101

    21:04 14.01.2026

  • 58 Дедо ви...

    5 4 Отговор
    Направо цветя и рози посред зима. Два милиона украинци са в списъка за издирване на TКЦ, а други 200 000 военнослужещи са дезертирали. Бюджетният дефицит на украинското Министерство на отбраната, само въз основа на плащанията, възлиза на 300 милиарда гривни....Това е обявил днес Михайло Федоров от трибуната на Върховната рада днес, говорейки преди гласуването за назначаването му за министър на отбраната на Украйна.

    Коментиран от #62

    21:05 14.01.2026

  • 59 АБЕ МАНИ...

    3 4 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!! След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!! "" рамАзан ТИК ТОКА -- 24 .02.22
    Абе дека е...ху.. ЙЛО педофила?!?

    Коментиран от #71

    21:07 14.01.2026

  • 60 ХА ХА

    2 4 Отговор
    Крайно време е и ситуацията в мацкве да стане същата, явно маскалята да опитат лобут и то як.
    П. С. Стига, ама да неги ядосаме, нещата са стигнали до кокал, всичко требе да е вабанк, те така и ние така, удри тия червени тухли.

    Коментиран от #74

    21:07 14.01.2026

  • 61 Италианският премиер Джорджия Мелони

    4 3 Отговор
    е заявила на пресконференция, отбелязваща началото на 2026 г., че не знае какъв отговор ще има Рим на възможната анексия на Гренландия от Съединените щати. "Грешна ли е тази стратегия? Тогава трябва да формализирате алтернатива за мен, трябва да ми кажете какво възнамерявате да направите, а именно, че трябва да се дистанцираме, в смисъл, че трябва: да се оттеглим от НАТО... Трябва да затворим американските бази... трябва да прекъснем търговските връзки... трябва да нападнем McDonalds... Не знам," казал политикът.
    На 14 януари 2026 г.президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал Дания незабавно да "напусне" Гренландия.

    21:07 14.01.2026

  • 62 ДЕДО ВИЯ

    3 4 Отговор

    До коментар #58 от "Дедо ви...":

    Тъй ,..тъй.., не разбрах саде оти оня пи--- доразин Ху.. ЙЛО , още превзема Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк (и Купянск )?!?
    13 годин са у ДОНБАС И...ПИ ЗДЕЦ,...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ?!?
    А Фюреро пе-ДОФИЛ Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?

    21:11 14.01.2026

  • 63 Санде Глухия

    2 2 Отговор
    Кмето мецна ли нЯщо за Парадо на Педофило ХУ ЙЛО и Башо бегачката у КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН
    За селскио иди ОТИН Копейката питам

    21:15 14.01.2026

  • 64 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Коя е твоята родина ,та защитаваш вражеска държава ?

    Коментиран от #68

    21:16 14.01.2026

  • 65 Лука

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Русия отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА.не спори а чети !!!

    Коментиран от #67

    21:19 14.01.2026

  • 66 Тебе явно

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Безплатно са те минавали.. От там и психическите отклонения сега

    21:20 14.01.2026

  • 67 Лукчо Лукчо

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Лука":

    Извади първо огромнияпенис от устата си преди да ги пишеш тия.

    21:21 14.01.2026

  • 68 Твоята

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Лука":

    Коя е, че си такъв фашист?

    21:21 14.01.2026

  • 69 Сатана Z

    7 2 Отговор
    В Kyiv са останали около 200К мобилизационен потенциал за Укро вермахта.Днес е топло за сезона към -9© но след седмица ще е - 18 и едва ли някой ще оцелее дори и да развее бял парцал.
    Да са мислили като избиваха децата на Донбас

    Коментиран от #75

    21:23 14.01.2026

  • 70 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Четири години непрекъснати бомбандировки и украйна пак има по добри пътища и инфраструктура от русия.

    Коментиран от #79

    21:23 14.01.2026

  • 71 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "АБЕ МАНИ...":

    Какво пиеш че действа умопомрачително !

    21:23 14.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Карго 200

    2 4 Отговор
    „Ние бяхме първата нация в света, която създаде полкове за десант с дронове, един от които служи като основна ударна сила при неотдавнашното освобождаване на Купянск. Придвижваме се към пълна автономност на бойното поле, интегрирайки машинно зрение, анализ на данни и координирани рояци от дронове.“
    „Нашата цел е да направим Украйна първата страна в света, способна да предвижда и неутрализира вражески атаки, използвайки изцяло изкуствен интелект, защитавайки живота на нашите пехотинци.“
    Победата е Украйна! 🇺🇦
    Новият министър на отбраната.

    21:24 14.01.2026

  • 74 В София

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "ХА ХА":

    Тоже

    21:24 14.01.2026

  • 75 Карго 200

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Сатана Z":

    Сатана,виждам,че броенето те затруднява:)))
    Днес в Киев живеят 4 000 000 украинци.

    Коментиран от #82, #111

    21:26 14.01.2026

  • 76 Питали Радио Ереван

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    - А след това ще видят ли бял ден?
    - След това ще гледа полярни нощи в Магадан.

    21:27 14.01.2026

  • 77 Дудов

    4 1 Отговор
    Очаквам извънредни положения и в други области.Поне докато руските си
    И ги превземат
    На война да все пак, не на олимпиада.
    Посред зима ще визят кон боб яде ли....

    21:27 14.01.2026

  • 78 Али Турчинът

    4 1 Отговор
    Свършиха мечтите на всички в Украйна. За Нато, за "це Европа ",абе за всичко. И главното включително и Зельо потника и елита им,говорят на руски език между си.Та тъй господа. Щом не знаеш историята си,и почнеш да искаш декомунизация, до това довежда. Навеждаш се,хващаш се за палците на краката и чакаш да влезе без вазелин.

    Коментиран от #81

    21:27 14.01.2026

  • 79 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    На Русия не й трябва инфраструктура те си имат коне и магарета и камили.

    21:28 14.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Угрофините са цигани

    3 4 Отговор

    До коментар #78 от "Али Турчинът":

    Ако не знаеш така нареченият руски език е диалект на Българският език, на който е преведена Библията от гръцки.

    Коментиран от #87

    21:29 14.01.2026

  • 82 МангayисТанец

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Карго 200":

    Половината ще са от Пакистан след около 7-8 години ＼()／

    Коментиран от #90, #102

    21:30 14.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    3 3 Отговор
    ДВА ПЪТИ ПРЕДЛАГАХ ЛЕВОВЕ - НЕ МИ ГИ ЩАТ - ИСКАТ ЕВРО

    ТОВА Е ЕВРОТО ДОЙДЕ ЗАВИНАГИ

    21:30 14.01.2026

  • 85 кобзон пита

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "А ГДЕ МОЧА":

    А Где моча -КОКОРЧО ГО РАЗПОРИ И ГО НАПЪЛНИ С ЕВРАЦИ

    Коментиран от #97, #118

    21:32 14.01.2026

  • 86 ОТ ГЕРБ ПИТАТ

    1 2 Отговор
    Когато Възраждане пълни автобусите - по 20 лв ли дават или по 10 евро?

    21:32 14.01.2026

  • 87 Али Турчинът

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Угрофините са цигани":

    Аз знам ,че азбуката на руснаците е от Кирил и Методий. За диалекта не знам, баш пък български диалект, вряд ли. Тъй че,не се прави на много отворко 8а не ти кажа ДНК-то на българите. Може и да са от тюркско племе.

    Коментиран от #96

    21:33 14.01.2026

  • 88 Сеирджия

    2 1 Отговор
    Ами само мога да поздравя руснаците.За пореден път ще покажат на света че досега който им се е опълчил се е окъкал.Ще се радвам Урсула да прави салта в кревата си , а приятелката и Кая да мине на твърди наркотици от притеснение.

    Коментиран от #93, #95

    21:33 14.01.2026

  • 89 МОЧА ГО ПОРИ УРСУЛА

    1 1 Отговор
    Напълни го кат яренце. ВЕЛИКА УРСУЛА.

    Коментиран от #91, #107

    21:34 14.01.2026

  • 90 Ха ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #82 от "МангayисТанец":

    Пакистан има 220 милона население - Русия 140.
    Източен Пакистан - Бангладеш има 180 милона население - Русия 140.

    Откъде накъде Русия претендира да е полус в многополюсния свят? Пакистан и Бангладеш повече заслужават!

    Коментиран от #106

    21:34 14.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Бием

    0 3 Отговор
    Е тоо Кличо го бият кой къде го фани.И Аз ще му набием шамарите ,добре че не ми е отппеде.

    21:35 14.01.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 да живее КОКОРЧО ТОЙ ПОРИ МОЧА

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "СЛАВА НА УРСУЛА":

    ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ НЯМА ЦЪРВОЛЯци

    Коментиран от #103, #125

    21:37 14.01.2026

  • 95 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #88 от "Сеирджия":

    Общо взето, който се е опълчвал на руснаците живее по-добре от тях - Германия, Швеция, Япония, Финландия, Южна Корея, дори Китай...

    21:37 14.01.2026

  • 96 Професор

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Али Турчинът":

    Значи си разбрал кода?Ще го споделиш ли, че ми е интересно.Взел съм си молив да пиша.Българите се формират от прабългари, славяни и траки, като държавата им съществува от 681 г., докато турците произлизат от тюркски племена от Централна Азия и създават своя държава чак през XIII в.
    Има само далечна степна връзка между прабългарите и ранните тюрки, но българите не са турци и нямат общ пряк произход.

    Коментиран от #105

    21:39 14.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Сателитите разкриват истината

    4 6 Отговор
    Сателитни снимки показват 2 милиона повече гробове в Русия за периода 2022-2025 и 1 милион повече за 2020-2022.

    21:39 14.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Тази вечер

    4 2 Отговор
    само хубави новини. И Одеса под блокада.
    Удри Вова...

    21:41 14.01.2026

  • 101 Какви

    8 0 Отговор

    До коментар #57 от "Андропов":

    точно войски на ООН в Донбас? Като тези в Ирак, Либия, Сирия и Югославия ли? Или като тези, които попречиха на САЩ да избият ядрените учени и семействата им в Иран или да отвлекат президента на Венецуела?

    21:41 14.01.2026

  • 102 Карго 200

    0 6 Отговор

    До коментар #82 от "МангayисТанец":

    Щяхте да сте забавни,в случай,че не сте скучни,с вашите " ще ", " ей сега вече ", " още малко "...
    Е,все пак по едно нещо си приличаме с вас копейките-всички се разплащаме в евро:)))

    Коментиран от #128

    21:41 14.01.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 БОРИС ДЖОНСЪН

    2 0 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф, а и прибрах 1 милион.

    21:44 14.01.2026

  • 105 Али Турчинът

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "Професор":

    Професоре почвай от къде е дошъл Аспарух. Преминал Дунава. Важното е от къде е дошъл.Аз не съм историк и нямам никакво намерение да споря за нещо което не знам.Но знам едно, турците са дошли от Алтайския край на днешна Русия. По нататък вие да продължите, Аспарух откъде е 8ошъл.

    21:44 14.01.2026

  • 106 МангayисТанец

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ха ха ха ха":

    Ами отляво надясно, няпример
    .По повод за "размера" или "бройката" се сети за Швейцария например.Ако моэеш да се сетиш защо ти го пиша

    21:44 14.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ти да видиш

    1 1 Отговор
    Да търсят сметка на зеленияпор, защо занимават всички?

    21:46 14.01.2026

  • 110 Кметът Клuчко

    4 1 Отговор
    Май ще ни таkoват!А дали ще можем да избягаме????
    Май, че не.....

    21:46 14.01.2026

  • 111 Сатана Z

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Карго 200":

    Написал съм точно и ясно като за бавно развиващи се.Останали са 200К мобилизационен потенциал,т.е.мъже ,които са годни за фронта.Това са данни от Укро инфо.Нещо друго или урока завърши?

    Коментиран от #115

    21:46 14.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Дъ Бегининг Оф Ди Енд

    2 0 Отговор
    Айде бе откога го чакам тоя момент!

    21:48 14.01.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Карго 200

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Сатана Z":

    Буданов не дава туко-така подобни данни,а когато го прави много държи руснаците и техните поддръжници да го прочетат.
    ...Мисля,че урока свърши.

    21:50 14.01.2026

  • 116 гтнн

    1 2 Отговор
    Ония укри в Монако с колите от 5 млн.питаш ли ги как живеят с крадените пари от ЕС.

    21:50 14.01.2026

  • 117 Българин

    0 2 Отговор
    Ами война е.Какво искате?Не искате да отстъпвате териториите на Русия/които й принадлежат/,тогава търпете.Ако отстъпите войната ще приключи много бързо.Русия за това ви атакува.И вие я атакувате.Война като на война.

    21:51 14.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 ВиккторИна

    1 2 Отговор
    Как според вас ще приключи Зеленски:
    А) Ще избяга в САЩ
    B) Неговите хора ще го линчуват
    С) Ще го пратят в Гулаг където ще се обеси
    D) Ще то направят губернатор на Гренландия

    Коментиран от #127

    21:52 14.01.2026

  • 120 ВВП

    3 1 Отговор
    Тоя клесс каза че лично е убил 10 руснака по Майдана ..Не знам как ще се измъкне га го заловят ..

    21:52 14.01.2026

  • 121 Хи хи

    4 2 Отговор
    Лелеее кви страхливци са урките, та тва е само една малка военна операцийка !!

    21:52 14.01.2026

  • 122 ха-ха 😝

    2 2 Отговор
    Не ревете , укри , и по-зле ще става ! Все още е СВО, война още няма . Стягайте се , че голям б....ой ще ядете ...! Ще е до посиняване и както циганин не си бие кучето , че и по-зле .

    Коментиран от #129

    21:53 14.01.2026

  • 123 ВВП

    2 2 Отговор
    Зелю и режима да бъдат приведени в Колония в Сибир .И да се нормализира кръвното..Тоя социопат,също..

    Коментиран от #131

    21:54 14.01.2026

  • 124 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Папата":

    бяло знаме и репарации

    21:54 14.01.2026

  • 125 ПЕЕВСКИ И ТОЙ ПОРИ МОЧА

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "да живее КОКОРЧО ТОЙ ПОРИ МОЧА":

    Пееевски и кокорчо спорят кой пори повече МОЧА

    Коментиран от #132

    21:54 14.01.2026

  • 126 ВВП

    2 1 Отговор
    За братята Кличко по 22,7 мм в телешките тикви..

    21:55 14.01.2026

  • 127 Али Турчинът

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "ВиккторИна":

    Ще се приюти в Англия. Щото Тръмп няма да изтърпи в Сащ.

    21:55 14.01.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 интересно 🤔,

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "ха-ха 😝":

    Очаквахме го - това е отговора на руснаците за танкерите , за паяжината , за Курск и так далее .

    21:56 14.01.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "ВВП":

    Зажо да вкарват пари.
    Направо да го порят на площада в Киев.
    Ще зарадват милиони украинци а и руснаци.

    21:58 14.01.2026

  • 132 пеевски императорът който разпори МОЧА и

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "ПЕЕВСКИ И ТОЙ ПОРИ МОЧА":

    Поря моча пълнят го с ЕВРАЦИ

    22:00 14.01.2026

