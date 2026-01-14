Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната! Зеленски ще обяви извънредно положение

Киев се намира в най-тежката си ситуация от началото на пълномащабната война преди четири години, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.

"Ситуацията в Киев е изключително сложна. Подобен мащаб на проблеми виждаме за първи път от началото на пълномащабната война", написа Кличко в Telegram.

Вече няколко дни в града има сериозни прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоподаването след масирана руска въздушна атака. В сила са извънредни режими на тока, а хиляди жилищни сгради останаха без отопление.

По данни на кмета, към момента около 400 многоетажни сгради в Киев все още са без парно. Те са част от близо 6000 жилищни блока, засегнати след ударите на 9 януари. Очаква се част от оставащите без отопление сгради да бъдат възстановени до края на деня.

"Ситуацията с отоплението на десния бряг вече е по-стабилна. По-сложна остава обстановката на левия бряг на града", уточни Кличко.

Той подчерта, че положението с енергоснабдяването остава критично и пряко влияе върху всички комунални услуги. "Киев работи по извънредни графици за спиране на тока. Почасовите графици в момента не действат", добави кметът.

Енергийната компания ДТЕК съобщи в сряда, че жителите на столицата разполагат средно с около три часа електричество, последвани от до 10 часа без ток.

На гарата в Киев има влакове с дизелови локомотиви, които са отоплени и там човек може да си зареди телефоните и други електронни устройства. Това са т. нар. "Влакове на несломимостта" - те не пътуват за никъде, а дават топлина и подслон на тези, които имат нужда.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко заяви пред Върховната рада, че ситуацията с електроснабдяването в Киев може да започне да се подобрява още от вечерта на 15 януари, при условие че не последват нови руски удари.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес намерението си да обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор на страната, засегнат от серия масирани руски удари, на фона на тежките зимни условия, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

„Ще бъде обявено извънредно положение в енергийния сектор на Украйна“, заяви Зеленски в ежедневното си обръщение в социалните мрежи, като посочи, че „последствията от руските удари и влошаването на метеорологичните условия са сериозни“.

A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.



The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026

Украинският президент добави в "Екс", че се работи по значително увеличение на вноса на електричество.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува готовността на столицата Киев за спешни ситуации в енергийния сектор и каза, че е "свършена много малко работа", предаде Укринформ, като се позова на негово видеообръщение.

По отношение на резултатите от срещата, посветена на енергийни въпроси, Зеленски заяви: "Анализирахме поотделно ситуацията в градовете ни – ситуацията в Киев е особено трудна. В Одеса също, както и в Днепропетровска област – в Днипро, Кривой рог и още няколко други града и области. Свършена е много работа, както може да видим, най-вече в Харков – местните власти там са се подготвили. В Киев, за съжаление, е направено значително по-малко – много малко работа е свършена в столицата."

Той отбеляза, че ако бъде обявено официално извънредно положение в енергийния сектор, а то се очаква да бъде обявено от правителството, това ще даде повече възможности за реагиране.

"Наредих да бъдат увеличени възможностите за внос на електричество – всички бизнес възможности. Киев и другите градове трябва да имат повече пунктове за подпомагане на хората", заключи Зеленски.

Прессекретарят на Столичната военна администрация на Киев Катерина Поп заяви днес, че след масираната атака на 9 януари 40 сгради в Киев остават без електричество, а 471 – без отопление. Поради претоварвания в системата столицата все още не може да се върне към графиците за стабилизирани прекъсвания.