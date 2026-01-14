Кметът Кличко: Ситуацията в Киев е най-тежката от началото на войната! Зеленски ще обяви извънредно положение

Киев се намира в най-тежката си ситуация от началото на пълномащабната война преди четири години, заяви кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Би Би Си.
"Ситуацията в Киев е изключително сложна. Подобен мащаб на проблеми виждаме за първи път от началото на пълномащабната война", написа Кличко в Telegram.
Вече няколко дни в града има сериозни прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоподаването след масирана руска въздушна атака. В сила са извънредни режими на тока, а хиляди жилищни сгради останаха без отопление.
По данни на кмета, към момента около 400 многоетажни сгради в Киев все още са без парно. Те са част от близо 6000 жилищни блока, засегнати след ударите на 9 януари. Очаква се част от оставащите без отопление сгради да бъдат възстановени до края на деня.
"Ситуацията с отоплението на десния бряг вече е по-стабилна. По-сложна остава обстановката на левия бряг на града", уточни Кличко.
Той подчерта, че положението с енергоснабдяването остава критично и пряко влияе върху всички комунални услуги. "Киев работи по извънредни графици за спиране на тока. Почасовите графици в момента не действат", добави кметът.
Енергийната компания ДТЕК съобщи в сряда, че жителите на столицата разполагат средно с около три часа електричество, последвани от до 10 часа без ток.
На гарата в Киев има влакове с дизелови локомотиви, които са отоплени и там човек може да си зареди телефоните и други електронни устройства. Това са т. нар. "Влакове на несломимостта" - те не пътуват за никъде, а дават топлина и подслон на тези, които имат нужда.
Премиерът на Украйна Юлия Свириденко заяви пред Върховната рада, че ситуацията с електроснабдяването в Киев може да започне да се подобрява още от вечерта на 15 януари, при условие че не последват нови руски удари.
Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес намерението си да обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор на страната, засегнат от серия масирани руски удари, на фона на тежките зимни условия, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
„Ще бъде обявено извънредно положение в енергийния сектор на Украйна“, заяви Зеленски в ежедневното си обръщение в социалните мрежи, като посочи, че „последствията от руските удари и влошаването на метеорологичните условия са сериозни“.
A meeting on emergency situation in Ukraine’s energy sector, with special attention to Kyiv.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026
The consequences of Russian strikes and deteriorating weather conditions are severe. Repair crews, energy companies, municipal services, and the State Emergency Service of Ukraine… pic.twitter.com/l85R3I6c6A
Украинският президент добави в "Екс", че се работи по значително увеличение на вноса на електричество.
Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува готовността на столицата Киев за спешни ситуации в енергийния сектор и каза, че е "свършена много малко работа", предаде Укринформ, като се позова на негово видеообръщение.
По отношение на резултатите от срещата, посветена на енергийни въпроси, Зеленски заяви: "Анализирахме поотделно ситуацията в градовете ни – ситуацията в Киев е особено трудна. В Одеса също, както и в Днепропетровска област – в Днипро, Кривой рог и още няколко други града и области. Свършена е много работа, както може да видим, най-вече в Харков – местните власти там са се подготвили. В Киев, за съжаление, е направено значително по-малко – много малко работа е свършена в столицата."
Той отбеляза, че ако бъде обявено официално извънредно положение в енергийния сектор, а то се очаква да бъде обявено от правителството, това ще даде повече възможности за реагиране.
"Наредих да бъдат увеличени възможностите за внос на електричество – всички бизнес възможности. Киев и другите градове трябва да имат повече пунктове за подпомагане на хората", заключи Зеленски.
Прессекретарят на Столичната военна администрация на Киев Катерина Поп заяви днес, че след масираната атака на 9 януари 40 сгради в Киев остават без електричество, а 471 – без отопление. Поради претоварвания в системата столицата все още не може да се върне към графиците за стабилизирани прекъсвания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
Коментиран от #124
20:10 14.01.2026
2 Феникс
Коментиран от #13, #51
20:10 14.01.2026
3 Последния Софиянец
20:10 14.01.2026
5 тоя защо не е на фронта
20:12 14.01.2026
6 Мальовица
20:13 14.01.2026
7 az СВО Победа 80
Це Европа! 🤣🤣🤣
Коментиран от #52
20:13 14.01.2026
9 Шопо
Може и бяло знаме да развее ама нали е инат.
Коментиран от #64
20:14 14.01.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #31, #66
20:14 14.01.2026
11 Урсула
До коментар #4 от "А ГДЕ МОЧА":Как къде е моча-Урсула го раЗпори и го напълни с ЕВРАЦИ кат аганце/багънце
20:14 14.01.2026
12 ЗАЩОТО МОЗЪЦИТЕТЕ ВИ СА ИЗВЕТРЕЛИ
20:14 14.01.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "Феникс":Съгласен съм с коментара ти, НО той се отнася за разумни хора, А в Украйна вече няма такива, всичките са зомбирани и с промити мозъци.....
Коментиран от #65
20:14 14.01.2026
14 Ситуацията в Киев
20:15 14.01.2026
16 парфюмиран КАЧУР
20:16 14.01.2026
17 Хе хе...
20:17 14.01.2026
18 БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС
20:17 14.01.2026
19 Ситуацията с отоплението на десния бряг
20:18 14.01.2026
20 Урко фашизма се лекува с глад и студ
20:18 14.01.2026
21 Гост
20:18 14.01.2026
22 Точен
20:18 14.01.2026
20:19 14.01.2026
24 И кой пък живее в тези
20:22 14.01.2026
25 Мерцедес отново се е върнал в Русия
20:23 14.01.2026
27 Арееее
28 Киевчани
20:24 14.01.2026
1. Подаване на ел енергия, вода и охопление предимно на военните обекти. За социалните обекти (болници, училища и т.н.) когато може. Жилищният сектор е на последно място, за него ако и когато може (хората ще се стоплят на лято! 🤣).
2. Налагане на пълна цензура за състоянието на енергийната система на бивша Укрйна.
20:24 14.01.2026
30 Че не е лошо
20:25 14.01.2026
31 ??????
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нещо,май...а,изплискваш легена! Спешно се нуждаеш от специализирани грижи!
20:26 14.01.2026
32 И по-тежко ще става
33 Мисля
20:29 14.01.2026
Кой заложил, заложил! 🤣
20:30 14.01.2026
35 Сократ
20:30 14.01.2026
20:30 14.01.2026
37 Сократ
До коментар #34 от "Ъъъъъъъ":Може да ударят, може да не ударят.
20:31 14.01.2026
39 az СВО Победа 80
20:31 14.01.2026
Така е, когато имаш вземане даване с руснаци - стоиш на тъмно и студено като тях.
41 До Баце
20:36 14.01.2026
42 пони, ама розАво
20:41 14.01.2026
43 оня с питон.я
20:41 14.01.2026
45 СКЪТАН "ГЕРОЙ"ОТ МОБИЛИЗАЦИЯ
А НА ТОПЛИ МЕСТЕНЦА , С ЯКО ЗАПЛАЩАНЕ , ТАКА ВЪРХУШКАТА СИ ЖИВЕЕ НА ГЪРБА НА МИЛИОНИТЕ ЗАГИВАЩИ НА ФРОНТА , НА ГЪРБА НА ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ КОИТО СА "ДЛЪЖНИ " ДА БЪДАТ ОГРАБВАНИ ОТ ФАШИЗИДНИТЕ УРСОЛАНИ ТА ВОЙНАТА ИМ ДА ПТОДЪЛЖАВА ДО ПОСЛЕДНИЯ УКТРАИНЕЦ!!
ЦИНИЗЪМ , БРОТАЛЕН, УБИЙСТВЕН ЗА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ЦИНИЗЪМ ЗА КОЙТО НА ТЕЗИ ЕВРО И УКРОИЗРОДИ НЕ ИМ ПУКА , СЯКЪШ Е КОМПЮТЪРНА ИГРА!!
ЧОВЕШКАТА ИМ ДЕГРАДАЦИЯ Е СВЕДЕНА ДО НИВО ДЖУГЛЕСТИ ЖИВОТНИ!!!!
НЯМА ЛИ ДА СЕ ТРОГНЕШ БЕ "ГЕРОЙ " ОТ МИЛИОНИТЕ БЕЗМИСЛЕНИ ЖЕРТВИ ОТ СИТУАЦИЯТА НА ПОЛУКАПИУЛАЦИЯ , И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ПРОКСИНАДРУСАНОТО ПОДЧИНЕНИЕ НА ХУНТАТА ВИ ЗАРАДИ КОЕТО Е ВСИЧКО ТОВА !??
20:44 14.01.2026
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "??????":за съжаление тука коментиращите познават живота и света само от монитора
20:46 14.01.2026
48 кокорчо
20:47 14.01.2026
49 az СВО Победа 80
Це Европа! 🤣🤣🤣
20:49 14.01.2026
50 Артилерист
Коментиран от #53, #57
20:50 14.01.2026
51 Лука
До коментар #2 от "Феникс":Вживяваш ли се в ролята на рашист или принадлежиш към рашистите?
20:52 14.01.2026
52 Лука
До коментар #7 от "az СВО Победа 80":За бивша ще си мечтаеш дълго недостижимо !
20:54 14.01.2026
53 Лугнецк
До коментар #50 от "Артилерист":Голям си пpocтак, обаче. Лъжи, лъжи, лъжи. Донбас го разруши Путин и то след 2022-ра година. Говорят че в Донецк вече мъже нямало.
20:57 14.01.2026
54 Българин
Коментиран от #76
21:00 14.01.2026
55 всичко свързано с нацистката власт в
21:01 14.01.2026
56 Аз мисля, че
21:02 14.01.2026
57 Андропов
До коментар #50 от "Артилерист":В същото време Русия блокира всички опити, в Донбас да бъдат разположени войски на ООН. И според Следствения комитет на Русия, всички загинали в Донбас от 2014 до 2022 са 2287 човека. Колкото дневните жертви през последните 1418 дни.
Коментиран от #101
21:04 14.01.2026
58 Дедо ви...
Коментиран от #62
21:05 14.01.2026
59 АБЕ МАНИ...
Абе дека е...ху.. ЙЛО педофила?!?
Коментиран от #71
21:07 14.01.2026
60 ХА ХА
П. С. Стига, ама да неги ядосаме, нещата са стигнали до кокал, всичко требе да е вабанк, те така и ние така, удри тия червени тухли.
Коментиран от #74
21:07 14.01.2026
61 Италианският премиер Джорджия Мелони
На 14 януари 2026 г.президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал Дания незабавно да "напусне" Гренландия.
21:07 14.01.2026
62 ДЕДО ВИЯ
До коментар #58 от "Дедо ви...":Тъй ,..тъй.., не разбрах саде оти оня пи--- доразин Ху.. ЙЛО , още превзема Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк (и Купянск )?!?
13 годин са у ДОНБАС И...ПИ ЗДЕЦ,...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ?!?
А Фюреро пе-ДОФИЛ Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?
21:11 14.01.2026
63 Санде Глухия
За селскио иди ОТИН Копейката питам
21:15 14.01.2026
64 Лука
До коментар #9 от "Шопо":Коя е твоята родина ,та защитаваш вражеска държава ?
Коментиран от #68
21:16 14.01.2026
65 Лука
До коментар #13 от "Европеец":Русия отговаря на почти всички критерии за ФАШИСТКА ДЪРЖАВА.не спори а чети !!!
Коментиран от #67
21:19 14.01.2026
66 Тебе явно
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Безплатно са те минавали.. От там и психическите отклонения сега
21:20 14.01.2026
67 Лукчо Лукчо
До коментар #65 от "Лука":Извади първо огромнияпенис от устата си преди да ги пишеш тия.
21:21 14.01.2026
68 Твоята
До коментар #64 от "Лука":Коя е, че си такъв фашист?
21:21 14.01.2026
69 Сатана Z
Да са мислили като избиваха децата на Донбас
Коментиран от #75
21:23 14.01.2026
70 стоян георгиев
Коментиран от #79
21:23 14.01.2026
71 Лука
До коментар #59 от "АБЕ МАНИ...":Какво пиеш че действа умопомрачително !
21:23 14.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Карго 200
„Нашата цел е да направим Украйна първата страна в света, способна да предвижда и неутрализира вражески атаки, използвайки изцяло изкуствен интелект, защитавайки живота на нашите пехотинци.“
Победата е Украйна! 🇺🇦
Новият министър на отбраната.
21:24 14.01.2026
74 В София
До коментар #60 от "ХА ХА":Тоже
21:24 14.01.2026
75 Карго 200
До коментар #69 от "Сатана Z":Сатана,виждам,че броенето те затруднява:)))
Днес в Киев живеят 4 000 000 украинци.
Коментиран от #82, #111
21:26 14.01.2026
76 Питали Радио Ереван
До коментар #54 от "Българин":- А след това ще видят ли бял ден?
- След това ще гледа полярни нощи в Магадан.
21:27 14.01.2026
77 Дудов
И ги превземат
На война да все пак, не на олимпиада.
Посред зима ще визят кон боб яде ли....
21:27 14.01.2026
78 Али Турчинът
Коментиран от #81
21:27 14.01.2026
79 Ха ха ха ха
До коментар #70 от "стоян георгиев":На Русия не й трябва инфраструктура те си имат коне и магарета и камили.
21:28 14.01.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Угрофините са цигани
До коментар #78 от "Али Турчинът":Ако не знаеш така нареченият руски език е диалект на Българският език, на който е преведена Библията от гръцки.
Коментиран от #87
21:29 14.01.2026
82 МангayисТанец
До коментар #75 от "Карго 200":Половината ще са от Пакистан след около 7-8 години ＼()／
Коментиран от #90, #102
21:30 14.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ЕВРОТО ДОЙДЕ
ТОВА Е ЕВРОТО ДОЙДЕ ЗАВИНАГИ
21:30 14.01.2026
85 кобзон пита
До коментар #80 от "А ГДЕ МОЧА":А Где моча -КОКОРЧО ГО РАЗПОРИ И ГО НАПЪЛНИ С ЕВРАЦИ
Коментиран от #97, #118
21:32 14.01.2026
86 ОТ ГЕРБ ПИТАТ
21:32 14.01.2026
87 Али Турчинът
До коментар #81 от "Угрофините са цигани":Аз знам ,че азбуката на руснаците е от Кирил и Методий. За диалекта не знам, баш пък български диалект, вряд ли. Тъй че,не се прави на много отворко 8а не ти кажа ДНК-то на българите. Може и да са от тюркско племе.
Коментиран от #96
21:33 14.01.2026
88 Сеирджия
Коментиран от #93, #95
21:33 14.01.2026
89 МОЧА ГО ПОРИ УРСУЛА
Коментиран от #91, #107
21:34 14.01.2026
90 Ха ха ха ха
До коментар #82 от "МангayисТанец":Пакистан има 220 милона население - Русия 140.
Източен Пакистан - Бангладеш има 180 милона население - Русия 140.
Откъде накъде Русия претендира да е полус в многополюсния свят? Пакистан и Бангладеш повече заслужават!
Коментиран от #106
21:34 14.01.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Бием
21:35 14.01.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 да живее КОКОРЧО ТОЙ ПОРИ МОЧА
До коментар #91 от "СЛАВА НА УРСУЛА":ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ БЪКАН СЪМ С ЕВРАЦИ, ЕВРАЦИ НЯМА ЦЪРВОЛЯци
Коментиран от #103, #125
21:37 14.01.2026
95 Ха ха
До коментар #88 от "Сеирджия":Общо взето, който се е опълчвал на руснаците живее по-добре от тях - Германия, Швеция, Япония, Финландия, Южна Корея, дори Китай...
21:37 14.01.2026
96 Професор
До коментар #87 от "Али Турчинът":Значи си разбрал кода?Ще го споделиш ли, че ми е интересно.Взел съм си молив да пиша.Българите се формират от прабългари, славяни и траки, като държавата им съществува от 681 г., докато турците произлизат от тюркски племена от Централна Азия и създават своя държава чак през XIII в.
Има само далечна степна връзка между прабългарите и ранните тюрки, но българите не са турци и нямат общ пряк произход.
Коментиран от #105
21:39 14.01.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Сателитите разкриват истината
21:39 14.01.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Тази вечер
Удри Вова...
21:41 14.01.2026
101 Какви
До коментар #57 от "Андропов":точно войски на ООН в Донбас? Като тези в Ирак, Либия, Сирия и Югославия ли? Или като тези, които попречиха на САЩ да избият ядрените учени и семействата им в Иран или да отвлекат президента на Венецуела?
21:41 14.01.2026
102 Карго 200
До коментар #82 от "МангayисТанец":Щяхте да сте забавни,в случай,че не сте скучни,с вашите " ще ", " ей сега вече ", " още малко "...
Е,все пак по едно нещо си приличаме с вас копейките-всички се разплащаме в евро:)))
Коментиран от #128
21:41 14.01.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 БОРИС ДЖОНСЪН
21:44 14.01.2026
105 Али Турчинът
До коментар #96 от "Професор":Професоре почвай от къде е дошъл Аспарух. Преминал Дунава. Важното е от къде е дошъл.Аз не съм историк и нямам никакво намерение да споря за нещо което не знам.Но знам едно, турците са дошли от Алтайския край на днешна Русия. По нататък вие да продължите, Аспарух откъде е 8ошъл.
21:44 14.01.2026
106 МангayисТанец
До коментар #90 от "Ха ха ха ха":Ами отляво надясно, няпример
.По повод за "размера" или "бройката" се сети за Швейцария например.Ако моэеш да се сетиш защо ти го пиша
21:44 14.01.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
109 ти да видиш
21:46 14.01.2026
110 Кметът Клuчко
Май, че не.....
21:46 14.01.2026
111 Сатана Z
До коментар #75 от "Карго 200":Написал съм точно и ясно като за бавно развиващи се.Останали са 200К мобилизационен потенциал,т.е.мъже ,които са годни за фронта.Това са данни от Укро инфо.Нещо друго или урока завърши?
Коментиран от #115
21:46 14.01.2026
113 Дъ Бегининг Оф Ди Енд
21:48 14.01.2026
115 Карго 200
До коментар #111 от "Сатана Z":Буданов не дава туко-така подобни данни,а когато го прави много държи руснаците и техните поддръжници да го прочетат.
...Мисля,че урока свърши.
21:50 14.01.2026
116 гтнн
21:50 14.01.2026
117 Българин
21:51 14.01.2026
119 ВиккторИна
А) Ще избяга в САЩ
B) Неговите хора ще го линчуват
С) Ще го пратят в Гулаг където ще се обеси
D) Ще то направят губернатор на Гренландия
Коментиран от #127
21:52 14.01.2026
120 ВВП
21:52 14.01.2026
121 Хи хи
21:52 14.01.2026
122 ха-ха 😝
Коментиран от #129
21:53 14.01.2026
123 ВВП
Коментиран от #131
21:54 14.01.2026
124 хихи
До коментар #1 от "Папата":бяло знаме и репарации
21:54 14.01.2026
125 ПЕЕВСКИ И ТОЙ ПОРИ МОЧА
До коментар #94 от "да живее КОКОРЧО ТОЙ ПОРИ МОЧА":Пееевски и кокорчо спорят кой пори повече МОЧА
Коментиран от #132
21:54 14.01.2026
126 ВВП
21:55 14.01.2026
127 Али Турчинът
До коментар #119 от "ВиккторИна":Ще се приюти в Англия. Щото Тръмп няма да изтърпи в Сащ.
21:55 14.01.2026
129 интересно 🤔,
До коментар #122 от "ха-ха 😝":Очаквахме го - това е отговора на руснаците за танкерите , за паяжината , за Курск и так далее .
21:56 14.01.2026
131 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #123 от "ВВП":Зажо да вкарват пари.
Направо да го порят на площада в Киев.
Ще зарадват милиони украинци а и руснаци.
21:58 14.01.2026
132 пеевски императорът който разпори МОЧА и
До коментар #125 от "ПЕЕВСКИ И ТОЙ ПОРИ МОЧА":Поря моча пълнят го с ЕВРАЦИ
22:00 14.01.2026