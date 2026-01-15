Новини
Тръмп посочи Зеленски като причина за неуспешните преговори за мир, допусна среща с украинския лидер в Давос
  Тема: Украйна

Тръмп посочи Зеленски като причина за неуспешните преговори за мир, допусна среща с украинския лидер в Давос

15 Януари, 2026 04:57, обновена 15 Януари, 2026 05:53 1 701 34

Президентът на САЩ Тръмп "не знаел нищо" за евентуално пътуване на зет му Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф до Москва

Тръмп посочи Зеленски като причина за неуспешните преговори за мир, допусна среща с украинския лидер в Давос - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е отговорен за неуспеха да се постигне мирно разрешаване на конфликта в Украйна въпреки посредническите усилия на САЩ, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Reuters.

На въпроса защо конфликтът остава нерешен въпреки дипломатическите усилия на Вашингтон, американският президент отговори: „Зеленски“.

Тръмп смята, че руският лидер Владимир Путин е „готов да сключи сделка“. „Мисля, че Украйна е по-малко готова да сключи сделка“, добави той.

В отговор на въпрос защо американският президент смята, че Зеленски бави преговорния процес, Тръмп каза: „Просто мисля, че му е трудно да се доближи до него“.

Американският президент допусна среща с украинския си колега на Икономическия форум в Давос следващата седмица, но ясно заяви, че все още няма конкретни планове.

Тръмп заяви, че не знае нищо за евентуално пътуване на зет му Джаред Къшнър и специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф до Москва през януари, за да представят последните версии на мирния план на Путин. Източници на Bloomberg съобщиха за предстоящото посещение. Един от източниците на агенцията отбеляза, че датата на посещението все още не е определена, тъй като не е ясно „колко е заинтересован Путин“ от нови разговори с американски представители.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва е готова да се ангажира с Уиткоф и Кушнер. „Уверен съм, че ако те изразят такъв интерес, това ще бъде посрещнато с разбиране“, каза той.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще бъде въведено извънредно положение в енергийния сектор на страната, предаде NOVA.

Решението идва след серия масирани руски удари по критична инфраструктура, които усложняват положението в условията на тежка зима.

„Последствията от атаките и влошаването на метеорологичните условия са сериозни“, написа президентът на Украйна в своя профил в X. Той добави, че се работи за значително увеличаване на вноса на електричество, за да се гарантира стабилността на енергийната система.

Кипър е единствената страна от ЕС под чужда окупация и разбираме най-добре Украйна, каза кипърският президент Никос Христодулидис на среща с европейски журналисти в Никозия, предаде БТА. Той отбеляза, че неговата страна се подготвя от две години за започналото в началото на януари Кипърско председателство на Съвета на ЕС. Председателството постави сред водещите задачи до края на юни продължаването на подкрепата за Киев.

Имаме ясна прозападна ориентация. За разлика от първото председателство на Кипър (2012 г. - бел. кор.) вече не сме държава с един-единствен проблем. Преди искахме намеса от ЕС винаги по въпроси, свързани с Турция. Това се промени, посочи президентът. Председателството на малка държава е предимство - лесно е да оставим настрана въпросите от национално значение, добави той.

Приемането ни в ЕС през 2004 г. е най-важното събитие за нас от 1960 г. и основаването на Република Кипър, обобщи Христодулидис.

По неговите думи за първи път от 2011 г. Кипър се е върнал в категория А на всички международни рейтингови агенции. През 2023 г. по време на президентската предизборна кампания основната тема беше миграцията. Днес този въпрос не стои пред нашата страна, заяви президентът. Той поясни, че Кипър отчита над 80 на сто спад в пристигащите незаконни мигранти и над 60 на сто повишение при връщанията на чужденците без право на престой.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 зИленски

    3 3 Отговор
    шЪ мЪ Убидиш

    05:13 15.01.2026

  • 6 Нищо ново под Слънцето

    9 2 Отговор
    Както обикновено Тръмп играе "доброто" ченге срещу Русия, а за Европа е ролята на "лошото"... Същевременно САЩ тайно изпраща Украйна нови оръжия за тестване.

    05:18 15.01.2026

  • 8 Вече стана банален

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    с тази глупост.

    Коментиран от #11

    05:20 15.01.2026

  • 12 Ветеран

    8 1 Отговор
    Лисицата като неможла да стигне гроздето, казала че е кисело.

    05:23 15.01.2026

  • 14 Космоса

    2 1 Отговор
    е крив....

    05:26 15.01.2026

  • 15 Среден пръст

    2 3 Отговор
    Пуси показа на Дони катеричка....

    05:28 15.01.2026

  • 18 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "готов за бой":

    Вие Господине имате ли документи за правоуправление на картечница? Ако имате такива то колко струва курса за обучение?

    Коментиран от #30, #33

    05:34 15.01.2026

  • 19 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    „Путин нарече европейските правителства гръмтящи сателити" на американците." Какво не е наред с това? Ерата на силните и независими европейски политици Ширак. Берлускони и Шрьодер отдавна е отминала. Запознайте се с „бойния гинеколог", „галския петел" и „чухонската дипломатическа кралица"

    05:37 15.01.2026

  • 22 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Хихихи, Зеля е мъртвец! Ще ми ротатат отрязаната глава из кииф като футболна топка 😂😂😂

    05:50 15.01.2026

  • 23 стоян георгиев

    5 5 Отговор
    Хихихи, Зеля е мъртвец! Ще му ротатат отрязаната глава из кииф като футболна топка 😂😂😂

    05:51 15.01.2026

  • 24 Софиянец

    7 5 Отговор
    Всички разбраха, че клоуна е тъпак на конци!

    05:52 15.01.2026

  • 25 Двама

    3 4 Отговор
    Презирани клоуни на снимката!

    06:02 15.01.2026

  • 26 Надекватен

    3 1 Отговор
    лъжец! Това е тръмпоча!

    06:05 15.01.2026

  • 27 Мислех

    1 1 Отговор
    че е Путин,но Тръмп е човека от Библията.....

    06:14 15.01.2026

  • 28 Уралкалий

    2 0 Отговор
    Вот так....

    06:20 15.01.2026

  • 34 Дончо току така не "дава"

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    а Европа плаща с парите на данъкоплатците без никой да ги е питал.
    Както и нас не ни питаха дали да си затрием националната валута (на 8ми Септември), за кефа на ЕССР и комисарите им.
    Дори СССР въпреки, че също ни тероризираше с комисарите си и отнемаше човешките ни права по същия начин, не посмя да ни натресе рублата!

    06:52 15.01.2026