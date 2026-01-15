Григор Димитров с тежък жребий на Australian Open

Григор Димитров научи първия си съперник за тазгодишното издание на Australian Open и жребият определено не бе милостив към най-добрия ни тенисист. Първата ни ракета ще се изправи срещу чеха Томаш Махач още на старта в Мелбърн, където битките в основната схема ще се проведат от 18 януари до 1 февруари.

До момента двамата са излизали един срещу друг само веднъж, а споменът от този мач е горчив за българина – Махач надделя след обрат на осминафиналите във Виена през 2024 година с 6-7(5), 6-4, 6-3.

Пътят на Гришо нататък изглежда още по-предизвикателен, тъй като още във втория кръг той може да срещне Стефанос Циципас. Гръцкият ас, който е финалист в Мелбърн от 2023 г., започва участието си срещу Шинтаро Мочизуки. Ако Димитров успее да премине тези тежки изпитания, в трети кръг най-вероятният му опонент ще бъде Лоренцо Музети, който стартира срещу Рафаел Колиньон.

В същата осмина на схемата е и опасният американец Тейлър Фриц. Най-голямата заплаха в четвъртината на Григор обаче остава 24-кратният шампион от Шлема Новак Джокович. Сърбинът започва своя поход срещу Педро Мартинес, а след това го очаква Теренс Атман или квалификант.

В останалата част от схемата водачът Карлос Алкарас ще стартира срещу Адам Уолтън, а във втори кръг го очаква Яник Ханфман или играч от пресявките. Защитаващият титлата си Яник Синер ще открие кампанията си срещу Юго Гастон, докато третият поставен Александър Зверев ще мери сили с Габриел Диало в първия си мач от надпреварата.