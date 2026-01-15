Новини
The Washington Post: Израел и Иран водеха тайни преговори чрез Кремъл! Нова война може и да няма

The Washington Post: Израел и Иран водеха тайни преговори чрез Кремъл! Нова война може и да няма

15 Януари, 2026 12:03

Кореспонденцията между Израел и Иран, както и ролята на Русия като посредник, са били необичайни, имайки предвид враждебността между страните, се посочва в материала

The Washington Post: Израел и Иран водеха тайни преговори чрез Кремъл! Нова война може и да няма - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Washington Post The Washington Post

През декември израелски официални лица чрез Русия са съобщили на иранското ръководство, че няма да нанасят удари по Иран, съобщава The Washington Post, позовавайки се на източници, пише Фокус.

Според информацията на източниците на изданието, Иран е отговорил по руски канал, че също ще се въздържи от превантивен удар.

Кореспонденцията между Израел и Иран, както и ролята на Русия като посредник, са били необичайни, имайки предвид враждебността между страните, се посочва в материала.

Въпреки това, според дипломати и регионални служители, тези контакти отразяват желанието на Израел да избегне възприемането на действията му като фактор, който изостря напрежението в отношенията с Иран.

Въпреки че иранските официални лица са реагирали положително на инициативата на Израел, те са се отнесли с опасение към намеренията на Израел, съобщaват двама източника, запознати с хода на обмена на съобщения.

В материала се посочва, че Иран е смятал, че дори и израелските уверения да са били искрени, те са оставяли отворена възможността американските военни да нанесат удари по Иран в рамките на кампания, координирана от двамата съюзници, докато Израел е съсредоточил огневата си мощ изключително върху Хизбула, са заявили официални лица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Трябва спешно да изтеглим българските войници от Ирак.

    12:08 15.01.2026

  • 2 иван костов

    13 2 Отговор
    Евреите са се изпуснали от страх! Протестите приключиха , всичко е мирно и тихо! БайДончо да обръща авионосната група към Гренландия, докато не са направили референдум за присъединяване към РФ!

    Коментиран от #4, #5, #8

    12:10 15.01.2026

  • 3 Смях в залата

    8 0 Отговор
    Опааа,влакът май имал задна скорост🤣

    12:11 15.01.2026

  • 4 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    Сформират нов Френски гей легион,той ще пази Гренландия, но с пушки ли, с розови прашки ли...нещо превода не се разбра🤣🤣🤣

    12:13 15.01.2026

  • 5 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    Няма нормални хора, които да са се присъединили към раша с референдум! Към раша се "присъединяват" само с война!

    12:18 15.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп офишъл

    4 0 Отговор
    Разваляте ми далаверата нещо

    12:21 15.01.2026

  • 7 китайски балон

    5 0 Отговор
    БайДончо е по шоувойните, истинските войни не са за неговите устенца лъжица, уплаши се😉

    12:24 15.01.2026

  • 8 Мдааа

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    Ами глупак

    12:30 15.01.2026

  • 9 ...

    0 0 Отговор
    Какво са говорили преди месец е без значение. Самолетоносача тръгна, полетите над Иран са спрени. Сещайте се какво следва.

    12:47 15.01.2026