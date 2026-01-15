През декември израелски официални лица чрез Русия са съобщили на иранското ръководство, че няма да нанасят удари по Иран, съобщава The Washington Post, позовавайки се на източници, пише Фокус.
Според информацията на източниците на изданието, Иран е отговорил по руски канал, че също ще се въздържи от превантивен удар.
Кореспонденцията между Израел и Иран, както и ролята на Русия като посредник, са били необичайни, имайки предвид враждебността между страните, се посочва в материала.
Въпреки това, според дипломати и регионални служители, тези контакти отразяват желанието на Израел да избегне възприемането на действията му като фактор, който изостря напрежението в отношенията с Иран.
Въпреки че иранските официални лица са реагирали положително на инициативата на Израел, те са се отнесли с опасение към намеренията на Израел, съобщaват двама източника, запознати с хода на обмена на съобщения.
В материала се посочва, че Иран е смятал, че дори и израелските уверения да са били искрени, те са оставяли отворена възможността американските военни да нанесат удари по Иран в рамките на кампания, координирана от двамата съюзници, докато Израел е съсредоточил огневата си мощ изключително върху Хизбула, са заявили официални лица.
The Washington Post: Израел и Иран водеха тайни преговори чрез Кремъл! Нова война може и да няма
15 Януари, 2026 12:03 939 9
Кореспонденцията между Израел и Иран, както и ролята на Русия като посредник, са били необичайни, имайки предвид враждебността между страните, се посочва в материала
През декември израелски официални лица чрез Русия са съобщили на иранското ръководство, че няма да нанасят удари по Иран, съобщава The Washington Post, позовавайки се на източници, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:08 15.01.2026
2 иван костов
Коментиран от #4, #5, #8
12:10 15.01.2026
3 Смях в залата
12:11 15.01.2026
4 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ
До коментар #2 от "иван костов":Сформират нов Френски гей легион,той ще пази Гренландия, но с пушки ли, с розови прашки ли...нещо превода не се разбра🤣🤣🤣
12:13 15.01.2026
5 Хахахаха
До коментар #2 от "иван костов":Няма нормални хора, които да са се присъединили към раша с референдум! Към раша се "присъединяват" само с война!
12:18 15.01.2026
6 Доналд Тръмп офишъл
12:21 15.01.2026
7 китайски балон
12:24 15.01.2026
8 Мдааа
До коментар #2 от "иван костов":Ами глупак
12:30 15.01.2026
9 ...
12:47 15.01.2026