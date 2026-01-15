Новини
ЦСКА се интересува от внука на Маргарита Хранова

ЦСКА се интересува от внука на Маргарита Хранова

15 Януари, 2026 09:59

Бойчев е единственият футболист без професионален договор с нас

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Босът на Дунав Русе Диян Димов, който е изпълнителен директор на клуба и председател на Управителния съвет, разкри пред „Мач Телеграф“, че ЦСКА има интерес към един от най-големите таланти в България – Кристиян Бойчев, който към днешна дата е част от тима на „драконите“. Младокът е внук на голямата ни естрадна певица Маргарита Хранова.

„Преди месеци имаше интерес от ЦСКА към Кристиян Бойчев, но нищо конкретно. Бойчев е единственият футболист без професионален договор с нас, заради казус с бележките. Но този въпрос вече е към разрешение, защото преговаряме за контракт с него и желанието му е да остане при нас. Той е един от най-перспективните млади играчи в България. Голяма роля за неговото израстване има и старши треньорът Георги Чиликов, който го разви по правилния начин. Надявам се Кристиян да ни помогне и през пролетта да постигнем целта си, а тя е да влезем в елита“, коментира Диян Димов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Директора👨‍✈️

    3 0 Отговор
    Кое е важно? Че е внука на Маргарита Хранова или че е футболист?!?

    Коментиран от #2

    10:12 15.01.2026

  • 2 Хммм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Може да е певец, играчи като играят в дискотеката , той ще пее чалга песни.

    10:25 15.01.2026

  • 3 Зевс

    0 0 Отговор
    Значи въпросите стават два. Как е разбрал, че съществува такова и на кого е предал писмото?

    10:30 15.01.2026

  • 4 Факт

    0 0 Отговор
    Поне във футбола прогресират можещите. Там няма как да се набуташ с връзки!

    10:37 15.01.2026

  • 5 Хехе

    0 0 Отговор
    А от нейните песни не се ли интересуват

    10:44 15.01.2026

