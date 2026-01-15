ЦСКА се интересува от внука на Маргарита Хранова

Босът на Дунав Русе Диян Димов, който е изпълнителен директор на клуба и председател на Управителния съвет, разкри пред „Мач Телеграф“, че ЦСКА има интерес към един от най-големите таланти в България – Кристиян Бойчев, който към днешна дата е част от тима на „драконите“. Младокът е внук на голямата ни естрадна певица Маргарита Хранова.

„Преди месеци имаше интерес от ЦСКА към Кристиян Бойчев, но нищо конкретно. Бойчев е единственият футболист без професионален договор с нас, заради казус с бележките. Но този въпрос вече е към разрешение, защото преговаряме за контракт с него и желанието му е да остане при нас. Той е един от най-перспективните млади играчи в България. Голяма роля за неговото израстване има и старши треньорът Георги Чиликов, който го разви по правилния начин. Надявам се Кристиян да ни помогне и през пролетта да постигнем целта си, а тя е да влезем в елита“, коментира Диян Димов.