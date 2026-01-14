Протест в София с искане за 100% машинен вот на изборите (СНИМКИ)

Граждани се събраха на протест на площад „Независимост", като настояват предстоящите парламентарни избори да се проведат при 100% машинно гласуване. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Според ПП-ДБ управляващите целят да въведат гласуване с оптични скенери, което „оставя врата за злоупотреби”.
„Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации, или поне те за бъдат сведени до минимум. Настояваме да не се приемат скенерите, защото това би означавало или 100% хартия, или да бъдат запазени схеми за купуване на гласове. Изборният кодекс в момента е изцяло осакатен от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало”, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.
„Хиляди вече са зад нас и искат същото – 100% машинно гласуване. Протестите ще продължават, докато могат да влияят на управляващите. Хората тук са истинската сила и ние разчитаме на тях”, добави съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
„Възраждане“ също организира протест пред парламента. Той е срещу някои от предложенията за прекрояване на изборните правила, по-конкретно - срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.
Малко по-късно двата протеста се сляха. В Триъгълника на властта имаше засилено полицейско присъствие, а движението в района беше напълно блокирано. В 19:40 ч. беше обявен край на демонстрациите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соня
Коментиран от #10, #32
20:19 14.01.2026
2 Каспар
Коментиран от #23, #92
20:20 14.01.2026
3 Поръсен с джоджен
Струва ми се, че не са били толкоз много този път.
Коментиран от #22
20:20 14.01.2026
4 Какво става
20:21 14.01.2026
5 12345
Коментиран от #73
20:23 14.01.2026
6 КиКи
Коментиран от #34, #35
20:23 14.01.2026
7 Къде е контрапротеста на Шиши
Коментиран от #42
20:24 14.01.2026
8 Лена
Държава, в която наказват работещите, а възнаграждават бухалките.
Коментиран от #19
20:24 14.01.2026
9 бою циганина
20:24 14.01.2026
10 сонке мари кви копейки бълнуваш ма
До коментар #1 от "Соня":пп и кирчовците мразят Русия нали казаха да дадете по заплата на бункера ама се ослушахте
вие русофоборсуците от злоба забравихте че освен коцето и възраждане
другите партиийки са като вас
20:24 14.01.2026
11 Успяха
20:25 14.01.2026
13 Жоро
20:25 14.01.2026
14 Къде
20:25 14.01.2026
15 Шопо
Коментиран от #29, #36
20:25 14.01.2026
16 Пуделчета
20:26 14.01.2026
17 Щерев
Коментиран от #33
20:26 14.01.2026
18 Боко Тиквата
Коментиран от #84
20:26 14.01.2026
19 Промяна
До коментар #8 от "Лена":ЛЪЖКИНЯ СИ НЯМА ТАКОВА НЕЩО ЛЪЖКИНЯ СИ ТОВА Е ДЪРЖАВА ОБСЕБЕНА ОТ САБОТЬОРИ ШАРЛАТАНИ КОИТО 5 ГОДИНИ РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ И СА БЕЗНАКАЗАНИ ВЪН НА ШАРЛАТАНИЯТА БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
20:27 14.01.2026
20 ДрайвингПлежър
20:27 14.01.2026
21 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #55, #89
20:27 14.01.2026
22 БРОЯЧКА
До коментар #3 от "Поръсен с джоджен":СНИМКИТЕ СА С МАНИПУЛАТИВЕН РАКУРС...
ЗНАЧИ ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА И ТО ВСИКИ
СЕ ВИЖДАХА НЯКАКВИ ФАЛУСИЛИ
ОТ ПОДЛЕЗА ПРЕД ПАРТ.ДОМ
ДО ПВЦ ПОКРИВА ПРЕД ЦУМ...МИЖАВ ИНТЕРЕС....ПАРИ НЕМА И ОРА НЕМА....😀
20:28 14.01.2026
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Първо ще дадем евро на Украйна и после ще върнем лева!
20:29 14.01.2026
25 Хихи
20:29 14.01.2026
26 хе хе
20:30 14.01.2026
27 Промяна
До коментар #23 от "Герп боклуци":СВИНЩИНАТА СТЕ ВИЕ ШАРЛАТАНИ КАК НЕ ГО РАЗБРАХТЕ НЯМА АЛА БАЛАТА В АМЕРИКАНСКИ ЗАТВОР Е МАДУРО ТАМ ВИ Е МЯСТОТО АЛАБАЛИСТИ ТЕРОР НАД ДЪРЖАВАТА НАЛАГАТЕ
20:31 14.01.2026
28 Трай бе лепилар
До коментар #23 от "Герп боклуци":“Ние сме против машинното гласуване и българските граждани трябва да знаят, че им се дават машини, които никой не знае с какъв софтуер са вътре. По никакъв начин общестеото не може да си гарантира, че изборите не могат да бъдат манипулирани.” - Иво Мирчев пред медиите през 2021 г.
20:31 14.01.2026
29 Ами
До коментар #15 от "Шопо":като не искат да гласуват, да не мрънкат после...
20:31 14.01.2026
30 лъже се с флашка
До коментар #23 от "Герп боклуци":Освен това никой простосмъртен не знае какво има в машината, докато Кики раздава кодовете насам натам. Помним
Коментиран от #99
20:32 14.01.2026
31 БНТ била национална тв-ама верно ли?
Май За да не могат българските граждани да чуят от Цицелков, че обвиненията за фалшифициране на изборите от Мадуро са доказани от машините.
20:32 14.01.2026
32 АЙДЕ СЕГА ...
До коментар #1 от "Соня":СРЕД БИВШИТЕ ТИ ИМА И ОТ ДВАТА ВИДА!
20:32 14.01.2026
33 Хихи
До коментар #17 от "Щерев":искаш да кажеш, че щеше да прибере и тези пари ?!
20:32 14.01.2026
34 Промяна
До коментар #6 от "КиКи":ХАХАХАХАХА ВРЕМЕ Е БЕЗ ШАРЛАТАНИЯ НАЙ СЕТНЕ ОГРОМЕН БРОЙ ХОРА ДА ИЗЛЯЗАТ ДА ГЛАСУВАТ И ДА ИЗМЕТАТ МАДУРОВЦИТЕ ШАРЛАТАНИ ВЪН
Коментиран от #38
20:33 14.01.2026
35 Промяна
До коментар #6 от "КиКи":ШАР
АТАНИ ПЛЮС КОСТАДИНОВИ ХАХАХАХАФА ВЪН
20:34 14.01.2026
36 НАПРОТИВ! ИСКАТ!
До коментар #15 от "Шопо":ЩЕ ГЛАСУВАТ СРЕЩУ ТЕБ И СРЕЩУ КОРПУЛЕНТНИЯ!
20:34 14.01.2026
37 Службите трябва да влязат в СУ
20:34 14.01.2026
38 ЧЕСТИТ БАНГО ВАСИЛ!
До коментар #34 от "Промяна":ТЕБ ЩЕ ИЗМЕТАТ, А ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ОЗОВЕШ ПРИ МАДУРО!
Коментиран от #49
20:35 14.01.2026
39 Виж какво
До коментар #23 от "Герп боклуци":Как да ти обясни човекът,като ти сигурно не си чувал за софтуер.
20:35 14.01.2026
41 Гласят да окрадат пак гласа ни мутрите
20:36 14.01.2026
42 Айше
До коментар #7 от "Къде е контрапротеста на Шиши":Неска Банго Васил после дебел дава нас 50 евра и плаим тачка
20:36 14.01.2026
43 Направо
20:37 14.01.2026
44 И кой казва че
20:38 14.01.2026
45 Ддд
20:38 14.01.2026
46 оня с питон.я
20:38 14.01.2026
47 Промяна
20:40 14.01.2026
48 Сега пък машини
20:40 14.01.2026
49 Промяна
До коментар #38 от "ЧЕСТИТ БАНГО ВАСИЛ!":ТИ ИСКАШ МАДУРОВКИ ЗАЕДНО С ШАРЛАТАНИТЕ ТАМ СТЕ В АМЕРИКАНСКИ ЗАТВОР МНОГО ХОРА ДА ГЛАСУВАТ ЗА ДА ИМА НАЙ СЕТНЕСТАБИЛНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТБЛЪСКВАТЕ БЪЛГАРИТЕ С ВАШИТЕ ИЗМАМИ И ГЕРБ ЩЕ ИМА 90 ДЕПУТАТА ТОГАВА ДА ТЕ ВИДЯ ХАХАХАХАХА
20:42 14.01.2026
50 Не е Протест
Коментиран от #51
20:42 14.01.2026
51 оня с питон.я
До коментар #50 от "Не е Протест":Без платения цигански вот ппдб са под чертата. Затова Василката спря почистването на София. Да има пари за купуване на гласове.
20:44 14.01.2026
52 Ото фон Бломберг
20:44 14.01.2026
53 Промяна
Коментиран от #61
20:45 14.01.2026
54 Гласуваш
20:46 14.01.2026
55 09876
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Как е, бачкотещи бачкери неуки бедни русофили, тази сутрин в протеста в защита на Лева бяхте 7 души. Защо? Нали се клехте за 37474785, че сте 2 милиона? Хахсхахахахахаха, неуки бедни роби русофили наведени.
20:47 14.01.2026
56 Тея зетърчета
20:47 14.01.2026
57 БРОЯЧКА
ВЕЛОСИПЕД..МОТОПЕД..И КЪМ ПРИРОДАТА.....
ДА УПРАВЛЯВАТ...ZПЕНЬЮАРИТЕ КАТО ИСКАТ
20:50 14.01.2026
58 И какви са тея
20:52 14.01.2026
59 Ддд
20:54 14.01.2026
60 Електорална 1
20:54 14.01.2026
61 Промяна
До коментар #53 от "Промяна":Е ШАРЛАТОНИЯТА НЯМА ОРА НЯМА ОРА ХАХАХА
20:54 14.01.2026
62 Теслатъ
20:55 14.01.2026
63 ХиХи
20:56 14.01.2026
64 Аз пък искам банкомати
20:56 14.01.2026
65 Много просто
До коментар #23 от "Герп боклуци":Без да барат софтуера, просто начукват гласувание за хора, които реално не са дошли фа гласуват. Това първо. Второ - бързо гласуване. Един застава на машината и бързо гласува, хората минават само и се подписват. Така от 300 гласа средно на секция, могат да вдигнат до 1000, неверно. 3-ти проблем, софтуера наглася резултатите според алгориръм. Ако не се броят бележките, няма как да се разбере. Големият плюс на машините за някои партии е това, че има хора, които автоматично няма да отидат да гласуват за техни противници, поради неграмотност или страх от машините.
20:57 14.01.2026
66 Студентска бригада
20:59 14.01.2026
67 логика
Коментиран от #72, #87
21:02 14.01.2026
68 Мдаа
21:02 14.01.2026
69 Няма проблем
21:02 14.01.2026
70 Даката
Запитайте се само това:
Защо в Германия не е позволено машинното манипулиране на избори, дали пък немците не са по-глупави от нас????
Защо в Австрия, Швейцария, Франция, Италия, Испания, изобщо в белия свят няма машинно гласуване? Защо машинното гласуване е само там, където има тоталитаризъм и потисничество?
21:04 14.01.2026
71 коментар
Също така на всеки един изборен тур се повреждат определено количество машини. Липсва публична информация да има бракувани машини, дали са унищожени физически.
Въобще само няколко шефчета в ЦИРК и вносителят знаят, но си траят.
Въпрос: Ако поддръжката предполага разпломбиране, разглобяване на машината и подмяна на компоненти кой точно сертифицира след ремонта точно такава машина?
Отговор: никой.
За избори се серифицират точно 10 (случайно избрани, поне така се твърди) от 11000 машини.
Това е все едно КАТ да сертифицират 10 уреда за тестване на шофьорите за алкохол, да обурудват 11000 катаджии с подобно изглеждащи устройства, за което самите КАТ (конфликт на интереси) твърдят, че измерват вярно.
Коментиран от #112
21:05 14.01.2026
72 Боко
До коментар #67 от "логика":След изборите да не се гледаме пак с наведени глави 😃 щото това ви е електората. И даже половината от тия са дошли да викат против еврото. Така че надай се жене пияне члене 😄
Коментиран от #86
21:08 14.01.2026
74 Ами
100% машинно гласуване, постоянно видеонаблюдение от началото
на изборния ден до преброяването на вота и приключването на протоколите.
Всичко различно от това е, ала-бала и шменти капели.
Коментиран от #91
21:12 14.01.2026
75 Илиев
ПП са мошеници!!!
Коментиран от #90
21:13 14.01.2026
80 големдебил
21:17 14.01.2026
81 Голям смех
21:19 14.01.2026
82 Колко са
21:19 14.01.2026
85 Тити
21:21 14.01.2026
87 Мъдрец
До коментар #67 от "логика":Логиката е във връзката между ПП и Възраждане.Целта е България да излезе от НАТО и ЕС и да легне отново под руския неандерталски ботуш. Жалко ,че има толкова заблудени българи,подаващи се на пропаганда и манипулация. Отворете си очите и не позволявайте да бъдете излъгани от тези,които са получили много пари,за да потопят България в блатото . Ще гласуваме както си искаме,може с бюлетина,може с машина. Не искаме да ни лишават от правото на избор.
21:23 14.01.2026
88 и те така
21:24 14.01.2026
89 смехоран
До коментар #21 от "Последния Софиянец":А останалите 3 милиона ЗА еврото?
21:24 14.01.2026
90 Любител шофьор
До коментар #75 от "Илиев":Кой купи мадуровките, а? Не беше ли ала-бала Бойко? Или да се намираме на приказки, защото бързо забравяме простотиите на ГЕРБ НН
21:25 14.01.2026
91 Даката
До коментар #74 от "Ами":Забрави да допълниш най-важната част, която ПП ДБ повтарят непрекъснато че "в никакъв случай да не бива да се броят контролно отрязъците от машинния вот, а така на юнашко доверие, каквото изпише машината"... нали така???
Няма никаква прозрачност, всичко е в ръцете на тези които обслужват машините, т.е. хората на ПП ДБ...
Коментиран от #98
21:26 14.01.2026
92 Тракиец 🇺🇦
До коментар #2 от "Каспар":Тези които не искат машинно гласуване не са хора а ци.га.ни !
21:26 14.01.2026
93 чичо Пей
21:27 14.01.2026
94 Верно ли
21:29 14.01.2026
95 Госあ
Коментиран от #100
21:30 14.01.2026
96 Хартиен вот=400 000 невалидни бюлетини
21:31 14.01.2026
97 Снимки от протеста на БТА
Коментиран от #103
21:34 14.01.2026
98 Ами
До коментар #91 от "Даката":Вероятно сте пропуснали "до преброяването на вота".
Ако въобще сте прочели какво точно съм написал.
21:34 14.01.2026
99 Герп боклуци
До коментар #30 от "лъже се с флашка":Давай показвай как става, така само на ланкане от съдедка на съседка не става. Трябват доказателства. Защо прокуратурата не се е самисезирала? Това е престъпление, а полицията дреме... Значи престъпление няма...
21:35 14.01.2026
100 Промяна
До коментар #95 от "Госあ":И как мадуровките спират купени вот как като шарлатаните прехвърлят гласове к м себе си ли със своите хакерчета ли хахахахНЯМА МАДУРОВКИ НЯМААААААА
21:36 14.01.2026
101 Данко Харсъзина
21:36 14.01.2026
102 Фен
21:37 14.01.2026
103 Промяна
До коментар #97 от "Снимки от протеста на БТА":ТОВА СА ФАЛШИВИ СНИМКИ НЯМА МАДУРОВКИ КОЛКОТО И ДА ЛЪЖЕТЕ ШЕПА ШАРЛАТАНИ НЯМА ТЕРОР ДА УПРАЖНЯВАТЕ НАД БЪЛГАРИЯ ВЪН МАДУРОВЦИ
Коментиран от #107, #110, #111
21:38 14.01.2026
105 Даката
Аз заставам с името си и искам да гласувам явно, след това искам да проверя в уебсайта на Народното Събрание, дали гласа ми е отчетен правилно, за партията за която съм гласувал. Това е начина, за честни и ПРОЗРАЧНИ ИЗБОРИ... всичко останало е ала-бала с машините за гласуване.
21:39 14.01.2026
106 Тея не искат ли
21:40 14.01.2026
108 пропаганда
21:41 14.01.2026
109 Сега вече не били срещу данък девидент
21:42 14.01.2026
111 В.В.П
До коментар #103 от "Промяна":БTА ли обвиняваш в лъжа? Държавната Българска телеграфна агенция ли? Умишлено ли се oпитваш съвсем да cринeш партия Герб?
Коментиран от #114, #115
21:43 14.01.2026
112 Промяна
До коментар #71 от "коментар":Всичко се държи от частна фирма на шарлатаните всичко
21:45 14.01.2026
114 Промяна
До коментар #111 от "В.В.П":ЛЪЖА ОГРОМНА Е ДА ЛЪЖА ОГРОМНА Е НЯМАХОРА ИМА РЕХАВИ МАЛОУМНИЦИ КОИТО ТЕРОРИЗИРАТ ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ АЗ СЪЩО СЪМ ТУК И ИМАМ МНЕНИЕ НЕ СИ САМО ТИ И НЯКОЛКОТО ШАРЛАТАНИИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ
Коментиран от #117
21:47 14.01.2026
115 Промяна
До коментар #111 от "В.В.П":А КОЛКОТО ДО ГЕРБ НЕ ГИ МИСЛИ АМАН ОТ ТЕРОРИСТИ ПОСТОЯННИ ЗАБЛУДЕНИ
21:49 14.01.2026
117 В.В.П
До коментар #114 от "Промяна":Държавната телеграфна агенция лъже но един неграмотен полуидиот казва истината ли ? Ха Ха Ха
21:52 14.01.2026
118 Плагиати
21:54 14.01.2026
119 Дарик Радио
Коментиран от #122, #124
21:54 14.01.2026
120 Сатана Z
21:55 14.01.2026
121 Овчар
Аз съм Овчар и агънцата са ми в кошарата.
21:59 14.01.2026
122 Промяна
До коментар #119 от "Дарик Радио":АМА МОЛЯ ВИ СПРЕТЕ ДА ЗАБЛУЖДАВАТЕ ТО БИВА ШАР.АТАНИЯ НО СЕГА НАДМИНАХТЕ ВСИЧКО МА ФИЯ СТЕ ВИЕ ТЕРОРИСТИТЕ ПО ПЛОЩАДА 119 МАФИЯТА ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО ДРУГИ БЪЛГАРИ МАФИЯТА
21:59 14.01.2026
123 Електра
21:59 14.01.2026
124 Промяна
До коментар #119 от "Дарик Радио":ДА НЕ 200 ХИЛЯДИ ЛИ ХАХАХАХА МИЖАВ ИНТЕРЕС МИЖАВ ЖАЛКИ ИЗМАМНИЦИ СПРЕТЕ ДА НАЛАГАТЕ ТЕРОР НАД ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ
22:00 14.01.2026