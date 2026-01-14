Новини
Протест в София с искане за 100% машинен вот на изборите (СНИМКИ)

14 Януари, 2026 20:18 2 640 124

„Възраждане“ също организира протест пред парламента срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете

Протест в София с искане за 100% машинен вот на изборите (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани се събраха на протест на площад „Независимост", като настояват предстоящите парламентарни избори да се проведат при 100% машинно гласуване. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Според ПП-ДБ управляващите целят да въведат гласуване с оптични скенери, което „оставя врата за злоупотреби”.

„Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации, или поне те за бъдат сведени до минимум. Настояваме да не се приемат скенерите, защото това би означавало или 100% хартия, или да бъдат запазени схеми за купуване на гласове. Изборният кодекс в момента е изцяло осакатен от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало”, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

„Хиляди вече са зад нас и искат същото – 100% машинно гласуване. Протестите ще продължават, докато могат да влияят на управляващите. Хората тук са истинската сила и ние разчитаме на тях”, добави съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

„Възраждане“ също организира протест пред парламента. Той е срещу някои от предложенията за прекрояване на изборните правила, по-конкретно - срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.

Малко по-късно двата протеста се сляха. В Триъгълника на властта имаше засилено полицейско присъствие, а движението в района беше напълно блокирано. В 19:40 ч. беше обявен край на демонстрациите.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соня

    54 74 Отговор
    Кога друг път ще видиш шарлатани и копейки на едно място

    Коментиран от #10, #32

    20:19 14.01.2026

  • 2 Каспар

    60 57 Отговор
    Има хора дето не искат 100% машинно гласуване

    Коментиран от #23, #92

    20:20 14.01.2026

  • 3 Поръсен с джоджен

    52 40 Отговор
    Никой не спомена колко хора са излезли.
    Струва ми се, че не са били толкоз много този път.

    Коментиран от #22

    20:20 14.01.2026

  • 4 Какво става

    41 27 Отговор
    Това ли е опозицията обеденена

    20:21 14.01.2026

  • 5 12345

    42 51 Отговор
    Шарлатани и копейки празнуващи банго Васил 🤣😂🚀🚀🎇

    Коментиран от #73

    20:23 14.01.2026

  • 6 КиКи

    64 35 Отговор
    🇧🇬 Време е за България БЕЗ Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #34, #35

    20:23 14.01.2026

  • 7 Къде е контрапротеста на Шиши

    54 22 Отговор
    Боко, Зафиров и Трифонов??????

    Коментиран от #42

    20:24 14.01.2026

  • 8 Лена

    44 28 Отговор
    Това е държавата на Голямото Д и подчиненото Б.
    Държава, в която наказват работещите, а възнаграждават бухалките.

    Коментиран от #19

    20:24 14.01.2026

  • 9 бою циганина

    34 22 Отговор
    гейлорд кукорчу иска само те да правят ала-бала, ние пък сме по добри д писалката

    20:24 14.01.2026

  • 10 сонке мари кви копейки бълнуваш ма

    24 14 Отговор

    До коментар #1 от "Соня":

    пп и кирчовците мразят Русия нали казаха да дадете по заплата на бункера ама се ослушахте

    вие русофоборсуците от злоба забравихте че освен коцето и възраждане
    другите партиийки са като вас

    20:24 14.01.2026

  • 11 Успяха

    31 22 Отговор
    Ли да събират осем човека? Лекса Фльорц, една друга безработна, и шестима недоучили на бащина издръжка! Ама пък им се командва, нищо че никога не спечелиха избори! Продължават да си мислят, че нещо им се полага! Относно машините - трябва да реши народа на референдум ! Щом нещо се иска от имбецилите на павета, не трябва да се допуска без референдум, защото е лошо и тъпо априори!

    20:25 14.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Жоро

    32 21 Отговор
    Тая снимка от днеска ли е?Тоя сайт всяка втора статия е пропаганда.И наште овце се хващат винаги.Няма да се оправим никога!

    20:25 14.01.2026

  • 14 Къде

    5 4 Отговор
    трябва да го платят но се задават избори!

    20:25 14.01.2026

  • 15 Шопо

    25 9 Отговор
    Хората не искат да гласуват защото няма алтернатива, може да избираме между лошо и по лошо или да не гласуваме. При 30% избирателна активност няма демокрация, това е диктатура на малцинството.

    Коментиран от #29, #36

    20:25 14.01.2026

  • 16 Пуделчета

    36 19 Отговор
    Къде са ви 100-те хиляди, които уж изкарахте😄

    20:26 14.01.2026

  • 17 Щерев

    34 29 Отговор
    ще гласувам за първи път за Борисов ако беше на власт до сега да беше построил Хемус и тунел под Шипка. Тия лаладжии

    Коментиран от #33

    20:26 14.01.2026

  • 18 Боко Тиквата

    20 17 Отговор
    Дреме ми !

    Коментиран от #84

    20:26 14.01.2026

  • 19 Промяна

    25 14 Отговор

    До коментар #8 от "Лена":

    ЛЪЖКИНЯ СИ НЯМА ТАКОВА НЕЩО ЛЪЖКИНЯ СИ ТОВА Е ДЪРЖАВА ОБСЕБЕНА ОТ САБОТЬОРИ ШАРЛАТАНИ КОИТО 5 ГОДИНИ РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ И СА БЕЗНАКАЗАНИ ВЪН НА ШАРЛАТАНИЯТА БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    20:27 14.01.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    26 13 Отговор
    Помни ли драгия зрител, че Информационни системи, които обслужват изборите са всъщност свързани с ППДБ?! Кокорчо иска да вкара в употреба мадурковките за да се чучне до Буци и Прасчо в коалицията (те знаят, че няма как сами)

    20:27 14.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    21 25 Отговор
    100 000 против еврото.

    Коментиран от #24, #55, #89

    20:27 14.01.2026

  • 22 БРОЯЧКА

    26 16 Отговор

    До коментар #3 от "Поръсен с джоджен":

    СНИМКИТЕ СА С МАНИПУЛАТИВЕН РАКУРС...
    ЗНАЧИ ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА И ТО ВСИКИ
    СЕ ВИЖДАХА НЯКАКВИ ФАЛУСИЛИ
    ОТ ПОДЛЕЗА ПРЕД ПАРТ.ДОМ
    ДО ПВЦ ПОКРИВА ПРЕД ЦУМ...МИЖАВ ИНТЕРЕС....ПАРИ НЕМА И ОРА НЕМА....😀

    20:28 14.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пробити копейки

    6 15 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Първо ще дадем евро на Украйна и после ще върнем лева!

    20:29 14.01.2026

  • 25 Хихи

    26 9 Отговор
    продажниците от ппдб имаха мнозинство в един момент,но вместо да се разправят с буци и шиши,гониха шофьорите и градинарите от едно посолство...

    20:29 14.01.2026

  • 26 хе хе

    28 12 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата и сега има много да реват. Много.

    20:30 14.01.2026

  • 27 Промяна

    25 13 Отговор

    До коментар #23 от "Герп боклуци":

    СВИНЩИНАТА СТЕ ВИЕ ШАРЛАТАНИ КАК НЕ ГО РАЗБРАХТЕ НЯМА АЛА БАЛАТА В АМЕРИКАНСКИ ЗАТВОР Е МАДУРО ТАМ ВИ Е МЯСТОТО АЛАБАЛИСТИ ТЕРОР НАД ДЪРЖАВАТА НАЛАГАТЕ

    20:31 14.01.2026

  • 28 Трай бе лепилар

    32 8 Отговор

    До коментар #23 от "Герп боклуци":

    “Ние сме против машинното гласуване и българските граждани трябва да знаят, че им се дават машини, които никой не знае с какъв софтуер са вътре. По никакъв начин общестеото не може да си гарантира, че изборите не могат да бъдат манипулирани.” - Иво Мирчев пред медиите през 2021 г.

    20:31 14.01.2026

  • 29 Ами

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    като не искат да гласуват, да не мрънкат после...

    20:31 14.01.2026

  • 30 лъже се с флашка

    22 15 Отговор

    До коментар #23 от "Герп боклуци":

    Освен това никой простосмъртен не знае какво има в машината, докато Кики раздава кодовете насам натам. Помним

    Коментиран от #99

    20:32 14.01.2026

  • 31 БНТ била национална тв-ама верно ли?

    17 6 Отговор
    Докога БНТ ще работи за мутрите и мафиотите.
    Май За да не могат българските граждани да чуят от Цицелков, че обвиненията за фалшифициране на изборите от Мадуро са доказани от машините.

    20:32 14.01.2026

  • 32 АЙДЕ СЕГА ...

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Соня":

    СРЕД БИВШИТЕ ТИ ИМА И ОТ ДВАТА ВИДА!

    20:32 14.01.2026

  • 33 Хихи

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Щерев":

    искаш да кажеш, че щеше да прибере и тези пари ?!

    20:32 14.01.2026

  • 34 Промяна

    16 12 Отговор

    До коментар #6 от "КиКи":

    ХАХАХАХАХА ВРЕМЕ Е БЕЗ ШАРЛАТАНИЯ НАЙ СЕТНЕ ОГРОМЕН БРОЙ ХОРА ДА ИЗЛЯЗАТ ДА ГЛАСУВАТ И ДА ИЗМЕТАТ МАДУРОВЦИТЕ ШАРЛАТАНИ ВЪН

    Коментиран от #38

    20:33 14.01.2026

  • 35 Промяна

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "КиКи":

    ШАР
    АТАНИ ПЛЮС КОСТАДИНОВИ ХАХАХАХАФА ВЪН

    20:34 14.01.2026

  • 36 НАПРОТИВ! ИСКАТ!

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    ЩЕ ГЛАСУВАТ СРЕЩУ ТЕБ И СРЕЩУ КОРПУЛЕНТНИЯ!

    20:34 14.01.2026

  • 37 Службите трябва да влязат в СУ

    7 12 Отговор
    И няколко други университета и да арестуват подстрекателите които са се окупали там !

    20:34 14.01.2026

  • 38 ЧЕСТИТ БАНГО ВАСИЛ!

    10 4 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    ТЕБ ЩЕ ИЗМЕТАТ, А ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ОЗОВЕШ ПРИ МАДУРО!

    Коментиран от #49

    20:35 14.01.2026

  • 39 Виж какво

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "Герп боклуци":

    Как да ти обясни човекът,като ти сигурно не си чувал за софтуер.

    20:35 14.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гласят да окрадат пак гласа ни мутрите

    15 10 Отговор
    Затова Делян и Бойко не щат машините.Щото а са пипнали - фаршифицирали, ще може да се докаже и заминават при Ставри.

    20:36 14.01.2026

  • 42 Айше

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Къде е контрапротеста на Шиши":

    Неска Банго Васил после дебел дава нас 50 евра и плаим тачка

    20:36 14.01.2026

  • 43 Направо

    7 7 Отговор
    Девалвация,образно казано ,на протестите.

    20:37 14.01.2026

  • 44 И кой казва че

    11 10 Отговор
    машинното гласуване е сигурният начин да няма изборни манипулации. Няма ли кой да обясни в Белгия преди два месеца какво се случи точно със същите машини? ....В очределени секции над 30% фалшифициран вот се доказа

    20:38 14.01.2026

  • 45 Ддд

    12 9 Отговор
    Много слаб протест!

    20:38 14.01.2026

  • 46 оня с питон.я

    6 2 Отговор
    Ако Възраждане се заиграят с фашистите спирам да гласувам за тях.

    20:38 14.01.2026

  • 47 Промяна

    11 9 Отговор
    И ОТ НОВА ТВ ПУСКАТ ФАЛШИВИ СНИМКИ ЛЪЖАТ МАМЯТ ЗАРАДИ ШАРЛАТАНИТЕ

    20:40 14.01.2026

  • 48 Сега пък машини

    7 1 Отговор
    А данък девидент още ли не искат?

    20:40 14.01.2026

  • 49 Промяна

    11 9 Отговор

    До коментар #38 от "ЧЕСТИТ БАНГО ВАСИЛ!":

    ТИ ИСКАШ МАДУРОВКИ ЗАЕДНО С ШАРЛАТАНИТЕ ТАМ СТЕ В АМЕРИКАНСКИ ЗАТВОР МНОГО ХОРА ДА ГЛАСУВАТ ЗА ДА ИМА НАЙ СЕТНЕСТАБИЛНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТБЛЪСКВАТЕ БЪЛГАРИТЕ С ВАШИТЕ ИЗМАМИ И ГЕРБ ЩЕ ИМА 90 ДЕПУТАТА ТОГАВА ДА ТЕ ВИДЯ ХАХАХАХАХА

    20:42 14.01.2026

  • 50 Не е Протест

    10 9 Отговор
    А са роми коледари ! Банго василци

    Коментиран от #51

    20:42 14.01.2026

  • 51 оня с питон.я

    15 10 Отговор

    До коментар #50 от "Не е Протест":

    Без платения цигански вот ппдб са под чертата. Затова Василката спря почистването на София. Да има пари за купуване на гласове.

    20:44 14.01.2026

  • 52 Ото фон Бломберг

    1 3 Отговор
    Слана работа ..гейджен Зи мухълитр не стават за нищо

    20:44 14.01.2026

  • 53 Промяна

    3 5 Отговор
    БАЛСАМ МУМААТААНАБ ОКОТИКВ АТАААА ХАХАХАХААА

    Коментиран от #61

    20:45 14.01.2026

  • 54 Гласуваш

    5 1 Отговор
    И машината ти пуска 50 евро. Може и ваучер но за 60 евро

    20:46 14.01.2026

  • 55 09876

    13 7 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Как е, бачкотещи бачкери неуки бедни русофили, тази сутрин в протеста в защита на Лева бяхте 7 души. Защо? Нали се клехте за 37474785, че сте 2 милиона? Хахсхахахахахаха, неуки бедни роби русофили наведени.

    20:47 14.01.2026

  • 56 Тея зетърчета

    7 5 Отговор
    По добре да слагат ръкавиците и боклука да чистят. Стига са вряцали

    20:47 14.01.2026

  • 57 БРОЯЧКА

    4 5 Отговор
    НАЙ ДОБРИ МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ СА...
    ВЕЛОСИПЕД..МОТОПЕД..И КЪМ ПРИРОДАТА.....
    ДА УПРАВЛЯВАТ...ZПЕНЬЮАРИТЕ КАТО ИСКАТ

    20:50 14.01.2026

  • 58 И какви са тея

    6 4 Отговор
    схеми за купуване на гласове ? Те въобще какво общо имат с машините ? То който е купен няма значение как ще гласува, с хартия или машина .... С машина обаче може кардинално резултата да се промени ако следа не остава някъде

    20:52 14.01.2026

  • 59 Ддд

    9 8 Отговор
    2 хиляди ще казват на цял народ, как да гласува ли? Контрабандисти и крадци , тръгнали да ни дават акъл

    20:54 14.01.2026

  • 60 Електорална 1

    3 2 Отговор
    Така и не увират някои глави, че машини и/или бюлетини са само средство и технология. Важни са човечетата, които ги ползват за гласуване. Тези човечета нищо не струват и лесно се купуват. Далеч преди изборите! И докато гласът си не дадат поне 4 млн. гласоподаватели, резултатите ще бъдат същите като досега с разминавания в границите на статистическата грешка.

    20:54 14.01.2026

  • 61 Промяна

    6 6 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    Е ШАРЛАТОНИЯТА НЯМА ОРА НЯМА ОРА ХАХАХА

    20:54 14.01.2026

  • 62 Теслатъ

    5 4 Отговор
    Абе що ми се струва, че дори и при 100% машинно гласуване, машинациите и резултите ще са като на предишните избори...

    20:55 14.01.2026

  • 63 ХиХи

    4 10 Отговор
    5 човека имаше лЕ? Или милицията повече?

    20:56 14.01.2026

  • 64 Аз пък искам банкомати

    4 3 Отговор
    Стига с тея машини за гласуване. 10 000 банкомата да се купят само за София

    20:56 14.01.2026

  • 65 Много просто

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Герп боклуци":

    Без да барат софтуера, просто начукват гласувание за хора, които реално не са дошли фа гласуват. Това първо. Второ - бързо гласуване. Един застава на машината и бързо гласува, хората минават само и се подписват. Така от 300 гласа средно на секция, могат да вдигнат до 1000, неверно. 3-ти проблем, софтуера наглася резултатите според алгориръм. Ако не се броят бележките, няма как да се разбере. Големият плюс на машините за някои партии е това, че има хора, които автоматично няма да отидат да гласуват за техни противници, поради неграмотност или страх от машините.

    20:57 14.01.2026

  • 66 Студентска бригада

    5 2 Отговор
    За чистене на боклука да се организира. Който откаже да се изключва от ВУЗа. На всеки двама по казан и да го влачат до завода за боклук

    20:59 14.01.2026

  • 67 логика

    12 10 Отговор
    Баце вероятно е вдигнал кръвно. На тези години това не е желателно. Асен Василев много му диша във врата. Отгоре на всичко е по-образован и по-умен от него. Баце не се предава, но отстрани много си личи, че е сдал багажа.

    Коментиран от #72, #87

    21:02 14.01.2026

  • 68 Мдаа

    10 2 Отговор
    С тези скенери по никое време, мафията пак иска да управлява с измама.

    21:02 14.01.2026

  • 69 Няма проблем

    3 3 Отговор
    Една набирателна сметка за Бою и тея с фенерчетата по 20-50 лева превеждат. Така правят лобистите у САЩ

    21:02 14.01.2026

  • 70 Даката

    9 5 Отговор
    Това го искат тези, които дойдоха на власт с помощта на хакерите и "ала-бала с машините за гласуване".
    Запитайте се само това:
    Защо в Германия не е позволено машинното манипулиране на избори, дали пък немците не са по-глупави от нас????
    Защо в Австрия, Швейцария, Франция, Италия, Испания, изобщо в белия свят няма машинно гласуване? Защо машинното гласуване е само там, където има тоталитаризъм и потисничество?

    21:04 14.01.2026

  • 71 коментар

    7 4 Отговор
    Има около 11000 машини, поръчани през годините за изборите. Тях ги пази полицията, държавата плаща за склад, а в същото време има официално внесени още няколкостотин машини с мъглявото обяснение - за резервни части. За нелегалните машини от години няма публична информация къде са физически.
    Също така на всеки един изборен тур се повреждат определено количество машини. Липсва публична информация да има бракувани машини, дали са унищожени физически.
    Въобще само няколко шефчета в ЦИРК и вносителят знаят, но си траят.

    Въпрос: Ако поддръжката предполага разпломбиране, разглобяване на машината и подмяна на компоненти кой точно сертифицира след ремонта точно такава машина?
    Отговор: никой.
    За избори се серифицират точно 10 (случайно избрани, поне така се твърди) от 11000 машини.

    Това е все едно КАТ да сертифицират 10 уреда за тестване на шофьорите за алкохол, да обурудват 11000 катаджии с подобно изглеждащи устройства, за което самите КАТ (конфликт на интереси) твърдят, че измерват вярно.

    Коментиран от #112

    21:05 14.01.2026

  • 72 Боко

    6 7 Отговор

    До коментар #67 от "логика":

    След изборите да не се гледаме пак с наведени глави 😃 щото това ви е електората. И даже половината от тия са дошли да викат против еврото. Така че надай се жене пияне члене 😄

    Коментиран от #86

    21:08 14.01.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ами

    5 6 Отговор
    Към този момент, единствения вариант за реален вот е,
    100% машинно гласуване, постоянно видеонаблюдение от началото
    на изборния ден до преброяването на вота и приключването на протоколите.
    Всичко различно от това е, ала-бала и шменти капели.

    Коментиран от #91

    21:12 14.01.2026

  • 75 Илиев

    6 10 Отговор
    Само с мадуровките може да нагласите нещо. Ала бала с президента....
    ПП са мошеници!!!

    Коментиран от #90

    21:13 14.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 големдебил

    5 6 Отговор
    уффффф,писна ми от тия шарлатани,не мислят ли че има много възрастни хора които не умеят да боравят с машини???Аз не съм възрастен,но предпочитам и гласувам с хартиени бюлетини.

    21:17 14.01.2026

  • 81 Голям смех

    6 7 Отговор
    Това ли е ПП ДБ електората? Сещам се, за Асен Василев на предходните избори, който гласува 3 пъти с машина... еди след друг и му позволиха да го направи... ама тя машината била запецнала нещо си и му принтирала нещо друго... има го на видео... аз не съм видял някой с хартиена бюлетина да гласува 3 тъти щото първите два пъти, било пробно... е как бе джанъм да вярвам на машинното гласуване... вие не сте добре? Потърсете информация в интернет, за машинното манипулиране на избори.

    21:19 14.01.2026

  • 82 Колко са

    4 3 Отговор
    300 000, че миналия път от 15к станаха 150к

    21:19 14.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Тити

    3 4 Отговор
    Явно Боко и Шиши искат машини за избори от Иран или от Рашистите

    21:21 14.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Мъдрец

    6 5 Отговор

    До коментар #67 от "логика":

    Логиката е във връзката между ПП и Възраждане.Целта е България да излезе от НАТО и ЕС и да легне отново под руския неандерталски ботуш. Жалко ,че има толкова заблудени българи,подаващи се на пропаганда и манипулация. Отворете си очите и не позволявайте да бъдете излъгани от тези,които са получили много пари,за да потопят България в блатото . Ще гласуваме както си искаме,може с бюлетина,може с машина. Не искаме да ни лишават от правото на избор.

    21:23 14.01.2026

  • 88 и те така

    6 3 Отговор
    Направо им дайте служебна победа за да се кротнат пе-али-е

    21:24 14.01.2026

  • 89 смехоран

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    А останалите 3 милиона ЗА еврото?

    21:24 14.01.2026

  • 90 Любител шофьор

    4 6 Отговор

    До коментар #75 от "Илиев":

    Кой купи мадуровките, а? Не беше ли ала-бала Бойко? Или да се намираме на приказки, защото бързо забравяме простотиите на ГЕРБ НН

    21:25 14.01.2026

  • 91 Даката

    5 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ами":

    Забрави да допълниш най-важната част, която ПП ДБ повтарят непрекъснато че "в никакъв случай да не бива да се броят контролно отрязъците от машинния вот, а така на юнашко доверие, каквото изпише машината"... нали така???
    Няма никаква прозрачност, всичко е в ръцете на тези които обслужват машините, т.е. хората на ПП ДБ...

    Коментиран от #98

    21:26 14.01.2026

  • 92 Тракиец 🇺🇦

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Каспар":

    Тези които не искат машинно гласуване не са хора а ци.га.ни !

    21:26 14.01.2026

  • 93 чичо Пей

    3 2 Отговор
    Машинки в игралните зали . Боташ и Копринките си искат кешяа .Да ама не става вече

    21:27 14.01.2026

  • 94 Верно ли

    7 4 Отговор
    Пак ли са изкарали иди@тите на концерт? И за какво протестират? Като въведат машинното гласуване, какво ще се промени и каква полза ще имат тези, които протестират? Това, да излезеш с ПеПеДеБилите да протестираш за "машинно" гласуване си е чиста проба дебилизъм в най-висша форма, същото като да пазаруваш огромни количества тоалетна хартия при здравна криза, което вече го гледахме. Проблемът, който всички трябва да осъзнаем, че политиката вече не работи в полза на обществото, независимо от формата на гласуване. Тези хора са там да обслужват чужди интереси и да правят каквото им се нареди, срещу съответната комисионна. Докато има такива, дето ги изкарват като @вце по площадите с готови лозунги и не мислещи с главите си, няма оправия!

    21:29 14.01.2026

  • 95 Госあ

    3 1 Отговор
    Аз съм за 100% машинно гласуване и преди това бърз IQ тест. Въпросът е, че машините не спират купения, корпоративен и етнически вот. Също така не вдигат избирателната активност. Хората имат недоверие най вече в политическите субекти. Всички, до един ! И с право.

    Коментиран от #100

    21:30 14.01.2026

  • 96 Хартиен вот=400 000 невалидни бюлетини

    3 3 Отговор
    И 1 милион "мъртвит души" така печелят тиквите

    21:31 14.01.2026

  • 97 Снимки от протеста на БТА

    2 3 Отговор
    Българска телеграфна агенция

    Коментиран от #103

    21:34 14.01.2026

  • 98 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Даката":

    Вероятно сте пропуснали "до преброяването на вота".
    Ако въобще сте прочели какво точно съм написал.

    21:34 14.01.2026

  • 99 Герп боклуци

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "лъже се с флашка":

    Давай показвай как става, така само на ланкане от съдедка на съседка не става. Трябват доказателства. Защо прокуратурата не се е самисезирала? Това е престъпление, а полицията дреме... Значи престъпление няма...

    21:35 14.01.2026

  • 100 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Госあ":

    И как мадуровките спират купени вот как като шарлатаните прехвърлят гласове к м себе си ли със своите хакерчета ли хахахахНЯМА МАДУРОВКИ НЯМААААААА

    21:36 14.01.2026

  • 101 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Бойко ще ги сцепи и на тези избори.

    21:36 14.01.2026

  • 102 Фен

    3 0 Отговор
    Въх, то тик-токитата много спихнали...

    21:37 14.01.2026

  • 103 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "Снимки от протеста на БТА":

    ТОВА СА ФАЛШИВИ СНИМКИ НЯМА МАДУРОВКИ КОЛКОТО И ДА ЛЪЖЕТЕ ШЕПА ШАРЛАТАНИ НЯМА ТЕРОР ДА УПРАЖНЯВАТЕ НАД БЪЛГАРИЯ ВЪН МАДУРОВЦИ

    Коментиран от #107, #110, #111

    21:38 14.01.2026

  • 104 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 105 Даката

    3 0 Отговор
    За да има прозрачност и честни избори всеки избирател трябва да застане с името си и да гласува явно, каква е тази гадост "таен вот", защо бе джанъм, нали трябва да си отговорен и да отстояваш това в което вярваш, явно да го отстояваш???
    Аз заставам с името си и искам да гласувам явно, след това искам да проверя в уебсайта на Народното Събрание, дали гласа ми е отчетен правилно, за партията за която съм гласувал. Това е начина, за честни и ПРОЗРАЧНИ ИЗБОРИ... всичко останало е ала-бала с машините за гласуване.

    21:39 14.01.2026

  • 106 Тея не искат ли

    2 0 Отговор
    Държавно регулирани цени с таван 4,60 лева за вискито? А?

    21:40 14.01.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 пропаганда

    3 0 Отговор
    И колко са феновете на мадуровките? Само във Венецуела и в България ли се гласува с такива?

    21:41 14.01.2026

  • 109 Сега вече не били срещу данък девидент

    2 0 Отговор
    Сега искали девидент.

    21:42 14.01.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 В.В.П

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "Промяна":

    БTА ли обвиняваш в лъжа? Държавната Българска телеграфна агенция ли? Умишлено ли се oпитваш съвсем да cринeш партия Герб?

    Коментиран от #114, #115

    21:43 14.01.2026

  • 112 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "коментар":

    Всичко се държи от частна фирма на шарлатаните всичко

    21:45 14.01.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #111 от "В.В.П":

    ЛЪЖА ОГРОМНА Е ДА ЛЪЖА ОГРОМНА Е НЯМАХОРА ИМА РЕХАВИ МАЛОУМНИЦИ КОИТО ТЕРОРИЗИРАТ ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ АЗ СЪЩО СЪМ ТУК И ИМАМ МНЕНИЕ НЕ СИ САМО ТИ И НЯКОЛКОТО ШАРЛАТАНИИ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ

    Коментиран от #117

    21:47 14.01.2026

  • 115 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "В.В.П":

    А КОЛКОТО ДО ГЕРБ НЕ ГИ МИСЛИ АМАН ОТ ТЕРОРИСТИ ПОСТОЯННИ ЗАБЛУДЕНИ

    21:49 14.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 В.В.П

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Промяна":

    Държавната телеграфна агенция лъже но един неграмотен полуидиот казва истината ли ? Ха Ха Ха

    21:52 14.01.2026

  • 118 Плагиати

    3 0 Отговор
    Тези от Възраждане къде се бутат между протестите на демократите?! Да си ходят при Митрофанова за инструкции. За тях никой нормален няма да гласува. Всички градивни инициативи идват от ППДБ, те тласкат народа към борба срещу мафията и към европейски реформи.

    21:54 14.01.2026

  • 119 Дарик Радио

    1 3 Отговор
    Исканията на протестиращите са изпълнени преди месец. Народа помете мафиотското управление. Но отново много хора след изхвърлянето на правителството

    Коментиран от #122, #124

    21:54 14.01.2026

  • 120 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Хи хи хи.....Палавите Пдрасти скачат по жълтите павета за банани.Киро простия си каза,че повече от 8 % няма как да вземат дори и с измама.

    21:55 14.01.2026

  • 121 Овчар

    0 1 Отговор
    Ако от гласуването зависи нещо, нямаше да има избори!
    Аз съм Овчар и агънцата са ми в кошарата.

    21:59 14.01.2026

  • 122 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Дарик Радио":

    АМА МОЛЯ ВИ СПРЕТЕ ДА ЗАБЛУЖДАВАТЕ ТО БИВА ШАР.АТАНИЯ НО СЕГА НАДМИНАХТЕ ВСИЧКО МА ФИЯ СТЕ ВИЕ ТЕРОРИСТИТЕ ПО ПЛОЩАДА 119 МАФИЯТА ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО ДРУГИ БЪЛГАРИ МАФИЯТА

    21:59 14.01.2026

  • 123 Електра

    1 0 Отговор
    Шарлатаните на другаря Боташ са ясни, но не мога да разбера овцете дето мръзнат на площада от студ. На Доносника Терзиев администрацията е ясна, тя няма избор. Но ако махнеш нея и депутатите им, то май и овце няма...

    21:59 14.01.2026

  • 124 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Дарик Радио":

    ДА НЕ 200 ХИЛЯДИ ЛИ ХАХАХАХА МИЖАВ ИНТЕРЕС МИЖАВ ЖАЛКИ ИЗМАМНИЦИ СПРЕТЕ ДА НАЛАГАТЕ ТЕРОР НАД ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ

    22:00 14.01.2026

