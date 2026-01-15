Новини
Белгия предупреди за нарастващи заплахи от Русия

15 Януари, 2026

От руска намеса до джихадистки и екстремистки мрежи, както и ескалиращо насилие, свързано с наркотици

Белгия предупреди за нарастващи заплахи от Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия се сблъсква с нарастващ спектър от заплахи за националната сигурност, включително руска намеса, тероризъм, онлайн екстремистки мрежи и увеличаващо се насилие, свързано с наркотрафика, сочи последният годишен доклад на Службата за държавна сигурност, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Според доклада Русия остава най-непосредствената външна заплаха. От началото на войната в Украйна белгийските власти са регистрирали случаи на шпионаж, дезинформация, кибератаки и опити за политическо влияние. През последните години десетки руски разузнавачи, представящи се за дипломати, са били отказани да влязат в страната.

Службата отбелязва и подозрителни полети на дронове в близост до стратегически обекти. Въпреки че голяма част от сигналите са се оказали фалшиви, някои прелитания са потвърдени и се разследват, като засега няма категорични доказателства за руско участие. Докладът предупреждава, че рискът не бива да се подценява. Освен това се наблюдава нарастващо използване на „агенти“, които получават еднократни плащания за извършване на ниско ниво саботажи.

Джихадисткият тероризъм продължава да представлява заплаха, макар големите мрежи да не са толкова активни. Индивидуални нападатели и малки клетки остават опасни, като около една трета от случаите включват непълнолетни – някои едва на 12 години. Част от заподозрените са повлияни от конфликти в чужбина и от пропаганда, свързана с „Ислямска държава“ или „Ал Каида“.

Левият и десният екстремизъм също проявяват активност, често под формата на протести, прерастващи в насилие или заплахи. Особено тревожни са онлайн екстремистките субкултури, които насочват вниманието си към млади и уязвими хора чрез изнудване и насилие. За първи път службата отчита, че този вид екстремизъм има структурно присъствие в страната.

Докладът предупреждава също, че организираната наркопрестъпност придобива подкопаващ държавата характер. Насилието, свързано с наркотрафика, се засилва чрез стрелби, взривове и заплахи към полицията, служителите на затворите и магистратите. Разузнавателните служби заявяват, че засилват координацията си с полицията и съдебната система, за да противодействат ефективно на тези заплахи.


Белгия
  • 1 Княз Вандал Новгородски

    15 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:57 15.01.2026

  • 2 Княз Вандал Новгородски

    11 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #10

    11:57 15.01.2026

  • 3 Княз Вандал Новгородски

    16 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #6

    11:57 15.01.2026

  • 4 Българин

    3 26 Отговор
    Русия трябва да бъде преоснована

    11:57 15.01.2026

  • 5 любопитен

    26 2 Отговор
    Нещо за Гренландия казаха ли белгийците?

    Коментиран от #23

    11:59 15.01.2026

  • 7 БАЦЕ ЕООД

    25 2 Отговор
    ахахахаха .... В Белгия няма особено мн руснаци ... виж мароканци

    12:02 15.01.2026

  • 8 Гръм и мълнии

    20 3 Отговор
    Русия виновна за това, Русия заплашва онова, Русия еди какво си,Русия не знам що си...ами нападайте я, щом е заплаха.Заедно сте ЕС/НАТО.Нападайте и да се свършва.Стига пропаганда вече,едно и също всеки ден.Атакувайте.

    12:02 15.01.2026

  • 9 Дориана

    18 3 Отговор
    Ами, сами си го причиниха, сега се оплакват. Така ще е, ще свикнат да живеят в напрежение и страх като не водиха мирна политика , даваха оръжия и пари на Украйна за да подклаждат войната.

    12:03 15.01.2026

  • 10 Пръдляк

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "Княз Вандал Новгородски":

    Дай информация за окобзончените ватенки,след като имаш големи мераци да се включиш в погребалния бизнес

    12:03 15.01.2026

  • 11 Асамблея "Знаме на мира "

    19 1 Отговор
    И тези искат руско знаме над Брюксел

    12:04 15.01.2026

  • 12 Хасковски каунь

    14 1 Отговор
    Преиграват.
    Внушения и пак внушения.

    12:05 15.01.2026

  • 13 Соваж бейби

    15 1 Отговор
    Белгия вече са бита карта,пълно е с араби !Европейците ако са малко умни да подновят дружбата с Русия и заедно с самолети ,кораби...да измете всички гости на Меркел в Америка като голямата екскурзия в България .

    12:06 15.01.2026

  • 14 Ъъъъ

    15 1 Отговор
    Защо Белгия не изпрати армията си срещу "най голямата заплаха"? Елгебетейките само знаят да циврят и да си пъхат украински знамена отзаДи!💅💄

    Коментиран от #16

    12:06 15.01.2026

  • 15 Руски колхозник

    21 0 Отговор
    Няма нужда Русия да ви атакува.Сами си го навряхте с бежанците.Те ще ви съсипят.

    12:07 15.01.2026

  • 16 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    17 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъ":

    Макрон нали набира войници? Ще им изпрати Френският Гей Легион

    Коментиран от #20

    12:09 15.01.2026

  • 17 каунь

    12 0 Отговор
    напълниха са с кюмюр, латиноси и чалми и русия им виновна. Дюнер цвърчи насякъде с аромат на свинско

    12:11 15.01.2026

  • 18 Точен

    11 0 Отговор
    Тази изкуствена държава Белгия да се притеснява повече от превръщането й в Афро-Азия... Не само в Брюксел е така.

    12:17 15.01.2026

  • 19 бай Иван

    5 0 Отговор
    Най-голямата заплаха сигурно е че им купуват и ядат шоколадите

    12:18 15.01.2026

  • 20 Соваж бейби

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ":

    Какво общо има Франция че да им праща защита в Белгия или Русия ?Положението е много зле там ,не знам защо си измиват ръцете с Русия за всичко белгииците сами си вкараха автогол.Дано розбираш френски или дай на някой ти преведе ,бивш министър много го уважавам чичката каза в ефир Се фини....Белгия загуби битката
    Philippe de Villiers : "Bientôt le califat islamique belge ?"

    12:19 15.01.2026

  • 21 Гай Турий

    5 0 Отговор
    На белгийците отново Путин им е виновен и опасен, докато Тръмп ги заплашва реално всеки час??! Тия ненормалници, брюкселски зелки и урдзурляци наистина си търсят боя, от който и да им дойде.

    12:26 15.01.2026

  • 22 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    На страха очите са големи. Виждат и невижданото.

    12:27 15.01.2026

  • 23 Казаха, че е много

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "любопитен":

    студено за гей паради.

    12:30 15.01.2026

  • 24 Сандо

    3 0 Отговор
    Явно белгийците не поглеждат през прозоците си какво става по техните улици и площади.Или казано с други думи - ето докъде води гледането на телевизия.

    12:36 15.01.2026

  • 25 8888

    0 0 Отговор
    За Гренландия ли? или това е с цел да се измести фокуса от нея?

    12:43 15.01.2026

  • 26 Миньоро

    0 0 Отговор
    От написаното в статията се разбира, че в Белгия има големи джихадистки мрежи, но не били много активни. Има леви и десни екстремистки формации, но и те не са много активни. Има организирана наркопрестъпност, която придобива подкопаващ държавата характер. Въпреки това Русия е най-голямата заплаха за Белгия. На това му се вика " кой ми напълни памперса" ?

    12:49 15.01.2026

  • 27 Динго

    1 0 Отговор
    Параноя трудно се лекува!!!

    12:50 15.01.2026

