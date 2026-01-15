Белгия предупреди за нарастващи заплахи от Русия

Белгия се сблъсква с нарастващ спектър от заплахи за националната сигурност, включително руска намеса, тероризъм, онлайн екстремистки мрежи и увеличаващо се насилие, свързано с наркотрафика, сочи последният годишен доклад на Службата за държавна сигурност, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.
Според доклада Русия остава най-непосредствената външна заплаха. От началото на войната в Украйна белгийските власти са регистрирали случаи на шпионаж, дезинформация, кибератаки и опити за политическо влияние. През последните години десетки руски разузнавачи, представящи се за дипломати, са били отказани да влязат в страната.
Службата отбелязва и подозрителни полети на дронове в близост до стратегически обекти. Въпреки че голяма част от сигналите са се оказали фалшиви, някои прелитания са потвърдени и се разследват, като засега няма категорични доказателства за руско участие. Докладът предупреждава, че рискът не бива да се подценява. Освен това се наблюдава нарастващо използване на „агенти“, които получават еднократни плащания за извършване на ниско ниво саботажи.
Джихадисткият тероризъм продължава да представлява заплаха, макар големите мрежи да не са толкова активни. Индивидуални нападатели и малки клетки остават опасни, като около една трета от случаите включват непълнолетни – някои едва на 12 години. Част от заподозрените са повлияни от конфликти в чужбина и от пропаганда, свързана с „Ислямска държава“ или „Ал Каида“.
Левият и десният екстремизъм също проявяват активност, често под формата на протести, прерастващи в насилие или заплахи. Особено тревожни са онлайн екстремистките субкултури, които насочват вниманието си към млади и уязвими хора чрез изнудване и насилие. За първи път службата отчита, че този вид екстремизъм има структурно присъствие в страната.
Докладът предупреждава също, че организираната наркопрестъпност придобива подкопаващ държавата характер. Насилието, свързано с наркотрафика, се засилва чрез стрелби, взривове и заплахи към полицията, служителите на затворите и магистратите. Разузнавателните служби заявяват, че засилват координацията си с полицията и съдебната система, за да противодействат ефективно на тези заплахи.
