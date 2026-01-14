Новини
Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

14 Януари, 2026 16:31

ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами, значи всичко им е наред, казва Трифонов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Аз не мога да разбера "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) защо непрекъснато искат да протестират, написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов в профила си във фейсбук.

По принцип е хубаво човек да протестира, защото това показва, че е свободен, но трябва да има смисъл - в случая основателна причина, отбелязва Трифонов.

Ако гледам от позицията на ПП-ДБ, няма правителство, т.е. правителството падна, ще има избори след два месеца. ПП-ДБ твърдят, че ще имат 121 депутата в следващия парламент - ами, значи всичко им е наред, казва Трифонов и допълва, че при такова мнозинство в следващия парламент те ще могат да направят каквото си искат и да приемат каквито си искат закони.


  • 1 Последния Софиянец

    72 4 Отговор
    ИТН остави охраната на Шиши и Бойко.В 18 ч протест в цяла България.

    16:32 14.01.2026

  • 2 жалки итнЪта

    56 3 Отговор
    смотан си

    16:32 14.01.2026

  • 3 Българин

    48 3 Отговор
    За Слави Зулуса-или добро или нищо.....

    Коментиран от #11

    16:33 14.01.2026

  • 4 Прочети и повтори

    58 2 Отговор
    падение пълно сте Слави

    16:33 14.01.2026

  • 5 Щото си комуноид

    45 4 Отговор
    Протестите са за свободните хора.

    16:34 14.01.2026

  • 6 Делю Хайдутин

    47 3 Отговор
    Сложете го Слави с 300 евро на месец и ще видим дали ще протестира?

    16:34 14.01.2026

  • 7 Щото

    17 25 Отговор
    Така са им наредили! Никога не могат да спечелят избори, но трябва да се мотаят из другите майцепродавци, за да предават държавата и народа на който командва!

    16:34 14.01.2026

  • 8 Хасковски каунь

    26 2 Отговор
    Щот нямат тиливизия.

    16:34 14.01.2026

  • 9 Гаааааадост

    26 1 Отговор
    Смешни малки злобни човечета

    16:34 14.01.2026

  • 10 Циркаджия

    42 4 Отговор
    ЙТН авантаджии и слуги на ГЕРБ. Славуца използва и президентът.

    16:34 14.01.2026

  • 11 Учиндолския боклук

    42 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    одъртя като цървул

    Коментиран от #67

    16:37 14.01.2026

  • 12 абе я марш

    25 4 Отговор
    тошковци, славунци и тем подобни изчадия, да идва Тръмп или Путин няма значение кой от двамата...по-добре ще сме

    16:37 14.01.2026

  • 13 ПРОТЕСТ СРЕЩУ ИТН

    35 3 Отговор
    Протеста трябва да е срещу безочливите продажници от ИТН!ДА ВЪРНАТ ВСИЧКИ ЗАПЛАТИ, ТЕ НИЩО НЕ СВЪРШИХА В НС. САМО ЛАПАЧКА И СМУЧКА НА ШИШИ И БОКО.

    Коментиран от #44

    16:37 14.01.2026

  • 14 Куция Предател

    32 1 Отговор
    Еййй, взимай си бастуна и се махай. Ти който излъга едно цяло поколение. Господ ще те накаже с пълна сила. Не да куцаш, а да се влачиш. Толкова жалка и лъжлива физиономия няма по тази земя. Отивай си при Зулусите и никога не се връщай.

    16:38 14.01.2026

  • 15 Ура,,Ура

    34 2 Отговор
    Протестират против опитите ви да въведете хартия със сканиране. То е същото както само с хартия. Измами надписване и купуване. Не по врат, а по шия. Не ги мислете младите хора за глупаци. И се разкарвайте от парламента жалки чалгари.

    Коментиран от #52

    16:38 14.01.2026

  • 16 С това ,

    29 1 Отговор
    което носиш на раменете ти , няма как да го разбереш !

    16:39 14.01.2026

  • 17 Шат на зулуса главата

    28 1 Отговор
    Скрии се и не се показвай никога повече. След днешния ден пазителя на бойко и шиши се казва слави. Честито чичка, вече си по мразен и от тях. На следващите избори ше имате 1%, дани всеки който е гласувал за вас да е на ясно каква свинщина сътворихте в това правителство

    16:39 14.01.2026

  • 18 БЕЗ ДУМИ

    26 1 Отговор
    НА СТАРИ ГОДИНИ СТАНА ЗА КАШМЕР

    16:39 14.01.2026

  • 19 Не можеш да разбереш

    24 1 Отговор
    Защото си тъп по рождение!

    16:40 14.01.2026

  • 20 Румен

    18 1 Отговор
    Строшете му студиото на тоя изменник

    16:40 14.01.2026

  • 21 За такива

    19 1 Отговор
    като този баба ми казваше р.я.д.к.о. Ако го настъпиш и ти пострадваш. Протестираме, защото сте: продажници; некадърници; свързани сте яко с кочината. И ето сега сте били за машинно, но сканиращи устройства. Това е безумие! За въвеждане на предишните, минаха две години!!! Ами при сканирането, като ти заяде хартията, какво правим? Качвайте се на бананите и беж!

    16:41 14.01.2026

  • 22 Кой го пита, че го и публикуват...

    15 2 Отговор
    За Станислав Трифонов - само лека му "интелектуална" пръст. Това е най-големият пример за падение някога съществуващ. Нормалният човек при неговия случай би се свил и изчезнал, но той явно за да оправдае възнаграждението от "работодателя/благодетеля" си, не спира да се излага.
    Специален поздрав от В. Найденов с песента "Тишина"...

    16:42 14.01.2026

  • 23 А аз не мога да разбера

    16 1 Отговор
    Защо,когато държахте енергетиката Славчо/в първата сглобка енергетиката бе управлявана от ИТН/от всички кандидати за работа в едно енергийно предприятие,одобрение и я дадохте на жената на един синдикалист?Няма да споменаваме от кой синдикат....,да не правим реклама на синдиката.

    16:42 14.01.2026

  • 24 Горски

    18 3 Отговор
    А пък аз се чудя колко взеха твоите депутати за да оставят охраната на любимците на народа? Славчо, народът ПРОТЕСТИРА, защото ВСИЧКИ парламентарни и извънпарламентарни партии ОБЕЩАВАХТЕ ДА ИЗЧЕГЪРТАТЕ мутрите, А вие ги изпрахте и им пристанахте. Главния зулус на републиката изпълзя от дупката, а аз аз се чудя защо всяка публикация във фейсбук на тая диванна холограма трябва да се превръща в статия. чудя как след почивка, поискана от дпс и прегласуване тошко, палавата павела и сие си смениха мнението. Да се махате от България. Ти и твоите сутеньори ББ и ДП!

    16:42 14.01.2026

  • 25 Валентин

    16 2 Отговор
    Слави, забрави ли, че през 90-те беше изтривалка на мутрите, а днес си същото – само че на прасето и тиквата? Да изброявам ли колко достойни хора те напуснаха – Ива Митева, Иво Сиромахов, Катя Илиева и още много други. Политически боклук си ти и твоите продажници Тошко и Балабанов. Краят ви е близо.

    16:43 14.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Николай Бареков бивш евродепутат

    16 2 Отговор
    🚨🅱️Финален лупинг: Шутът – най мразен Слави Трифонов обслужи като за последно Пеевски и му остави държавната охрана от НСО‼️

    Пеевски НСО Борисов Охрана СлавиТрифонов Мутри БСП ИТН

    И за най-лековерната и наивна публика маските от лицата на долнопробните политически актьори в позорния умрял парламент паднаха. Коалицията Ново начало, събрала под шапката си БСП, ИТН и ГЕРБ с Пеевски, продължава да работи безотказно цял месец, след като бе изритана позорно с огромни протести.

    За нула време Слави Трифонов и Тошко заедно с целия им разпаднал се бардак от пилонаджийки и мутреси извървяха иначе дългия път от “изчегъртването” на ГЕРБ и модела КОЙ до техни слуги. Дългия винаги е бил шут на мутрите и силните на деня, но с Дебелия показа, че му липсва и политически морал и човешко достойнство. Въздухът над главата на вожда на Зулусите наистина тежи колкото думата му – нищо. Кръгла Нула.

    Коментиран от #30, #41, #70, #72

    16:44 14.01.2026

  • 28 Искат хаос постоянно,

    9 2 Отговор
    Явно ги устройва, пък и нали пробват да яхнат властта, от многократни опити, токуин се получило, особено с машинките на техни хора

    16:45 14.01.2026

  • 29 Фридрих

    6 5 Отговор
    Браво Слави ...само така ...а тези дето те обиждат сега , да се запитат те какви са след като гласуваха за тебе преди

    Коментиран от #34, #37

    16:45 14.01.2026

  • 30 Хареса ми Бареков

    16 2 Отговор

    До коментар #27 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Разпадналият се бардак наречен ИТН от пилонаджийки и мутреси за последно обслужи тиквата и дебелия

    16:46 14.01.2026

  • 31 ООрана държава

    15 2 Отговор
    Леле слафчо на всяка твоя публикация събираш към 250 поста хейт, не те знам как се гледаш в огледалото сутрин, срамота чегъртачо

    16:46 14.01.2026

  • 32 гост

    9 2 Отговор
    Поредния нашенец ПОЛИТИЧЕСКИ ЮДА продал се за 30-те сребърника на тикви и прасета!

    16:47 14.01.2026

  • 33 Мишел

    13 2 Отговор
    Колкото повече падат процентите на "гласоподавателите" на чалгарите, вече са под 2% и колкото повече българи открито показват огромната си омраза, презрение и отвращение от чалгарската сбирщина на сакатия, толкова повече той се натиска да си показва мъртвешката мутра пред хората! Какво, да не би да търси съжаление?! Ами то Хаджи Тошко Африкански каруцарина с мръсния език и клептомана Балабана Джебчията дотам докараха жалката си чалгарска сбищина, дето й викат "Има Такива Негодници", съкратено - ИТН!

    16:47 14.01.2026

  • 34 Еййй Фридрих

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Фридрих":

    А ти за кого гласува???

    16:47 14.01.2026

  • 35 Как

    10 1 Отговор
    защо ? Защото си ренде !

    16:47 14.01.2026

  • 36 Хе!

    11 1 Отговор
    Тва грозно нищо не притежава съвест, която се проявява като чувството наречено срам! Иначе щеше да се скрие, дори нещо повече и въобще да не се показва и изказва! Една резервна спица на мафията! Македонец в Космоса, няма такава даржава, ще трича и изчегъртам Бибитко, медици от Бангладеш ще доставят а българските да изпращат в Сицилия! Малко бе се скрило и сега пак изпълзя и взе да морализаторства и патриотарства! Отиди на протеста и убеди хората в идеите си, направи един концерт, а не да се обаждаш из преизподнята! Нищоправец храбър, уникално плямпало!

    16:49 14.01.2026

  • 37 Така е прав сте

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Фридрих":

    Унищожената вече клика от ИТН (Имаше Такива Нещастници) е тест за интелигентноста на Българския народ който в началото видя в един полу-грамотен и несъстоятелен чалгар своя спасител. Още февруари месец 2021г.по време на 3-тото правителство на Борисов,Васил Божков който тогава беше в Дубай се обърна към "чалга-месията " славуца - "слави нали си спомняш какво говорихме в моя офис малко преди да замина? Че аз знам за твоите тежки зависимости и че тази "партия" не е твоя". След него бившия зам.председател на ИТН и бивш министър на спорта Радостин Василев заяви " Преди казах че мафията е пробила в ИТН но съм сгрешил. ИТН е проект на самата мафия". След него бившия председател на парламента и министър на културата Вежди Рашидов заяви " ИТН е наш проект и на ДПС. Лично аз съм водил трифонов на събиранията на Мултигруп". Бившия главен прокурор Иван Гешев в студиото на Ивелин Николов заяви " ИТН е проект на ГЕРБ и ДПС". Водещия Николов го попита "Имате ли доказателства", Гешев "Имам разбира се. Един бизнесмен (Орлин Алексиев) финансира създаването на ИТН (бивш ковчежник на ГЕРБ в СОС) и после взе на концесия столична община" , водещия го попита " за тези факти кой ви е информирал" и Гешев " да кажем че е документирано" ,вече привършват символите да изброя всички. Да информират народа председател на НС, бивш гл.прокурор,заместник предс.на мафията ИТН и въпреки всичко в тази гнycнa oтпадъчна клика да видите спасител е трагично. За радост са убити и скоро ще връщат в

    16:49 14.01.2026

  • 38 Щото днес подкрепихте за Свинята

    12 1 Отговор
    за пореден път, скапан отпадъчен учиндолски продукт...

    16:49 14.01.2026

  • 39 Б.си бokлyka !

    10 1 Отговор
    Диван Диван пак не разбрал.
    А почуства ли днес дебелян дебелян как изкомандва цялата ви продажна парламентарна група да гласува з запазване на охраната на дебелян дебелян и пудела му буда тиквоний ?

    16:51 14.01.2026

  • 40 Двойка

    7 0 Отговор
    Луна президент
    Славчо деригент на цигански оркестър.

    16:51 14.01.2026

  • 41 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    ДО ФАКТИ БГ КОЛКО ВИ ПЛАТИ ТОЗИ СЛУГА НА ОЛИГАРСИТЕ ДА СИ РАЗП.РОСТРАНЯВА КЛЕВЕТИТЕ ТУК ПОСТОЯННО ФАКТИ БГ ТОВА Е ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО А НЕ НЯКАКВИ КЛЕВЕТНИЦИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ДА СЕ ВИХРЯТ ТУК ЗАКОНИ ИМА ЛИ ТУК ИЗОБЩО

    Коментиран от #47

    16:52 14.01.2026

  • 42 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    7 1 Отговор
    Днес по всички фейс и тик ток групи има тролска атака на диванната мумия .

    Коментиран от #49

    16:52 14.01.2026

  • 43 Учиндолския клоун

    12 2 Отговор
    Явно продължава да слугува на мафията.

    16:52 14.01.2026

  • 44 Промяна

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "ПРОТЕСТ СРЕЩУ ИТН":

    П.ОТЕСТ СРЕЩУ ТЕБ И ИЗМАМНИЦИТЕ ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ ЧУВАЛ ЛИ СИ БЕЗДЕЛНИЦИ

    Коментиран от #53

    16:53 14.01.2026

  • 45 Минувач

    9 2 Отговор
    Ние протестиращите знаем защо ти не протестираш ( изтривача на мутрите , всъщност троянският им кон )

    Коментиран от #54

    16:54 14.01.2026

  • 46 Слави е безскрупулен лицемер!

    10 1 Отговор
    Контрастът с миналото му
    Слави Трифонов влезе в политиката именно чрез антисистемна, протестна енергия – срещу статуквото, срещу Борисов, срещу „задкулисието“. Затова днес, когато критикува протестите и говори с ирония за опозиционна мобилизация, това звучи лицемерно.

    16:55 14.01.2026

  • 47 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Промяна":

    Лели ГЕРБ е същото като баби Путина, само че лели. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #56

    16:55 14.01.2026

  • 48 Защо

    3 2 Отговор
    да ве искат да протестират, провал учиндолски

    16:55 14.01.2026

  • 49 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП":

    42 ОГРОМНА ПРОСТОТИЯ 42 ОГРОМНА ПРОСТОТИЯ ОТ НЯКОЛКО НАЕТИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ 42 СЛУГИ СТЕ НА ИЗМАМНИЦИТЕ 42 НИКАКВИ БЪЛГАРИ НЕ СТЕ КОЙ ВИ Е КАЗАЛ ЧЕ СТЕ ОПРЕДЕЛЯТЕ КОЙ КАК ДА ЖИВЕЕ ДА ГЛАСУВА ХАХАХАХАХА

    16:56 14.01.2026

  • 50 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    Оооо, този гологлавец съвсем е деградирал, викайте лекар!

    16:57 14.01.2026

  • 51 садасд

    7 1 Отговор
    Щото сте патерица на ГЕРБ и ДПС, за това, а казвате, че не сте.

    16:57 14.01.2026

  • 52 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ура,,Ура":

    ЖАЛЪК СИ ТИ ХАХАХАХАХА НЯМА МАДУРОВКИ МЛАДОК СВЪРШИ АЛА БАЛАНИЦАТА И ТИЧАЙ ТАЗИ ВЕЧЕР СЛЕД РОЗОВИТЕ ИЗМАМНИЦИ ТИЧАЙ ТАМ ДА И СЕ КЛАНЯШ ДА ГИ ПРАВИШ БОГАТИ

    16:57 14.01.2026

  • 53 Долу мутри!

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Промяна":

    Закъсня с включването.😂прасешка подложко.

    Коментиран от #58

    16:58 14.01.2026

  • 54 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #45 от "Минувач":

    ЖАЛЪК СИ ТИ ХАХАХАХАХА НЯМА МАДУРОВКИ МЛАДОК СВЪРШИ АЛА БАЛАНИЦАТА И ТИЧАЙ ТАЗИ ВЕЧЕР СЛЕД РОЗОВИТЕ ИЗМАМНИЦИ ТИЧАЙ ТАМ ДА И СЕ КЛАНЯШ ДА ГИ ПРАВИШ БОГАТИ

    Коментиран от #63

    16:58 14.01.2026

  • 55 Факти

    6 0 Отговор
    Всъщност манипулации , лъжи и триене на абсолютно доказаните факти и престъпления … ама информация много т.е. прах на тупан хихи

    16:59 14.01.2026

  • 56 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #47 от "ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷":

    ДЕДИ ЛЕЛИ ЧИЧИ ВСИЧКО Е ЗА БЪЛГАРИЯ

    16:59 14.01.2026

  • 57 18 часа!

    8 3 Отговор
    НАРОДЕ ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПЛОЩАДИТЕ!!!

    Коментиран от #61, #76

    17:00 14.01.2026

  • 58 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #53 от "Долу мутри!":

    ЯВНО СИ ДЕБЕЛ ЧЕ СТРАДАШ ОТ КОМПЛЕКСИ ХАХАХАХАХА

    17:00 14.01.2026

  • 59 Оня

    7 1 Отговор
    Господин кратуна,видяхмете днес как гласувахте.Ако поне 1% човешко мислене имахте щеше да е добре.Аут измекяри.

    17:00 14.01.2026

  • 60 Гост

    7 1 Отговор
    Господи, по-добре си виж тошето какви ги върши в НС. За нищо не ставате ...

    17:02 14.01.2026

  • 61 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #57 от "18 часа!":

    БЪЛГАРИТЕ СА НА РАБОТА НЕ СА БЕЗДЕЛНИЦИ КАТО ТЕБ И НЕ РАБОТЯТ ЛЪЖЦИ КАТО ВАСИЛЕВ ДА ЗНАЕШ И ЗА КАКВО ДА ТИЧАШ НА ПЛОЩАДА ЗА КЕФА НА НЯКОЛКО ШАРЛАТАНИ ПРОСТИ ХОРА СТЕ НЕКА ВИ ВОДЯТ ЗА НОСОВЕТЕ

    Коментиран от #68

    17:02 14.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Минувач

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Промяна":

    Елементарните драсканици на мутренските ортаци са една от причините да ги бутнат от власт … иначе качеството на интелектуалният им потенциал си е същото от времето на уличната бухализация … хихи

    Коментиран от #65

    17:03 14.01.2026

  • 64 5678

    2 1 Отговор
    Заради такива Боклуци като теб

    17:06 14.01.2026

  • 65 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Минувач":

    А ТВОЯТ ПОТЕНЦИАЛ СЕ СВЕЖДА ДО МУТРИ ПРАСЕТА ТИКВИ И ДА ТИЧАШ СЛЕД ЕДИН ОСЪДЕН ИЗМАМНИК Е ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ИМАШ ДАВАЙ ВЪРВИ ДА СЕ ТЪРКАЛЯШ ТОВА СИ ЗНАЕШ САМО

    17:07 14.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Промяна":

    То се вижда кой е безделника, цял ден пишеш!

    17:07 14.01.2026

  • 69 Ти ли не можеш

    2 0 Отговор
    Ами си се продал изvратен тип. Какви индивиди сте, за какво съществувате?

    17:07 14.01.2026

  • 70 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 71 Верно ли

    2 0 Отговор
    Защото такива лекета като теб клекнаха на Баце. Но скоро ще сте история. Вече даже и емигриралите чалгари не ти вярват!

    17:07 14.01.2026

  • 72 Точен е бившия Евро депутат

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    В момента се излъчва на живо като сподели че със стотици симпатизанти ще пътува към бърлогата на славуца да го призове дали ще има възможност някога да излезе от нея! Преди беше сложил плакат на входната му врата с надпис " славуц вече няма такава партия"

    17:08 14.01.2026

  • 73 Селчо

    2 0 Отговор
    некадърен, провален

    17:08 14.01.2026

  • 74 0001

    0 1 Отговор
    Гледайте машинките за гласуване мислете за Венесуела. От богата държава стигнаха до просешка тояга. Машинките са на КГБ, ДС и червения фашизъм !!!!!!

    17:09 14.01.2026

  • 75 Перничанин

    1 0 Отговор
    сЛАВИ !!! маст.йо !!!

    17:09 14.01.2026

  • 76 0001

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "18 часа!":

    ДА СРЕЩУ ПП ДБ СС РАДЕВ И КО ....

    17:10 14.01.2026

