Новата Toyota RAV4 изненада с разхода си на гориво

Новото шесто поколение на Toyota RAV4 хвърли ръкавицата към конкуренцията, демонстрирайки завидни нива на икономичност, които доскоро изглеждаха непосилни за SUV от подобен калибър. Първите независими тестове, проведени в Тайван, буквално „взривиха“ очакванията, след като местни експерти подложиха хибридната система на кросоувъра на щателна проверка. Резултатите са повече от категорични – японският бестселър не просто пести гориво, той предефинира понятието за ефективност в своя сегмент.

Сърцето на тази технологична система е 2.5-литровият хибриден агрегат, който в модификацията с предно задвижване постига почти невероятните 3,9 литра на 100 км в градски условия. Извънградският цикъл също не разочарова, заковавайки разхода на около 4,3 литра, което прави средна стойност от 4,2 л/100 км. Тези цифри автоматично наредиха модела в най-високия клас по енергийна ефективност, доказвайки, че инженерите на Toyota са изцедили всяка възможна капка енергия от горивната смес.

За почитателите на приключенията извън асфалта, версията със задвижване на всички колела (4WD) предлага същата солидна мощност от 239 конски сили, но с малко по-висок, макар и все още впечатляващ „апетит“. Тук средният разход се движи около 4,9 литра на 100 км, като дори при магистрално шофиране стойностите трудно прескачат границата от 5,2 литра. В гамата се открояват и специалните нива Adventure и GR Sport, които залагат на по-агресивна визия и безкомпромисно сцепление, без това да натоварва драстично бюджета за гориво.

Макар Toyota да планира пускането и на стандартни бензинови версии с 2,0-литрови и 2,5-литрови мотори за определени пазари, фокусът определено остава върху хибридите. С тези нови данни RAV4 заявява сериозни претенции за лидерство, доказвайки, че един голям кросоувър може да бъде едновременно динамичен и изумително скромен на бензиностанцията. Остава да видим дали и европейските тестове ще потвърдят тези „дидиетични“ навици на японския гигант.