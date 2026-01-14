Новини
България »
МТСП предлага добавките за Коледа и Великден да са за всички нуждаещи се и да влязат в закон

МТСП предлага добавките за Коледа и Великден да са за всички нуждаещи се и да влязат в закон

14 Януари, 2026 12:28 1 107 43

  • мтсп-
  • коледа-
  • великден-
  • добавки

Допълнителна помощ за най-светлите празници ще се изплаща през март и декември, а размерът ѝ ще се определя ежегодно през Закона за държавния бюджет

МТСП предлага добавките за Коледа и Великден да са за всички нуждаещи се и да влязат в закон - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на труда и социалната политика предлага на Народното събрание трайно и справедливо решение на темата за т.нар. великденски и коледни добавки. Това обяви министър Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет.

С писмо до председателя на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание – Деница Сачева, той предлага промени в Закона за социално подпомагане. С тях се въвеждат ясни и точни правила за отпускането на тази допълнителна подкрепа, за да се гарантира, че ще достигне до най-уязвимите.

„Великденските и коледните надбавки няма вече да бъдат само за пенсионери, а и за многодетни семейства, хора с увреждания, самотни родители, деца в затруднена ситуация. Така най-уязвимите хора в страната няма да чакат някакво подаяние, а предварително ще знаят на каква помощ могат да разчитат от държавата“, обясни Гуцанов.

Допълнителна помощ за най-светлите празници ще се изплаща през март и декември, а размерът ѝ ще се определя ежегодно през Закона за държавния бюджет. „Така, от една страна, ще се отчита ситуацията в страната като инфлация и покупателна способност, от друга – и възможностите на хазната“, допълни социалният министър. Със законодателните промени най-уязвимите ще имат сигурност, че ще получават тази подкрепа на точна дата – преди празниците, а не само ако действащите правителство или парламент решат.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да достигне до около 507 000 лица. Това са хора, които вече получават подкрепа от системата за социално подпомагане или семейни помощи.

С промените в Закона за социално подпомагане ще се въведе по-голяма справедливост, защото ще се взимат предвид всички доходи на хората.

„Много често става така, че някой е на минимална пенсия, но има допълнителни доходи от ниви, дадени под аренда, или от апартаменти под наем. С тази стъпка правим така, че да има справедливост и тази подкрепа да получават всички нуждаещи се, а не само пенсионерите“, обясни Гуцанов. Той изрази надежда, че промените ще станат факт още в това Народно събрание.

1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията през тази година. По предложение на министърът на труда и социалната политика Министерският съвет прие решение за отпускане на тези средства.

„Това са допълнителни средства за пострадалите, освен тези, на които имат право по закон – в размер на до три пъти по линията на бедност. По новите разчети те са 1172 евро“, обясни министърът. Това е напълно последователна политика. Спомняте си, че по същия начин подпомогнахме пострадалите от пожарите, а после и от наводненията през 2025 г.“ , допълни той.

Така и през тази година всички пострадали от бедствията ще могат да разчитат на над 3800 евро само по линия на Министерството на труда и социалната политика.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 2 Отговор
    АКО МОЖЕ ДА ГИ АКТУАЛИЗИРАТЕ НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА,КАТО ВАШИТЕ ЗАПЛАТИ.

    12:31 14.01.2026

  • 2 Сбогом Гуци

    15 1 Отговор
    Конгреса идва. Колко им беше приятно на социалистите когато се главихте за ратай в ГЕРБ.

    12:32 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Какви нуждаещи се ?В клуба на богатите няма нуждаещи се.

    12:35 14.01.2026

  • 4 Ей мурджо

    19 1 Отговор
    В Унгария 13 и 14 пенсия а вие глупости дрънкате

    Коментиран от #9, #41

    12:36 14.01.2026

  • 5 добавки ли ?

    0 3 Отговор
    Добавки.....

    12:37 14.01.2026

  • 6 Аз предлагам

    14 1 Отговор
    По Великден и Коледа такива народоубийци като ГРУХцанов , да вземат по една минимална заплата и също по една минимална пенсия и това да влезе в закон!

    12:38 14.01.2026

  • 7 в Закона за социално подпомагане ли а?

    6 1 Отговор
    В бюджета оуууу, в бюджета !

    12:39 14.01.2026

  • 8 ккк

    6 4 Отговор
    недей да ръсиш мозък на изпроводяк , тези добавки трябва да са едиснствето през социалното министерсво не да взимаш пенсийка някаква и към нея 2 апартамента даваш под наем 2 апартамента или ренти или други неща покриваш изискванията всимаш не покриваш не взимаш

    12:40 14.01.2026

  • 9 Така

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ей мурджо":

    И в Гърция!

    Коментиран от #42

    12:42 14.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гарантиран праг оууууу !

    11 1 Отговор
    Минимален гарантиран доход и никакви такива мушегии през Закона за социално подпомагане. И минималната заплата и прага, линията на бедност да се коригира моментално! Бооою кривият уйййййчо да звъни на дЖилезку тъъъпото с министерско постановление да отменя увеличението на заплатите веднага за патканите с пагони и ченгетата! Квот за другите през бюджета тва и за тях. Няма такива едните през постановление а другите да го ядат през бюджета еййй....

    12:43 14.01.2026

  • 12 Олееееее, "демокрация" ...

    6 3 Отговор
    Кви неща им се въртят в кратуните ....(Много често става така, че някой е на минимална пенсия, но има допълнителни доходи от ниви, дадени под аренда, или от апартаменти под наем) ....

    Коментиран от #32

    12:45 14.01.2026

  • 13 И на самотните

    2 2 Отговор
    татковци също. Тъпанар

    12:46 14.01.2026

  • 14 Данък девиден !

    10 0 Отговор
    И данък свръх печалба на банките и корпорациите кога? А?

    12:47 14.01.2026

  • 15 Кви ги говори тоя мисирчо в оставка ?

    5 0 Отговор
    Закона за социално подпомагане следващият парламент ще го обсъжда нали ? Кво е взел да умува сега ? Или си мисли че пак ще управляват с ГЕРБ а?

    12:50 14.01.2026

  • 16 Дашни

    7 0 Отговор
    Много обичат да раздават пари който не са изкарали

    12:51 14.01.2026

  • 17 Никакви такива

    6 1 Отговор
    "добавки" ако пари имало ! През бюджета и минимален праг, линия на бедност да се гарантира и то на средно европейско ниво. Ако е нужно всички пари за НАТО, армия и Украйна да се спрат ....

    12:53 14.01.2026

  • 18 Младите събудете се !

    7 0 Отговор
    Това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !

    12:54 14.01.2026

  • 19 Борислав Гуцанов

    8 0 Отговор
    Влез на сайта на WSWS и почети що е тва "леви политики" Спрете да лъжите хората ейй ! Гнусно е

    12:56 14.01.2026

  • 20 Борислав Гуцанов

    6 0 Отговор
    Прокси лява партия на България не е нужна! Лява е нужна !

    13:00 14.01.2026

  • 21 МТСП предлага

    4 0 Отговор
    МТСП в оставка дето е нали ?

    13:02 14.01.2026

  • 22 предизборни лъжи

    6 0 Отговор
    Като управляваха само поразии сега дрънкат което искат да чуят хората но без никакви последствия за тях.Не им вярвайте.Пак ви мамят с обещания.

    13:04 14.01.2026

  • 23 За всички лежаци и неграмотни

    6 2 Отговор
    За тях да има,те гласуват за вас. Комунисти, да откраднат от едни, да подкупват други. Това е , това им е идеологията.

    Коментиран от #26

    13:04 14.01.2026

  • 24 Стига популизъм бе

    5 1 Отговор
    Парите не идват от небето, от кредити са, дето ще ги връщаме всички

    Коментиран от #36

    13:04 14.01.2026

  • 25 Чернени моше ници

    5 0 Отговор
    Добра идея, но не вярвам на БСП. 35 години БСП ограбваше бедните българи и данаше заграбеното на богатите червени пенсионери, червени депутати, червеви министри, червени кметове, фатмаци, милиционери.

    Ало БСП, ами за бедните работници, кога ще предложите НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ 500 евро? Ами за банките, кога данък свръхпечалба? Ами за ботатиге кога по-висока ставка данък доход? Ами по-висока ставка данък диведент?
    Ами по-висок глобален корпоративен данък 15% за фирми с годишен оборот над
    750 млн евро? Като мобилни оператори, рафинерии, търговски вериги ...

    Бесепара Гуцан нещо се е объркал. Откак са помтя вече 35 години пърна грижа на БСП винаги са били червените пенсионери с високите пенсии. Винаги БСП са борили тези с високите пенсии да получат добавки колкото мизертиците с минивална пенсия.

    Гуцан, а ще спрете ли добавките за пенсионери с над 1500 евро месечна пенсия?

    Коментиран от #29

    13:05 14.01.2026

  • 26 Много е важно обаче

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "За всички лежаци и неграмотни":

    От кого искат да "откраднат" ... Кои са точно тези "едни" !

    13:06 14.01.2026

  • 27 Гуцанката нобеляга

    2 1 Отговор
    Празнична добавка за нуждаещи се... Това само в празна комунокартуна може да се пръкне. Или е празнична и се дава като бонус или е социална и се дава не само за празници. Такива рибораци са нищо!

    13:09 14.01.2026

  • 28 Любопитен

    3 0 Отговор
    Най-подходящото име за този закон е "Закон за тунеядството". Някога БКП с полиция изкарваше мързеливците от кръчмите и ги принуждаваше насила да работят и даже имаше закон срещу тунеядството, а не за него.

    13:10 14.01.2026

  • 29 НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ 500 евро ? А?

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Чернени моше ници":

    в Индия дори още от януари 2025 г. е факт следното .....
    данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно. Тези хора вече няма да подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! До 2024 г. прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара),......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
    Хора събудете се ей социално слаби в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? А БСП-ОЛ леви ли са?

    13:10 14.01.2026

  • 30 Град Симитли

    7 0 Отговор
    ...писмо до председателя на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание – Деница Сачева, той предлага...
    ....До умрял писмо пратил и чака отговор...?!

    13:10 14.01.2026

  • 31 Като в Северна Корея а?

    4 0 Отговор
    добавки за празниците? И то само ако пари имало ... А гарантиран минимум освободен от данъци НЯМА нали ?

    13:15 14.01.2026

  • 32 и от заплата

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Олееееее, "демокрация" ...":

    и от заплата и то не малка

    13:17 14.01.2026

  • 33 Приоритети ! ...

    5 0 Отговор
    линия на бедност да се гарантира и то на средно европейско ниво. Ако е нужно всички пари за НАТО, армия и Украйна да се спрат .... списък с Приоритетни плащания по ясна схема. 1,2,3 ....

    13:18 14.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Младите събудете се ! ВАЖНО Е!

    3 0 Отговор
    И това е истината.... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи !

    Коментиран от #40

    13:21 14.01.2026

  • 36 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Стига популизъм бе":

    Да стига популизъм, стига кредити, стига купуване на избиратели с взимане на
    държавни заеми.

    Социалти помощи и бонуси за чиновници само при балансиран държаван бюджет. Ако държавния бюджет е на дефицит дори една стотинка, никакви бонуси за чиновници, милиционери ... никакви социални помощи.

    От социални помощи има смисъл само при прогресивен данък доход, когато богатите плащат повече. Когато данък доход е "плосък" и няма необлагаем минимум няма смисъл защото богатите законно укриват данъци.
    90% от българите и 99% от бесепапите не знаят какво е НЕРАВЕНСТНО, не знаят как се измерва. Не знаят колко е неравенстното в Германия, Нисерландия, Чехия ... и колко е в България. В Чехия и Германия НЕРАВЕНСТВОТО(разликата в нетния доход на 20% най-богати и 20% най-бедни) е около 7 пъти, в България разликата в доходите на бедни и богати е 15 пъти.

    13:22 14.01.2026

  • 37 Четете, четете младежи !

    2 0 Отговор
    социално слаби дори в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ?

    13:23 14.01.2026

  • 38 Гьобелсчо

    3 0 Отговор
    Много е прекрасно на Коледа да предложиш хубавини, ама за другата Коледа!
    Мазан пехливанин и мазач!

    13:37 14.01.2026

  • 39 Стига тунеядци

    1 1 Отговор
    Кои са тези нуждаещи се? Мързеливците без образование, мързеливците без стаж, българите в чужбина? Защо българите да блъскат по 12 часа на ден за мизерна заплата, а за мързеливците да има помощи?

    13:40 14.01.2026

  • 40 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Младите събудете се ! ВАЖНО Е!":

    Да вярно е, масово младите не получават дивиденти, нямат фирми, заплатите им са ниски...

    Има изключения, млади с фирми, с огромни заплати, но те "работят" във фирмата на родителите си или дядовците си, получили са капитала наготово.

    Чувал съм, че в Западна Европа ненавършилите 25 годишна възраст са освободени от осигуровки и данък доход. Но само за доходи до 25 000 евро годишно. Ако дохода им е по-висок плащат осигуровки и данъци като другиге. Гоцан ето това е истински социализъм, не вашето.

    БСП са менте социалисти, но много малко от българите го осъзнават. За съжаление у нас няма нито една истинска социалистическа паргия. Няма нито един истински синдикат. И за това у нас мизерията е толкона голяма. За това няма работници, защото с 500 евро нетна месечта заплата работниците не могат да се разможават. Не стигат за отглеждане на дете.

    13:42 14.01.2026

  • 41 До маджарското магаре

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ей мурджо":

    Марков, стой си в Унгария.

    13:42 14.01.2026

  • 42 До гръцкото магаре

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така":

    Марко, ходи си в Гръцко, защо чакаш българска пенсия?

    13:44 14.01.2026

  • 43 мдда

    1 0 Отговор
    В закон ще влязат в кухата ти манерка!

    13:45 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове