МТСП предлага добавките за Коледа и Великден да са за всички нуждаещи се и да влязат в закон

Министерството на труда и социалната политика предлага на Народното събрание трайно и справедливо решение на темата за т.нар. великденски и коледни добавки. Това обяви министър Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет.

С писмо до председателя на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание – Деница Сачева, той предлага промени в Закона за социално подпомагане. С тях се въвеждат ясни и точни правила за отпускането на тази допълнителна подкрепа, за да се гарантира, че ще достигне до най-уязвимите.

„Великденските и коледните надбавки няма вече да бъдат само за пенсионери, а и за многодетни семейства, хора с увреждания, самотни родители, деца в затруднена ситуация. Така най-уязвимите хора в страната няма да чакат някакво подаяние, а предварително ще знаят на каква помощ могат да разчитат от държавата“, обясни Гуцанов.

Допълнителна помощ за най-светлите празници ще се изплаща през март и декември, а размерът ѝ ще се определя ежегодно през Закона за държавния бюджет. „Така, от една страна, ще се отчита ситуацията в страната като инфлация и покупателна способност, от друга – и възможностите на хазната“, допълни социалният министър. Със законодателните промени най-уязвимите ще имат сигурност, че ще получават тази подкрепа на точна дата – преди празниците, а не само ако действащите правителство или парламент решат.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да достигне до около 507 000 лица. Това са хора, които вече получават подкрепа от системата за социално подпомагане или семейни помощи.

С промените в Закона за социално подпомагане ще се въведе по-голяма справедливост, защото ще се взимат предвид всички доходи на хората.

„Много често става така, че някой е на минимална пенсия, но има допълнителни доходи от ниви, дадени под аренда, или от апартаменти под наем. С тази стъпка правим така, че да има справедливост и тази подкрепа да получават всички нуждаещи се, а не само пенсионерите“, обясни Гуцанов. Той изрази надежда, че промените ще станат факт още в това Народно събрание.

1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствията през тази година. По предложение на министърът на труда и социалната политика Министерският съвет прие решение за отпускане на тези средства.

„Това са допълнителни средства за пострадалите, освен тези, на които имат право по закон – в размер на до три пъти по линията на бедност. По новите разчети те са 1172 евро“, обясни министърът. Това е напълно последователна политика. Спомняте си, че по същия начин подпомогнахме пострадалите от пожарите, а после и от наводненията през 2025 г.“ , допълни той.

Така и през тази година всички пострадали от бедствията ще могат да разчитат на над 3800 евро само по линия на Министерството на труда и социалната политика.