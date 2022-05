Меси превзе 13-годишен рекорд в Лига 1

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси постави рекорд във френската Лига 1. На мача на Пари Сен Жермен с Троа (2:2), 34-годишният футболист удари десетата си греда от началото на сезона. Нито един друг футболист не е постигал това, откакто се води статистика за този показател.

10 - Lionel Messi has hit ten times the woodwork with Paris in Ligue 1 2021-22. Since Opta began to collect this data (2006-07), no other player has done it more in the same top-flight season. Curse. #PSGESTAC pic.twitter.com/HbPGuAnuxv