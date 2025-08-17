Новини
Почина легендарният Терънс Стамп

17 Август, 2025 21:40 544 3

  • терънс стамп-
  • супермен

Британецът си отиде на 87 години

Почина легендарният Терънс Стамп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Британският актьор Терънс Стамп, известен с ролята си на злодея в продължението на „Супермен“ и с участието си във филмите „Привидения в замъка” и „Присила, кралицата на пустинята“, е починал на 87-годишна възраст, съобщиха британски медии, позовавайки се на семейството му.

„Той оставя след себе си изключително творческо наследство – както като актьор, така и като писател – което ще продължи да вдъхновява хората години наред“, съобщиха в изявление близките му.

Стамп, една от емблематичните фигури на „раздвижените шейсет години“ в британското кино, остава запомнен с харизмата си и със забележителната си кариера, която бележи цели десетилетия от историята на киното.

Признат за майстор на силното, мълчаливо присъствие, той се утвърди като модна икона на 1960-те. Стамп е носител на множество награди и номинации, включително „Златен глобус“, „Сребърна мечка“ от фестивала в Берлин, отличие от кинофорума в Кан, както и номинации за „Оскар“ и две БАФТА.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    4 2 Отговор
    Зеленски когда сдохнет ? 😁😁😁

    Коментиран от #3

    21:44 17.08.2025

  • 2 Режисьор

    1 0 Отговор
    Определено бе един от майсторите на "силното, мълчаливо присъствие". Другият такъв колос бе (за мен) Рютгер Хауър, лека им пръст и на двамата.

    21:53 17.08.2025

  • 3 2554

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Първо Пуся!

    21:54 17.08.2025