Новини
Свят »
Великобритания »
Тръмп и Путин предлагат на Украйна ужасна сделка
  Тема: Украйна

Тръмп и Путин предлагат на Украйна ужасна сделка

17 Август, 2025 08:04 1 134 16

  • аляска-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • володимир зеленски

Украйна трябва да се откаже от свои територии - в замяна ще получи гаранции за сигурност. Това е ужасна сделка, но по-добра няма в момента.

Тръмп и Путин предлагат на Украйна ужасна сделка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп и Владимир Путин предлагат на Киев „ужасна“ сделка, но никога няма да има по-добра, пише британският в. The Telegraph след срещата между двамата президенти в Аляска, която завърши без пробив.

След срещата в Аляска, Доналд Тръмп предаде искането на Владимир Путин към Украйна и Европа: украинците да се откажат от останалата част от Донбас в замяна на гаранции за мир и сигурност. Това е ужасно предложение, но може би най-добрият вариант, с който разполага Киев в момента.

Още новини от Украйна

Ако бъде подписано окончателно споразумение при тези условия, то трябва да се разглежда като национална трагедия за Украйна, която се е борила доблестно на фронта, само за да види как разходите на Путин за кръв и богатство ще бъдат възнаградени със земя, която никога не е завладял в битка. Това ще бъде неуспех за Запада, който се стреми да осигури на Киев средствата за осигуряване на неговата територия, а вместо това наблюдаваше как европейските граници се преначертават със сила.

Заключението от последните три години и половина изтощителна война е, че Русия не може да завземе цяла Украйна и че Украйна не може да прогони Русия от цялата си територия. Лидерите във Вашингтон и в Европа можеха да наклонят везните, като предоставят по-бързо повече подкрепа на Украйна, което би поставило Киев в далеч по-добра позиция днес. Но ние сме там, където сме, и трябва да се справим със света такъв, какъвто го намираме.

Все още има известен оптимизъм. Тези предложения са далеч под това, което Путин може би е предвиждал, когато силите му са стигнали до Киев в началото на конфликта, и са по-добри, отколкото мнозина са се опасявали през февруари, когато Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс проведоха публичен спор с Володимир Зеленски в Овалния кабинет. Последвалото спиране на американската военна помощ заплаши с кошмарен изход, при който силите на Путин биха могли да възобновят напредъка си.

Основният въпрос е свързан с гаранциите за сигурност. Това изисква военните гаранции, предлагани от Съединените щати, да бъдат ясни, обвързващи и подкрепени с достатъчна сила, за да направят перспективата за по-нататъшни заграбвания на територии немислима. Европа и Великобритания също трябва да поемат реален ангажимент, което ще изисква по-бързо увеличение на разходите за отбрана от планираното в момента.

Украйна ще се позовава на миналия опит. През 1994 г., с Будапещенския меморандум, Киев предаде на Русия ядрения арсенал, наследен от Съветския съюз, в замяна на което Съединените щати, Великобритания и Русия поеха ангажименти да зачитат „суверенитета“ и „съществуващите граници“ на Украйна, обещание да се „въздържат от заплаха или употреба на сила“ срещу тях и да „търсят незабавни действия от Съвета за сигурност на ООН за оказване на помощ“, ако Украйна някога стане „жертва на акт на агресия“.

Действията на Путин през 2014 г. и след това показаха, че тези думи струват по-малко от хартията, на която са написани. Смислените гаранции за сигурност изискват не само железни обещания, но и воля и способност за тяхното прилагане. Още по-добре би било да се предоставят на Украйна необходимите ресурси за самозащита, така че забавянията и колебанията от страна на западните сили никога повече да не оставят Киев уязвим за агресия.

Това би било ужасна сделка. Нахлуването на Путин в Украйна беше безсрамно и ужасяващо престъпление, крещящо престъпление, извършено срещу всяка норма на международно поведение. Фактът, че ако успее да сключи мирно споразумение, несъмнено ще се опита да претендира за победа, би трябвало да е слаба утеха. И фактът, че е постигнал по-малко от това, което си е поставил за цел, би трябвало да е слаба утеха. Справедливият край на войната би бил пълното поражение на Путин и отстраняването му от власт в Москва. Но ние имаме работа със света такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто трябва да бъде. Тази сделка, колкото и ужасяваща да е, би могла да бъде най-малко лошият вариант, останал за Украйна и нейните западни съюзници.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    20 1 Отговор
    Жалко!Аз очаквах Путин да им предложи части от Русия,а Тръмп да им подари Аляска. 🤔🤗🤣🤗🤔

    Коментиран от #8

    08:06 17.08.2025

  • 2 Пич

    23 0 Отговор
    Украйна прие ужасната сделка още през 2014 !!! А Зелю прие ужасна съдба !!!

    Коментиран от #6

    08:07 17.08.2025

  • 3 Опааа

    16 0 Отговор
    Марооооо! Нищо ужасно няма ма мисирко долна! Супер сделка е това!

    08:10 17.08.2025

  • 4 сливи тр

    6 0 Отговор
    няма такава държава !

    08:11 17.08.2025

  • 5 Щерев

    8 1 Отговор
    как ми се иска да стисна ръката на др. Владимир

    Коментиран от #15

    08:11 17.08.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Се пак Зелю не е окраинец,той е горд представител на един богоизбран народ. 😎🤔🐖🤔😎

    08:11 17.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    1 5 Отговор
    Украйна е твърде далеч от поражение за да приеме подобна руска сделка, а Русия е твърде далеч от безусловна победа за да наложи такава сделка.
    Достоевски бурно ръкопляска ))

    08:11 17.08.2025

  • 8 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Мими, вятър те вече на бял кон мойто момиче. Като му дойде времето и Аляска ще си я взема с половин Канада. А канадците ще ги пратя в Бразилия да учат самба

    Коментиран от #14

    08:11 17.08.2025

  • 9 Помнещ

    6 0 Отговор
    Когато скачаха по Майдана и ядоха курабийките не реваха, сега що реват?
    - Щото абийките ги няма вече, а остатъка боли.

    08:13 17.08.2025

  • 10 Иван

    6 0 Отговор
    Боклука Бил Клинтън защо не беше отстранен от власт, когато нападна Сърбия?

    08:13 17.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Деций

    3 0 Отговор
    И това им е много.Трябва пълна капитулация и връщане на изконни чужди(заграбени )територии .Цяла западна Украйна е Полска земя,(Лвов ,Ивано франковск)По надолу е унгарска земя.Ръмъния също има отнети територии.Един път съм бил в Украйна и повече не желая да стъпвам в тази гнусна държавата!

    08:14 17.08.2025

  • 13 Жоро

    6 0 Отговор
    Украйна е фашизирана държава която 8 години избиване собствени граждани вДонбас!

    08:14 17.08.2025

  • 14 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Мое и да ме вее вятър,ама аз здраво съм фанала коня за под четала,и нема да падна.🐎🐎🐎💋🤗🤣👍

    08:16 17.08.2025

  • 15 Специална Военна Опсерация

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Щерев":

    Важното е че Путин най-накрая получи заслуженото уважение и благодарности от САЩ!

    Бладарение на СВО, Путин осигури на САЩ огромни продажби на газ и оръжие за Европа!

    08:16 17.08.2025

  • 16 Съдията

    1 0 Отговор
    За украинците в момента важи новата поговорка: "Да не би рижав турчин слушало, не би чудо видяло".😂 И всеизвестната аксиома, че първото предложение на руснаците винаги е най-доброто. Оттук нататък ще си сърбат попарата, надробена им от Западна(ла) Европа.😂

    08:16 17.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания