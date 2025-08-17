Тръмп и Путин предлагат на Украйна ужасна сделка

Доналд Тръмп и Владимир Путин предлагат на Киев „ужасна“ сделка, но никога няма да има по-добра, пише британският в. The Telegraph след срещата между двамата президенти в Аляска, която завърши без пробив.

След срещата в Аляска, Доналд Тръмп предаде искането на Владимир Путин към Украйна и Европа: украинците да се откажат от останалата част от Донбас в замяна на гаранции за мир и сигурност. Това е ужасно предложение, но може би най-добрият вариант, с който разполага Киев в момента.

Ако бъде подписано окончателно споразумение при тези условия, то трябва да се разглежда като национална трагедия за Украйна, която се е борила доблестно на фронта, само за да види как разходите на Путин за кръв и богатство ще бъдат възнаградени със земя, която никога не е завладял в битка. Това ще бъде неуспех за Запада, който се стреми да осигури на Киев средствата за осигуряване на неговата територия, а вместо това наблюдаваше как европейските граници се преначертават със сила.

Заключението от последните три години и половина изтощителна война е, че Русия не може да завземе цяла Украйна и че Украйна не може да прогони Русия от цялата си територия. Лидерите във Вашингтон и в Европа можеха да наклонят везните, като предоставят по-бързо повече подкрепа на Украйна, което би поставило Киев в далеч по-добра позиция днес. Но ние сме там, където сме, и трябва да се справим със света такъв, какъвто го намираме.

Все още има известен оптимизъм. Тези предложения са далеч под това, което Путин може би е предвиждал, когато силите му са стигнали до Киев в началото на конфликта, и са по-добри, отколкото мнозина са се опасявали през февруари, когато Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс проведоха публичен спор с Володимир Зеленски в Овалния кабинет. Последвалото спиране на американската военна помощ заплаши с кошмарен изход, при който силите на Путин биха могли да възобновят напредъка си.

Основният въпрос е свързан с гаранциите за сигурност. Това изисква военните гаранции, предлагани от Съединените щати, да бъдат ясни, обвързващи и подкрепени с достатъчна сила, за да направят перспективата за по-нататъшни заграбвания на територии немислима. Европа и Великобритания също трябва да поемат реален ангажимент, което ще изисква по-бързо увеличение на разходите за отбрана от планираното в момента.

Украйна ще се позовава на миналия опит. През 1994 г., с Будапещенския меморандум, Киев предаде на Русия ядрения арсенал, наследен от Съветския съюз, в замяна на което Съединените щати, Великобритания и Русия поеха ангажименти да зачитат „суверенитета“ и „съществуващите граници“ на Украйна, обещание да се „въздържат от заплаха или употреба на сила“ срещу тях и да „търсят незабавни действия от Съвета за сигурност на ООН за оказване на помощ“, ако Украйна някога стане „жертва на акт на агресия“.

Действията на Путин през 2014 г. и след това показаха, че тези думи струват по-малко от хартията, на която са написани. Смислените гаранции за сигурност изискват не само железни обещания, но и воля и способност за тяхното прилагане. Още по-добре би било да се предоставят на Украйна необходимите ресурси за самозащита, така че забавянията и колебанията от страна на западните сили никога повече да не оставят Киев уязвим за агресия.

Това би било ужасна сделка. Нахлуването на Путин в Украйна беше безсрамно и ужасяващо престъпление, крещящо престъпление, извършено срещу всяка норма на международно поведение. Фактът, че ако успее да сключи мирно споразумение, несъмнено ще се опита да претендира за победа, би трябвало да е слаба утеха. И фактът, че е постигнал по-малко от това, което си е поставил за цел, би трябвало да е слаба утеха. Справедливият край на войната би бил пълното поражение на Путин и отстраняването му от власт в Москва. Но ние имаме работа със света такъв, какъвто е, а не такъв, какъвто трябва да бъде. Тази сделка, колкото и ужасяваща да е, би могла да бъде най-малко лошият вариант, останал за Украйна и нейните западни съюзници.