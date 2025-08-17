Едно изречение на Тръмп, казано след срещата му с Путин, може да предизвика експлозия

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска на пръв поглед не доведе до реалния резултати и пробив. Такъв и не се очакваше.
След прибирането си във Вашингтон американският президент Тръмп обаче каза едно изречение, което на пръв поглед звучи безобидно, но в своята същност е политическа експлозия, коментира германският сайт Focus.de.
Тръмп заяви, че най-добрият начин за прекратяване на войната е „директно мирно споразумение, което би сложило край на войната, а не просто споразумение за прекратяване на огъня”. Кой би могъл да е против мира? Но при по-внимателно разглеждане на тези думи, стигаме до извода, че те водят до политическа експлозивна реакция в Киев и европейските столици.
Каква е разликата между мирно споразумение и прекратяване на огъня? Прекратяването на огъня „прекъсва военните операции по силата на взаимно споразумение между воюващите страни“, както е посочено в Хагските конвенции за сухопътна война от 1907 г. По-конкретно, Путин ще трябва да спре убийствата в Украйна. Това би предотвратило и по-нататъшни териториални загуби – което е особено важно в момента за Киев.
„Украйна, подкрепена от европейците, изисква незабавно и безусловно прекратяване на огъня, защото руската армия напредва, а украинските войници са принудени да се оттеглят все по-надалеч“, казва професор Герхард Мангот, политолог от университета в Инсбрук.
Но именно поради тази причина Русия е категорично против прекратяването на огъня. Преди срещата на върха в Аляска, Тръмп обяви прекратяване на огъня за своя цел. Изглежда Путин е успял да повлияе на Тръмп и това е поражение за Киев. Първоначално прекратяването на огъня би означавало само замразяване на сегашната фронтова линия. То не би означавало правно признаване на окупираната територия за руска.
Прекратяването на огъня е сложно, но възможно. Пример е войната в Корея. Между двете страни няма мир, но поне сраженията и убийствата са спрени.
Изпълнението в Украйна на такава сделка е изключително сложно поради фронтовата линия, която се простира на повече от 1000 километра. Само военното оттегляне, т.е. изтеглянето на войските, установяването на механизми за контрол, международното наблюдение – всичко това е огромен проект, който може да отнеме месеци или години. Мангот вижда значителни пречки: „Примирията са и ще останат крехки, докато основните конфликти между враждуващите страни не бъдат разрешени по взаимно съгласие“. А няма изгледи различията между Киев и Москва да бъдат разрешени скоро.
По отношение на мирното споразумение също има много проблеми за разрешаване. Мирният договор, сключен под натиск, е недействителен. А в момента изглежда, че ако Зеленски подпише такъв, то ще е под принуда.
Договорите, сключени под принуда, са нищожни от самото начало. Това е посочено във Виенската конвенция за правото на договорите. Това е особено трудна ситуация с мирните договори, защото човек бързо получава усещането, че агресор налага споразумение на губещата страна.
Зеленски вече обяви, че Украйна никога няма да признае окупираните от руската армия територии за част от РФ. Да подпише такъв договор ще е неприемливо за украинския президент Володимир Зеленски. Той ще трябва да обясни на украинския народ, че определени региони са загубени завинаги – ход, който може да му струва поста във вътрешнополитически план. За Путин, от друга страна, е неприемливо западни армии да влязат в Украйна като гарант за сигурността.
Предвид натиска от САЩ – упражняван чрез заплахата за прекратяване на подкрепата – и военния натиск от Русия, едва ли е възможно да бъде подписан законен мирен договор от Зеленски. Тръмп и Путин обаче вероятно не биха се интересували от проблема с международното право. Така или иначе, след срещата на върха в Аляска сякаш се затвърждава горчивото осъзнаване: независимо дали накрая ще има мирно споразумение, прекратяване на огъня или по-нататъшни боеве, Украйна вероятно няма да може да си върне териториите, окупирани от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #31, #76
12:51 17.08.2025
2 Елементарно
Коментиран от #61
12:51 17.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дух
12:52 17.08.2025
6 Дух
12:53 17.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Соваж бейби
Коментиран от #12, #79
12:54 17.08.2025
9 Мазньо
12:55 17.08.2025
10 Кака Пена
Коментиран от #21
12:55 17.08.2025
11 Хахахаха
Коментиран от #15, #43
12:56 17.08.2025
12 Така ще словоблудстват
До коментар #8 от "Соваж бейби":ЕС са изхвърлени зад борда. Мъка, мъка .....
Коментиран от #41
12:57 17.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
12:59 17.08.2025
15 Кака Пена
До коментар #11 от "Хахахаха":Защото е в чужда държава, мародерства, граби и убива в чуждата държава. И заслужава най-тежките репарации. И да не се чува и вижда никога вече държавата на блатните твари.
Коментиран от #22
13:00 17.08.2025
16 Петър
Коментиран от #23, #86
13:00 17.08.2025
17 ЗАЩО БЕ
Коментиран от #19
13:01 17.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Няма край болката хахах
До коментар #17 от "ЗАЩО БЕ":Защото и на запад са само милиционери в милиционерски режими. Сега западните милиционери губят от руските милиционери и много ги е яд и боли... все едно ги режат с нож
13:02 17.08.2025
20 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
Плачете евроатлантици!
13:03 17.08.2025
21 Западни милиционери
До коментар #10 от "Кака Пена":Краснов също е западен милиционер, като Путин.
13:03 17.08.2025
22 Ъъъъъъъ
До коментар #15 от "Кака Пена":"И заслужава най-тежките репарации."
Да. Като загубиш войната - плащаш! Така е било винаги. Ама историята не помни случай на изплащане на репарации от победители на победени.🤣
Коментиран от #29, #67
13:04 17.08.2025
23 Не, драги,
До коментар #16 от "Петър":На нас, българите ни пука за Украйна. На рашките noдлоги не.
13:05 17.08.2025
24 Завърнал се
13:05 17.08.2025
25 атлантически делириум
- Защо Русия трябва да спира огъня и да дава възможност на украинците да се въоражат, починат и прегрупират?
- Защо трябва да се съгласят на примирие, което във времето, ще носи само напрежение и бъдещи конфликти, ссетовни и исторически примери бол?
- Защо трябва да приемат условията на ЕС, Англия и САЩ, които предизвикаха и финансират конфликта?
... и т. н.
Коментиран от #26
13:05 17.08.2025
26 Западни милицоонери
До коментар #25 от "атлантически делириум":Защото ние управляваме света.
13:06 17.08.2025
27 Хи их хи
13:06 17.08.2025
28 Радио Елто
Коментиран от #36
13:06 17.08.2025
29 Кака Пена
До коментар #22 от "Ъъъъъъъ":Ще видим драги, ще видим. И оня с мустачките така си е мислил.
13:07 17.08.2025
30 Милиционерски бой
13:07 17.08.2025
31 ха-хааа
До коментар #1 от "матю хари":Ама друг път !
13:08 17.08.2025
32 Яяяв
13:09 17.08.2025
33 Проходна пешка
13:09 17.08.2025
34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
и приемане условията на Русия...
13:09 17.08.2025
35 Кико
Още по-странно е, че и Сталин не се е позовал на тази норма през 1941, когато Вермахтът ударно лети към Москва...
Защо Саддам не активира нормата през 2003...
Защо Кадафи я проспа, явно не е знаел, че професор Герхард Мангот веднага ще го подкрепи...
Какво нещо е международното право, а?
😂😂😂
13:10 17.08.2025
36 Знаещ
До коментар #28 от "Радио Елто":Скоро. Дълго няма да се чува за територията на блатата. Звездите ми го казват.
13:11 17.08.2025
37 минаващ
13:11 17.08.2025
38 Тръмп се обърна наопаки
Коментиран от #40
13:12 17.08.2025
39 Хохо Бохо
13:14 17.08.2025
40 съсел ,
До коментар #38 от "Тръмп се обърна наопаки":Мислиш ли , че такива като Путин и Тръмп се интересуват от мнението на разните там драскачи като теб ?! Не , разбира се ...
Коментиран от #47
13:14 17.08.2025
41 Соваж бейби
До коментар #12 от "Така ще словоблудстват":Не само ЕС и Америка и другите които помагаха на украинците, смятай с колко санкции, колко пари, оръжие ...и пак не можаха победи Русия. В ЕС трябва се смени политиката с други лидери това следва наситихме се на американско присъствие и заповеди стига
Коментиран от #50
13:14 17.08.2025
42 демократ
13:15 17.08.2025
43 Варненец
До коментар #11 от "Хахахаха":Нищо такова не е имало, рушляците загубиха 65 километрова военна колона, остана си там в калта. Никакво споразумение не е имало. Това е Рашка опорка, за да не си признаят как ги дъниха. А какво стана с Покровск? Май нищо не са взели , само пропаганда отново. 14 години мъчат едно празно село. Осерация брат.
13:15 17.08.2025
44 Никой
13:15 17.08.2025
45 Зеления клоун заедно със запада
Коментиран от #57, #85
13:16 17.08.2025
46 Психиатър
До коментар #13 от "Дух":Абе пич, не е зле да отидеш да се погледнеш при някой психиатър!!
Коментиран от #49, #59, #83
13:18 17.08.2025
47 Пора
До коментар #40 от "съсел ,":Вероятно говориш за боклука путин.
Коментиран от #70
13:19 17.08.2025
48 Гост
13:19 17.08.2025
49 Дух
До коментар #46 от "Психиатър":Ще отида поне да ме приспят завинаги
Коментиран от #88
13:19 17.08.2025
50 Да бе, да
До коментар #41 от "Соваж бейби":Защото на украинците не им разрешаваха далекобойност. И сгрешиха. Сега Мацквата щеше да е като Газа. И щяхме да видим, кой кум, кой сват.....
13:20 17.08.2025
51 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #56
13:20 17.08.2025
52 1234567
Между другото на референдум за отделянето от ссср почти 80 % са били против и въпреки това белязания отделя Украйна като ѝ харизва земи, изконно заселени с етнически руснаци, още тогава международното право е нарушено...
Коментиран от #60
13:20 17.08.2025
53 Тия не са наред
13:21 17.08.2025
54 Макробиолог
13:22 17.08.2025
55 пфф
13:22 17.08.2025
56 Руснак без крак
До коментар #51 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
13:22 17.08.2025
57 Да питам
До коментар #45 от "Зеления клоун заедно със запада":Пpocт ли си или платен? Знам, че отговорът е ДА.
13:23 17.08.2025
58 Промяна
13:23 17.08.2025
59 Дух
До коментар #46 от "Психиатър":И Психиатъра ще установи че ми няма нищо и накрая ще ми тегли една патка и пу ...Ка и така
13:23 17.08.2025
60 Копей,
До коментар #52 от "1234567":Не се отклонявай от темата за да не бъдеш изритан от дискусията!
13:24 17.08.2025
61 Хахахаха
До коментар #2 от "Елементарно":Аз като гледам, тръмпоча помага на путлера. Тръмпоча да спре да помага на путлера, веднага.
13:24 17.08.2025
62 Мими Кучева🐕
13:25 17.08.2025
63 Копейкин:
13:25 17.08.2025
64 Редник
13:25 17.08.2025
65 НАПОМНЯНЕ !
Коментиран от #81
13:26 17.08.2025
66 ДА Е ЯСНО !!!!
НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА . ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000".
В МОМЕНТА, ВЪРВИ СВО, И В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ . ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОВЪРШЕНА,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ПИЩИ ОТ Г-7
....ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, ДОСТАТЪЧНИ СА САМО = 10 РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ,ПРЕЗ АРКТИКА,ЗА ПОД = 9 МИНУТИ И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ СИСТЕМИ НЯМА.САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ. ( ИЗЯВЛЕНИЕ НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, октомври 2024г. )
13:26 17.08.2025
67 Промяна
До коментар #22 от "Ъъъъъъъ":Путин е убиец Арест за Путин Путин да се изтегли незабавно от Украйна това е
13:26 17.08.2025
68 Факт
13:26 17.08.2025
69 Пампаец
Коментиран от #72
13:26 17.08.2025
70 оли ,
До коментар #47 от "Пора":Първо чети какво ти пишат хората , помисли , ако има с какво и тогава се прави на умен по сайтовете !
13:27 17.08.2025
71 ДЕТО ВИКАШЕ УРСУЛА
13:27 17.08.2025
72 Тихо бе оръфляк!
До коментар #69 от "Пампаец":Некомпетентен си в областа на международното право.
13:28 17.08.2025
73 Промяна
13:28 17.08.2025
74 Огнян
13:28 17.08.2025
75 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТИ :
ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.
13:28 17.08.2025
76 Пампаец
До коментар #1 от "матю хари":Ми тя Украйна самоубиваюки се , вече победи . Победи сама себе си .
13:29 17.08.2025
77 Дух
13:29 17.08.2025
78 Минувач
Първо, кой е тоя, дето говори от името на всички европейци, какво били искали?
Второ - мирният договор, ако го подпише Зеленски няма да е по принуда! Тръмп няма да държи ръката на Зеленски с химикалката, няма да му опре пистолет в челото. Тръмп е в правото си да решава, дали да помага на Украйна или да не помага. Тръмп, ако това е намерението му, няма да направи нищо повече от това просто да се изтегли от войната по всички възможни начини. Това е! Отделно и друго много важно - Тръмп и САЩ не са задължени по НИКАКЪВ действащ договор да помагат на Украйна, която не е нито в НАТО, нито има договор за взаимопомощ. Ако Тръмп и САЩ се отеглят от Украйна, то бързата загуба на Украйна във войната е гарантирана и затова Зеленски и Брюксел се молят ден и нощ на САЩ. Ако не беше така, досега да бяха втвърдили тона си към САЩ преди месеци.
Трето - какво странно вижда авторът в това победителят (той го нарича агресорът) да налагала споразумение на губещата страна. По-логично от това има ли? Щеше да е странно да е обратното :-)
Коментиран от #90
13:30 17.08.2025
79 А ти....
До коментар #8 от "Соваж бейби":П@...ч@....на какви гъби си?
13:34 17.08.2025
80 Механик
Еми, няма да стане по вашата. Ще е като каже Путин. А ако не искате, той ще ви накара.
Коментиран от #84
13:36 17.08.2025
81 Смех
До коментар #65 от "НАПОМНЯНЕ !":И с още по-големи букви да пишеш, написаното предизвиква смях. Искрен, от сърце. Спомням си, вървеше Пригожин към Мацква. И "великия политик и интелигент" Путя, побегна от бункера към самальота да спасява кожа. А по пътя, руски мужици с хляб и сол посрещнаха готвача Пригожин.... Ех, спомени.... И за сведение, вече БВП на Казахстан, е по-висок от този на блатните пияндури. Факт!
13:36 17.08.2025
82 Павел пенев
13:38 17.08.2025
83 Пампаец
До коментар #46 от "Психиатър":Не обиждай соросоидната биологична единица на ПИЧ . Той си е горд , продал се на наглосаксоюдеите джендър травестит .
13:38 17.08.2025
84 Да бе, да
До коментар #80 от "Механик":Другарю механик, остави международната политика на умните хора. Ти си завивай гайките.
13:38 17.08.2025
85 Ъъъъъъъъъ
До коментар #45 от "Зеления клоун заедно със запада":"....ама сметките им се оказаха погрешни !!!!!!!"
Това, което не включиха в сметките е, че Русия няма да остане сама. Мислеха си, че ще сплашат Китай, Иран и Индия, изобщо не брояха Северна Корея, санкциите ще спрат приходите на Путин, ще им замразят активите и ще ги пречупят. И сме там, където сме сега. Дедоларизацията набира сила, китайците яко дъмпят американски дълг и купуват злато, вече имаме ясно изразени коалиции, американската хегемония е в миналото.....Китай бавно, но сигурно превзема света. Дори и Тръмп се примоли на Си да не налазва Тайван, докато той е президент, че няма да имат сили и за там. Това е реалността към днешна дата
13:38 17.08.2025
86 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #16 от "Петър":1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......
8. Този гаров жулик Янукович се подигра с казаците и те го натириха. Пак добре, че не го съсякоха, според обичаят им. Сега квичи като наритано псе, като нашите „путинофили“ му пригласяте.
13:39 17.08.2025
87 Войната ще свърши
13:41 17.08.2025
88 Пампаец
До коментар #49 от "Дух":Приятна евтаназия !
Коментиран от #93
13:43 17.08.2025
89 Иво
13:44 17.08.2025
90 Промяна
До коментар #78 от "Минувач":Тръмп помага на Украйна хахахахаха ОТ това което видях в Аляска съм изумена Тръмп стоеше като незабележим докато Путин убиецът усмихнат говореше високо открито за своите убийства нападения разрушения над Украйна Тръмп и САЩ лелелеле какво падение за американците
13:44 17.08.2025
91 А50
13:44 17.08.2025
92 Пpъчат
Колко дена ги биха далеч от родина и дом!
И ефира пламтящ огласиха с ридания, вопъл и стон!
-- Де е вашта незнайна родина, ги питали укрите зли.
-- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се е скрил!
-- Де е бункерът крепост, издайте президента фaшист!
--Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
И гориха ги в огън, а в душите им болка и страх,
И загробваха всичко, но русите носят пердах!
13:44 17.08.2025
93 Дух
До коментар #88 от "Пампаец":Благодаря със удоволствие УМИРАМ
13:45 17.08.2025