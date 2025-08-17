Новини
Мирно споразумение, подписано под принуда, е нищожно. Но в момента Путин и Тръмп не се интересуват особено от международното право.

Едно изречение на Тръмп, казано след срещата му с Путин, може да предизвика експлозия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска на пръв поглед не доведе до реалния резултати и пробив. Такъв и не се очакваше.

След прибирането си във Вашингтон американският президент Тръмп обаче каза едно изречение, което на пръв поглед звучи безобидно, но в своята същност е политическа експлозия, коментира германският сайт Focus.de.

Още новини от Украйна

Тръмп заяви, че най-добрият начин за прекратяване на войната е „директно мирно споразумение, което би сложило край на войната, а не просто споразумение за прекратяване на огъня”. Кой би могъл да е против мира? Но при по-внимателно разглеждане на тези думи, стигаме до извода, че те водят до политическа експлозивна реакция в Киев и европейските столици.

Каква е разликата между мирно споразумение и прекратяване на огъня? Прекратяването на огъня „прекъсва военните операции по силата на взаимно споразумение между воюващите страни“, както е посочено в Хагските конвенции за сухопътна война от 1907 г. По-конкретно, Путин ще трябва да спре убийствата в Украйна. Това би предотвратило и по-нататъшни териториални загуби – което е особено важно в момента за Киев.

„Украйна, подкрепена от европейците, изисква незабавно и безусловно прекратяване на огъня, защото руската армия напредва, а украинските войници са принудени да се оттеглят все по-надалеч“, казва професор Герхард Мангот, политолог от университета в Инсбрук.

Но именно поради тази причина Русия е категорично против прекратяването на огъня. Преди срещата на върха в Аляска, Тръмп обяви прекратяване на огъня за своя цел. Изглежда Путин е успял да повлияе на Тръмп и това е поражение за Киев. Първоначално прекратяването на огъня би означавало само замразяване на сегашната фронтова линия. То не би означавало правно признаване на окупираната територия за руска.

Прекратяването на огъня е сложно, но възможно. Пример е войната в Корея. Между двете страни няма мир, но поне сраженията и убийствата са спрени.

Изпълнението в Украйна на такава сделка е изключително сложно поради фронтовата линия, която се простира на повече от 1000 километра. Само военното оттегляне, т.е. изтеглянето на войските, установяването на механизми за контрол, международното наблюдение – всичко това е огромен проект, който може да отнеме месеци или години. Мангот вижда значителни пречки: „Примирията са и ще останат крехки, докато основните конфликти между враждуващите страни не бъдат разрешени по взаимно съгласие“. А няма изгледи различията между Киев и Москва да бъдат разрешени скоро.

По отношение на мирното споразумение също има много проблеми за разрешаване. Мирният договор, сключен под натиск, е недействителен. А в момента изглежда, че ако Зеленски подпише такъв, то ще е под принуда.

Договорите, сключени под принуда, са нищожни от самото начало. Това е посочено във Виенската конвенция за правото на договорите. Това е особено трудна ситуация с мирните договори, защото човек бързо получава усещането, че агресор налага споразумение на губещата страна.

Зеленски вече обяви, че Украйна никога няма да признае окупираните от руската армия територии за част от РФ. Да подпише такъв договор ще е неприемливо за украинския президент Володимир Зеленски. Той ще трябва да обясни на украинския народ, че определени региони са загубени завинаги – ход, който може да му струва поста във вътрешнополитически план. За Путин, от друга страна, е неприемливо западни армии да влязат в Украйна като гарант за сигурността.

Предвид натиска от САЩ – упражняван чрез заплахата за прекратяване на подкрепата – и военния натиск от Русия, едва ли е възможно да бъде подписан законен мирен договор от Зеленски. Тръмп и Путин обаче вероятно не биха се интересували от проблема с международното право. Така или иначе, след срещата на върха в Аляска сякаш се затвърждава горчивото осъзнаване: независимо дали накрая ще има мирно споразумение, прекратяване на огъня или по-нататъшни боеве, Украйна вероятно няма да може да си върне териториите, окупирани от Русия.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 30 гласа.
  • 1 матю хари

    19 67 Отговор
    Украйна ще победи!

    Коментиран от #31, #76

    12:51 17.08.2025

  • 2 Елементарно

    54 10 Отговор
    САЩ да напуснат Украйна

    Коментиран от #61

    12:51 17.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дух

    7 25 Отговор
    А зелените Копейки газ пикаят след Срещата Тръмп Путин ,няма Англия няма Русия вече само Ганчовци се почешват по кафявото дупе

    12:52 17.08.2025

  • 6 Дух

    7 14 Отговор
    А зелените Копейки газ пикаят след Срещата Тръмп Путин ,няма Англия няма Русия вече само Ганчовци се почешват по кафявото дупе

    12:53 17.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соваж бейби

    51 8 Отговор
    Вият но умряло по телевизията 2 дена ги гледам говорят глупости украинците една пача от техните каза явно е била на бутилка водка не я знам ,че Украйна вече била по силна и от Европа 🤣 по военна техника си мисли че с скапаните си дронове са нещо Велико.Зеленски е нелигетимен когато разписа за мините после се оспорва и този проблем.

    Коментиран от #12, #79

    12:54 17.08.2025

  • 9 Мазньо

    24 7 Отговор
    И да ме триете,пак ще го кажа,че и най-ограничените вече прогледнаха и само дежурните викачи ще сменят плочата и вместо да крещят с пяна на уста "краварии" ще мълвят в захлас"другариии".Толкоз.

    12:55 17.08.2025

  • 10 Кака Пена

    8 44 Отговор
    Това си беше рандеву между пиколото от КГБ Путя и неговия авер агента Краснов. Как от позиция на силата, да заграбим чуждото. Нищо друго.

    Коментиран от #21

    12:55 17.08.2025

  • 11 Хахахаха

    54 4 Отговор
    Имаше такова споразумение от Истанбул през март 2022,при което в знак на добра воля Русия изтегли войските си от Киевска ,Черниговска,Сумска и Харковска област.И защо Русия сега трябва да вярва на Укронацистите че ще спазят такова споразумение.

    Коментиран от #15, #43

    12:56 17.08.2025

  • 12 Така ще словоблудстват

    42 6 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    ЕС са изхвърлени зад борда. Мъка, мъка .....

    Коментиран от #41

    12:57 17.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.Тежък удар за Турция, Китай и ЕС.

    12:59 17.08.2025

  • 15 Кака Пена

    7 27 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Защото е в чужда държава, мародерства, граби и убива в чуждата държава. И заслужава най-тежките репарации. И да не се чува и вижда никога вече държавата на блатните твари.

    Коментиран от #22

    13:00 17.08.2025

  • 16 Петър

    41 5 Отговор
    След като Меркел и Оланд открито казаха, че Минск 1 и 2 са служели за забаламосване на руснаците с цел печелене на време за въоръжаване на Украйна само наивник може да вярва, че Путин ще се навие на Минск 3. Или признаване на 4-те области сега или ще си ги вземат по военен път. И парадоксът е, че за украинците първият вариант е далеч по-добър. Но на кой му пука за украинците изобщо.

    Коментиран от #23, #86

    13:00 17.08.2025

  • 17 ЗАЩО БЕ

    23 3 Отговор
    Защо западният режим храни 1 млн оперативни работници, грантополучатели и агенти в "свободните" си "медии" ахахха... ако ще губи от 1 милиционер??

    Коментиран от #19

    13:01 17.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Няма край болката хахах

    15 5 Отговор

    До коментар #17 от "ЗАЩО БЕ":

    Защото и на запад са само милиционери в милиционерски режими. Сега западните милиционери губят от руските милиционери и много ги е яд и боли... все едно ги режат с нож

    13:02 17.08.2025

  • 20 az СВО Победа80

    32 4 Отговор
    Толкова много празни приказки в отчаян опит да се предотврати капитулацията на Брюксел и Лондон в бивша Украйна!
    🤣🤣🤣

    Плачете евроатлантици!

    13:03 17.08.2025

  • 21 Западни милиционери

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "Кака Пена":

    Краснов също е западен милиционер, като Путин.

    13:03 17.08.2025

  • 22 Ъъъъъъъ

    23 2 Отговор

    До коментар #15 от "Кака Пена":

    "И заслужава най-тежките репарации."

    Да. Като загубиш войната - плащаш! Така е било винаги. Ама историята не помни случай на изплащане на репарации от победители на победени.🤣

    Коментиран от #29, #67

    13:04 17.08.2025

  • 23 Не, драги,

    5 25 Отговор

    До коментар #16 от "Петър":

    На нас, българите ни пука за Украйна. На рашките noдлоги не.

    13:05 17.08.2025

  • 24 Завърнал се

    5 13 Отговор
    Абе като толкоз искаш някаква територия що не вземеш да си я купиш тогава, не сме в средновековието да грабиш насила. Да се договорят за цена както Аляска навремето и да се приключва това малоумие.

    13:05 17.08.2025

  • 25 атлантически делириум

    32 4 Отговор
    Вместо обърканите атлантичета да пишат глупости да си отговорят на следното:
    - Защо Русия трябва да спира огъня и да дава възможност на украинците да се въоражат, починат и прегрупират?
    - Защо трябва да се съгласят на примирие, което във времето, ще носи само напрежение и бъдещи конфликти, ссетовни и исторически примери бол?
    - Защо трябва да приемат условията на ЕС, Англия и САЩ, които предизвикаха и финансират конфликта?
    ... и т. н.

    Коментиран от #26

    13:05 17.08.2025

  • 26 Западни милицоонери

    2 11 Отговор

    До коментар #25 от "атлантически делириум":

    Защото ние управляваме света.

    13:06 17.08.2025

  • 27 Хи их хи

    16 4 Отговор
    Голям укровой тъдява, значи нещата отиват на добре!

    13:06 17.08.2025

  • 28 Радио Елто

    16 3 Отговор
    Може ли някой Розов фашага да ми обади Кога ще бъде нанесено Стратегическо Поражение на РФ благодарЯ

    Коментиран от #36

    13:06 17.08.2025

  • 29 Кака Пена

    4 12 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъъъъ":

    Ще видим драги, ще видим. И оня с мустачките така си е мислил.

    13:07 17.08.2025

  • 30 Милиционерски бой

    5 3 Отговор
    Едните милиционери работят за ЦРУ, другите за КГБ и делят планетата

    13:07 17.08.2025

  • 31 ха-хааа

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Ама друг път !

    13:08 17.08.2025

  • 32 Яяяв

    15 5 Отговор
    Нещастните юрогейци вият щот никой не ги бръсне за слива а със всеки ден все повече се приближават към разгром и укрия ще престане да съществува

    13:09 17.08.2025

  • 33 Проходна пешка

    14 4 Отговор
    Великобританците са подли и вероломни, никой не би и искал да се споразумява с тях, а Украйна е под тяхно влияние. Лошото за тях е, че САЩ вече не са им приятел, нещо шилдовете не могат да разделят.

    13:09 17.08.2025

  • 34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 3 Отговор
    Прекратяване на огъня няма да има, преди капитулацията на Zeления друсалник
    и приемане условията на Русия...

    13:09 17.08.2025

  • 35 Кико

    20 0 Отговор
    Странно защо дядото на професор Герхард Мангот, който е бил съветник на Хитлер, не е препоръчал на Фюрера също да се възползва от нормите на международното право, които изискват настъпващите страни - в случая армиите на САЩ и СССР- незабавно да спрат военните действия, защото противникът им го е пожелал...
    Още по-странно е, че и Сталин не се е позовал на тази норма през 1941, когато Вермахтът ударно лети към Москва...
    Защо Саддам не активира нормата през 2003...
    Защо Кадафи я проспа, явно не е знаел, че професор Герхард Мангот веднага ще го подкрепи...
    Какво нещо е международното право, а?

    😂😂😂

    13:10 17.08.2025

  • 36 Знаещ

    3 10 Отговор

    До коментар #28 от "Радио Елто":

    Скоро. Дълго няма да се чува за територията на блатата. Звездите ми го казват.

    13:11 17.08.2025

  • 37 минаващ

    10 4 Отговор
    Наш зеля сега се чуди какви да ги мъдри , след като я забърка тая каша ...Изходът е само един - кръъъгом и пак напред . Това е положението за клоунчето с потничето !

    13:11 17.08.2025

  • 38 Тръмп се обърна наопаки

    4 3 Отговор
    в рамките на един ден! Кой му вярва вече на приказките!

    Коментиран от #40

    13:12 17.08.2025

  • 39 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Е как така Русия напредва? Нали на салонацитата им пратиха Ф-16????

    13:14 17.08.2025

  • 40 съсел ,

    10 1 Отговор

    До коментар #38 от "Тръмп се обърна наопаки":

    Мислиш ли , че такива като Путин и Тръмп се интересуват от мнението на разните там драскачи като теб ?! Не , разбира се ...

    Коментиран от #47

    13:14 17.08.2025

  • 41 Соваж бейби

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Така ще словоблудстват":

    Не само ЕС и Америка и другите които помагаха на украинците, смятай с колко санкции, колко пари, оръжие ...и пак не можаха победи Русия. В ЕС трябва се смени политиката с други лидери това следва наситихме се на американско присъствие и заповеди стига

    Коментиран от #50

    13:14 17.08.2025

  • 42 демократ

    2 8 Отговор
    С паркираните ф-22 и ескорта от ф-35 бе-2 Сащ намекна на горският пазач какво го чака ако нападне Нато а именно ядрени удари над Мацкве

    13:15 17.08.2025

  • 43 Варненец

    3 12 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Нищо такова не е имало, рушляците загубиха 65 километрова военна колона, остана си там в калта. Никакво споразумение не е имало. Това е Рашка опорка, за да не си признаят как ги дъниха. А какво стана с Покровск? Май нищо не са взели , само пропаганда отново. 14 години мъчат едно празно село. Осерация брат.

    13:15 17.08.2025

  • 44 Никой

    4 0 Отговор
    Еми какво толкова - няма територии - отярязват я.

    13:15 17.08.2025

  • 45 Зеления клоун заедно със запада

    13 1 Отговор
    Предизвикаха войната !!!!!!! Искаха да смачкат Русия по всякакъв начин , икономически , политически , териториално ......ама сметките им се оказаха погрешни !!!!!!! Сега ближат рани и се хващат за кратуните си как тъй не успяха и тоя път !!!!!!!! Зелника е жертвата и ще го поднесът на тепсия на ПУТИН !!!!!

    Коментиран от #57, #85

    13:16 17.08.2025

  • 46 Психиатър

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Дух":

    Абе пич, не е зле да отидеш да се погледнеш при някой психиатър!!

    Коментиран от #49, #59, #83

    13:18 17.08.2025

  • 47 Пора

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "съсел ,":

    Вероятно говориш за боклука путин.

    Коментиран от #70

    13:19 17.08.2025

  • 48 Гост

    7 1 Отговор
    Как ще и да тълкувате думите на тоя и оня, Русия ги занули! Барабар с кренвирщите във форума! Гейм овър, тръндафори!

    13:19 17.08.2025

  • 49 Дух

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Психиатър":

    Ще отида поне да ме приспят завинаги

    Коментиран от #88

    13:19 17.08.2025

  • 50 Да бе, да

    1 6 Отговор

    До коментар #41 от "Соваж бейби":

    Защото на украинците не им разрешаваха далекобойност. И сгрешиха. Сега Мацквата щеше да е като Газа. И щяхме да видим, кой кум, кой сват.....

    13:20 17.08.2025

  • 51 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    4 4 Отговор
    Пред портите на Москва съм със моите кръвожадни бандери ......скоро Москва ще е киеФФФФФ вервайте ми мой европейски партньори !

    Коментиран от #56

    13:20 17.08.2025

  • 52 1234567

    6 2 Отговор
    Международно право?! А Косово ....

    Между другото на референдум за отделянето от ссср почти 80 % са били против и въпреки това белязания отделя Украйна като ѝ харизва земи, изконно заселени с етнически руснаци, още тогава международното право е нарушено...

    Коментиран от #60

    13:20 17.08.2025

  • 53 Тия не са наред

    11 2 Отговор
    Договор подписан под натиск е недействителен. Ха. Така е ама в бизнес отношенията. При война гражданското правораздаване не действа. Кой мирен договор не е под натиск? Сигурно подписите на Германия и Япония след Втората световна са недействителни?Европейската преса вече чупи тъпомера.

    13:21 17.08.2025

  • 54 Макробиолог

    9 3 Отговор
    АББА имаха една песен--победителя взима всичко.

    13:22 17.08.2025

  • 55 пфф

    9 3 Отговор
    Човек трябва да е яко нашмъркан, за да вярва че завзети чрез бой и жертви територии някога ще се върнат ей така, от добра воля и без цена. Няма как да стане.

    13:22 17.08.2025

  • 56 Руснак без крак

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    13:22 17.08.2025

  • 57 Да питам

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Зеления клоун заедно със запада":

    Пpocт ли си или платен? Знам, че отговорът е ДА.

    13:23 17.08.2025

  • 58 Промяна

    3 5 Отговор
    Незабавно изтегляне на Путин от Украйна това е Диктатор убиец агресор е Путин Тръмп унизи САЩ пред агресорът Путин

    13:23 17.08.2025

  • 59 Дух

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Психиатър":

    И Психиатъра ще установи че ми няма нищо и накрая ще ми тегли една патка и пу ...Ка и така

    13:23 17.08.2025

  • 60 Копей,

    1 4 Отговор

    До коментар #52 от "1234567":

    Не се отклонявай от темата за да не бъдеш изритан от дискусията!

    13:24 17.08.2025

  • 61 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно":

    Аз като гледам, тръмпоча помага на путлера. Тръмпоча да спре да помага на путлера, веднага.

    13:24 17.08.2025

  • 62 Мими Кучева🐕

    2 5 Отговор
    Респект за афторката Мара!🦃🦃🦃🤗🤣👍

    13:25 17.08.2025

  • 63 Копейкин:

    1 4 Отговор
    Не искам копейки, искам рубли превалутирани в евро. Само тогава ще викам да живее Тръмп и Америка? Да не мислите, че ни е лесно след като ни забраниха да казваме "кравари" и "що биете негрите"?

    13:25 17.08.2025

  • 64 Редник

    1 3 Отговор
    Празни приказки на празни хора.

    13:25 17.08.2025

  • 65 НАПОМНЯНЕ !

    6 3 Отговор
    🇷🇺Г-Н ПУТИН , Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ ПОЛИТИК В🌐 СВЕТА, И В 🇷🇺 РУСИЯ ,ПОДДЪРЖАН С= 85% ,10-та ГОДИНА ПОДРЕД- ФАКТ СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА МНОГО МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ! ПУТИН Е УНИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛИЧНОСТ. ОФИЦЕР ОТ ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА РФ, С ОГРОМНА БАЗА ПОЗНАНИЯ !2024г- РУСКАТА ИКОНОМИКА Е В ПОДЕМ(+4%) ,МИН.БЕЗРАБ (+2%), БЮДЖ.ДЕФИЦ= 1,2%,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА = 200 МЛРД.$( ЗА 2024).СПЕЦИАЛНАТА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ УКР.РЕЖИМ, Е СПОРЕД: ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН ,ПРОТИВ ВЪЗРОДЕНИЯ УКРАИНСКИ ФАШИЗЪМ ОТ 2014 Г (САМО ЗА 2023 Г. =НАД 5,,5 МЛН.УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ СА ЕМИГРИРАЛИ И ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ И ЗАЩИТА В РУСИЯ ,БЯГАЙКИ ОТ ФАШИСТКИЯ ИМ РЕЖИМ ОТ 2014-ГОРИЛ ЖИВИ ХОРА НА ЦЕНТЪРА В КИЕВ, ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ .СРАМ ЗА ЕС И ЦЕНЗУРАТА МУ ! ПУТИН НАПРАВИ РУСИЯ ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА НЕЗАВИСИМА- В АБСОЛЮТНО ВСЯКА ОБЛАСТ , СИЛНА СТРАНА. ТЕХНОЛОГИЧНО СПОСОБНА ДА ЗАЛИЧИ САЩ ЗА 9 МИНУТИ ,САМО С 10 БР.SS-X-30 ! ..ПРЕЗ 2022 Г КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ ГР.МОСКВА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕГАЛОПОЛИС В СВЕТА (13-17 МЛН.ЖИТ.) С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ИЗ МЕЖДУ 54 КЛАСИРАНИ ОТ СВЕТА... САМО В ЛОС АНДЖЕЛИС = 75 000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА.ДЪРЖ.ДЪЛГ НА САЩ ВЕЧЕ Е=37 ТРИЛ.$ !

    Коментиран от #81

    13:26 17.08.2025

  • 66 ДА Е ЯСНО !!!!

    6 2 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ "СВО СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ЛАНСИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАПАДЕН ФАШИЗЪМ ОТ 2014 ИЗБИВАЛ ГРАЖДАНИТЕ СИ 8 Г. ! САЩ И НАТО ОТДАВНА НЕ СА В ПОЗИЦИЯ ДА ДИКТУВАТ УСЛОВИЯ НА ВЕЛИКА 🇷🇺 РУСИЯ . ТЕ НЕ СА АКТУАЛЕН ФАКТОР - НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА = 7,3 ТРИЛ.$),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХНИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО МОДЕРНО РЕКЛАМИРАНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС...Е УНИЩОЖЕНО = 430 МЛРД.$ КОЕТО ДОВЕДЕ ДО КРИЗА С НАЛИЧНОСТИТЕ В НАТО .ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$ .
    НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА . ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА, ВЪРВИ СВО, И В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ . ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОВЪРШЕНА,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ПИЩИ ОТ Г-7
    ....ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, ДОСТАТЪЧНИ СА САМО = 10 РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ,ПРЕЗ АРКТИКА,ЗА ПОД = 9 МИНУТИ И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ СИСТЕМИ НЯМА.САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ. ( ИЗЯВЛЕНИЕ НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, октомври 2024г. )

    13:26 17.08.2025

  • 67 Промяна

    3 9 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъъъъ":

    Путин е убиец Арест за Путин Путин да се изтегли незабавно от Украйна това е

    13:26 17.08.2025

  • 68 Факт

    4 0 Отговор
    Това Тръмп го каза и преди срещата. Затова беше паниката.

    13:26 17.08.2025

  • 69 Пампаец

    7 2 Отговор
    Капитулацията е мирно споразумение сключено под натиск ! И сега какво ? Капитулациите на Хитлеристка Германия , фашистка Италия и Императорска Япония и сателитите им , също ли ще ги считаме за нищожни бе , соросоидни грантаджии ? :-) )))))А капитулация , или мирен договор от просрочен , нелегитимен празидент и просрочена , нелигитимна Рада узурпирали противоконституционно Украйна , ще ги считате ли за легитимни и законни , а наглосакскоюдейски глобалисти ? Или това е друго ???? :-))))) Що е наглосакскоюдейска наглост и има ли тя почва на този свят ??? Оказва се , че има ! Наглост се цери само с нещастен прът , първо през пищялките . Сетне по нагоре ...

    Коментиран от #72

    13:26 17.08.2025

  • 70 оли ,

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Пора":

    Първо чети какво ти пишат хората , помисли , ако има с какво и тогава се прави на умен по сайтовете !

    13:27 17.08.2025

  • 71 ДЕТО ВИКАШЕ УРСУЛА

    4 1 Отговор
    Мир чрез сила. Така че свиквайте.

    13:27 17.08.2025

  • 72 Тихо бе оръфляк!

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Пампаец":

    Некомпетентен си в областа на международното право.

    13:28 17.08.2025

  • 73 Промяна

    3 7 Отговор
    Незабавно изтегляне на Путин от Украйна това е Диктатор убиец агресор е Путин Тръмп унизи САЩ пред агресорът Путин

    13:28 17.08.2025

  • 74 Огнян

    3 1 Отговор
    Поредния бълвоч.

    13:28 17.08.2025

  • 75 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТИ :

    3 4 Отговор
    СПОРЕД ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА -СВО,СРЕЩУ ПОВТОРНО ЗАРОДЕНИЯ ФАШИЗЪМ В УКРАЙНА ,ПРЕЗ 2014Г, СПОНСОРИРАН ОТ ЗАПАДА.ЕС- влезе в криза на всички нива.(Само в Герм.25 000 фирми са във фалит за 2024 ).Загубите на САЩ( за 3 г) възлизат на = 7 трил.$= 37 трил.$.Бюдж.дефицит=6% колкото Европейския,и Държ.дълг над 110% За Русия това са=1,2% Бюдж.дефицит,18% Държ.дълг, Ниска безраб (+2%),Икономика, с ръст (+4%),и увеличен Златен резерв = 210 млрд.$ за 2024г. Гр.Москва(13 млн жит.) е определен от комисия в ООН за най-добър град в света по инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната руска промишленост ,се оказа= 4-пъти по-голяма, от тази на НАТО.Потвърдено и в изказване на Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=2,2 млн. войнци на Фашисткия украински.режим,от 2014,и 6740 натовски офицери и консултанти.Унищожени са и много америк.групи,като АМЕРИКАНСКА ГРУПИРОВКА - ЧВК Forward Observation Group !!! До момента ЗАГУБИТЕ на НАТО са огромни. РУСИЯ унищожищи америк. оръжия за = 430 млр .$, Остатъч.ресурс на НАТО в момента е = за 3 седмици актив.бойни действия,и дебатите в Америк.Конгрес потвърдиха това).Руските ракети станаха повече ( напр: Х-101 с обсег = 5500 км и КВО= 1 м !В момента в Украйна има =730 000 руска армия,от = 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на Украйна,и Зеленски ! САМО ЗА 2023 Г.= 5,5 МЛН.УКРАИНСКИ
    ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.

    13:28 17.08.2025

  • 76 Пампаец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Ми тя Украйна самоубиваюки се , вече победи . Победи сама себе си .

    13:29 17.08.2025

  • 77 Дух

    2 1 Отговор
    Бяла птица се изхожда на зелена трева а англичаните арабистите огледалните зелени копейки антиамериканисти трансове са се пръкнали от византийският цакобаков лиген под бойлера на Благовест а водка Савой яко те хваща по ловните поля и гори на автобусните спирки и билети без настроение и кеф а незнайна Анета ти лъска жабешкото бутче като Комощица на зелена трева

    13:29 17.08.2025

  • 78 Минувач

    2 2 Отговор
    Що за пасквил?!?
    Първо, кой е тоя, дето говори от името на всички европейци, какво били искали?
    Второ - мирният договор, ако го подпише Зеленски няма да е по принуда! Тръмп няма да държи ръката на Зеленски с химикалката, няма да му опре пистолет в челото. Тръмп е в правото си да решава, дали да помага на Украйна или да не помага. Тръмп, ако това е намерението му, няма да направи нищо повече от това просто да се изтегли от войната по всички възможни начини. Това е! Отделно и друго много важно - Тръмп и САЩ не са задължени по НИКАКЪВ действащ договор да помагат на Украйна, която не е нито в НАТО, нито има договор за взаимопомощ. Ако Тръмп и САЩ се отеглят от Украйна, то бързата загуба на Украйна във войната е гарантирана и затова Зеленски и Брюксел се молят ден и нощ на САЩ. Ако не беше така, досега да бяха втвърдили тона си към САЩ преди месеци.
    Трето - какво странно вижда авторът в това победителят (той го нарича агресорът) да налагала споразумение на губещата страна. По-логично от това има ли? Щеше да е странно да е обратното :-)

    Коментиран от #90

    13:30 17.08.2025

  • 79 А ти....

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    П@...ч@....на какви гъби си?

    13:34 17.08.2025

  • 80 Механик

    3 3 Отговор
    Жълтопаветките вият на умрело! Путин не иска "прекратяване на огъня", траен мир. Това не се харесва на урсулиците, защото тряйния мир ще прекрати кражбите в колосални размери (при закупуването на оръжие). Трайния мир, няма да позволи на жеЛАЕЩИТЕ отново да наблъскат Украина с оръжия и наемници, а на ВСУ да си почине и прегрупира.
    Еми, няма да стане по вашата. Ще е като каже Путин. А ако не искате, той ще ви накара.

    Коментиран от #84

    13:36 17.08.2025

  • 81 Смех

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "НАПОМНЯНЕ !":

    И с още по-големи букви да пишеш, написаното предизвиква смях. Искрен, от сърце. Спомням си, вървеше Пригожин към Мацква. И "великия политик и интелигент" Путя, побегна от бункера към самальота да спасява кожа. А по пътя, руски мужици с хляб и сол посрещнаха готвача Пригожин.... Ех, спомени.... И за сведение, вече БВП на Казахстан, е по-висок от този на блатните пияндури. Факт!

    13:36 17.08.2025

  • 82 Павел пенев

    2 2 Отговор
    Капитулацията на Украйна трябва да се подпише и от ЕС и НАТО като нейни съюзници. Такива да изискванията на международното право. Точно това не искат идиотите от тези терористични организации.

    13:38 17.08.2025

  • 83 Пампаец

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Психиатър":

    Не обиждай соросоидната биологична единица на ПИЧ . Той си е горд , продал се на наглосаксоюдеите джендър травестит .

    13:38 17.08.2025

  • 84 Да бе, да

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Механик":

    Другарю механик, остави международната политика на умните хора. Ти си завивай гайките.

    13:38 17.08.2025

  • 85 Ъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Зеления клоун заедно със запада":

    "....ама сметките им се оказаха погрешни !!!!!!!"

    Това, което не включиха в сметките е, че Русия няма да остане сама. Мислеха си, че ще сплашат Китай, Иран и Индия, изобщо не брояха Северна Корея, санкциите ще спрат приходите на Путин, ще им замразят активите и ще ги пречупят. И сме там, където сме сега. Дедоларизацията набира сила, китайците яко дъмпят американски дълг и купуват злато, вече имаме ясно изразени коалиции, американската хегемония е в миналото.....Китай бавно, но сигурно превзема света. Дори и Тръмп се примоли на Си да не налазва Тайван, докато той е президент, че няма да имат сили и за там. Това е реалността към днешна дата

    13:38 17.08.2025

  • 86 ПРИПОМНЯНЕ

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Петър":

    1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
    2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
    3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
    4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
    5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
    6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
    7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......
    8. Този гаров жулик Янукович се подигра с казаците и те го натириха. Пак добре, че не го съсякоха, според обичаят им. Сега квичи като наритано псе, като нашите „путинофили“ му пригласяте.

    13:39 17.08.2025

  • 87 Войната ще свърши

    2 2 Отговор
    когато руските земи до днепър се върнат обратно и когато се свали фашисткият режим в Украйна и се подпишат договори с легитимна власт Украйна никога повече да не е в НАТО.

    13:41 17.08.2025

  • 88 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Дух":

    Приятна евтаназия !

    Коментиран от #93

    13:43 17.08.2025

  • 89 Иво

    0 0 Отговор
    Много конвенции ще бъдат пренаписани или редактирани

    13:44 17.08.2025

  • 90 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Минувач":

    Тръмп помага на Украйна хахахахаха ОТ това което видях в Аляска съм изумена Тръмп стоеше като незабележим докато Путин убиецът усмихнат говореше високо открито за своите убийства нападения разрушения над Украйна Тръмп и САЩ лелелеле какво падение за американците

    13:44 17.08.2025

  • 91 А50

    0 0 Отговор
    Това което Путин може да даде на Тръмп, Зеленски неможе и да обещае. 50/50 редкозема на Донбас , а чернозема си е за Русия. ЕС и бритите остават прецакани. Дончо е бизнесмен и е приел руската оферта явно

    13:44 17.08.2025

  • 92 Пpъчат

    1 0 Отговор
    Балада за комунисти

    Колко дена ги биха далеч от родина и дом!
    И ефира пламтящ огласиха с ридания, вопъл и стон!
    -- Де е вашта незнайна родина, ги питали укрите зли.
    -- Вий питайте путин фашиста, във бункер дълбок се е скрил!
    -- Де е бункерът крепост, издайте президента фaшист!
    --Животът наш нищо не струва! Стреляйте, ще издържим!
    И гориха ги в огън, а в душите им болка и страх,
    И загробваха всичко, но русите носят пердах!

    13:44 17.08.2025

  • 93 Дух

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Пампаец":

    Благодаря със удоволствие УМИРАМ

    13:45 17.08.2025

