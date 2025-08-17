Арсенал превзе „Олд Трафорд“

Арсенал победи с 1:0 като гост Манчестър Юнайтед в двубой от първия кръг във Висшата английска лига, предаде БТА.

Първата опасност след шест минути игра в дербито на "Олд Трафорд" беше за домакините, като новото попълнение Брайън Мбуемо принуди вратаря Давид Рая да се намесва решително.

В 13-ата минута Рикардо Калафиори се възползва от груба грешка на вратаря Алтай Байъндър и реализира победния гол в полза на лондончани.

Последваха нови опити за отбелязване на попадение от страна на "червените дяволи", като близо до изравняването бяха Мбуемо и Матеуш Куня. "Артилеристите" отговориха с удар на Вартин Йодегор.

След почивката Давид Рая отново попречи на Бруно Фернандеш да върне домакините в двубоя. Испанският страж отказа и Амад Диало и отново Мбуемо, който бяха близо до реализиране на попадение.

В самия край на срещата Букайо Сака пропусна да направи победата за Арсенал по-изразителна.

В понеделник вечерта новакът в елита Лийдс и българският национал Илия Груев посрещат Евертън.