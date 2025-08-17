Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси не успя да победи Кристъл Палас у дома

Челси не успя да победи Кристъл Палас у дома

17 Август, 2025 19:05 425 0

  • висша лига-
  • кристъл палас-
  • челси

Лондонското дерби от първия кръг във Висшата лига завърши без голове

Челси не успя да победи Кристъл Палас у дома - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Челси завърши наравно 0:0 у дома срещу Кристъл Палас в лондонското дерби от първия кръг във Висшата лига на Англия, предаде БТА.

"Сините" нямат поражение срещу "орлите" в последните 17 двубоя. Последният успех в полза на Палас е от 2017 година. Челси е спечелил 14 от тези двубои.

В 13-ата минута Еберечи Езе се разписа, но попадението за гостите беше отменено заради засада и намеса на видео асистент арбитрите.

Резервите на световния шампион Андрей Сантос и Лиам Делап опитаха да променят крайния изход от двубоя след почивката, но носителят на купата на Футболната асоциация за миналия сезон се бранеше умело и спечели една точка.

Нотингам Форест се наложи с 3:1 у дома срещу Брентфорд след голове на Крис Ууд, разписал се на два пъти, и Дан Ндойе преди почивката. Лондончани достигнаха до почетен гол чрез Игор Тиаго от дузпа в 78-ата минута. Бившия футболист на Лудогорец се разписва за първи път с екипа на "пчеличките".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ