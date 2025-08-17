Челси не успя да победи Кристъл Палас у дома

Челси завърши наравно 0:0 у дома срещу Кристъл Палас в лондонското дерби от първия кръг във Висшата лига на Англия, предаде БТА.

"Сините" нямат поражение срещу "орлите" в последните 17 двубоя. Последният успех в полза на Палас е от 2017 година. Челси е спечелил 14 от тези двубои.

В 13-ата минута Еберечи Езе се разписа, но попадението за гостите беше отменено заради засада и намеса на видео асистент арбитрите.

Резервите на световния шампион Андрей Сантос и Лиам Делап опитаха да променят крайния изход от двубоя след почивката, но носителят на купата на Футболната асоциация за миналия сезон се бранеше умело и спечели една точка.

Нотингам Форест се наложи с 3:1 у дома срещу Брентфорд след голове на Крис Ууд, разписал се на два пъти, и Дан Ндойе преди почивката. Лондончани достигнаха до почетен гол чрез Игор Тиаго от дузпа в 78-ата минута. Бившия футболист на Лудогорец се разписва за първи път с екипа на "пчеличките".