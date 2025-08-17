Марк Маркес спечели Гран при на Австрия в клас МотоGP от Световния шампионат по мотоциклетизъм. Испанецът от отбора на Дукати финишира за 42:11.006 минути, предаде БТА.

Маркес, който е шесткратен шампион в "кралския клас", триумфира за първи път на австрийска земя и увеличи преднината си в генералното класиране преди своя брат Алекс на 142 точки.

Фермин Алдегер завърши на 1.118 секунди, а трети се нареди Марко Бедзеки, на 3.426 секунди след Маркес.

Девет кръга преди края на сезона Марк Маркес е водач в генералното класиране с 418 точки след деветата си победа за сезона и шеста последователна. На втора позиция е Алекс Маркес с 276 точки. Италианецът Франческо Баная е трети с 221 пункта.

Диого Морейра от Италтранс Рейсинг Тийм триумфира в Мото2. Бразилецът финишира за 36:05.20 минути на пистата "Ред Бул Ринг".

На 2.375 секунди след него остана испанецът Даниел Олгадо, а трети се нареди Селестино Виети. Италианският мотоциклетист завърши на 5.351 секунди след Диого Морейра, който постигна втората си победа през 2025 година.

В генералното класиране води Мануел Гонсалес със 188 точки. Днес испанецът отпадна в седмата обиколка на състезанието. На втора позиция с неговият сънародник Арон Канет със 169 точки. Трети до момента е Диого Морейра сэъс 153 точки.

В надпреварата за Голямата награда на Австрия в клас Мото3 победител стана Анхел Пикерас. Испанският състезател от отбора на Фринса финишира за 33:36.516 минути. Японецът Рюзей Яманака завърши втори, изоставайки на 0.096 секунди зад Пикерас, постигнал третата си победа през сезона.

Трети се нареди друг испанец Давид Муньос, изостанал на 0.171 секунди зад днешния лидер. Водач в генералното класиране е Хосе Руеда с 239 точки. Испанският мотоциклетист от тима на Ред Бул пресече финалната права пети в Австрия. На второ място е Анхел Пикерас със 168 точки, докато трети е Давид Муньос със 139 точки.