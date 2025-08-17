Новини
Свят »
САЩ »
17 август 1896 г. Златната треска

17 Август, 2025 04:30 3 633 4

17 август 1896 г. Златната треска

  • злато-
  • треска-
  • юкон

Тъй като местността е дива и необитаема, новината за залежите на благородния метал гръмва за пръв път година по-късно

17 август 1896 г. Златната треска - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 17 август 1896 г. Джордж Кармак открива къс злато в приток на река Юкон. Това поставя началото на последната най-голяма златна треска в Клондайк. За истински откриватели на ценния метал се смятат и съпругата на Джордж - Кейт, и индианският им водач Скокум Джим Мейсън. От този период понятието Клондайк се свързва с невъобразимо богато място, източник на огромни блага.

Тъй като местността е дива и необитаема, новината за залежите на благородния метал гръмва за пръв път година по-късно. Притоците на Юкон - Бонанза, Елдорадо и Хънкър, гъмжат от златотърсачи. Най-бързи се оказват златотърсачите от Сан Франциско и Западното крайбрежие на САЩ. Не закъсняват и кандидати за забогатяване от Германия, Италия, Норвегия, Англия, има дори представители на Китай и Япония.

Големи вестници като "Сиатъл пост интелиджънсър" и "Сан Франциско егзаминър" разпалват масовото въображение, разказвайки невероятните приключенски истории на златотърсачите. Цели индустрии използват влиянието на треската. Продава се всичко - от карти на района до пълна зимна екипировка и пакетирана храна за година (каквото е изричното изискване на канадското правителство към новопристигащите). Икономически времето е идеално за треската - страната е в първата си голяма депресия след борсовите сривове през 1893 г. и 1896 г.

По думите на историка Пиер Бертон "Клондайк беше достатъчно далече, за да има романтичен ореол, и достатъчно близо, за да е достъпен". За Клондайк тръгват над 100 000 души, до легендарния граничен град Доусън стигат под 40 000, от тях под 20 000 заработват на участъци, копаят и промиват. Едва 4000 обаче намират някакво злато и само неколкостотин се връщат истински богати. Треската продължава до 1899 г., когато в Номе, на източния бряг на Аляска, е открито ново злато и потокът мигранти се отправя нататък.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    0 0 Отговор
    Да върнали са се богати онези от тях които са били предприемчиви и са направили в Доусън публични домове, магазини и барове.Добива на злато никак не е просто и евтино начинание!Изисква сериозно капиталовложения и голям късмет!

    08:54 17.08.2016

  • 2 При нас също намериха късове

    3 0 Отговор
    В едно чекмедже.

    04:45 17.08.2025

  • 3 Психо

    1 0 Отговор
    Много пари се наливат за краварско облъчване .Статии за америка,филми само от кравария ,историята на свинария .Мръсни продажниКърви.

    06:06 17.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    С ЕДИН СЪУЧЕНИК СЕ НАРЯЗАХМЕ ЯКО
    .....
    И ПОЧНАХМЕ ДА СПОРИМ ЗАЩО АЗ СЪМ В ЧУЖБИНА
    А ТОЙ Е БЪЛГАРИЯ
    .. И ТОЙ СПЕЧЕЛИ СПОРА
    " ЗА КАКВО МИ Е ДА ХОДЯ В КЛОНДАЙК,
    КАТО СЪМ ШЕФ В СОФИЙСКАТА ОБЩИНА"
    .....
    СЕГА Е ВЪВ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
    ... .
    ТА, ТОВА ЗА КЛОНДАЙК, ТАМ СА СПЕЧЕЛИЛИ КРЪЧМАРИТЕ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ХОТЕЛИ, ФЕРОБОТИ
    И ТЪРГОВЦИТЕ НА ХРАНА :)

    06:08 17.08.2025