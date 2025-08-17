Новини
Спорт »
Волейбол »
Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол, каза Найден Найденов

Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол, каза Найден Найденов

17 Август, 2025 18:40 662 2

  • волейбол-
  • найден найденов-
  • матей казийски-
  • тренто-
  • локомотив авиа

Матей ще играе във важните мачове, в които преценя, каза треньорът на Локомотив Авиа

Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол, каза Найден Найденов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши-треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов е сигурен, че завръщането на Матей Казийски в България може само и единствено да има положителен ефект на българския волейбол.

Волейболистът ще тренира с Тренто и ще участва в по-важните мачове на пловдивчани.

"Идеята се зароди преди няколко месеца. Нашият президент и спонсор Ивайло Константинов водеше разговори с Матей. Стигнахме до сериозни условия и разбирателство. В октомври той ще се включи към тренировката, за да се получи сработката. Матей ще играе във важните мачове, в които преценя. Той е професионалист и тренира с отбора на Тренто. Винаги е в много добра кондиция. Матей е израснал покрай мен. Имаме си уважението. Имах среща с него, която беше много приятна. Той се чувства добре с мен, което също е от значение. Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол. Това е стимул за младите. Сигурен съм, че залите ще се пълнят, когато той играе. Благодаря му, че се съгласи", сподели наставникът в интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ.

След привличането на бившия български национал отборът се цели високо. "Възможно е спечелването на Купа, Суперкупа и титла на България. Конкуренцията ще бъде стимул не само за нас, но за всички отбори. Другите отбори ще подхождат по съвсем различен начин. Очакваме конкуренция от Нефтохимик, ЦСКА и Левски. Говори се, че Варна, Монтана и Берое също правят добри отбори", допълни специалистът.

Бившият волейболен национал и треньор сподели и впечатленията си от българския тим. "Винаги съм вярвал в националния отбор. Трябва да се запази баланс, спокойствие и постоянство. Надявам се след световното първенство отборът да играе с постоянство. Така може да стигне много напред", добави Найденов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    И как по точно? Просто наемник, с право да избира кога и срещу кого да играе! Щото ако му се паднат по сериозни, му отиде имиджа, който р БГ клони към 0.15...

    19:39 17.08.2025

  • 2 183

    0 0 Отговор
    Кое е уникалното даже защо се връща да си играе в чужбина той за България ми е все тая

    20:00 17.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ