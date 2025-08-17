Лудогорец не успя да победи Локомотив София пред собствена публика

Лудогорец завърши наравно 0:0 пред собствена публика срещу Локомотив София в двубой от петия кръг в Първа лига, предаде БТА.

В първия четвърт час на двубоя темпото беше ниско, а Антон Недялков и Ерик Биле опитаха да открият резултата, но не затрудниха Серджио Падт. В 27-ата минута Идан Нихмиас направи подари топката на нападателя на гостите Спас Делев, но той не се възползва от ситуацията и Падт спаси вратата си от попадение.

Последваха силни минути за шампионите, които не успяха да създадат опасни възможности пред вратата, пазена от Мартин Величков. В последните секунди на първата част шут на Дерой Дуарте беше блокиран.

"Зелените" отново бяха близо до гола в 53-ата минута, когато Петър Станич принуди Великов да се намесва решително.

Първата сериозна голова възможност за Лудогорец дойде в 54-ата минута, при която Петър Станич стреля от упор, но Мартин Величков спаси. Две минути по-късно "орлите" направиха добра атака, при която Станислав Иванов центрира, но Ивайло Чочев не успя да уцели вратата.

След близо час игра гредата спаси Локомотив от попадение. Ерик Биле стреля с глава, а кълбото се отби в страничния стълб. В 64-ата минута столичани можеха да изненадат Лудогорец, но ударът на Луан Аугусто беше блокиран.

Три минути след това Ивайло Чочев шутира, но Райън Бидунга изби в ъглов удар. В 79-ата минута удар на Ерик Маркус отново срещна гредата на вратата на Локомотив. До края на срещата натискът на домакините не даде резултат и Лудогорец за първи път този сезон загуби точки. "Зелените" са на първо място в класирането с актив от 13 точки.

Локомотив София няма поражение през новия сезон и е с 9 пункта на шесто място в Първа лига. Столичани за първи път в историята си не загубиха при гостуване в Разград.