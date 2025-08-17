Изкуственият интелект може да вземе работата на програмистите

Изкуственият интелект все още не замества работата на програмистите, но това скоро може да стане реалност. Завършилите скоро специалисти по компютърни науки все по-трудно успяват да си намерят работа, сочи проучване на Федералната резервна банка на Ню Йорк. У нас програмистите също имат притеснения за работата си.
„Не след години, след месеци може да ни замени. Затова имам план за неутрализация на този риск - постоянно усъвършенстване и развиване на набора от умения, които притежавам, и ги ползвам на дневна база”, каза програмистът Християн Даскалов, цитиран от Нова тв.
Християн е програмист от 17 години. Въпреки бързото развитие на изкуствения интелект, той се надява, че може да послужи в работата му.
„Моята професия е много свързана с киберсигурността и изкуственият интелект е добре дошъл за мен и моите колеги”, посочи той.
Специалисти в сферата на човешките ресурси обаче вече забелязват спад в търсенето на млади програмисти.
„Заради ефекта на AI технологиите в момента имаме много по-малко възлагане на работа за младши специалисти, за хора, които са или с много малък, или без опит. Предлагането е намаляло, тъй като AI технологиите в момента са на едно ниво, на което редица от функциите се извършват от младши специалисти”, обясни Християн Петков, оперативен директор на сайт за подбор на кадри.
Според Светлин Наков, който е създател на Софтуерен университет и вдъхновител на много млади хора, все още няма притеснения за програмистите.
„За момента Al е помощник, не е заместител. Той ни дава възможност да сме по-ефективни. Няколко авторитетни изследвания показват, че изкуственият интелект вдига продуктивността на софтуерните инженери на средно 20% при по-лесни проекти, а пък при по-сложни проекти намалява продуктивността”, смята програмистът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Градинар
Коментиран от #4, #16, #18
22:06 17.08.2025
2 Може би
22:07 17.08.2025
3 Пилотът Гошу
Коментиран от #12, #17
22:07 17.08.2025
4 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "Градинар":И цимент не ще да бърка, питах го.
22:08 17.08.2025
5 Коста
22:08 17.08.2025
6 Силиций
Коментиран от #11, #19
22:09 17.08.2025
7 Много си бяха вдигнали нослетата
Коментиран от #13
22:09 17.08.2025
8 1488
а вашта работа отдавна е плод на изкуствен интелект
22:09 17.08.2025
9 МаДа
22:15 17.08.2025
10 шаа
22:19 17.08.2025
11 плебей Силиций
До коментар #6 от "Силиций":гледай си службицата дето работиш на крака и се скапваш
а на програмистите не им гледай канчето с 3 по голяма заплата от твоята
Коментиран от #14
22:25 17.08.2025
12 точно така
До коментар #3 от "Пилотът Гошу":Знам мнението на програмистите! Само човек, който и идея си няма от програмиране, може да си помисли подобна глупост!
22:26 17.08.2025
13 Копейки,
До коментар #7 от "Много си бяха вдигнали нослетата":Освен да се биете в НС, за друго не ставате!
22:28 17.08.2025
14 Конкурираш се с целия свят
До коментар #11 от "плебей Силиций":Гледай си очичките да не заминат преждевременно и мозъка да не се пренапрегне
22:32 17.08.2025
15 Мдаааа
22:34 17.08.2025
16 1111
До коментар #1 от "Градинар":Гледай филма "ИДИОКРАЦИЯ" и ще разбереш, че ще станеш ненужен. Хората ще се видиотят и ще забравят, че трябва да поливат.
22:34 17.08.2025
17 >>>>>
До коментар #3 от "Пилотът Гошу":Те и графичните дизайнери това са си казвали
22:38 17.08.2025
18 ха ха хааа
До коментар #1 от "Градинар":Извинявам се , че ми е смешно , ама българоруzки програмист , ми звучи като - чукча -сърфист .. 🤭
22:42 17.08.2025
19 6135
До коментар #6 от "Силиций":Сигурно си още "малък" в тази област и не си спомняш как от поне 30 ни "обещават" ИИ да ни отмени и замени.
А иначе това което ще се получи е:
Уволняваме 100 човека защото ИИ им е взел работата.
Назначаваме 900 да разработват и поддържат ИИ.
Коментиран от #20, #21
22:51 17.08.2025
20 Пъдара
До коментар #19 от "6135":Мене нема кой да ме замени . Точка
22:59 17.08.2025
21 Дедо
До коментар #19 от "6135":След 2-3 години пак ще си говорим.
23:20 17.08.2025