Изкуственият интелект може да вземе работата на програмистите

17 Август, 2025 22:00 901 21

Младшите специалисти все по-трудно си намират работа, сочи проучване

Изкуственият интелект може да вземе работата на програмистите - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект все още не замества работата на програмистите, но това скоро може да стане реалност. Завършилите скоро специалисти по компютърни науки все по-трудно успяват да си намерят работа, сочи проучване на Федералната резервна банка на Ню Йорк. У нас програмистите също имат притеснения за работата си.

„Не след години, след месеци може да ни замени. Затова имам план за неутрализация на този риск - постоянно усъвършенстване и развиване на набора от умения, които притежавам, и ги ползвам на дневна база”, каза програмистът Християн Даскалов, цитиран от Нова тв.

Християн е програмист от 17 години. Въпреки бързото развитие на изкуствения интелект, той се надява, че може да послужи в работата му.

„Моята професия е много свързана с киберсигурността и изкуственият интелект е добре дошъл за мен и моите колеги”, посочи той.

Специалисти в сферата на човешките ресурси обаче вече забелязват спад в търсенето на млади програмисти.

„Заради ефекта на AI технологиите в момента имаме много по-малко възлагане на работа за младши специалисти, за хора, които са или с много малък, или без опит. Предлагането е намаляло, тъй като AI технологиите в момента са на едно ниво, на което редица от функциите се извършват от младши специалисти”, обясни Християн Петков, оперативен директор на сайт за подбор на кадри.

Според Светлин Наков, който е създател на Софтуерен университет и вдъхновител на много млади хора, все още няма притеснения за програмистите.

„За момента Al е помощник, не е заместител. Той ни дава възможност да сме по-ефективни. Няколко авторитетни изследвания показват, че изкуственият интелект вдига продуктивността на софтуерните инженери на средно 20% при по-лесни проекти, а пък при по-сложни проекти намалява продуктивността”, смята програмистът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Градинар

    16 0 Отговор
    Имам някви смътни подозрения, че ИИ нещо не проявява интерес към моята работа. Ако и да е изкуствен.

    Коментиран от #4, #16, #18

    22:06 17.08.2025

  • 2 Може би

    3 7 Отговор
    Но някой трябва да ги управлява

    22:07 17.08.2025

  • 3 Пилотът Гошу

    9 4 Отговор
    Ще изземе друг път... Помощник да, за друго забрави...

    Коментиран от #12, #17

    22:07 17.08.2025

  • 4 Пилотът Гошу

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Градинар":

    И цимент не ще да бърка, питах го.

    22:08 17.08.2025

  • 5 Коста

    6 4 Отговор
    Аз не съм програмист. Не ме интересува.

    22:08 17.08.2025

  • 6 Силиций

    13 10 Отговор
    Програмистите доста време развиваха у себе си чувството за "говорещи с Господ".Постепенно изгубиха рефлекса си за поглед отстрани и накрая си вкараха най-големия автогол на който са способни поради великата си самонадеяност.

    Коментиран от #11, #19

    22:09 17.08.2025

  • 7 Много си бяха вдигнали нослетата

    8 8 Отговор
    Мислеха се за Симеон Велики а всъщност са просто тоалетна хартия.

    Коментиран от #13

    22:09 17.08.2025

  • 8 1488

    8 2 Отговор
    може би колкото повече пъти го препишете днес, толкоз по бързо ще стане ?
    а вашта работа отдавна е плод на изкуствен интелект

    22:09 17.08.2025

  • 9 МаДа

    3 0 Отговор
    Па може да става въпрос за изкустен интелект, а някои хора все още да не знаят добре български.

    22:15 17.08.2025

  • 10 шаа

    4 2 Отговор
    не е проблем за ии да напише някакъв код, проблемът става после, ако се наложи човек да го поправи този код

    22:19 17.08.2025

  • 11 плебей Силиций

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Силиций":

    гледай си службицата дето работиш на крака и се скапваш
    а на програмистите не им гледай канчето с 3 по голяма заплата от твоята

    Коментиран от #14

    22:25 17.08.2025

  • 12 точно така

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пилотът Гошу":

    Знам мнението на програмистите! Само човек, който и идея си няма от програмиране, може да си помисли подобна глупост!

    22:26 17.08.2025

  • 13 Копейки,

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Много си бяха вдигнали нослетата":

    Освен да се биете в НС, за друго не ставате!

    22:28 17.08.2025

  • 14 Конкурираш се с целия свят

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "плебей Силиций":

    Гледай си очичките да не заминат преждевременно и мозъка да не се пренапрегне

    22:32 17.08.2025

  • 15 Мдаааа

    5 1 Отговор
    ИИ прави всичко което искаме. Но не прави това което би трябвало. Всяка сватба за три дена. А кой го създаде. Точно тези умни хора, които наричаме програмисти. ИИ може да унищожи посредствените, но умните ако се наложи ще намерят начин да го спрат. Борба за оцеляване. И ИИ не е проблема. Проблема е човешкият геном. Сбъркан е! Всеки отива в земята 2х1. Но всеки мисли, че Света е негов.

    22:34 17.08.2025

  • 16 1111

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Градинар":

    Гледай филма "ИДИОКРАЦИЯ" и ще разбереш, че ще станеш ненужен. Хората ще се видиотят и ще забравят, че трябва да поливат.

    22:34 17.08.2025

  • 17 >>>>>

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пилотът Гошу":

    Те и графичните дизайнери това са си казвали

    22:38 17.08.2025

  • 18 ха ха хааа

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Градинар":

    Извинявам се , че ми е смешно , ама българоруzки програмист , ми звучи като - чукча -сърфист .. 🤭

    22:42 17.08.2025

  • 19 6135

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Силиций":

    Сигурно си още "малък" в тази област и не си спомняш как от поне 30 ни "обещават" ИИ да ни отмени и замени.

    А иначе това което ще се получи е:
    Уволняваме 100 човека защото ИИ им е взел работата.
    Назначаваме 900 да разработват и поддържат ИИ.

    Коментиран от #20, #21

    22:51 17.08.2025

  • 20 Пъдара

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "6135":

    Мене нема кой да ме замени . Точка

    22:59 17.08.2025

  • 21 Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "6135":

    След 2-3 години пак ще си говорим.

    23:20 17.08.2025