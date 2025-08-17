Изкуственият интелект може да вземе работата на програмистите

Изкуственият интелект все още не замества работата на програмистите, но това скоро може да стане реалност. Завършилите скоро специалисти по компютърни науки все по-трудно успяват да си намерят работа, сочи проучване на Федералната резервна банка на Ню Йорк. У нас програмистите също имат притеснения за работата си.

„Не след години, след месеци може да ни замени. Затова имам план за неутрализация на този риск - постоянно усъвършенстване и развиване на набора от умения, които притежавам, и ги ползвам на дневна база”, каза програмистът Християн Даскалов, цитиран от Нова тв.



Християн е програмист от 17 години. Въпреки бързото развитие на изкуствения интелект, той се надява, че може да послужи в работата му.



„Моята професия е много свързана с киберсигурността и изкуственият интелект е добре дошъл за мен и моите колеги”, посочи той.



Специалисти в сферата на човешките ресурси обаче вече забелязват спад в търсенето на млади програмисти.



„Заради ефекта на AI технологиите в момента имаме много по-малко възлагане на работа за младши специалисти, за хора, които са или с много малък, или без опит. Предлагането е намаляло, тъй като AI технологиите в момента са на едно ниво, на което редица от функциите се извършват от младши специалисти”, обясни Християн Петков, оперативен директор на сайт за подбор на кадри.

Според Светлин Наков, който е създател на Софтуерен университет и вдъхновител на много млади хора, все още няма притеснения за програмистите.



„За момента Al е помощник, не е заместител. Той ни дава възможност да сме по-ефективни. Няколко авторитетни изследвания показват, че изкуственият интелект вдига продуктивността на софтуерните инженери на средно 20% при по-лесни проекти, а пък при по-сложни проекти намалява продуктивността”, смята програмистът.