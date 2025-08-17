Новини
Спорт »
Световен футбол »
АЗ Алкмаар направи равенство преди гостуването си на Левски

АЗ Алкмаар направи равенство преди гостуването си на Левски

17 Август, 2025 20:15 549 0

  • левски-
  • аз алкмаар-
  • ередивизи-
  • волендам

Съперникът на Левски изигра силен мач, но пропусна да вземе трите точки

АЗ Алкмаар направи равенство преди гостуването си на Левски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нидерландският АЗ Алкмаар завърши 2:2 като гост на Волендам в среща от втория кръг на Ередивизи. Съперникът на Левски в плейофите на Лигата на конференциите изигра силен мач, но пропусна да вземе три точки. Ибрахим Садик и Трой Парът бяха точни за състава на АЗ, предаде БТА.

Футболистите на Алкмаар няма да играят домакинския си мач срещу Цволе от Ередивизи на насрочен за 24 август, а срещата е отложена за 24 септември (сряда), съобщиха от клуба. Причината са двата мача с Левски, които са на 21 и 28 август.

Интересно е, че Левски също ще гостува днес на Ботев (Враца) в мач от петия кръг на първенството, който ще се играе по програма. Следващия уикенд "сините" трябва да имат визита на Ботев в Пловдив, но тя бе отменена.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ