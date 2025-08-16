Зеленски каза, че украинските войски са постигнали успехи на източния фронт

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че неговите войски са постигнали успехи на източния фронт, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Защитаваме позициите си по цялата фронтова линия и за втори пореден ден постигаме успехи в някои изключително трудни райони в Донецка област", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" след среща с началника на украинската армия Олександър Сирски.
Зеленски уточни, че силите на Украйна имат успехи край градовете Добропиля и Покровск.
Агенция Укринформ днес съобщи, че Първи Азовски корпус на Националната гвардия на Украйна, заедно други подразделения, е върнал украинския контрол върху шест села в района на Покровск.
"Главнокомандващият също така докладва за действията на нашите части в областите Суми, Харков и Запорожие. Благодарен съм на всички наши военнослужещи за тяхната издръжливост", отбеляза Зеленски в публикацията си след разговора със Сирски.
ДПА посочва, че не е могла да потвърди данните за ситуацията на бойното поле чрез независим източник.
Зеленски предупреди, че въпреки успешните настъпления, има опасност от руски контраатаки.
"Очакваме, че в следващите дни руската армия може да се опита да засили натиска и ударите си срещу украинските позиции, за да създаде по-благоприятни политически условия за преговори с глобални играчи", добави Зеленски в публикацията си в "Екс". "Документираме движението и подготовката на руските войски. Разбира се ще противодействаме, ако се наложи и асиметрично", увери Зеленски.
По-късно през деня украинската армия съобщи, че е изтласкала руските сили с около 2 км в някои части от фронтовата линия в района на Суми, в северната част на Украйна.
"Украинските военнослужещи продължават активните бойни действия, за да унищожат врага и да освободят нашите селища", написа украинският генерален щаб във "Фейсбук". В текста се посочва, че продължават сраженията край селата Алексеевка и Юнаковка, които се намират съответно на 5 км и 7 км от руската граница.
Русия, която контролира малко над 200 квадратни километра в региона, според украинския проект за картографиране на бойното поле "ДийпСтейт" (DeepState), не е коментирала твърденията на украинската армия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #4, #15, #45
22:45 16.08.2025
2 БОЗА
Коментиран от #7, #23, #61
22:45 16.08.2025
3 Тов. Членин
22:45 16.08.2025
4 Дионисий
До коментар #1 от "Абе":Удри, зельо, да се пукат душите черни душмански.
22:46 16.08.2025
5 Архивни вицове?
22:46 16.08.2025
6 Тиква
22:47 16.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ииии...
22:48 16.08.2025
9 аz СВОПобеда80
22:49 16.08.2025
10 Неноралния урко фашист пак лъже
Коментиран от #67
22:49 16.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ицо
Коментиран от #81
22:51 16.08.2025
14 Коста
22:51 16.08.2025
15 Хахаха
До коментар #1 от "Абе":МсратаМидиркова каза, че ЗелюДжуджака казал...нещо си
Наркомания.
22:51 16.08.2025
16 Коста
22:54 16.08.2025
17 Военен
22:55 16.08.2025
18 Коста
22:55 16.08.2025
19 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #43
22:55 16.08.2025
20 Факт
22:56 16.08.2025
21 Коста
22:56 16.08.2025
22 БОЗА
До коментар #7 от "Боза с Баница":11 БОЗА
00Отговор
До коментар 7 от "Боза с Баница":
Ооо-мазохистчето абонат...ако отговарям на глупавите ти въпроси трябва да живея тук...чак такъв алтруист не съм...да не си с бан в гугъл... ;-)))
22:49 16.08.2025
Коментиран от #48
22:56 16.08.2025
23 Мис Фелацио
До коментар #2 от "БОЗА":Ти зям меката дудка ..
22:57 16.08.2025
24 Град Козлодуй
22:58 16.08.2025
25 Хахахаха
22:58 16.08.2025
26 Механик
Явно перемогата и абрамсите вече са в москва.
Ами, радваме се за теб. Ама що все ми се струва, че нещата за тебе вече са минали??
Коментиран от #33
22:58 16.08.2025
27 Сатана Z
Коментиран от #31, #37
22:58 16.08.2025
28 Човек
22:59 16.08.2025
29 БгТопИдиот🇧🇬
☝🏻 Само че, глас в пустиня.
Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?
☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
Путин: Не ви чувам?
Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!
Коментиран от #36
23:00 16.08.2025
30 ТИСАЙРЯФОСТАТЪ
23:00 16.08.2025
31 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
До коментар #27 от "Сатана Z":За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #65, #75
23:01 16.08.2025
32 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
23:01 16.08.2025
33 Димяща ушанка
До коментар #26 от "Механик":Утре влизам в Киев!На 500 %!
23:02 16.08.2025
34 Отлична статистика
Загубите на руснаците в операция "Курск"
77 000 убити и ранени войници
6000 са убити севернокорейци
1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници
унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства
Коментиран от #77
23:02 16.08.2025
35 Анонимен
23:03 16.08.2025
36 да питам
До коментар #29 от "БгТопИдиот🇧🇬":Ника ти , измислил ли си го или ти е по рождение ?!🤭 ..
23:03 16.08.2025
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #27 от "Сатана Z":УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))
ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((
БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((
ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((
Коментиран от #40, #54, #78
23:04 16.08.2025
38 Артилерист
Коментиран от #44
23:04 16.08.2025
39 нннн
23:05 16.08.2025
40 Димитринчо
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Повечко са.
23:05 16.08.2025
41 Смешник
Коментиран от #46, #56
23:06 16.08.2025
42 Здрасти
23:06 16.08.2025
43 Гледай на теб да не ти се
До коментар #19 от "Евгени от Алфапласт":случи нещо подобно!
Коментиран от #62
23:06 16.08.2025
44 Дупничанин
До коментар #38 от "Артилерист":Че той досущ баце бандита...:D
23:07 16.08.2025
45 не бе .
До коментар #1 от "Абе":Само у ТАСС е иzтината .. 🤫
23:07 16.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Малеее
Драска денонощно!
Болни хора!
23:09 16.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мичкин
23:10 16.08.2025
50 Бай Ганьо
23:10 16.08.2025
51 стоян георгиев
23:12 16.08.2025
52 постигнали те успехи
23:12 16.08.2025
53 БОЗАТА ,
23:13 16.08.2025
54 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЗАЩО ДА СЕ САМОВЗРИВЯВАМ ПРЕД АМЕРИКАСНКТО ПОСОЛСТВО
.......
КАТО МОГА ДА ИМ ПУСНА ДРОНА НА ДИПЛОМАТИТЕ ДОКАТО ИГРАЯ ГОЛФ
И ДА СТАНАТ НА ИМАМБАЯЛДЪ :))
Коментиран от #69
23:14 16.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
23:15 16.08.2025
58 АЛТЕРНАТИВА ЗА УКРАЙНА
.....
И СПИСЪКА НА НАВОЗА (ТОРА) САМО РАСТЕ :))
.....
БРАТУШКИТЕ СЕ МАЙТАПЯТ С ИНФО ПОМИЯТА НА ВЕРМАХТА
Коментиран от #83
23:16 16.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Каунь
23:18 16.08.2025
61 Хахахаха
До коментар #2 от "БОЗА":Е, тука ти се получи добре!😂😂😂😂😂
23:19 16.08.2025
62 Евгени от Алфапласт
До коментар #43 от "Гледай на теб да не ти се":ОК. Някакви други поръчки?🤣🤣🤣
23:19 16.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Zахарова
23:20 16.08.2025
65 Ха-ха-ха
До коментар #31 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":Данните са точни само ако смяташ украинците за руснаци. А аз действително ги смятам. Затова никога никога няма да поддържам Зеленски и укронацистите покрай него. Те са виновни за всичко и вярвам, че ще си получат заслуженото.
23:21 16.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Как разбра, че лъже?
До коментар #10 от "Неноралния урко фашист пак лъже":От бабите на пазара ли?
23:22 16.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ха ха хааа
До коментар #54 от "САТЪРА НА ХАНА":Гледай само , да не го пуснеш у панталоните , защото може да пръднеш нещо полутечно , коричнивое .. 🤭
23:24 16.08.2025
70 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
23:24 16.08.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Кулу
23:28 16.08.2025
73 Чували сме за тоя успех
23:29 16.08.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Едно
До коментар #31 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":е да мислиш, а съвсем друго е да знаеш, ама не всички го разбират това.
23:30 16.08.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 И как
До коментар #34 от "Отлична статистика":завърши операцията? - успешно или неуспешно?
23:35 16.08.2025
78 Брачед,
До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Неадекватен си ..
23:35 16.08.2025
79 67777
23:41 16.08.2025
80 Победа за Украйна
Коментиран от #99
23:41 16.08.2025
81 45667
До коментар #13 от "Ицо":Ела ,чакам те
23:42 16.08.2025
82 Т90
23:42 16.08.2025
83 ха ха хааа
До коментар #58 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА УКРАЙНА":Големи " майтапчии " ...🤭😁 Четвърта година вече ..🤭
23:43 16.08.2025
84 Уса
23:43 16.08.2025
85 Кафявски
Коментиран от #89
23:43 16.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Страшен успех
23:46 16.08.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Коричневы ,
До коментар #85 от "Кафявски":Да направим отново - Боза с баница най-добрата българска закуска .👍
Коментиран от #107
23:50 16.08.2025
90 демократ
Украйна насила бе вкарана в Серето. Преди това беше част от Руската империя но Ленин уби царя и с него приключи Руската империя.
23:51 16.08.2025
91 Мими Кучева🐕
23:51 16.08.2025
92 Това пишат хората
23:52 16.08.2025
93 Соваж бейби
23:53 16.08.2025
94 Абе ,
23:54 16.08.2025
95 Ъхъъъъъ....
Бившият агент на ЦРУ Скот Ритър предположи, че Русия разполага с технологии, способни да преодолеят отбраната на НАТО без нито един ядрен удар.
Според Ритер конфликтът между Русия и НАТО ще приключи преди да бъдат използвани хиперзвукови оръжия. Той подчерта, че съвременните руски оръжия правят Северноатлантическия алианс абсолютно уязвим.
23:56 16.08.2025
96 Чичи
Украинската армия е постигнала обичайните си успехи. Прав е Зеления. Заели са още по-важно и стратегически позиции, а руснаците заемат единствено изгубилите каквото и да било съществено значение градове, точки,пунктове и пр.
23:58 16.08.2025
97 Скот Ритър
Коментиран от #101
23:59 16.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Дейййй
До коментар #97 от "Скот Ритър":Руснаците унищожили Пейтриътите още не пристигнали викаш.
Коментиран от #113
00:02 17.08.2025
102 6135
00:02 17.08.2025
103 Дудов
00:03 17.08.2025
104 Бай той Толстой
00:03 17.08.2025
105 Ама верно тея са за психиатър
Коментиран от #109
00:04 17.08.2025
106 Пилотът Гошу
00:05 17.08.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Боза
00:06 17.08.2025
109 "Националната гвардия на Украйна"
До коментар #105 от "Ама верно тея са за психиатър":Хахахахаха.........и духов оркестър в шест села в района на Покровск
00:07 17.08.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 АНГЛОСАКСИТЕ ИЗТРЕЩЯХА
00:09 17.08.2025
112 Хохо Бохо
00:10 17.08.2025
113 Пилотът Гошу
До коментар #101 от "Дейййй":Кой не е пристигнал? Три бяха доставени и на 1.8. на сайта на министерството им е обявено за още 2 в следващите ДНИ. Както отдавна е известно, германците неведнъж информират след вече извършено действие, а Мерц даже иска да не информира въобще. Със сигурност са получили всички 5.
00:11 17.08.2025
114 постигнали успехи....
00:15 17.08.2025
115 Дудов
00:15 17.08.2025
116 Ъхъъъъъ....
Междувременно заместник-министърът на образованието на Украйна признава, че тази година практически няма записване на момчета в по-горните класове. Децата продължават бързо да бъдат извеждани от страната от притеснени родители. И това най-добре показва, че дълбоко в себе си почти всички украинци разбират: с такова правителство всичко е възможно.
00:18 17.08.2025
117 Ликвидатор
00:19 17.08.2025