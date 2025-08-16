Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски каза, че украинските войски са постигнали успехи на източния фронт
  Тема: Украйна

Зеленски каза, че украинските войски са постигнали успехи на източния фронт

16 Август, 2025 22:42 2 003 117

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • донбас-
  • война-
  • донецка област

Очакваме, че в следващите дни руската армия може да се опита да засили натиска, заяви украинският президент

Зеленски каза, че украинските войски са постигнали успехи на източния фронт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че неговите войски са постигнали успехи на източния фронт, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Защитаваме позициите си по цялата фронтова линия и за втори пореден ден постигаме успехи в някои изключително трудни райони в Донецка област", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" след среща с началника на украинската армия Олександър Сирски.

Зеленски уточни, че силите на Украйна имат успехи край градовете Добропиля и Покровск.

Агенция Укринформ днес съобщи, че Първи Азовски корпус на Националната гвардия на Украйна, заедно други подразделения, е върнал украинския контрол върху шест села в района на Покровск.

"Главнокомандващият също така докладва за действията на нашите части в областите Суми, Харков и Запорожие. Благодарен съм на всички наши военнослужещи за тяхната издръжливост", отбеляза Зеленски в публикацията си след разговора със Сирски.

ДПА посочва, че не е могла да потвърди данните за ситуацията на бойното поле чрез независим източник.

Зеленски предупреди, че въпреки успешните настъпления, има опасност от руски контраатаки.

"Очакваме, че в следващите дни руската армия може да се опита да засили натиска и ударите си срещу украинските позиции, за да създаде по-благоприятни политически условия за преговори с глобални играчи", добави Зеленски в публикацията си в "Екс". "Документираме движението и подготовката на руските войски. Разбира се ще противодействаме, ако се наложи и асиметрично", увери Зеленски.

По-късно през деня украинската армия съобщи, че е изтласкала руските сили с около 2 км в някои части от фронтовата линия в района на Суми, в северната част на Украйна.

"Украинските военнослужещи продължават активните бойни действия, за да унищожат врага и да освободят нашите селища", написа украинският генерален щаб във "Фейсбук". В текста се посочва, че продължават сраженията край селата Алексеевка и Юнаковка, които се намират съответно на 5 км и 7 км от руската граница.

Русия, която контролира малко над 200 квадратни километра в региона, според украинския проект за картографиране на бойното поле "ДийпСтейт" (DeepState), не е коментирала твърденията на украинската армия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    72 12 Отговор
    Щом зелю го е казал, значи е истина.....

    Коментиран от #4, #15, #45

    22:45 16.08.2025

  • 2 БОЗА

    80 14 Отговор
    Ако човек слуша всичко,което е казал зеленясълия през годините може да напише учебник по психиатрия... ;-)))

    Коментиран от #7, #23, #61

    22:45 16.08.2025

  • 3 Тов. Членин

    9 19 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ...

    22:45 16.08.2025

  • 4 Дионисий

    17 47 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Удри, зельо, да се пукат душите черни душмански.

    22:46 16.08.2025

  • 5 Архивни вицове?

    50 11 Отговор
    Зеленски каза? Кой беше тоя :0

    22:46 16.08.2025

  • 6 Тиква

    46 10 Отговор
    Ха ха ха, зеления бандеронаркоман,Казал ха ха.

    22:47 16.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ииии...

    51 9 Отговор
    Кой му слуша на Зелю тъпотиите ? Украинците ще го наградят с каквото заслужава преди руснаците!

    22:48 16.08.2025

  • 9 аz СВОПобеда80

    8 35 Отговор
    5 до 7 километра от руската граница.Толкова за силата на руската армия 🤣🤣🤣

    22:49 16.08.2025

  • 10 Неноралния урко фашист пак лъже

    32 28 Отговор
    Наркомана зелен пак се е объркал

    Коментиран от #67

    22:49 16.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ицо

    8 29 Отговор
    Ръгам копейки за лека нощ.

    Коментиран от #81

    22:51 16.08.2025

  • 14 Коста

    28 6 Отговор
    Всички окраинци в България са дезртьори!

    22:51 16.08.2025

  • 15 Хахаха

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    МсратаМидиркова каза, че ЗелюДжуджака казал...нещо си
    Наркомания.

    22:51 16.08.2025

  • 16 Коста

    17 9 Отговор
    Всички окраинци в България са дезртьори!

    22:54 16.08.2025

  • 17 Военен

    37 31 Отговор
    Тепърва ще се увеличават главоломно загубите на фашисткия окупатор. Путлер да проси пак севернокорейци от Кимчо!

    22:55 16.08.2025

  • 18 Коста

    19 34 Отговор
    Всички окраинци в България са дезертьори!

    22:55 16.08.2025

  • 19 Евгени от Алфапласт

    19 35 Отговор
    Де, па, ти, бе, зелю, споко!😂 Да не вземеш да получиш някой инфаркт... пардон, "сърдечен арест" 😅😅😅

    Коментиран от #43

    22:55 16.08.2025

  • 20 Факт

    8 15 Отговор
    Не може да бъде, вече от две седмици руснаците на няколко пъти обяваваха че са превзели Покровск!!!!? 😂😂😂😂😂😂😂

    22:56 16.08.2025

  • 21 Коста

    12 7 Отговор
    Всички окраинци в България са дезертьори!

    22:56 16.08.2025

  • 22 БОЗА

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Боза с Баница":

    11 БОЗА

    00Отговор
    До коментар 7 от "Боза с Баница":

    Ооо-мазохистчето абонат...ако отговарям на глупавите ти въпроси трябва да живея тук...чак такъв алтруист не съм...да не си с бан в гугъл... ;-)))
    22:49 16.08.2025

    Коментиран от #48

    22:56 16.08.2025

  • 23 Мис Фелацио

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "БОЗА":

    Ти зям меката дудка ..

    22:57 16.08.2025

  • 24 Град Козлодуй

    9 18 Отговор
    Браво Зеленски Трепи до Откат Агресорите

    22:58 16.08.2025

  • 25 Хахахаха

    8 15 Отговор
    С това съобщение, Зеленски унижи тръмпоча и путлера!

    22:58 16.08.2025

  • 26 Механик

    20 8 Отговор
    Браво, Зели, браво!
    Явно перемогата и абрамсите вече са в москва.
    Ами, радваме се за теб. Ама що все ми се струва, че нещата за тебе вече са минали??

    Коментиран от #33

    22:58 16.08.2025

  • 27 Сатана Z

    9 23 Отговор
    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Тази вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    Коментиран от #31, #37

    22:58 16.08.2025

  • 28 Човек

    13 8 Отговор
    Тоз вече нарко ООД кой ли гослуша

    22:59 16.08.2025

  • 29 БгТопИдиот🇧🇬

    7 14 Отговор
    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    Коментиран от #36

    23:00 16.08.2025

  • 30 ТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    4 6 Отговор
    Герге ,,, Време ли е ?

    23:00 16.08.2025

  • 31 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    22 16 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #65, #75

    23:01 16.08.2025

  • 32 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    12 19 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    23:01 16.08.2025

  • 33 Димяща ушанка

    7 11 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    Утре влизам в Киев!На 500 %!

    23:02 16.08.2025

  • 34 Отлична статистика

    6 17 Отговор
    1 година от операция "Курск": Равносметката

    Загубите на руснаците в операция "Курск"

    77 000 убити и ранени войници

    6000 са убити севернокорейци

    1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници

    унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства

    Коментиран от #77

    23:02 16.08.2025

  • 35 Анонимен

    10 5 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    23:03 16.08.2025

  • 36 да питам

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Ника ти , измислил ли си го или ти е по рождение ?!🤭 ..

    23:03 16.08.2025

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 15 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))

    ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((

    БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((

    ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((

    Коментиран от #40, #54, #78

    23:04 16.08.2025

  • 38 Артилерист

    20 10 Отговор
    Когато слушате Зеленски трябва да си представяте селско читалище, в което Зеленски изпълнява поредната си сценка. В направлението Доброполе пробивът на руските войски "Център" надхвърля 25 км и широчина повече от 15км. На Зеленски и хунтата му им трябват резултати и той лъже най-безпардонно. Параметрите на пробива са по данни на западни източници и основателно може да се предполага, че те са силно занижени.

    Коментиран от #44

    23:04 16.08.2025

  • 39 нннн

    20 5 Отговор
    На война всички послъгват, но Зеленски много лъже.

    23:05 16.08.2025

  • 40 Димитринчо

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Повечко са.

    23:05 16.08.2025

  • 41 Смешник

    13 17 Отговор
    Украйна си върнала от раз шест села Може ли да се вярва на тоя клоун а и западните медиите го цитират Все пак трябва с нещо да излъже в понеделник чичо Дончо или ще му упъва ушите

    Коментиран от #46, #56

    23:06 16.08.2025

  • 42 Здрасти

    12 8 Отговор
    Зеленски каза тръц!

    23:06 16.08.2025

  • 43 Гледай на теб да не ти се

    12 7 Отговор

    До коментар #19 от "Евгени от Алфапласт":

    случи нещо подобно!

    Коментиран от #62

    23:06 16.08.2025

  • 44 Дупничанин

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "Артилерист":

    Че той досущ баце бандита...:D

    23:07 16.08.2025

  • 45 не бе .

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Само у ТАСС е иzтината .. 🤫

    23:07 16.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Малеее

    10 9 Отговор
    русофила сън не го хваща!
    Драска денонощно!
    Болни хора!

    23:09 16.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мичкин

    4 8 Отговор
    До Нова година ще взема още един метър. Трябват ми само 10 000 меса и съм го взел.

    23:10 16.08.2025

  • 50 Бай Ганьо

    7 9 Отговор
    Путин и Кремъл ще хванат средния

    23:10 16.08.2025

  • 51 стоян георгиев

    7 13 Отговор
    Руския пробив дето Путин нареди до покровск е затворен а руснаците в него са избити или са в обкръжение.

    23:12 16.08.2025

  • 52 постигнали те успехи

    9 3 Отговор
    Му казала психиатърката

    23:12 16.08.2025

  • 53 БОЗАТА ,

    6 0 Отговор
    Голема боzа правиш .. Ама прокиснала . 🤫

    23:13 16.08.2025

  • 54 САТЪРА НА ХАНА

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЗАЩО ДА СЕ САМОВЗРИВЯВАМ ПРЕД АМЕРИКАСНКТО ПОСОЛСТВО
    .......
    КАТО МОГА ДА ИМ ПУСНА ДРОНА НА ДИПЛОМАТИТЕ ДОКАТО ИГРАЯ ГОЛФ
    И ДА СТАНАТ НА ИМАМБАЯЛДЪ :))

    Коментиран от #69

    23:14 16.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    4 9 Отговор
    И толкоз!

    23:15 16.08.2025

  • 58 АЛТЕРНАТИВА ЗА УКРАЙНА

    10 3 Отговор
    МНОГО МНОГО НЕКРОЛОЗИ САМО НА АЗОВЦИ
    .....
    И СПИСЪКА НА НАВОЗА (ТОРА) САМО РАСТЕ :))
    .....
    БРАТУШКИТЕ СЕ МАЙТАПЯТ С ИНФО ПОМИЯТА НА ВЕРМАХТА

    Коментиран от #83

    23:16 16.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Каунь

    10 0 Отговор
    Тоя зеленый попугай пак са я намотал на мот"ка и е гледал картата на терсене

    23:18 16.08.2025

  • 61 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "БОЗА":

    Е, тука ти се получи добре!😂😂😂😂😂

    23:19 16.08.2025

  • 62 Евгени от Алфапласт

    0 4 Отговор

    До коментар #43 от "Гледай на теб да не ти се":

    ОК. Някакви други поръчки?🤣🤣🤣

    23:19 16.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Zахарова

    2 9 Отговор
    Ще платим репарации на Украйна

    23:20 16.08.2025

  • 65 Ха-ха-ха

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    Данните са точни само ако смяташ украинците за руснаци. А аз действително ги смятам. Затова никога никога няма да поддържам Зеленски и укронацистите покрай него. Те са виновни за всичко и вярвам, че ще си получат заслуженото.

    23:21 16.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Как разбра, че лъже?

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Неноралния урко фашист пак лъже":

    От бабите на пазара ли?

    23:22 16.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ха ха хааа

    0 6 Отговор

    До коментар #54 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Гледай само , да не го пуснеш у панталоните , защото може да пръднеш нещо полутечно , коричнивое .. 🤭

    23:24 16.08.2025

  • 70 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 1 Отговор
    Е, щом Зеления казва, значи е вярно... ама друг път...

    23:24 16.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Кулу

    6 4 Отговор
    Ами те и на западния ли воюват

    23:28 16.08.2025

  • 73 Чували сме за тоя успех

    7 4 Отговор
    И продължават да настъпват на запад.

    23:29 16.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Едно

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    е да мислиш, а съвсем друго е да знаеш, ама не всички го разбират това.

    23:30 16.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 И как

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Отлична статистика":

    завърши операцията? - успешно или неуспешно?

    23:35 16.08.2025

  • 78 Брачед,

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Неадекватен си ..

    23:35 16.08.2025

  • 79 67777

    4 2 Отговор
    Тоя пак се е нашмъркал

    23:41 16.08.2025

  • 80 Победа за Украйна

    2 4 Отговор
    Украинците ще победат!

    Коментиран от #99

    23:41 16.08.2025

  • 81 45667

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо":

    Ела ,чакам те

    23:42 16.08.2025

  • 82 Т90

    3 4 Отговор
    НАПРЕД КЪМ МОСКВА! Зеленски ще победи Русия и после продължава към Китай!

    23:42 16.08.2025

  • 83 ха ха хааа

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА УКРАЙНА":

    Големи " майтапчии " ...🤭😁 Четвърта година вече ..🤭

    23:43 16.08.2025

  • 84 Уса

    3 0 Отговор
    Тавариш Зеленски спомогна за затриването на над 1.5 милиона укрофашиста на фронта.Скоро ще бъде похвален в белия дом

    23:43 16.08.2025

  • 85 Кафявски

    3 0 Отговор
    Измислици. Тоя не иска войната да приключва защото ще му спрат денгите

    Коментиран от #89

    23:43 16.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Страшен успех

    4 1 Отговор
    са постигнали верно на източния фронт. По-рано днес стана известно, че  край Суми са сформирани "щурмови групи" от ранени войници на украинските въоръжени сили . Кой без крак, кой без ръка, кой с половин глава. Ама въобще не се шегувам. И снимки има

    23:46 16.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Коричневы ,

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "Кафявски":

    Да направим отново - Боза с баница най-добрата българска закуска .👍

    Коментиран от #107

    23:50 16.08.2025

  • 90 демократ

    2 1 Отговор
    Никой усетил вкуса на Запада няма да се върне наизток.
    Украйна насила бе вкарана в Серето. Преди това беше част от Руската империя но Ленин уби царя и с него приключи Руската империя.

    23:51 16.08.2025

  • 91 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Това на колко магистрали го е казал?🦧🤔🤣🤔🦧

    23:51 16.08.2025

  • 92 Това пишат хората

    3 1 Отговор
    По-рано Тръмп заяви, че признаването на Донбас за руски е най-бързият път към мир в Украйна . Това важи и за онези райони, които в момента са държани от украинските сили. Зеленски отхвърли предложението на републиканеца. То беше изказано по време на телефонен разговор между бившия комик, американския президент и лидерите на няколко европейски държави.

    23:52 16.08.2025

  • 93 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Зеленски има нужда да намали дрогата

    23:53 16.08.2025

  • 94 Абе ,

    3 0 Отговор
    БОЗАТА на кое ниво е вече ? КАТЪРА , НА АНА питам ...

    23:54 16.08.2025

  • 95 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    Бивш служител от американското разузнаване: Русия може да смаже отбраната на НАТО без хиперзвуково ракетно оръжие. Бившият агент на ЦРУ Скот Ритър заяви, че Русия разполага с технологии, способни да преодолеят отбраната на НАТО, без да използват ядрени оръжия.
    Бившият агент на ЦРУ Скот Ритър предположи, че Русия разполага с технологии, способни да преодолеят отбраната на НАТО без нито един ядрен удар.
    Според Ритер конфликтът между Русия и НАТО ще приключи преди да бъдат използвани хиперзвукови оръжия. Той подчерта, че съвременните руски оръжия правят Северноатлантическия алианс абсолютно уязвим. 

    23:56 16.08.2025

  • 96 Чичи

    2 1 Отговор
    Както винаги:
    Украинската армия е постигнала обичайните си успехи. Прав е Зеления. Заели са още по-важно и стратегически позиции, а руснаците заемат единствено изгубилите каквото и да било съществено значение градове, точки,пунктове и пр.

    23:58 16.08.2025

  • 97 Скот Ритър

    3 1 Отговор
    безпомощността на американските системи за противовъздушна отбрана в Украйна е очевидна. Руските войски ефективно унищожават прехвърлените в Киев системи „Пейтриът“. 5 германски системи са унищожени само за седмица

    Коментиран от #101

    23:59 16.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Дейййй

    0 3 Отговор

    До коментар #97 от "Скот Ритър":

    Руснаците унищожили Пейтриътите още не пристигнали викаш.

    Коментиран от #113

    00:02 17.08.2025

  • 102 6135

    2 1 Отговор
    Зеленски ако го питате сигурно утре ще ходи да лови риба от Керченския мост, след като бъде превзет от славната украинска армия, разбира се.

    00:02 17.08.2025

  • 103 Дудов

    2 1 Отговор
    Ще ми победят предната опашка. .C ycта

    00:03 17.08.2025

  • 104 Бай той Толстой

    2 1 Отговор
    Всички руски македонци ще бъдат утилизирани!А жените; м-заплодени!

    00:03 17.08.2025

  • 105 Ама верно тея са за психиатър

    3 1 Отговор
    (Агенция Укринформ днес съобщи, че Първи Азовски корпус на Националната гвардия на Украйна, заедно други подразделения, е върнал украинския контрол върху шест села в района на Покровск.)

    Коментиран от #109

    00:04 17.08.2025

  • 106 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор
    Ааа, щом е казал, добре.

    00:05 17.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Боза

    3 0 Отговор
    Произвеждам я с гъ 3a

    00:06 17.08.2025

  • 109 "Националната гвардия на Украйна"

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Ама верно тея са за психиатър":

    Хахахахаха.........и духов оркестър в шест села в района на Покровск

    00:07 17.08.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 АНГЛОСАКСИТЕ ИЗТРЕЩЯХА

    3 0 Отговор
    И Мара също. Що ги пишете тези измислици бе?

    00:09 17.08.2025

  • 112 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    На тоя е комик ма? Цели 6 села......умрях от смях. Нещо потвърждение от безависим или само той каза?

    00:10 17.08.2025

  • 113 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Дейййй":

    Кой не е пристигнал? Три бяха доставени и на 1.8. на сайта на министерството им е обявено за още 2 в следващите ДНИ. Както отдавна е известно, германците неведнъж информират след вече извършено действие, а Мерц даже иска да не информира въобще. Със сигурност са получили всички 5.

    00:11 17.08.2025

  • 114 постигнали успехи....

    1 0 Отговор
    Благодарен съм на всички наши военнослужещи за тяхната издръжливост", отбеляза Зеленски.... Как издържат тези кретени и аз се чудя

    00:15 17.08.2025

  • 115 Дудов

    1 0 Отговор
    Глупостите на Зеленски трябва да се игнорират

    00:15 17.08.2025

  • 116 Ъхъъъъъ....

    0 0 Отговор
    Наивно е да се очаква, че отнякъде магически ще бъдат вербувани хора за война. Но ако започнат да дърпат 12-годишни в микробуси, това е друг въпрос. Има едно предимство в това: повече от тях ще се поберат в микробуса, - шегува се мрачно познат.
    Междувременно заместник-министърът на образованието на Украйна признава, че тази година практически няма записване на момчета в по-горните класове. Децата продължават бързо да бъдат извеждани от страната от притеснени родители. И това най-добре показва, че дълбоко в себе си почти всички украинци разбират: с такова правителство всичко е възможно.

    00:18 17.08.2025

  • 117 Ликвидатор

    0 0 Отговор
    Тоя 3eлен бокльк няма ли да го ликвидирам вече?

    00:19 17.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания