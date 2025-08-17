Ето какво е поискал Путин: Украйна да изтегли своята армия от Донбас, да признае руския език и Крим за руски

По време на срещата в Аляска руският президент Владимир Путин представи на американския президент Доналд Тръмп предложенията на Кремъл за уреждане на войната в Украйна.

Агенция „Ройтерс“ съобщи какви са условията на Москва. Част от тях са свързани с позициите на фронта, докато други – с руския език и санкциите, наложени на Русия след инвазията.

Основно искане на Путин е украинската армия да изтегли войските си от Донецка и Луганска области (Донбас). Украйна трябва да се откаже от влизане в НАТО, но ще получи „гаранции за сигурност“ извън алианса.

Путин иска от Киев да признае Крим за руски, а руският език и Руската православна църква да получат официален статут. Путин иска също така някои от санкциите срещу Руската федерация трябва да бъдат отменени (не се посочва кои). Русия ще замрази фронтовата линия на юг (Херсон и Запорожие) и ще се откаже от малки територии, които окупира в северните Сумска и Харковска области.

Сега Тръмп ще прехвърли топката в полето на Киев. Президентът Володимир Зеленски ще пътува до Вашингтон в понеделник за разговори с Тръмп.

Киев вече отхвърли всякакви териториални отстъпки, особено в Донецка област, която се смята за ключова отбранителна линия. Европейските лидери също отбелязаха, че официалното признаване на Крим за руски и отстъпките по въпроса за Донбас са неприемливи.

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза вчера руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

"На практика обсъдихме всички аспекти на нашето сътрудничество, но преди всичко разбира се говорихме за възможното разрешаване на украинската криза на справедлива основа", уточни вчера руският държавен глава, цитиран от БТА.