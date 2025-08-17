Новини
Ето какво е поискал Путин: Украйна да изтегли своята армия от Донбас, да признае руския език и Крим за руски
Ето какво е поискал Путин: Украйна да изтегли своята армия от Донбас, да признае руския език и Крим за руски

17 Август, 2025 10:42 3 299 159

Основно искане на Путин е украинската армия да изтегли войските си от Донецка и Луганска области. Киев вече обяви, че няма да се откаже от свои територии, включително Крим.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
По време на срещата в Аляска руският президент Владимир Путин представи на американския президент Доналд Тръмп предложенията на Кремъл за уреждане на войната в Украйна.

Агенция „Ройтерс“ съобщи какви са условията на Москва. Част от тях са свързани с позициите на фронта, докато други – с руския език и санкциите, наложени на Русия след инвазията.

Основно искане на Путин е украинската армия да изтегли войските си от Донецка и Луганска области (Донбас). Украйна трябва да се откаже от влизане в НАТО, но ще получи „гаранции за сигурност“ извън алианса.

Путин иска от Киев да признае Крим за руски, а руският език и Руската православна църква да получат официален статут. Путин иска също така някои от санкциите срещу Руската федерация трябва да бъдат отменени (не се посочва кои). Русия ще замрази фронтовата линия на юг (Херсон и Запорожие) и ще се откаже от малки територии, които окупира в северните Сумска и Харковска области.

Сега Тръмп ще прехвърли топката в полето на Киев. Президентът Володимир Зеленски ще пътува до Вашингтон в понеделник за разговори с Тръмп.

Киев вече отхвърли всякакви териториални отстъпки, особено в Донецка област, която се смята за ключова отбранителна линия. Европейските лидери също отбелязаха, че официалното признаване на Крим за руски и отстъпките по въпроса за Донбас са неприемливи.

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза вчера руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.

"На практика обсъдихме всички аспекти на нашето сътрудничество, но преди всичко разбира се говорихме за възможното разрешаване на украинската криза на справедлива основа", уточни вчера руският държавен глава, цитиран от БТА.


  • 1 Изметнахте се ей, като букова дъска

    90 70 Отговор
    На 180 градуса:
    Много се кефя на местните путинисти. Как само обикнаха САЩ. Няма вече кравари... Спряха да бият негрите.. Идилия!
    Така навремето техните деди комунисти ревяха на 21 юни:
    Да живее др. Хитлер, Да живее Германия!
    На 22 юни смениха плочата почнаха да плюят и да ръсят омраза срещу доскорошните си любимци!
    Какво ли не правят опорките и рублите?

    Коментиран от #16, #20, #39, #149, #152, #153

    10:43 17.08.2025

  • 2 ЗАЩО

    11 42 Отговор
    Защо западния пропаганден апарат, т.нар. от тях "свободни медии", позволи всичко това от 1 милиционер???

    10:43 17.08.2025

  • 3 Браво, на Тръмп и Путин

    67 28 Отговор
    Зелето да слуша, че с Европуделите е загубен.

    10:44 17.08.2025

  • 4 Тото

    59 18 Отговор
    Е, те имат ли избор щом губят войната?

    Коментиран от #12

    10:44 17.08.2025

  • 5 мдаааа

    19 12 Отговор
    Само да искаш , а требе и да даваш ... А ?

    10:45 17.08.2025

  • 6 А здрасти

    63 20 Отговор
    Поискал си е своето. Наркото да се съгласява иначе ще изгуби всичко.

    Коментиран от #158

    10:45 17.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 47 Отговор
    Кой брои за жив бункерния страхливец‼️

    Коментиран от #18

    10:45 17.08.2025

  • 8 Оставки на запад ве

    37 9 Отговор
    Защо западът храни 1 млн агенти и оперативни работници от службите в т.нар. "свободни медии", ако ще губи от 1.... таксиджия????????

    10:45 17.08.2025

  • 9 Такааа

    25 24 Отговор
    Аз не разбрах кой капитулира пред Путин ,май е па.ячото Тръмп

    10:45 17.08.2025

  • 10 Европеец

    34 6 Отговор
    Ако е само това, което го пише в Заглавието е нищо.....

    10:45 17.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха ха хааа

    10 35 Отговор

    До коментар #4 от "Тото":

    Четвърта година вече "губят" .. Абе , не беше ли СВО?!🤭

    Коментиран от #21

    10:47 17.08.2025

  • 13 Казуар

    19 41 Отговор
    А Русия ще признае ли украинския език в заграбените територии.

    Коментиран от #114

    10:47 17.08.2025

  • 14 Последния Софиянец

    8 41 Отговор
    Бакшиша с ботокса ще изгние в Хага.

    10:47 17.08.2025

  • 15 Признаващия

    25 8 Отговор
    Признавам Канада за индийска, а Белгия за китайска. Тайланд за български

    10:48 17.08.2025

  • 16 Така е

    15 28 Отговор

    До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":

    На истинския комунист са нужни две неща.Долари и опорки.

    Коментиран от #43, #135

    10:48 17.08.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 27 Отговор
    копеите навремето-всички коленичат на червения килим , в Москва , пред Путин/ копеите преди ,,срещата,,-Украина замина /копеите след ,,срещата,,-бе май Украина не замина , ама щото не поканиха ПУт ю на обяд ,ЩЕ(тва с щета-та при тях е диагноза)им вземем Аляска...ей такива едни ги ръсят ,представям какъв вой ще има , след Зеленски във Вашингтон

    Коментиран от #48

    10:48 17.08.2025

  • 18 Еми

    39 7 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "Кой брои за жив бункерния страхливец‼️"
    Никой, затова не го и поканиха в Аляска :-)

    Коментиран от #28, #33

    10:48 17.08.2025

  • 19 Да си припомним

    16 37 Отговор
    Меморандума от Будапеща, с който Украйна се отказа от ядрените си оръжия, а САЩ, Русия и Великобритания се ангажираха да гарантират териториалната й цялост. На 5 ноември 1994 горепосочените гаранти доказаха за сетен път , че Договорите с Русия не струват и хартията, на която са написани.

    Коментиран от #44, #47, #85, #89, #123

    10:49 17.08.2025

  • 20 Кой се е изметнал?

    33 46 Отговор

    До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":

    А краварите намразиха Сащ!?
    Въпроса е кой наистина започна войната в Украйна, а това не са Тръмп и Путин, а Нюланд, Англичаните и барбар Зеленски.
    Просто Тръмп ви го доизяснява.

    Коментиран от #29, #30, #41

    10:49 17.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И защо вие да ви свалят санкциите бе....

    26 30 Отговор
    вмирисани ватенки?, нали от тях забогатяхте, цъфнахте и свързахте, рублата ви стана най силната валута в света🤣, и като парцаливата ви армия не може да превземе военно Донбас сега разчитате на Краснов да ви присъди служебна победа, за да не ставате повече за резил пред света.

    10:50 17.08.2025

  • 23 2222

    23 32 Отговор
    Путин е нещастник.

    Коментиран от #36

    10:50 17.08.2025

  • 24 Ваня

    12 22 Отговор
    Всъщност, това което се случва е, че Путин си поделя Украйна с ЕС!

    10:50 17.08.2025

  • 25 Тихо прадляк!

    12 8 Отговор
    Пътник си.

    10:51 17.08.2025

  • 26 Съдия изпълнител

    32 28 Отговор
    Путлер ще получи почти същото което получи и Хитлер през ВСВ... С лихвите ☝️...

    10:51 17.08.2025

  • 27 Перо

    26 29 Отговор
    Предложението на Путин е по-малкото зло, както се казва “да би мирно седяло, не би чудо видяло”! Ционистките превратаджии решиха, че след успешния държавен преврат могат да правят, каквото си искат, че са станали господ, а такова мислене се плаща солено! Тръмп предупреди наркоса, че има слаби карти!

    10:52 17.08.2025

  • 28 Механик

    11 7 Отговор

    До коментар #18 от "Еми":

    Чия е Аляска?

    10:52 17.08.2025

  • 29 Абе....

    16 10 Отговор

    До коментар #20 от "Кой се е изметнал?":

    Ти така ли се родил?, или в последствие си имал тежка травма на главата?

    10:53 17.08.2025

  • 30 Казуар

    21 18 Отговор

    До коментар #20 от "Кой се е изметнал?":

    Ти да видиш, руската пропаганда твърди, че Украйна е нападнала Русия.

    Коментиран от #50, #60

    10:53 17.08.2025

  • 31 ъъъ

    15 0 Отговор
    И Одеса също, мижитурко. Не се прави на улава.

    10:53 17.08.2025

  • 32 Ком

    14 9 Отговор
    Урсулите ги интересува повече жендър идеологията отколкото 0крайне !

    10:53 17.08.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 17 Отговор

    До коментар #18 от "Еми":

    Във военно хале на рибарски столове и му викаха убиец от всички страни, голяма чест, Зеленски обикаля света и му пляссат и въсхищават навсякъде, подложкин‼️

    10:53 17.08.2025

  • 34 Български език 🇧🇬

    12 13 Отговор
    Какъв руски език? 👅 Този ли? Руският език стъпва на основата на българския език. Има 40% български думи. И няма как да е иначе, когато образованието и книгите с българската писменост са пътували от България към тези народи и други народи. С Украйна е същото, където обаче украинският говор е възможно да е по-древен и коренен.

    Коментиран от #62, #91

    10:53 17.08.2025

  • 35 Смееееех

    11 10 Отговор
    Поискал от Тръмп.Ами превземи ги бе глупак!

    10:54 17.08.2025

  • 36 Перо

    3 12 Отговор

    До коментар #23 от "2222":

    Това 100% истина, само копейките ву завиждат на клошарията която лъха!

    10:55 17.08.2025

  • 37 Българин

    2 11 Отговор
    Смачкано страхливо старче.

    10:55 17.08.2025

  • 38 Хайде бе

    16 0 Отговор
    И в Русия и в Украйна българския език трябва да бъде признат за официален!

    10:55 17.08.2025

  • 39 Крум

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":

    Нищо не се е променило,те са и си остават краварски бо...ци. Относно твоите европейски приятели само 2 примера от многото,първо виж какво са направили англичаните в индия с глада и 2ро ,какво е направил леополд в конго. За твое съжеление,наследниците на едни хора с пречупен кръст, в лицето на урсула и шолц,няма да могат да вземат реванш ,капиш?

    10:55 17.08.2025

  • 40 Ей "журналистите"

    16 0 Отговор
    За да привличате интерес и хората да посещават сайта (и даже да коментират глупостите, които пишете) сте готови на всичко...

    10:56 17.08.2025

  • 41 С аргументите сте зле,

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Кой се е изметнал?":

    много сте зле! Дайте малко повече въображение!

    Коментиран от #57

    10:56 17.08.2025

  • 42 Не може

    9 18 Отговор
    Крим е Украински завинаги. Там живеят не само руснаци.

    Коментиран от #105

    10:57 17.08.2025

  • 43 Урсула от банкя

    10 5 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    А не така,приемаме всякакви валути.

    10:57 17.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Най-добре

    11 11 Отговор
    Всичко от СССР, обратно в СССР.

    Коментиран от #56

    10:58 17.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да бе Украйна подписа:

    23 7 Отговор

    До коментар #19 от "Да си припомним":

    Неутралитет и неучастие във военни блокове
    И пак не спази меморандума. Натисна се да влезе в НАТО.

    Коментиран от #80

    10:58 17.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Промяна

    7 17 Отговор
    Путин а аз искам да се изнесеш НЕЗАБАВНО от Украйна Путин е агресор Путин е убиец Путин е диктатор А Тръмп принизи САЩ Американците останаха излъгани от Тръмп САЩ е уж най силната държава в света

    Коментиран от #66

    10:59 17.08.2025

  • 50 Факт

    11 6 Отговор

    До коментар #30 от "Казуар":

    Украйна се отказа от неутралитет и нападна руските хора.

    Коментиран от #59

    11:00 17.08.2025

  • 51 Московски фашисти

    7 9 Отговор
    При толкова завладени народи в руската федерация, колко официални езика има там?

    Коментиран от #58

    11:01 17.08.2025

  • 52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Коста":

    с У! -умрял се пише

    Коментиран от #74

    11:02 17.08.2025

  • 53 Путин, В. В.

    10 6 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на 4о4 и нато.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    Коментиран от #76

    11:03 17.08.2025

  • 54 Хахахаха

    5 8 Отговор
    Зеленски, ще предложи на тръмпоча, да замени Аляска за Донбас. Рашите да върнат Донбас и Крим на Украйна, а тръмпоча да даде част от Аляска на путлера! Това разбирам аз от замяна на територия.

    11:03 17.08.2025

  • 55 Георгиев

    13 1 Отговор
    Киев, който унищожава украинската православна църква; който извади и продаде мощите на Иля Морумец; който забрани "демократично" руския език навсякъде; който не признава друга националност освен украинска... Това е фашизъм! И съгласно устава на ООН трябва да се унищожава. Та сегашното ръководство да си събира багажа и в Англия! (Парите им отдавна са зад граница). Да се създаде федерация по подобие на Югославия и да си живеят мирно народите. Това е мое мнение.

    11:03 17.08.2025

  • 56 Демек в......

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Най-добре":

    Гробищата нали?

    11:04 17.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 НЕГРАМОТНИК

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "Московски фашисти":

    ЕДИН Е ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК ТАМ НЕ Е КЪТ ТУКА ЗА ШЕПА ФЕСОВЕ СПЕЦИАЛНО ИЗЛЪЧВАНЕ ПО БНТ НА ЧУЖД ОТОМАНСКИ ЯЗИК

    Коментиран от #65, #82

    11:05 17.08.2025

  • 59 Пълна лъжа

    4 11 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Къде са тези руски хора? Ето тука идва мръсната имперска политика на завладяване на Русия. И това трябва да се разбере от всички хора! Колко официални езика има в Русия? Колко чужди училища за съответните народи, които са завладели? Това е политика на претопяване и заличаване. Така се насажда руската отрова и в един момент тези хора се обръщат срещу собствените им държави и народи. И се стига до една необратима точка, при която изведнъж се оказва че няма да има и такава държа. Същите глупави хора са и в България! Историята го показва.

    Коментиран от #70

    11:05 17.08.2025

  • 60 имало едно време

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Казуар":

    има статистика която говори ,че до официаното нахлуване на Русия в Ураина седмица бяха истреляни от бандеровците на територията на Донбас 1200 снаряда (сега къде по малко ) и в течение на година и кусур всеки ден в 03часа до 04 за да не спи населението на Донбас се стеляше и сдруга цел за да излизт хората от имазетата !!!! В последните два дни преди СВО евакуираха всичкото население от линията на фронта без мъжете разбира се и тогава Русия обяви своето СВО !!! И ТОВА е казано и от френска журналиска истрик която е все още жива и продлжава своято работа за истината

    11:05 17.08.2025

  • 61 Краснов

    3 1 Отговор
    Путин да вземе цяла Украйна ,на украинците ще им дадем Аляска и част от Антрактида

    Коментиран от #73

    11:05 17.08.2025

  • 62 Точен

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Български език 🇧🇬":

    Руският, както и българският са слОвянски езици /идва от слово, това хърватският филолог проф. Братулич го доказва още в началото на 20 в./. Не може българският или руският да са по-стари един от друг, защото и двата излизат от праслОвянски, който се е говорил докъм 6 в. пр.Хр. И никакви книги не сме дали на русите, прочети нещо за Моравската мисия или за княгиня Олга, дъщеря на източноримския император, която са омъжва за руския княз Владимир, носи църковни книги и руското Покръстване като зестра. А "украински" език изобщо няма, той е "аналог" на измисления от австрийски и руски евреи "македонски". Дополвам: за Ваше сведение кирилицата е гръцка заглавна азбука, съставена около 1 в. пр.Хр. Невежеството Ви е въпиющо.

    Коментиран от #77, #87

    11:06 17.08.2025

  • 63 Орбан

    10 1 Отговор
    Нека първо да изясним какво е Европейският съюз и какво е Брюксел. Те са длъжни да служат на нас (а не ние на тях). Европейският съюз не е Брюксел и неговите институции. Европейският съюз са държавите, които го съставляват. Суверенни нации. А щаб-квартирата в Брюксел трябва да играе ролята просто на сервизен център, отворен да предоставя услуги на страните от този алианс, наречен ЕС. А председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обикновен бюрократ (чиновник!), който е на моя заплата. Извинете за прямотата, но това е факт. А фактът, че тя се опитва да се държи като шеф на цяла Унгария, за нас е неприемливо. Ние сме суверенна държава. И сте прави – в Брюксел това положение не им харесва.

    Коментиран от #67, #69

    11:06 17.08.2025

  • 64 Истината:

    7 2 Отговор
    Срещата между президентите на САЩ Доналд Тръмп и Русия
    Владимир Путин в Аляска не донесе подписан мирен договор.
    Защото за парафиране на документа са нужни двете страни на конфликта,
    а от позицията на Украйна няма легитимен държавен глава, който да го направи.
    Владимир Зеленски може единствено да подпише споразумение за прекратяване на огъня и нищо повече.
    Русия иска ясни и категорични гаранции, че бъдещият мир няма да повтори имитиращите споразумения от Минск. Това навежда на мисълта, че двамата лидери са се договорили САЩ
    да предизвикат предсрочни президентски избори,
    ако Зеленски откаже да се оттегли доброволно.
    А той едва ли ще го направи, защото съзнава, че в Аляска бе окончателно решен политическият му край.
    Оттук нататък за него не е сигурно дори физическото оцеляване – независимо къде ще се намира.

    11:07 17.08.2025

  • 65 Фашист

    3 5 Отговор

    До коментар #58 от "НЕГРАМОТНИК":

    В Русия българския език трябва да бъде официален, както е в руските ви църкви, разбираш ли? И признаване че Украйна и Русия използват българската писменост.

    11:07 17.08.2025

  • 66 Сделката

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    Той и Тръмп с това си поведение убиец и най вече джамбазин!

    11:08 17.08.2025

  • 67 Орбан е слуга на Кремъл

    4 6 Отговор

    До коментар #63 от "Орбан":

    Това партийно олигархче се противопоставя на украинската държава. Но противно на логиката която би трябвало да следва ако са праволинейни. То би трябвало и с Македония по същия начин да постъпва. Но какво прави той? И това никой платен трол не може да обори и оспори! Орбан работи по утвърждаването на Македония като държава, народ и македонския език. Това тролове е самата политика на Русия от своето начало. От момента в който от Москва, Сталин са издали заповедта до Георги Димитров за създаването на нова македонска нация и македонски език до ДНЕС. Запомнете го!!!! И тази политика се следва неотлъчно и последователно. Това ще им изиграе много моля шега и всичко ще им се върне като яростно летящ бумеранг.

    11:08 17.08.2025

  • 68 Да се знае

    4 5 Отговор
    Нито метър украинска земя няма да бъде дадена без бой или ще бъде призната за чужда.

    11:09 17.08.2025

  • 69 Нее

    6 5 Отговор

    До коментар #63 от "Орбан":

    Само глупав може да цитира унгарския олигарх.

    11:09 17.08.2025

  • 70 историк

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Пълна лъжа":

    има даже и български училища !!!! моят внук учи !!!!! А официално само Крим ще кажа има 3 езика -украински руски и татарски !!!! и това може да се намери даже сенга в нета и още в 2014 година ! като не умееш срать не мучай жопу!!!! анадъкму

    Коментиран от #112

    11:10 17.08.2025

  • 71 Синя София

    3 4 Отговор
    Великите сили затова са велики,защото мачкат малките и беззащитните, агресора винаги си намира подкрепа, Путин и агент Краснов са ярко доказателство за наглостта на империите

    11:10 17.08.2025

  • 72 Оракула от Делфи

    3 4 Отговор
    Тази среща в Анкоридж е нещо , като "помощна стълба" и за двамата , нито единия нито другия
    са цвете за мирисане , ръцете и на двамата са оплескани в мръсна тиня !
    Тръмп заложи на поздрави , със стари български традиций ,"как си съседе", вероятно Мелани му е казала,
    как да се отнесе, към гост който никой не обича , но прекалено богат за да му обърне гръб ,
    и така да са заедно на" световната софра" когато има нещо за плячкосване!
    Путин, след като се повози на Американска кола "гратис" , както винаги напомни ,колко е била велика Русия ,и натърти нагло ,но внимателно ,че плячката от Украйна си е плячка , дори и да е незаконна !!!
    Много се затъжил лицемера Путин , за хората които той по негова заповед лично изби и украинци и руснаци!
    Ролята на артист е запазена марка за Путин ,по добър е от Тръмп ,без този талант, не би управлявал ,
    "бурето с барут" Росия , толкова дълго време???А войната си продължава все едно нищо не се е случило!!!

    11:11 17.08.2025

  • 73 ха ха хааа

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Краснов":

    Не можеш да дадеш нещо , което не притежаваш .. 🤭😁

    11:11 17.08.2025

  • 74 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз не ти желая злото. Не искам да умираш наистина. Затова е Омрял.

    11:11 17.08.2025

  • 75 Църко Пърлев

    5 7 Отговор
    А НЕЩО ДРУГО ДА ИСКА ОТ УКРАЙНА ДА ПРЕСВОИ ? УКРАЙНЦИТЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ГИ ЗАЧИТАТ ЗА ХОРА НАМРАЗИХА РУСНАЦИТЕ ЗАРАДИ ПУИН.
    И СИГОРНО НЕ ИСКАТ И ДА ЧУЯТ РУСКА РЕЧ НИТО ДА ВИДЯТ РУСНАК.

    Коментиран от #83

    11:11 17.08.2025

  • 76 Злобното Джуджи

    3 7 Отговор

    До коментар #53 от "Путин, В. В.":

     "...пълна и безусловна капитулация на 4о4.
    Толкова ли е трудно да се запомни ?..."

    Трудно, дори невъзможно е патрава Русия вече да го постигне. Като помисля що ресурси и техника почупиха от НЕКАДЪРНОСТ та днес се борят с рибарски мрежи и галоши, зле ми стаа.

    Коментиран от #88

    11:11 17.08.2025

  • 77 Това са

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "Точен":

    Искати се но стотици исторически факти доказват че сме им дали на северните руски племена и махали Език Писменост Азбука Покръствали сме ги Учили сме ги на Държавност и за благодарност са ни обявили за врагове и мишени на ядрените им ракети

    Коментиран от #119

    11:13 17.08.2025

  • 78 Факт

    3 1 Отговор
    Такива са сегашните реалности! Тръмп няма да бърза.

    11:14 17.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 мдаааа

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Да бе Украйна подписа:":

    Меморандумите важат за всички ... Щото Украйна беше Трета ядрена сила ..

    Коментиран от #100, #103

    11:15 17.08.2025

  • 81 Смехтворно

    5 2 Отговор
    Какво означава, че европейските лидери смятат условията за "неприемливи"?
    Тя и войната също е неприемлива, но се случи и продължава да се случва, без значение от тяхното мнение по върпоса.
    Така, че условията ще се случат независимо какво смятат европейските лидери. Времето показа, че нищо не могат да променят и ще си останат с едното мнение.

    11:15 17.08.2025

  • 82 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "НЕГРАМОТНИК":

    Аха. Значи в раша е един официалния език, но когато в Украйна също решиха да е така (след като путлера открадна Крим и Донбас), вече станаха изведнъж в Украйна нацисти. Щот искали само един официален език! А в раша, като е един официален език, не са нацисти! Ясно, това само копей може да го разбере.

    11:16 17.08.2025

  • 83 Крум

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Църко Пърлев":

    Иди и кажи това на изток от днепър. Ама гледай после да бягаш бързо. Запомни крайна е държава,колкото и македония. А русиявъзниква като етнос и език от киев,като взема религия и писменост от българите.

    11:17 17.08.2025

  • 84 БОЛШЕВИК

    3 3 Отговор
    Не само Крим е руски а всички освободени територии са руски, половин Украйна е руска и трябва да си мине към РФ!

    Коментиран от #139

    11:17 17.08.2025

  • 85 Азиатец

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да си припомним":

    Явно не познаваш историческите факти и документи. Съгласно договореностите от 1991 г. Русия е единствен правоприемник на СССР, т.е. Украйна е имала на своя територия ядрено оръжие, чийто собственик е Русия, като наследник на Съветския съюз.
    Удобно се забравя, че този меморандум е триактен документ, подписан не само от Украйна, но и от Беларус и Казахстан.
    Основателно възниква въпросът: Защо възникнаха проблеми само за Украйна, а за другите две държави не ?

    11:17 17.08.2025

  • 86 Ъъъъъъъъъъ

    6 0 Отговор
    Той пак малко иска. Аз да съм да видите искане....Свят ще ви се завие. Даже и Киев ще е в списъка.🤣

    11:18 17.08.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 мошЕто

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Злобното Джуджи":

    Ставаш БЕЗИНТЕРЕСЕН ВЕЧЕ ! Отивай на сянка и се скатавай за по-дълго време ! Едва ли някой вече ти обръща внимание на тъпотиите ....

    11:20 17.08.2025

  • 89 Азиатец

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Да си припомним":

    Твърдя, че коментираш нещо без да си го чел. Това е чл.2 от Будапещенския меморандум:

    "....(2) Руската Федерация, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Съединените Американски Щати потвърждават отново задължението си да се въздържат от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна и че никое от техните оръжия няма да някога да бъдат използвани срещу Украйна, освен за самоотбрана или по друг начин в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации."
    САЩ първи нарушиха меморандума, като се намесиха във вътрешните и работи чрез организиран преврат и нарушиха политическата независимост на Украйна.

    Коментиран от #102

    11:20 17.08.2025

  • 90 Какво стана

    1 1 Отговор
    С денацификацията и демилитаризацията на расия? Върви ли по план?

    11:21 17.08.2025

  • 91 до неграмотния

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Български език 🇧🇬":

    азбуката се пише не само за българите а за славяните от Солун ДО Великоморавия !!!!! или за всички православни !!!! това е история !!!!!! учисе в 4 клас

    Коментиран от #109

    11:22 17.08.2025

  • 92 Мишел

    2 0 Отговор
    Зеленски е отказал всякакви териториални отстъпки. Утре, пред Тръмп, този отказ ще му струва много.

    11:22 17.08.2025

  • 93 Хаха

    3 2 Отговор
    Тръмпоча каза на зеления, че има "слаби карти" и че "Русия е велика кила"! Покойният папа каза на зеления да развее "бялото знаме"! Зеленият не ги слуша, а се връзва на глупостите на кокадружките си макарон, мерц, страмър да се биел до "победа", реално до последния укра...

    Коментиран от #97

    11:22 17.08.2025

  • 94 Киев иска

    0 2 Отговор
    Путин да се разкара от Украйна.....

    11:24 17.08.2025

  • 95 az СВО Победа80

    5 3 Отговор
    В Херсон е разгромена група френски военни.

    В продължение на час групата е аталувана с всякакви дронове от руснаците до пълното й унищожение!

    Коментиран от #104

    11:25 17.08.2025

  • 96 Никой

    1 1 Отговор
    Ми доста е приемливо - и ние да се издървим на Турция и ние ще си го заслужим - само дето 1989 имахме силна армия, както и да е.

    Коментиран от #133

    11:25 17.08.2025

  • 97 Русия мачка себе си

    2 5 Отговор

    До коментар #93 от "Хаха":

    В Украйна. Над милион избити путинисти и цифрата расте постоянно.

    Коментиран от #101, #116

    11:25 17.08.2025

  • 98 Кирил

    1 1 Отговор
    Смях

    11:25 17.08.2025

  • 99 доктор

    0 2 Отговор
    Да върви да си ги вземе.

    11:25 17.08.2025

  • 100 Украйна никога, не е ималс

    10 1 Отговор

    До коментар #80 от "мдаааа":

    двор ЯО, то беше собственост на Русия. Не можеш да задържиш нещо , което не е твое, каза Умеров.
    Чети си господарите бре. Даже и те го признават.

    Коментиран от #113, #126, #134, #142

    11:26 17.08.2025

  • 101 Димитринчо

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Русия мачка себе си":

    Повечко са.

    11:26 17.08.2025

  • 102 до неразабралия се не българин

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Азиатец":

    нямаш капка съоразителност - там става въпрос само за ядренно нападване !!!! а укринците нямаха в това време и пари за да го съдържът !!!!! защото за да се съдържа това оръжие трябва ДВЕ АЕС ДА РАБОТЪТ НА НЕГО !!!!! Анадъкму майрязано!!!!!

    11:27 17.08.2025

  • 103 Арестович:

    10 0 Отговор

    До коментар #80 от "мдаааа":

    "ЯО не беше наше. Червеното копче за управление винаги е било в Москва, в собственика на ЯО."

    Коментиран от #110

    11:27 17.08.2025

  • 104 😂😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "az СВО Победа80":

    🤣🤣🤣🤡

    11:27 17.08.2025

  • 105 Азиатец

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "Не може":

    "Крим е Украински завинаги. Там живеят не само руснаци."

    Малко неграмотно пишеш, но нищо.
    Етническият състав на Крим е следният: руснаци: около 68, украинци: около 15, кримски татари: около 12, други: около 5 процента.

    11:28 17.08.2025

  • 106 Ъъъъхх

    2 2 Отговор
    С "адските санкции" ко стана? Нито баба Линдзи се чува, нито Блументал. Плашеха с 500% мита.....За един приятел питам.

    11:28 17.08.2025

  • 107 Кюлчетар

    4 5 Отговор
    Войната трябва да продължи. Всяка убита Руска пияница и орка е кяр за света. Клозетнага държава русия трябва да е постоянно във война и да умират. Слава украйна.

    11:29 17.08.2025

  • 108 Ха-ха

    3 2 Отговор
    Преди време злобното джудж написа , че сайта не е за умни , и не е излъгал ....Единственото нормално нещо от него досега ...

    11:29 17.08.2025

  • 109 Гост

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "до неграмотния":

    Въпросната глаголица, писана от солунските братя на практика са никога, ама никога неизползвани йероглифи, без практическо приложение!
    Днешната кирилица няма ясен исторически произход, макар някои да твърдят, че е писана от Климент Охридски, но няма доказателства за това! По-скоро днешната азбука е модифициран вариант на древните тракийски писмени знаци!

    Коментиран от #115

    11:29 17.08.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Ленин и Хрушчов какви са ги надробили

    3 1 Отговор
    Ленин обявява Украинска ССР след 1917 а Хрушчов подарява Крим на Украйна
    И сега запада се възползва от своя пратеник Ленин от Европа в царска Русия

    11:30 17.08.2025

  • 112 Добре, не е лъжа

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "историк":

    Има и други езици, но на местно ниво в отделните райони и републики. Но на основно ниво руският е официалния език за руската федерация.

    11:30 17.08.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Украинският език

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Казуар":

    Е една некадърна имитация на руския и полския и обида за двата езика. Не напразно Екатерина Велика го е забранила на времето.

    Коментиран от #132

    11:31 17.08.2025

  • 115 Тихо бе парццал!

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "Гост":

    Неграмотен си в тази област.

    Коментиран от #120

    11:31 17.08.2025

  • 116 Хаха

    6 3 Отговор

    До коментар #97 от "Русия мачка себе си":

    Я пък ти - над "милион избити" руснаци ....
    Поименно ли можеш да ги цитираш или съдиш по снимките на безкрайните кладбища, ама с жълтосини знамена.....

    11:32 17.08.2025

  • 117 Арестович е добре заопознат с 404

    8 2 Отговор

    До коментар #110 от "гру гайтанджиева":

    Затова се отказа показно от тях Отврати се.

    11:33 17.08.2025

  • 118 Пълнят си статиите с глупости

    9 1 Отговор
    Освен Тръмп друг не знае какво са си казали двамата, така че пак тъпотии. Исканията на Русия са ясни.

    Коментиран от #124

    11:34 17.08.2025

  • 119 Констатация

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Това са":

    Приемането на обща религия и писменост от дадена държава винаги е било политическо решение.

    11:35 17.08.2025

  • 120 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #115 от "Тихо бе парццал!":

    Що, я ни напиши ти "истината" за днешната ни азбука, бе "грамотния" минд.л.... Я дай инфо ка я "създали" солунските братя, ама не пиши "източник" стихотворението на Михайловски!?

    Коментиран от #130

    11:35 17.08.2025

  • 121 НРБто

    4 4 Отговор
    Украйна имаше гаранции за сигурност от Русия чрез Будапещенския меморандум от 1994та, когато заради американците предаде ядреното аръжие на Москва.
    Единствената гаранция, коята получи е геноцид започнал от 2014та и продължаващ до сега и вечна корупция извираща от Москва.

    Между другото и България е подложена на същия корупционен и криминален терор от Москва.

    Коментиран от #128

    11:36 17.08.2025

  • 122 az СВО Победа80

    5 0 Отговор
    Киев подготвя мобилизация на абсолвентките със специалност медицина и фармация!

    11:37 17.08.2025

  • 123 Меморандума от Будапеща

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да си припомним":

    Меморандумите, подписани в зала „Патрия“ в Конгресния център в Будапеща с участието на посланика на САЩ Доналд М. Блинкен , наред с други присъстващи, забраняват на Русия, Съединените щати и Обединеното кралство да заплашват или използват военна сила или икономическа принуда срещу Украйна, Беларус и Казахстан, „освен в случай на самозащита или по друг начин в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации “. - малко да се поинтересуваме какви са стъпките на Путин до деня на СВИ

    11:38 17.08.2025

  • 124 Е да.....

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Пълнят си статиите с глупости":

    Исканията на Русия са ясни отдавна, затова са неизпълними.

    11:40 17.08.2025

  • 125 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор
    Хахахаха.....🤣
    Цирка тръгва към Вашингтон. Кои европейски клоуни ще пътуват:

    Александър Стуб и "сина" на Тръмп - Рюте със сигурност. Успоредно с това, Макрон и Стармър ще свикат онлайн конференция на "коалицията на желаещите“....Само Мерц не се споменава никъде....Да не го отсвириха?🤣

    11:40 17.08.2025

  • 126 мдаааа

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "Украйна никога, не е ималс":

    Учи бе , ама ти е минало времето ... Никога в СССР не е имало - рузка ССР .

    11:41 17.08.2025

  • 127 Елементарно

    1 1 Отговор
    САЩ да се разкара от Украйна

    11:41 17.08.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Тео

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Гост":

    Кирилицата е гръцки букви без 6 букви които са създадени за славянския говор като ч, ш, щ, ц, ю и ж

    Коментиран от #155

    11:43 17.08.2025

  • 131 Ако някой тук

    1 0 Отговор
    Да се върнем на речта на Путин февруари 2022 г : Във връзка с това в съответствие с чл. 51, част 7 на Хартата на ООН, със санкцията на Съвета на федерацията на Русия и в изпълнение на ратифицираните от Федералното събрание на 22 февруари тази година договори за дружба и взаимопомощ с Донецката народна република и с Луганската народна република от мен е прието решение за провеждане на специална военна операция.

    Нейната цел е да защити хората, които в продължение на осем години са подложени на издевателства, на геноцид от страна на киевския режим. И за това ние ще се стремим към демилитаризация и денацификация на Украйна, а също да бъдат предадени на съд тези, които са извършили многобройни кървави престъпления против мирни жители, в това число и граждани на Руската федерация

    11:43 17.08.2025

  • 132 Не е ом да забранят на хората езика

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Украинският език":

    Не случайно им викат руз наци

    11:44 17.08.2025

  • 133 Тц.. Тц...

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Никой":

    Имал си силна армия.... имал си цървули.

    11:44 17.08.2025

  • 134 Брачет,

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Украйна никога, не е ималс":

    Къде в абревиатурата - СССР , виждаш да фигурира роzzия ?

    11:44 17.08.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Ето какво каза на армията

    2 1 Отговор
    Длъжен съм да се обърна и към военнослужещите от въоръжените сили на Украйна.

    Уважаеми другари! Вашите бащи, деди, прадеди не са се сражавали с нацистите, защитавайки нашата обща Родина, за да могат днешните неонацисти да завземат властта в Украйна. Вие сте полагали клетва за вярност към украинския народ, а не към антинародната хунта, която ограбва Украйна и издевателства над същия този народ.

    Не изпълнявайте престъпните й заповеди. Призовавам ви незабавно да предадете оръжието и да се върнете у дома. Ще поясня: всички военнослужещи от украинската армия, които изпълнят това изискване, ще могат безпрепятствено да напуснат зоната на бойните действия и да се върнат при семействата си.

    Още веднъж настойчиво подчертавам: цялата отговорност за възможно кръвопролитие ще лежи изцяло и напълно върху съвестта на управляващия на територията на Украйна режим.

    11:44 17.08.2025

  • 137 Ами

    2 3 Отговор
    Да му ги дават ,после ще поиска Одеса ,Николаев ,Лвов той джуджака много му се иска

    11:46 17.08.2025

  • 138 Мутата

    2 0 Отговор
    Нищо не е поискал, ако е верно

    11:46 17.08.2025

  • 139 Ленин🍌🍌

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "БОЛШЕВИК":

    1 е да искаш друго е да можеш 🤩🍌

    11:47 17.08.2025

  • 140 Смех

    0 0 Отговор
    „гаранции за сигурност“ 🤣🤣🤣🤣🤣

    11:48 17.08.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 При СССР

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "Украйна никога, не е ималс":

    не са се делили на руснаци, украинци, белоруси, латвийци и т.н., всички бяха съветски граждани. Грешката е на Бил Клинтън който каза, че не иска още 15 ядрени държави при разпада на СССР. Дадоха всичкото ЯО на РФ въпреки, че руснаците бяха 1/3 от населението на СССР. Сега сърбат попарата - РФ да заплашва бившите републики и целия свят с ЯО.

    11:49 17.08.2025

  • 143 Уилям Херингтън герой СВО

    0 0 Отговор
    🇺🇦🪖 Командира на бригадата „Азов“ Денис РЕДИС Прокопенко:

    🗣️ "Търсенето и наказването на престъпници, които не могат да бъдат подведени под отговорност чрез международни трибунали, е най-важната задача за украинската държава и нейните силови структури. Световната история познава множество примери, когато палачи и убийци не успяват да се скрият и да живеят щастлива старост. Така действат държавите с достойнство, които поставят живота на своите граждани над всичко.

    Трябва да сме готови за това, че наказанието на всички, замесени във военни престъпления, е трудна и упорита работа, която може да отнеме време. Възмездието няма да е моментално. Но то е неизбежно.

    Палачите ще изпитват постоянен стрес, тревожност и страх. Ще мине година, две или десет. Но ще отговарят със сигурност. И едно обикновено понеделнишко утро или поредното пътуване към работа ще се окажат последни."

    11:50 17.08.2025

  • 144 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    ИМПЕРАТОРА бавно и методично го вкарва без смазка на третопловите МАТЮвци.

    БгЕвроХемороидите в кръв и сополи.

    11:50 17.08.2025

  • 145 az СВО Победа80

    3 2 Отговор
    При протестите срещу режима на Санду в Молдова, полицията използва сила. Има убити!
    "ДемоНкратичният" ЕС мълчи и подкрепя убийците....

    11:51 17.08.2025

  • 146 Иванушка🇺🇲

    3 3 Отговор
    Злото Джудже е грозно и нахално. Значи като не може с военна сила да завземе Украйна иска тя да се предаде без бой. Путин е завършен олигофрен. Украйна само с мощни оръжия ще унищожи руските орди. Фашистка русия вече е на границата на фалита и мизерията. Скоро ще се молят за коричка хляб. Слава на Украйна.

    Коментиран от #148

    11:51 17.08.2025

  • 147 Госあ

    2 2 Отговор
    Като не се отказват, бий Путине до последната бандера ! Без да му мислиш. Тия гниди като се посъвземат пак ще почнат с тероризъм да тормозят

    11:51 17.08.2025

  • 148 Госあ

    0 2 Отговор

    До коментар #146 от "Иванушка🇺🇲":

    Путин иска да остави мъже. Глупак. Затова военно ще вземе каквото иска.

    11:53 17.08.2025

  • 149 Сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":

    Има някаква разлика да заобичаш и да признаваш че все още са сила в световен мащаб, може би не за дълго, но бизнеса си е бизнес и докато се печели от една сделка значи е добра. А иначе това по никакъв начин няма да промени курса на БРИКС

    11:53 17.08.2025

  • 150 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    Путин и Кремъл ще хванат средния

    11:54 17.08.2025

  • 151 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 152 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":

    Краварите вече открито играят на страната на терористична Русия. Срам за САЩ. Позорна държава, заспал народ!

    11:54 17.08.2025

  • 153 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":

    Нашите путинофилчета,като им кажат от Кремъл, си дават и задните части!

    Коментиран от #154

    11:55 17.08.2025

  • 154 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #153 от "пиночет":

    ИМПЕРАТОРА бавно и методично го вкарва без смазка на третопловите МАТЮвци.

    БгЕвроХемороидите в кръв и сополи.

    Коментиран от #159

    11:56 17.08.2025

  • 155 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Тео":

    "Гръцка", ама друг път....
    Вземи проучи гръцката от къде произхожда!

    11:57 17.08.2025

  • 156 Русия

    0 1 Отговор
    На територията си има абсолютно всичко - минерали,горива,метали. Има територии огромни. Най много питейна вода в света. Номер 1 е в редица класации по залежи. Има огромни плодородни територии. Може да изхрани себе си, Европа и Щатите взети заедно. Русия няма нужда от Украйна като територия. Това е ясно за мислещите. Путин обаче няма да допусне ракети на НАТО на тази територия.

    11:58 17.08.2025

  • 157 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    1 0 Отговор
    Ей сега вече сменихме световния ред и се върнахме на олимпиадите

    🤩🍌🍭🍌🍭🍌🤩

    12:00 17.08.2025

  • 158 Сюлейман Великолепни

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А здрасти":

    Скоро и аз

    12:00 17.08.2025

  • 159 ка Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Само за юли приключи 37 000 ватенки в месните щурмове.На тебе ти пожелавам там в блатото ще станеш герой в месните щурмо.А че си И ди от е вярно.

    12:00 17.08.2025

