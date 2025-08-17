Ето какво е поискал Путин: Украйна да изтегли своята армия от Донбас, да признае руския език и Крим за руски

По време на срещата в Аляска руският президент Владимир Путин представи на американския президент Доналд Тръмп предложенията на Кремъл за уреждане на войната в Украйна.
Агенция „Ройтерс“ съобщи какви са условията на Москва. Част от тях са свързани с позициите на фронта, докато други – с руския език и санкциите, наложени на Русия след инвазията.
Основно искане на Путин е украинската армия да изтегли войските си от Донецка и Луганска области (Донбас). Украйна трябва да се откаже от влизане в НАТО, но ще получи „гаранции за сигурност“ извън алианса.
Путин иска от Киев да признае Крим за руски, а руският език и Руската православна църква да получат официален статут. Путин иска също така някои от санкциите срещу Руската федерация трябва да бъдат отменени (не се посочва кои). Русия ще замрази фронтовата линия на юг (Херсон и Запорожие) и ще се откаже от малки територии, които окупира в северните Сумска и Харковска области.
Сега Тръмп ще прехвърли топката в полето на Киев. Президентът Володимир Зеленски ще пътува до Вашингтон в понеделник за разговори с Тръмп.
Киев вече отхвърли всякакви териториални отстъпки, особено в Донецка област, която се смята за ключова отбранителна линия. Европейските лидери също отбелязаха, че официалното признаване на Крим за руски и отстъпките по въпроса за Донбас са неприемливи.
Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения, каза вчера руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.
"Разговорът беше много откровен, съдържателен и по мое мнение това ни приближава към нужните решения", заяви държавният глава на заседание в Кремъл, посветено на резултатите от вчерашните преговори в Анкоридж. "Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище", отбеляза Путин. "Имаше възможност спокойно и подробно да изложим" руската позиция, добави той.
"На практика обсъдихме всички аспекти на нашето сътрудничество, но преди всичко разбира се говорихме за възможното разрешаване на украинската криза на справедлива основа", уточни вчера руският държавен глава, цитиран от БТА.
Много се кефя на местните путинисти. Как само обикнаха САЩ. Няма вече кравари... Спряха да бият негрите.. Идилия!
Така навремето техните деди комунисти ревяха на 21 юни:
Да живее др. Хитлер, Да живее Германия!
На 22 юни смениха плочата почнаха да плюят и да ръсят омраза срещу доскорошните си любимци!
Какво ли не правят опорките и рублите?
Коментиран от #16, #20, #39, #149, #152, #153
10:43 17.08.2025
10:43 17.08.2025
3 Браво, на Тръмп и Путин
10:44 17.08.2025
Коментиран от #12
10:44 17.08.2025
10:45 17.08.2025
6 А здрасти
Коментиран от #158
10:45 17.08.2025
Коментиран от #18
10:45 17.08.2025
10:45 17.08.2025
10:45 17.08.2025
10:45 17.08.2025
12 ха ха хааа
До коментар #4 от "Тото":Четвърта година вече "губят" .. Абе , не беше ли СВО?!🤭
Коментиран от #21
10:47 17.08.2025
Коментиран от #114
10:47 17.08.2025
14 Последния Софиянец
10:47 17.08.2025
15 Признаващия
10:48 17.08.2025
16 Така е
До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":На истинския комунист са нужни две неща.Долари и опорки.
Коментиран от #43, #135
10:48 17.08.2025
Коментиран от #48
10:48 17.08.2025
18 Еми
До коментар #7 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":"Кой брои за жив бункерния страхливец‼️"
Никой, затова не го и поканиха в Аляска :-)
Коментиран от #28, #33
19 Да си припомним
Коментиран от #44, #47, #85, #89, #123
10:49 17.08.2025
20 Кой се е изметнал?
До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":А краварите намразиха Сащ!?
Въпроса е кой наистина започна войната в Украйна, а това не са Тръмп и Путин, а Нюланд, Англичаните и барбар Зеленски.
Просто Тръмп ви го доизяснява.
Коментиран от #29, #30, #41
10:49 17.08.2025
22 И защо вие да ви свалят санкциите бе....
10:50 17.08.2025
Коментиран от #36
10:50 17.08.2025
10:50 17.08.2025
25 Тихо прадляк!
10:51 17.08.2025
26 Съдия изпълнител
27 Перо
До коментар #18 от "Еми":Чия е Аляска?
10:52 17.08.2025
29 Абе....
До коментар #20 от "Кой се е изметнал?":Ти така ли се родил?, или в последствие си имал тежка травма на главата?
10:53 17.08.2025
30 Казуар
До коментар #20 от "Кой се е изметнал?":Ти да видиш, руската пропаганда твърди, че Украйна е нападнала Русия.
Коментиран от #50, #60
10:53 17.08.2025
10:53 17.08.2025
10:53 17.08.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Еми":Във военно хале на рибарски столове и му викаха убиец от всички страни, голяма чест, Зеленски обикаля света и му пляссат и въсхищават навсякъде, подложкин‼️
10:53 17.08.2025
34 Български език 🇧🇬
Коментиран от #62, #91
36 Перо
10:55 17.08.2025
37 Българин
38 Хайде бе
10:55 17.08.2025
39 Крум
До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":Нищо не се е променило,те са и си остават краварски бо...ци. Относно твоите европейски приятели само 2 примера от многото,първо виж какво са направили англичаните в индия с глада и 2ро ,какво е направил леополд в конго. За твое съжеление,наследниците на едни хора с пречупен кръст, в лицето на урсула и шолц,няма да могат да вземат реванш ,капиш?
10:55 17.08.2025
40 Ей "журналистите"
10:56 17.08.2025
41 С аргументите сте зле,
До коментар #20 от "Кой се е изметнал?":много сте зле! Дайте малко повече въображение!
Коментиран от #57
10:56 17.08.2025
Коментиран от #105
10:57 17.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Най-добре
Коментиран от #56
10:58 17.08.2025
47 Да бе Украйна подписа:
Коментиран от #80
10:58 17.08.2025
49 Промяна
Коментиран от #66
10:59 17.08.2025
50 Факт
До коментар #30 от "Казуар":Украйна се отказа от неутралитет и нападна руските хора.
Коментиран от #59
11:00 17.08.2025
51 Московски фашисти
52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #48 от "Коста":с У! -умрял се пише
Коментиран от #74
11:02 17.08.2025
Коментиран от #76
11:03 17.08.2025
54 Хахахаха
11:03 17.08.2025
55 Георгиев
11:03 17.08.2025
56 Демек в......
До коментар #45 от "Най-добре":Гробищата нали?
11:04 17.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 НЕГРАМОТНИК
До коментар #51 от "Московски фашисти":ЕДИН Е ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК ТАМ НЕ Е КЪТ ТУКА ЗА ШЕПА ФЕСОВЕ СПЕЦИАЛНО ИЗЛЪЧВАНЕ ПО БНТ НА ЧУЖД ОТОМАНСКИ ЯЗИК
Коментиран от #65, #82
11:05 17.08.2025
59 Пълна лъжа
До коментар #50 от "Факт":Къде са тези руски хора? Ето тука идва мръсната имперска политика на завладяване на Русия. И това трябва да се разбере от всички хора! Колко официални езика има в Русия? Колко чужди училища за съответните народи, които са завладели? Това е политика на претопяване и заличаване. Така се насажда руската отрова и в един момент тези хора се обръщат срещу собствените им държави и народи. И се стига до една необратима точка, при която изведнъж се оказва че няма да има и такава държа. Същите глупави хора са и в България! Историята го показва.
Коментиран от #70
11:05 17.08.2025
60 имало едно време
До коментар #30 от "Казуар":има статистика която говори ,че до официаното нахлуване на Русия в Ураина седмица бяха истреляни от бандеровците на територията на Донбас 1200 снаряда (сега къде по малко ) и в течение на година и кусур всеки ден в 03часа до 04 за да не спи населението на Донбас се стеляше и сдруга цел за да излизт хората от имазетата !!!! В последните два дни преди СВО евакуираха всичкото население от линията на фронта без мъжете разбира се и тогава Русия обяви своето СВО !!! И ТОВА е казано и от френска журналиска истрик която е все още жива и продлжава своято работа за истината
11:05 17.08.2025
61 Краснов
Коментиран от #73
11:05 17.08.2025
62 Точен
До коментар #34 от "Български език 🇧🇬":Руският, както и българският са слОвянски езици /идва от слово, това хърватският филолог проф. Братулич го доказва още в началото на 20 в./. Не може българският или руският да са по-стари един от друг, защото и двата излизат от праслОвянски, който се е говорил докъм 6 в. пр.Хр. И никакви книги не сме дали на русите, прочети нещо за Моравската мисия или за княгиня Олга, дъщеря на източноримския император, която са омъжва за руския княз Владимир, носи църковни книги и руското Покръстване като зестра. А "украински" език изобщо няма, той е "аналог" на измисления от австрийски и руски евреи "македонски". Дополвам: за Ваше сведение кирилицата е гръцка заглавна азбука, съставена около 1 в. пр.Хр. Невежеството Ви е въпиющо.
Коментиран от #77, #87
11:06 17.08.2025
63 Орбан
Коментиран от #67, #69
11:06 17.08.2025
64 Истината:
Владимир Путин в Аляска не донесе подписан мирен договор.
Защото за парафиране на документа са нужни двете страни на конфликта,
а от позицията на Украйна няма легитимен държавен глава, който да го направи.
Владимир Зеленски може единствено да подпише споразумение за прекратяване на огъня и нищо повече.
Русия иска ясни и категорични гаранции, че бъдещият мир няма да повтори имитиращите споразумения от Минск. Това навежда на мисълта, че двамата лидери са се договорили САЩ
да предизвикат предсрочни президентски избори,
ако Зеленски откаже да се оттегли доброволно.
А той едва ли ще го направи, защото съзнава, че в Аляска бе окончателно решен политическият му край.
Оттук нататък за него не е сигурно дори физическото оцеляване – независимо къде ще се намира.
11:07 17.08.2025
65 Фашист
До коментар #58 от "НЕГРАМОТНИК":В Русия българския език трябва да бъде официален, както е в руските ви църкви, разбираш ли? И признаване че Украйна и Русия използват българската писменост.
11:07 17.08.2025
66 Сделката
До коментар #49 от "Промяна":Той и Тръмп с това си поведение убиец и най вече джамбазин!
11:08 17.08.2025
67 Орбан е слуга на Кремъл
До коментар #63 от "Орбан":Това партийно олигархче се противопоставя на украинската държава. Но противно на логиката която би трябвало да следва ако са праволинейни. То би трябвало и с Македония по същия начин да постъпва. Но какво прави той? И това никой платен трол не може да обори и оспори! Орбан работи по утвърждаването на Македония като държава, народ и македонския език. Това тролове е самата политика на Русия от своето начало. От момента в който от Москва, Сталин са издали заповедта до Георги Димитров за създаването на нова македонска нация и македонски език до ДНЕС. Запомнете го!!!! И тази политика се следва неотлъчно и последователно. Това ще им изиграе много моля шега и всичко ще им се върне като яростно летящ бумеранг.
11:08 17.08.2025
68 Да се знае
11:09 17.08.2025
69 Нее
До коментар #63 от "Орбан":Само глупав може да цитира унгарския олигарх.
11:09 17.08.2025
70 историк
До коментар #59 от "Пълна лъжа":има даже и български училища !!!! моят внук учи !!!!! А официално само Крим ще кажа има 3 езика -украински руски и татарски !!!! и това може да се намери даже сенга в нета и още в 2014 година ! като не умееш срать не мучай жопу!!!! анадъкму
Коментиран от #112
11:10 17.08.2025
71 Синя София
11:10 17.08.2025
72 Оракула от Делфи
са цвете за мирисане , ръцете и на двамата са оплескани в мръсна тиня !
Тръмп заложи на поздрави , със стари български традиций ,"как си съседе", вероятно Мелани му е казала,
как да се отнесе, към гост който никой не обича , но прекалено богат за да му обърне гръб ,
и така да са заедно на" световната софра" когато има нещо за плячкосване!
Путин, след като се повози на Американска кола "гратис" , както винаги напомни ,колко е била велика Русия ,и натърти нагло ,но внимателно ,че плячката от Украйна си е плячка , дори и да е незаконна !!!
Много се затъжил лицемера Путин , за хората които той по негова заповед лично изби и украинци и руснаци!
Ролята на артист е запазена марка за Путин ,по добър е от Тръмп ,без този талант, не би управлявал ,
"бурето с барут" Росия , толкова дълго време???А войната си продължава все едно нищо не се е случило!!!
11:11 17.08.2025
73 ха ха хааа
До коментар #61 от "Краснов":Не можеш да дадеш нещо , което не притежаваш .. 🤭😁
11:11 17.08.2025
74 Коста
До коментар #52 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз не ти желая злото. Не искам да умираш наистина. Затова е Омрял.
11:11 17.08.2025
75 Църко Пърлев
И СИГОРНО НЕ ИСКАТ И ДА ЧУЯТ РУСКА РЕЧ НИТО ДА ВИДЯТ РУСНАК.
Коментиран от #83
11:11 17.08.2025
76 Злобното Джуджи
До коментар #53 от "Путин, В. В.":"...пълна и безусловна капитулация на 4о4.
Толкова ли е трудно да се запомни ?..."
Трудно, дори невъзможно е патрава Русия вече да го постигне. Като помисля що ресурси и техника почупиха от НЕКАДЪРНОСТ та днес се борят с рибарски мрежи и галоши, зле ми стаа.
Коментиран от #88
11:11 17.08.2025
77 Това са
До коментар #62 от "Точен":Искати се но стотици исторически факти доказват че сме им дали на северните руски племена и махали Език Писменост Азбука Покръствали сме ги Учили сме ги на Държавност и за благодарност са ни обявили за врагове и мишени на ядрените им ракети
Коментиран от #119
11:13 17.08.2025
78 Факт
11:14 17.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 мдаааа
До коментар #47 от "Да бе Украйна подписа:":Меморандумите важат за всички ... Щото Украйна беше Трета ядрена сила ..
Коментиран от #100, #103
11:15 17.08.2025
81 Смехтворно
Тя и войната също е неприемлива, но се случи и продължава да се случва, без значение от тяхното мнение по върпоса.
Така, че условията ще се случат независимо какво смятат европейските лидери. Времето показа, че нищо не могат да променят и ще си останат с едното мнение.
11:15 17.08.2025
82 Хахахаха
До коментар #58 от "НЕГРАМОТНИК":Аха. Значи в раша е един официалния език, но когато в Украйна също решиха да е така (след като путлера открадна Крим и Донбас), вече станаха изведнъж в Украйна нацисти. Щот искали само един официален език! А в раша, като е един официален език, не са нацисти! Ясно, това само копей може да го разбере.
11:16 17.08.2025
83 Крум
До коментар #75 от "Църко Пърлев":Иди и кажи това на изток от днепър. Ама гледай после да бягаш бързо. Запомни крайна е държава,колкото и македония. А русиявъзниква като етнос и език от киев,като взема религия и писменост от българите.
11:17 17.08.2025
84 БОЛШЕВИК
Коментиран от #139
11:17 17.08.2025
85 Азиатец
До коментар #19 от "Да си припомним":Явно не познаваш историческите факти и документи. Съгласно договореностите от 1991 г. Русия е единствен правоприемник на СССР, т.е. Украйна е имала на своя територия ядрено оръжие, чийто собственик е Русия, като наследник на Съветския съюз.
Удобно се забравя, че този меморандум е триактен документ, подписан не само от Украйна, но и от Беларус и Казахстан.
Основателно възниква въпросът: Защо възникнаха проблеми само за Украйна, а за другите две държави не ?
11:17 17.08.2025
86 Ъъъъъъъъъъ
11:18 17.08.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 мошЕто
До коментар #76 от "Злобното Джуджи":Ставаш БЕЗИНТЕРЕСЕН ВЕЧЕ ! Отивай на сянка и се скатавай за по-дълго време ! Едва ли някой вече ти обръща внимание на тъпотиите ....
11:20 17.08.2025
89 Азиатец
До коментар #19 от "Да си припомним":Твърдя, че коментираш нещо без да си го чел. Това е чл.2 от Будапещенския меморандум:
"....(2) Руската Федерация, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Съединените Американски Щати потвърждават отново задължението си да се въздържат от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна и че никое от техните оръжия няма да някога да бъдат използвани срещу Украйна, освен за самоотбрана или по друг начин в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации."
САЩ първи нарушиха меморандума, като се намесиха във вътрешните и работи чрез организиран преврат и нарушиха политическата независимост на Украйна.
Коментиран от #102
11:20 17.08.2025
90 Какво стана
11:21 17.08.2025
91 до неграмотния
До коментар #34 от "Български език 🇧🇬":азбуката се пише не само за българите а за славяните от Солун ДО Великоморавия !!!!! или за всички православни !!!! това е история !!!!!! учисе в 4 клас
Коментиран от #109
11:22 17.08.2025
92 Мишел
11:22 17.08.2025
93 Хаха
Коментиран от #97
11:22 17.08.2025
94 Киев иска
11:24 17.08.2025
95 az СВО Победа80
В продължение на час групата е аталувана с всякакви дронове от руснаците до пълното й унищожение!
Коментиран от #104
11:25 17.08.2025
96 Никой
Коментиран от #133
11:25 17.08.2025
97 Русия мачка себе си
До коментар #93 от "Хаха":В Украйна. Над милион избити путинисти и цифрата расте постоянно.
Коментиран от #101, #116
11:25 17.08.2025
98 Кирил
11:25 17.08.2025
99 доктор
11:25 17.08.2025
100 Украйна никога, не е ималс
До коментар #80 от "мдаааа":двор ЯО, то беше собственост на Русия. Не можеш да задържиш нещо , което не е твое, каза Умеров.
Чети си господарите бре. Даже и те го признават.
Коментиран от #113, #126, #134, #142
11:26 17.08.2025
101 Димитринчо
До коментар #97 от "Русия мачка себе си":Повечко са.
11:26 17.08.2025
102 до неразабралия се не българин
До коментар #89 от "Азиатец":нямаш капка съоразителност - там става въпрос само за ядренно нападване !!!! а укринците нямаха в това време и пари за да го съдържът !!!!! защото за да се съдържа това оръжие трябва ДВЕ АЕС ДА РАБОТЪТ НА НЕГО !!!!! Анадъкму майрязано!!!!!
11:27 17.08.2025
103 Арестович:
До коментар #80 от "мдаааа":"ЯО не беше наше. Червеното копче за управление винаги е било в Москва, в собственика на ЯО."
Коментиран от #110
11:27 17.08.2025
104 😂😂😂😂😂
До коментар #95 от "az СВО Победа80":🤣🤣🤣🤡
11:27 17.08.2025
105 Азиатец
До коментар #42 от "Не може":"Крим е Украински завинаги. Там живеят не само руснаци."
Малко неграмотно пишеш, но нищо.
Етническият състав на Крим е следният: руснаци: около 68, украинци: около 15, кримски татари: около 12, други: около 5 процента.
11:28 17.08.2025
106 Ъъъъхх
11:28 17.08.2025
107 Кюлчетар
11:29 17.08.2025
108 Ха-ха
11:29 17.08.2025
109 Гост
До коментар #91 от "до неграмотния":Въпросната глаголица, писана от солунските братя на практика са никога, ама никога неизползвани йероглифи, без практическо приложение!
Днешната кирилица няма ясен исторически произход, макар някои да твърдят, че е писана от Климент Охридски, но няма доказателства за това! По-скоро днешната азбука е модифициран вариант на древните тракийски писмени знаци!
Коментиран от #115
11:29 17.08.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Ленин и Хрушчов какви са ги надробили
И сега запада се възползва от своя пратеник Ленин от Европа в царска Русия
11:30 17.08.2025
112 Добре, не е лъжа
До коментар #70 от "историк":Има и други езици, но на местно ниво в отделните райони и републики. Но на основно ниво руският е официалния език за руската федерация.
11:30 17.08.2025
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Украинският език
До коментар #13 от "Казуар":Е една некадърна имитация на руския и полския и обида за двата езика. Не напразно Екатерина Велика го е забранила на времето.
Коментиран от #132
11:31 17.08.2025
115 Тихо бе парццал!
До коментар #109 от "Гост":Неграмотен си в тази област.
Коментиран от #120
11:31 17.08.2025
116 Хаха
До коментар #97 от "Русия мачка себе си":Я пък ти - над "милион избити" руснаци ....
Поименно ли можеш да ги цитираш или съдиш по снимките на безкрайните кладбища, ама с жълтосини знамена.....
11:32 17.08.2025
117 Арестович е добре заопознат с 404
До коментар #110 от "гру гайтанджиева":Затова се отказа показно от тях Отврати се.
11:33 17.08.2025
118 Пълнят си статиите с глупости
Коментиран от #124
11:34 17.08.2025
119 Констатация
До коментар #77 от "Това са":Приемането на обща религия и писменост от дадена държава винаги е било политическо решение.
11:35 17.08.2025
120 Гост
До коментар #115 от "Тихо бе парццал!":Що, я ни напиши ти "истината" за днешната ни азбука, бе "грамотния" минд.л.... Я дай инфо ка я "създали" солунските братя, ама не пиши "източник" стихотворението на Михайловски!?
Коментиран от #130
11:35 17.08.2025
121 НРБто
Единствената гаранция, коята получи е геноцид започнал от 2014та и продължаващ до сега и вечна корупция извираща от Москва.
Между другото и България е подложена на същия корупционен и криминален терор от Москва.
Коментиран от #128
11:36 17.08.2025
122 az СВО Победа80
11:37 17.08.2025
123 Меморандума от Будапеща
До коментар #19 от "Да си припомним":Меморандумите, подписани в зала „Патрия“ в Конгресния център в Будапеща с участието на посланика на САЩ Доналд М. Блинкен , наред с други присъстващи, забраняват на Русия, Съединените щати и Обединеното кралство да заплашват или използват военна сила или икономическа принуда срещу Украйна, Беларус и Казахстан, „освен в случай на самозащита или по друг начин в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации “. - малко да се поинтересуваме какви са стъпките на Путин до деня на СВИ
11:38 17.08.2025
124 Е да.....
До коментар #118 от "Пълнят си статиите с глупости":Исканията на Русия са ясни отдавна, затова са неизпълними.
11:40 17.08.2025
125 Ъъъъъъъъ
Цирка тръгва към Вашингтон. Кои европейски клоуни ще пътуват:
Александър Стуб и "сина" на Тръмп - Рюте със сигурност. Успоредно с това, Макрон и Стармър ще свикат онлайн конференция на "коалицията на желаещите“....Само Мерц не се споменава никъде....Да не го отсвириха?🤣
11:40 17.08.2025
126 мдаааа
До коментар #100 от "Украйна никога, не е ималс":Учи бе , ама ти е минало времето ... Никога в СССР не е имало - рузка ССР .
11:41 17.08.2025
127 Елементарно
11:41 17.08.2025
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Тео
До коментар #120 от "Гост":Кирилицата е гръцки букви без 6 букви които са създадени за славянския говор като ч, ш, щ, ц, ю и ж
Коментиран от #155
11:43 17.08.2025
131 Ако някой тук
Нейната цел е да защити хората, които в продължение на осем години са подложени на издевателства, на геноцид от страна на киевския режим. И за това ние ще се стремим към демилитаризация и денацификация на Украйна, а също да бъдат предадени на съд тези, които са извършили многобройни кървави престъпления против мирни жители, в това число и граждани на Руската федерация
11:43 17.08.2025
132 Не е ом да забранят на хората езика
До коментар #114 от "Украинският език":Не случайно им викат руз наци
11:44 17.08.2025
133 Тц.. Тц...
До коментар #96 от "Никой":Имал си силна армия.... имал си цървули.
11:44 17.08.2025
134 Брачет,
До коментар #100 от "Украйна никога, не е ималс":Къде в абревиатурата - СССР , виждаш да фигурира роzzия ?
11:44 17.08.2025
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Ето какво каза на армията
Уважаеми другари! Вашите бащи, деди, прадеди не са се сражавали с нацистите, защитавайки нашата обща Родина, за да могат днешните неонацисти да завземат властта в Украйна. Вие сте полагали клетва за вярност към украинския народ, а не към антинародната хунта, която ограбва Украйна и издевателства над същия този народ.
Не изпълнявайте престъпните й заповеди. Призовавам ви незабавно да предадете оръжието и да се върнете у дома. Ще поясня: всички военнослужещи от украинската армия, които изпълнят това изискване, ще могат безпрепятствено да напуснат зоната на бойните действия и да се върнат при семействата си.
Още веднъж настойчиво подчертавам: цялата отговорност за възможно кръвопролитие ще лежи изцяло и напълно върху съвестта на управляващия на територията на Украйна режим.
11:44 17.08.2025
137 Ами
11:46 17.08.2025
138 Мутата
11:46 17.08.2025
139 Ленин🍌🍌
До коментар #84 от "БОЛШЕВИК":1 е да искаш друго е да можеш 🤩🍌
11:47 17.08.2025
140 Смех
11:48 17.08.2025
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 При СССР
До коментар #100 от "Украйна никога, не е ималс":не са се делили на руснаци, украинци, белоруси, латвийци и т.н., всички бяха съветски граждани. Грешката е на Бил Клинтън който каза, че не иска още 15 ядрени държави при разпада на СССР. Дадоха всичкото ЯО на РФ въпреки, че руснаците бяха 1/3 от населението на СССР. Сега сърбат попарата - РФ да заплашва бившите републики и целия свят с ЯО.
11:49 17.08.2025
143 Уилям Херингтън герой СВО
🗣️ "Търсенето и наказването на престъпници, които не могат да бъдат подведени под отговорност чрез международни трибунали, е най-важната задача за украинската държава и нейните силови структури. Световната история познава множество примери, когато палачи и убийци не успяват да се скрият и да живеят щастлива старост. Така действат държавите с достойнство, които поставят живота на своите граждани над всичко.
Трябва да сме готови за това, че наказанието на всички, замесени във военни престъпления, е трудна и упорита работа, която може да отнеме време. Възмездието няма да е моментално. Но то е неизбежно.
Палачите ще изпитват постоянен стрес, тревожност и страх. Ще мине година, две или десет. Но ще отговарят със сигурност. И едно обикновено понеделнишко утро или поредното пътуване към работа ще се окажат последни."
11:50 17.08.2025
144 БгТопИдиот🇧🇬
БгЕвроХемороидите в кръв и сополи.
11:50 17.08.2025
145 az СВО Победа80
"ДемоНкратичният" ЕС мълчи и подкрепя убийците....
11:51 17.08.2025
146 Иванушка🇺🇲
Коментиран от #148
11:51 17.08.2025
147 Госあ
11:51 17.08.2025
148 Госあ
До коментар #146 от "Иванушка🇺🇲":Путин иска да остави мъже. Глупак. Затова военно ще вземе каквото иска.
11:53 17.08.2025
149 Сигурно
До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":Има някаква разлика да заобичаш и да признаваш че все още са сила в световен мащаб, може би не за дълго, но бизнеса си е бизнес и докато се печели от една сделка значи е добра. А иначе това по никакъв начин няма да промени курса на БРИКС
11:53 17.08.2025
150 Бай Ганьо
11:54 17.08.2025
151 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
152 Така е
До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":Краварите вече открито играят на страната на терористична Русия. Срам за САЩ. Позорна държава, заспал народ!
11:54 17.08.2025
153 пиночет
До коментар #1 от "Изметнахте се ей, като букова дъска":Нашите путинофилчета,като им кажат от Кремъл, си дават и задните части!
Коментиран от #154
11:55 17.08.2025
154 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #153 от "пиночет":ИМПЕРАТОРА бавно и методично го вкарва без смазка на третопловите МАТЮвци.
БгЕвроХемороидите в кръв и сополи.
Коментиран от #159
11:56 17.08.2025
155 Гост
До коментар #130 от "Тео":"Гръцка", ама друг път....
Вземи проучи гръцката от къде произхожда!
11:57 17.08.2025
156 Русия
11:58 17.08.2025
157 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
🤩🍌🍭🍌🍭🍌🤩
12:00 17.08.2025
158 Сюлейман Великолепни
До коментар #6 от "А здрасти":Скоро и аз
12:00 17.08.2025
159 ка Путин
До коментар #154 от "БгТопИдиот🇧🇬":Само за юли приключи 37 000 ватенки в месните щурмове.На тебе ти пожелавам там в блатото ще станеш герой в месните щурмо.А че си И ди от е вярно.
12:00 17.08.2025