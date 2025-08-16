Новини
Публично унижение на Зеленски: Тръмп възнагради Путин за инвазията му в Украйна
  Тема: Украйна

Публично унижение на Зеленски: Тръмп възнагради Путин за инвазията му в Украйна

16 Август, 2025 20:31 1 567 58

Водещи експерти казаха, че основният ефект от срещата на върха е бил да се придаде легитимност на Путин

Публично унижение на Зеленски: Тръмп възнагради Путин за инвазията му в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според западни експерти руският държавен глава Владимир Путин е бил "възнаграден" за инвазията си в Украйна със срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, предаде БТА, цитирайки Пи Ай Мидия/ДПА.

Срещата на върха, която се състоя във военна база в Анкоридж в най-северния американски щат – Аляска, имаше за цел да положи началото на процеса по прекратяване на войната в Украйна. Изглежда обаче, че по същество приносът на срещата в тази посока е много малък. Тръмп подчерта, че е постигнат "голям напредък", че са договорени "много точки" и остават "много малко" нерешени въпроси.

Междувременно британският премиер Киър Стармър похвали американския президент за усилията му за постигането на мир и заяви, че Тръмп "ни е доближил повече от всякога" до прекратяването на войната в Украйна.

Водещи експерти по външна политика и военно дело обаче казаха, че основният ефект от срещата на върха е бил да се придаде легитимност на Путин, който от началото на инвазията през 2022 г. е смятан от много световни лидери за "парий".

"След шест телефонни разговора между Тръмп и Путин, пет посещения на пратеника на Тръмп (Стив) Уиткоф в Москва, наблюдаваната с голямо очакване и тревога от целия свят среща на върха в Аляска не доведе до никакви конкретни резултати, които да спрат руската агресия срещу Украйна", заяви Орисия Луцевич, заместник-директор на програмата за Русия и Евразия и към мозъчния тръст "Чатъм Хаус". "Русия получи награда за своята инвазия", добави Луцевич. "Тръмп нарече Русия "велика страна" и заяви, че между Вашингтон и САЩ има силно взаимно взаиморазбиране", отбеляза украинският експерт. "Това представлява поредната пукнатина в и без друго нестабилния трансатлантически алианс, чието разпадане е основна цел на Русия. Срещата на върха в Аляска е поредната стъпка към постигането на тази цел", предупреди Луцевич.

Според Киър Джайлс, научен сътрудник в програмата за Русия и Евразия към "Чатъм Хаус", има "две опасности", които могат да възникнат в резултат на срещата на върха.

Първата е, че Тръмп може да започне да възприема украинския лидер Володимир Зеленски като "по-лесна мишена" и да засили натиска си върху него. Американският президент може "отново да се опита да принуди Зеленски да направи компромис с бъдещето на страната си".

Втората опасност според Джайлс се изразява в това, че европейските лидери могат "отново да си помислят, че непосредствената опасност е отминала" и да изпитат самоувереност.

Д-р Нийл Мелвин, ръководител на дирекцията по международна сигурност в Кралския институт на Обединените въоръжени сили (RUSI – Royal United Services Institute), каза, че Путин си е тръгнал от Аляска, оценявайки срещата като успех.

"Владимир Путин дойде на срещата в Аляска с основната цел да преустанови всички форми на натиск върху Русия да сложи край на войната. Той ще оцени резултатите от срещата на върха като успешна мисия", отбеляза Мелвин. "Военните цели на Русия не са се променили, откакто тя започна инвазията си в Украйна през 2022 г. На срещата на върха Путин ясно заяви, че иска да се заеме първо с това, което нарича основните причини за войната", добави британският експерт.

Мелвин припомни, че първопричините на войната в Украйна, които Кремъл посочва, включват разширяването на НАТО на изток, формирането на правителства в Киев, които се противопоставят на руските интеграционни проекти, оспорването претенциите на Москва върху украински територии и етническите руснаци в Украйна.

Тези първопричини очертават предварителните условия на Москва и стоят в основата на исканото от Путин "всеобхватно мирно споразумение". "Такъв дневен ред би довела до подчиняването на Украйна", предупреди Мелвин. "Путин не направи никакви отстъпки на срещата на върха", добави той. "Руският президент успя да се представи като легитимно равнопоставен на президента на САЩ. Путин също така ще оцени като победа факта, че успя да изолира Зеленски и европейските лидери от централната дискусия за бъдещето на европейската сигурност", изброи британският експерт.

"Ясно е, че Путин не иска мир", заяви Ед Дейви, лидер на британската партия "Либерални демократи". Опитът на Тръмп да го убеди да сключи споразумение със сладки приказки се провали, така че е време Тръмп най-накрая заеме твърда позиция, добави Дейви.

Лидерът на "Либералните демократи" също така изрази позицията си, че Великобритания трябва да конфискува руските активи, за да помогне на Украйна и да притисне САЩ да направят същото.

Ели Чаунс, член на Камарата на общините (долната камара на британския парламент) от Зелената партия на Англия и Уелс, каза, че световната ситуация е останала непроменена след срещата на върха в Аляска. "Една брутална война, предизвикана от агресията на Русия, без реално решение на хоризонта. Всеки план за траен мир без цялостното участие и съгласие на Украйна ще се провали", подчерта Чаунс.

"Когато сравните как Тръмп разстели червения килим за Путин с публичното унижение на Зеленски, става ясно, че единственият победител от тези преговори е Путин", заключи британската депутатка.


  • 1 Ганя Путинофила

    14 44 Отговор
    Тръмп не можа да спре войната за 24 часа!
    Само Бил Гейтс може да я спре за 24 часа!
    Достатъчно е да спре на руснята Уиндоуса, сървърите и интернет!
    Историческата грешка на Америка беше, че 1991г. пращаше на маскалите салам да не изпукат от глад!
    Такава грешка направиха и през Втората световна!

    Коментиран от #11, #16, #39

    20:32 16.08.2025

  • 2 Чорбара

    36 1 Отговор
    Маро гнус ме е .

    20:33 16.08.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    45 5 Отговор
    Русия победи в Украйна целото НАТО на колективния Запад!

    20:34 16.08.2025

  • 4 Ха ха ха ха

    38 3 Отговор
    Зеля е на пангара

    20:34 16.08.2025

  • 5 Така започна Втората световна

    8 30 Отговор
    Всички се кланяха на Хитлер!

    20:35 16.08.2025

  • 6 Казах вече

    31 4 Отговор
    Укрия е чао

    20:35 16.08.2025

  • 7 Виждаме☝️

    66 36 Отговор
    Зеленски си ходи където си иска по света , а Путлер се върна отново в бункера при xлeбapкитe. 🤣

    Коментиран от #13, #14, #20

    20:35 16.08.2025

  • 8 това е несериозно

    27 54 Отговор
    е стига де наркомански не е спирал да се унижава публично а вие чак сега го видяхте…

    20:35 16.08.2025

  • 9 Яко бой

    26 55 Отговор
    Удри Путине!

    Коментиран от #50

    20:36 16.08.2025

  • 10 Да,бе

    27 54 Отговор
    Публичното унижение е за изпозападналият "елит"на фашистка Европа.И тия ще свършат,като дедите си на бесилото.Либералният фашизъм тотално умря.

    20:36 16.08.2025

  • 13 БОЛШЕВИК

    29 10 Отговор

    До коментар #7 от "Виждаме☝️":

    Наркомана ходи само при господарите си за да проси!

    Коментиран от #30

    20:37 16.08.2025

  • 14 бункер с хлебарки

    17 7 Отговор

    До коментар #7 от "Виждаме☝️":

    ти е мозъка на тебе гладък като билярдна топка!!! виждал бил ако ти е виждането значи си много сляп…

    20:37 16.08.2025

  • 15 Русофила е толкова про З

    5 16 Отговор
    че даже един свестен коментар не може да скалъпи!

    20:37 16.08.2025

  • 16 Кретен

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    писна ни от пр@ сто Тиите ти!

    Коментиран от #26

    20:38 16.08.2025

  • 17 Злобното Джуджи

    3 17 Отговор
    "..Военните цели на Русия не са се променили..."

    Съдейки от видяното досега и резултата, целите на Русия са две - масово руснаците да мрат в окопите и да забавляват с действията си Достоевски ))

    20:38 16.08.2025

  • 18 Унижението е за Тръмп и САЩ

    5 13 Отговор
    не Зеленски и Украйна

    Коментиран от #27

    20:38 16.08.2025

  • 19 Няма проблем

    21 2 Отговор
    Зеленски ще бъде приютен от европейските неолиберални супер джендърски лидери и след като шмръкнат по две-три линиики ще се размечтаят да бъдат на столовете при следващата среща вместо на мястото на пицата като блюдо.
    Само нашите розови понита все още не разбраха че Украйна загина още 2 2014 година. Курабията им преседна.

    20:39 16.08.2025

  • 20 Тиква

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "Виждаме☝️":

    Друг път ходи, уСрула и другите със него,пътуват със автобус по летищата,никой не ги смята за хора.

    20:39 16.08.2025

  • 21 Леле майкоо

    15 1 Отговор
    Егати експертите, също нато нашите "евроатлантици"!

    20:39 16.08.2025

  • 22 По скоро унижението е за Тръмп

    6 20 Отговор
    Цял свят му се смее!

    20:39 16.08.2025

  • 23 Истината е,

    17 4 Отговор
    че русофобите са умствено недоразвити комплексари,продаващи се за центове!!!

    20:39 16.08.2025

  • 24 Европейците

    8 6 Отговор
    изпитват патологична омраза към руснаците и всичко руско. Американското правителство няма шанс за успех, доколкото европейските лидери са новите господари на Киев тъй като те поемат финансирането на режима там.

    20:39 16.08.2025

  • 25 Кличко

    3 13 Отговор
    Вярно ли е, че Пиздюхин го посрещнали на червен килим, а после го наритали като мръсно коте, даже не му дали да закуси и обядва?

    20:40 16.08.2025

  • 26 Ганя Путинофила

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Кретен":

    Чукундури не коментирам.
    Ако ги изкоментирам, ще изглеждат още по големи чукундури, дори в собствените си очи!
    По добре научи нещо!

    20:41 16.08.2025

  • 27 Тръмп не го мисли!

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Унижението е за Тръмп и САЩ":

    Путин също!

    20:41 16.08.2025

  • 29 Жалък, жалък

    17 4 Отговор
    Зеленски, големия политик, барабар с цяла Европа. Показаха им че са никой.

    20:43 16.08.2025

  • 30 Да, ама не

    8 13 Отговор

    До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":

    Наркоманът е Путин или както му казват чичо Коко. С неговия самолет се пренасят наркотици, а руските посолства служат за разпределителни пунктове. Така в руското посолство в Аржентина хванаха 400 кг. кокаин преди няколко години, който е пренесен точно с ИЛ-ът, с който лети чичо Коко.

    20:44 16.08.2025

  • 31 нннн

    12 6 Отговор
    Мани го унижението. И по- лоши неща ще се случат на Зеленски. Най- лошите. Заслужено, де.

    20:45 16.08.2025

  • 32 Спечелил дръжки

    7 8 Отговор
    Тръмпича работи по метода на моркова и тоягата. Пусьо не захапа моркова, сега ще захапе тоягата.

    Коментиран от #38

    20:46 16.08.2025

  • 33 Голодомора в Украйна 1932 година е

    2 7 Отговор
    Геноцид над руснаците които не са били избити след революцията 1917 и които не са могли да се заточат в Сибир

    20:47 16.08.2025

  • 34 Путин

    9 4 Отговор
    Вашите емоционални състояние
    и възмутени физиономии
    са без значение.
    Киевския режим ще бъде мачкан
    до пълната МУ капитулация. 😉

    20:47 16.08.2025

  • 35 Унижението не е само за фашиста зеленски

    11 2 Отговор
    А и за цяла Европа спонсор на тероризъм и фашизъм!

    20:48 16.08.2025

  • 36 Механик

    6 3 Отговор
    Розовките понита така и не можаха да разберат, че са от страната на булката. Гледам вече 2 седмици ,пръхтят, ровят с копитца и хвърлят нежна бяла пяничка от малките си розовки носленца.
    Особено се възпалиха, миличките, през последните дни. Ама днеска направо не ми се иска да съм на тяхно място.
    Дано някое пони не се самоубие нощеска, че ще ми липсва!

    20:49 16.08.2025

  • 37 публичното унижение на Зеленски

    6 3 Отговор
    А тъй, само тъй

    20:50 16.08.2025

  • 38 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Спечелил дръжки":

    Ти първо се определи дали тръмпоня е "ваше момче" или е "агент краснов". Че 6-7 мсеца си по тъча. От крайно лево, до крайно десно си.

    20:51 16.08.2025

  • 39 Публично унижение на българина

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Конституцията е обществен договор между управляващи и управлявани.
    Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
    Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
    Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
    Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
    Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
    между мерцедеса и мукавеният трабант.

    Просперитетът на България е невъзможен,
    без демократични избори!
    Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:

    -С възможност за гласуване и по пощата.
    -С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
    -Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
    В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
    А водачи на партийните листи са партийните тартори.
    От всичките 260 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
    Като водачи на партийните листи!

    Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
    И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
    2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!

    Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?

    Различна Бъргария не се създава от безразлични хора.
    Затова не се примирявайте!
    И намирайте своя малък или голям начин да се борите.

    Борете се!
    Докато ЦИК престане да нарушава чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    и да ни счита за малоумни!

    20:54 16.08.2025

  • 40 участие и съгласие на Украйна

    3 3 Отговор
    Въобще не е нужно а единствено още малко да им наачукат кратуните братушките

    20:54 16.08.2025

  • 41 виктория

    2 4 Отговор
    не плачете като вдовицз за у.й!

    20:54 16.08.2025

  • 42 Промяна

    4 2 Отговор
    Тръмпединствено унижи САЩ най великата държава на колене пред един диктатор АМЕРИКАНЦИТЕ СА ИЗЛЪГАНИ ЖЕСТОКО ОТ ТРЪМП

    20:55 16.08.2025

  • 43 Хубаво аре, Путин не иска мир

    4 3 Отговор
    Доволни ли сте? По важно е Зелника да го поиска

    20:56 16.08.2025

  • 44 Останаха живи още шепа русороби

    5 5 Отговор
    и сега се пънат по форумите!
    Не могат да преживеят, че си останаха съдрани галоши!

    20:56 16.08.2025

  • 45 МОЧА где?

    4 2 Отговор
    Що не врякате?

    20:58 16.08.2025

  • 46 Тъп по - тъп

    3 2 Отговор
    Тръмп....

    20:58 16.08.2025

  • 47 Промяна

    4 1 Отговор
    Тръмпединствено унижи САЩ най великата държава на колене пред един диктатор АМЕРИКАНЦИТЕ СА ИЗЛЪГАНИ ЖЕСТОКО ОТ ТРЪМП

    20:59 16.08.2025

  • 48 Ъхъъъъъ....

    1 4 Отговор
    европейските "лидери" какво могат "отново да си помислят" ама никой не го интересува. Ако някой ги смята за "лидери" да се информира. За нас повечето българи тези ненормалници НЕ са лидери. Няма нито един от тях с обществена подкрепа в собствените си държави над 10% в момента. Че дали и на кой точно са лидери само те си знаят

    21:01 16.08.2025

  • 49 Унижение

    1 3 Отговор
    за Тръмп и Путин !Не можаха да поделят Украйна !

    21:02 16.08.2025

  • 50 Какво да удря Путлер?

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Яко бой":

    Празни, русофилски кратуни ли? 🤣

    21:03 16.08.2025

  • 51 Зелника да подписва

    2 5 Отговор
    Безусловен мир без всякакви предварителни условия. Точка.

    21:03 16.08.2025

  • 52 Голям джумбиш

    3 0 Отговор
    В казармата имахме един старшина. Викаха му Доньо Путк.та. Много приличаше на Путин, а и името на руския диктатор много си пасва с прякора на Доньо. Когато руския гном си беше облякъл униформата на горски стражар и го снимаха в оня клип в горското стопанство, дето уж беше от Курск, приликата с Доньо Путк.та беше още по-поразителна.

    21:04 16.08.2025

  • 53 Ироничен

    1 3 Отговор
    С малки изключения, статиите и коментарите се пишат от старци.
    Сякаш гледат турски сериал, тези хора не коментират кое е безболезно, евтино, правилно, а кой колко може да се изрепчи, направил ли го е, кого е унизил...
    "Шербет от барабонки"

    21:05 16.08.2025

  • 54 Ъъъъъъъ

    0 3 Отговор
    Британските чакали вият на умряло. Значи всичко е под контрол.

    21:05 16.08.2025

  • 55 Руccкий

    2 2 Отговор
    Атанасова трябва да пълзи на колене и да моли за прошка пред целия руски народ.


    На колене, лъжкиня!

    21:05 16.08.2025

  • 56 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Искам да чуя нашите поплювковци, които пръскат пяна от устите си в американските телевизии БТВ и НОВА срещу Путин. Да ги видя, как се хвалят, колко са велики брюкселските зелки и урдзурли, набутали ни в краката на лудия Дони. А той всъщност издигна на пиедестал Путин. Какво следва - той ще ни даде на Путин за десерт. Абе нещастни поплювковци и жалки джендъри, дърти мърлячи, макарони, мерцета, и скочубрави урдзурли, вие сте кръгла нула освен че сте подли и цинични предатели. Вие не влизате сметките на тези, които клатят света. Нашите продажни мишоци, тип тулупи и намагнитени кьофтаци, мижави Гьорджи джендърчета - изчезвайте, оставка и смяна на посоката! Дойде ви реда.

    21:06 16.08.2025

  • 58 На всички тук

    0 0 Отговор
    Зелени подръжници ще кажа. Поживейте неколко месица със лкраняно и ще почхсствате що са. Ако издържите. А на всичкото от горе този техен е вреин бела линия и не мислещ от хора. А за Тръмп точен лесно със Путин РАЗБИРАТЕЛСТВО НЕ СЕ ПОСТИГА. МЕДЛЕНА. А И КИТАЙ СА ТАМ. Конфликта скоро ще приключи с унижение за клоунчето.

    21:07 16.08.2025