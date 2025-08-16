Публично унижение на Зеленски: Тръмп възнагради Путин за инвазията му в Украйна

Според западни експерти руският държавен глава Владимир Путин е бил "възнаграден" за инвазията си в Украйна със срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп, предаде БТА, цитирайки Пи Ай Мидия/ДПА.

Срещата на върха, която се състоя във военна база в Анкоридж в най-северния американски щат – Аляска, имаше за цел да положи началото на процеса по прекратяване на войната в Украйна. Изглежда обаче, че по същество приносът на срещата в тази посока е много малък. Тръмп подчерта, че е постигнат "голям напредък", че са договорени "много точки" и остават "много малко" нерешени въпроси.

Междувременно британският премиер Киър Стармър похвали американския президент за усилията му за постигането на мир и заяви, че Тръмп "ни е доближил повече от всякога" до прекратяването на войната в Украйна.

Водещи експерти по външна политика и военно дело обаче казаха, че основният ефект от срещата на върха е бил да се придаде легитимност на Путин, който от началото на инвазията през 2022 г. е смятан от много световни лидери за "парий".

"След шест телефонни разговора между Тръмп и Путин, пет посещения на пратеника на Тръмп (Стив) Уиткоф в Москва, наблюдаваната с голямо очакване и тревога от целия свят среща на върха в Аляска не доведе до никакви конкретни резултати, които да спрат руската агресия срещу Украйна", заяви Орисия Луцевич, заместник-директор на програмата за Русия и Евразия и към мозъчния тръст "Чатъм Хаус". "Русия получи награда за своята инвазия", добави Луцевич. "Тръмп нарече Русия "велика страна" и заяви, че между Вашингтон и САЩ има силно взаимно взаиморазбиране", отбеляза украинският експерт. "Това представлява поредната пукнатина в и без друго нестабилния трансатлантически алианс, чието разпадане е основна цел на Русия. Срещата на върха в Аляска е поредната стъпка към постигането на тази цел", предупреди Луцевич.

Според Киър Джайлс, научен сътрудник в програмата за Русия и Евразия към "Чатъм Хаус", има "две опасности", които могат да възникнат в резултат на срещата на върха.

Първата е, че Тръмп може да започне да възприема украинския лидер Володимир Зеленски като "по-лесна мишена" и да засили натиска си върху него. Американският президент може "отново да се опита да принуди Зеленски да направи компромис с бъдещето на страната си".

Втората опасност според Джайлс се изразява в това, че европейските лидери могат "отново да си помислят, че непосредствената опасност е отминала" и да изпитат самоувереност.

Д-р Нийл Мелвин, ръководител на дирекцията по международна сигурност в Кралския институт на Обединените въоръжени сили (RUSI – Royal United Services Institute), каза, че Путин си е тръгнал от Аляска, оценявайки срещата като успех.

"Владимир Путин дойде на срещата в Аляска с основната цел да преустанови всички форми на натиск върху Русия да сложи край на войната. Той ще оцени резултатите от срещата на върха като успешна мисия", отбеляза Мелвин. "Военните цели на Русия не са се променили, откакто тя започна инвазията си в Украйна през 2022 г. На срещата на върха Путин ясно заяви, че иска да се заеме първо с това, което нарича основните причини за войната", добави британският експерт.

Мелвин припомни, че първопричините на войната в Украйна, които Кремъл посочва, включват разширяването на НАТО на изток, формирането на правителства в Киев, които се противопоставят на руските интеграционни проекти, оспорването претенциите на Москва върху украински територии и етническите руснаци в Украйна.

Тези първопричини очертават предварителните условия на Москва и стоят в основата на исканото от Путин "всеобхватно мирно споразумение". "Такъв дневен ред би довела до подчиняването на Украйна", предупреди Мелвин. "Путин не направи никакви отстъпки на срещата на върха", добави той. "Руският президент успя да се представи като легитимно равнопоставен на президента на САЩ. Путин също така ще оцени като победа факта, че успя да изолира Зеленски и европейските лидери от централната дискусия за бъдещето на европейската сигурност", изброи британският експерт.

"Ясно е, че Путин не иска мир", заяви Ед Дейви, лидер на британската партия "Либерални демократи". Опитът на Тръмп да го убеди да сключи споразумение със сладки приказки се провали, така че е време Тръмп най-накрая заеме твърда позиция, добави Дейви.

Лидерът на "Либералните демократи" също така изрази позицията си, че Великобритания трябва да конфискува руските активи, за да помогне на Украйна и да притисне САЩ да направят същото.

Ели Чаунс, член на Камарата на общините (долната камара на британския парламент) от Зелената партия на Англия и Уелс, каза, че световната ситуация е останала непроменена след срещата на върха в Аляска. "Една брутална война, предизвикана от агресията на Русия, без реално решение на хоризонта. Всеки план за траен мир без цялостното участие и съгласие на Украйна ще се провали", подчерта Чаунс.

"Когато сравните как Тръмп разстели червения килим за Путин с публичното унижение на Зеленски, става ясно, че единственият победител от тези преговори е Путин", заключи британската депутатка.