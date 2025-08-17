В Плевен излязоха на протест, нямат вода по 20 часа

В Плевен стотици хиляди хора са без вода и без добри новини, че проблемът може да бъде решен скоро. Тази вечер част от тях излязоха на протест, съобщи бТВ.
Организаторите твърдят, че в него участват над хиляда души - може би две хиляди. Те са недоволни от това, че режимът на водата в Плевен се задълбочава.
Хората нямат вода по 19-20 часа в денонощието, питат защо не е започнал ремонт на водопроводната мрежа.
Плевен е, може би, единственият областен град в страната, без направен воден цикъл.
По амортизираната водопреносна мрежа се губят над 70% от количествата.
В протеста хората идват с празни бутилки за вода и празни тенджери.
„Не е допустимо в XXI век да нямаме вода и да живеем по този начин. Вода има 5 часа в денонощието - да се изкъпем ли, да изперем ли, да сготвим ли, какво по-напред“, казва те.
Идват хора с малки деца и възрастни хора.
„Тъжно е едно училище да е запустяло и една чешма да е пресъхнала“, казват протестиращите.
Кметът казва, че вината не е негова. Шефът на ВИК – също отрича да има вина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винету
21:23 17.08.2025
2 Да де
21:24 17.08.2025
3 САНДОКАН
21:24 17.08.2025
4 Малеййй
Коментиран от #23
21:25 17.08.2025
5 Феникс
21:25 17.08.2025
6 не разбраха ли ?
Коментиран от #21, #25
21:25 17.08.2025
7 Кандидат депутат
21:26 17.08.2025
8 Никой
21:26 17.08.2025
9 Феникс
21:27 17.08.2025
10 Протестиращ
21:27 17.08.2025
11 Деций
Коментиран от #13
21:28 17.08.2025
12 За кво ви е вода
21:30 17.08.2025
13 ПКП
До коментар #11 от "Деций":Но има банани навсякъде. Като в Африка
Коментиран от #20
21:30 17.08.2025
14 Пълни глупости
Коментиран от #26
21:34 17.08.2025
15 Там са русифили
21:35 17.08.2025
16 Пожарите са първо
21:38 17.08.2025
17 ПО време
21:38 17.08.2025
18 Пълно право имат хората
21:40 17.08.2025
19 ГЕРБ
21:40 17.08.2025
20 Деций
До коментар #13 от "ПКП":Да, и на където се обърнеш само Демокрация,как да не е щастлив човек?
21:41 17.08.2025
21 Колега
До коментар #6 от "не разбраха ли ?":Ако беше възможно от 100 литра подадени 90 да изтичат в земята реките щяха да са дълги максимум по километър а Дунава да стига само до Виена
21:43 17.08.2025
22 но пък когато има дъждове бръмбари
хванете ги за ушите и ги линчувайте там където са давали нареждания
Не е допустимо в XXI век да нямаме вода и да живеем по този начин.
21:46 17.08.2025
23 Стефан
До коментар #4 от "Малеййй":Стохиляден град, седмият по големина в България.
Кален селяк!
21:48 17.08.2025
24 бай ви тикван
ще направи нова общ поръчка
щом пък сте жадни пийте
по една минерална вода ама студена
в магазините продават
21:49 17.08.2025
25 Разбрахме, че
До коментар #6 от "не разбраха ли ?":Трябва да копаме кладенци, за наша сметка, а после и водомери да ни сложат.
21:50 17.08.2025
26 Обосновано предположение.
До коментар #14 от "Пълни глупости":Водата се "краде" и изтича в циганските махали...
21:53 17.08.2025