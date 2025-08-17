Новини
В Плевен излязоха на протест, нямат вода по 20 часа

17 Август, 2025 21:20 635 26

По амортизираната водопреносна мрежа се губят над 70% от количествата

В Плевен излязоха на протест, нямат вода по 20 часа - 1
Снимка: фейсбук Град Плевен
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Плевен стотици хиляди хора са без вода и без добри новини, че проблемът може да бъде решен скоро. Тази вечер част от тях излязоха на протест, съобщи бТВ.

Организаторите твърдят, че в него участват над хиляда души - може би две хиляди. Те са недоволни от това, че режимът на водата в Плевен се задълбочава.

Хората нямат вода по 19-20 часа в денонощието, питат защо не е започнал ремонт на водопроводната мрежа.

Плевен е, може би, единственият областен град в страната, без направен воден цикъл.

По амортизираната водопреносна мрежа се губят над 70% от количествата.

В протеста хората идват с празни бутилки за вода и празни тенджери.

„Не е допустимо в XXI век да нямаме вода и да живеем по този начин. Вода има 5 часа в денонощието - да се изкъпем ли, да изперем ли, да сготвим ли, какво по-напред“, казва те.

Идват хора с малки деца и възрастни хора.

„Тъжно е едно училище да е запустяло и една чешма да е пресъхнала“, казват протестиращите.

Кметът казва, че вината не е негова. Шефът на ВИК – също отрича да има вина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винету

    13 2 Отговор
    Герб победа!

    21:23 17.08.2025

  • 2 Да де

    17 3 Отговор
    Може пък техният съгражданин Слави Трифонов да направи песен за безводието или не смее, защото е братска прегръдка с Тиквата и ПееФ, които са с двата крака вътре в кражбите на парите за водоснабдяването

    21:24 17.08.2025

  • 3 САНДОКАН

    16 1 Отговор
    Както се казва в една реклама -сега в Плевен после и в други градове

    21:24 17.08.2025

  • 4 Малеййй

    4 11 Отговор
    Ми той Плевен я има 30000 жители, я не! Къде ги видяхте тези "стотици хиляди" протестиращи????????

    Коментиран от #23

    21:25 17.08.2025

  • 5 Феникс

    19 0 Отговор
    Еми ще пиете кока кола и ще рупате банани! Ще си купувате от Веолия скоро, със чисто нови евраци!

    21:25 17.08.2025

  • 6 не разбраха ли ?

    17 2 Отговор
    от 100 литра подадени 90 изтичат в земята...... сега дпс-гроб ще им обяснят, че тръбите са пет пъти по скъпи от в магазина, циганите полагащи тръби искат 200лв надник а багерът е бентли.....

    Коментиран от #21, #25

    21:25 17.08.2025

  • 7 Кандидат депутат

    11 1 Отговор
    Последно , банани или вода трябва да се уточним кой какво иска

    21:26 17.08.2025

  • 8 Никой

    7 0 Отговор
    Ами защо са лежали с десетилетия, то ръждясват тръбите. Това е огромна инвестиция сега. Какъв е този воден цикъл. Нещо не е ясно какво става.

    21:26 17.08.2025

  • 9 Феникс

    12 0 Отговор
    Абе не е само Плевен , в момента над 800 000 човека са със режим на водата!

    21:27 17.08.2025

  • 10 Протестиращ

    13 1 Отговор
    Кмета е гербаджия и изгони шефа на ВИК преди една година. Оттогава нищо не се предприема. Сега след шумотевицата ще отпуснат пари за водния цикъл, които с чували ще заминат пак при чекмеджан и прасето, както стана с парите за магистралата.

    21:27 17.08.2025

  • 11 Деций

    19 1 Отговор
    Така е в клуба на богатите,половин България гори от умишлени палежи,другата половина няма вода.

    Коментиран от #13

    21:28 17.08.2025

  • 12 За кво ви е вода

    12 0 Отговор
    премиерчето дЖилезку мислите ли че му пука за вас? Други бръмбари в главата има. Ще ви праща скоро каза в "коалицията на желаещите" ама не за вода

    21:30 17.08.2025

  • 13 ПКП

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Деций":

    Но има банани навсякъде. Като в Африка

    Коментиран от #20

    21:30 17.08.2025

  • 14 Пълни глупости

    10 1 Отговор
    Дори по пътя в тая жега да тече пак няма да се губят над 70% ! Теоретично даже е невъзможно а е и абсурдно за водопреносна мрежа

    Коментиран от #26

    21:34 17.08.2025

  • 15 Там са русифили

    0 10 Отговор
    Могат и без вода

    21:35 17.08.2025

  • 16 Пожарите са първо

    5 3 Отговор
    После и без вода. Грешници сте щом търпите атлантиците. Грешници сте и затова, и без вода

    21:38 17.08.2025

  • 17 ПО време

    8 2 Отговор
    на избори пак си поркайте в барчето вместо да гласувате масово

    21:38 17.08.2025

  • 18 Пълно право имат хората

    11 0 Отговор
    Да запалят общината, после и във София да дойдат

    21:40 17.08.2025

  • 19 ГЕРБ

    4 0 Отговор
    Победа.шиши фаааа

    21:40 17.08.2025

  • 20 Деций

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "ПКП":

    Да, и на където се обърнеш само Демокрация,как да не е щастлив човек?

    21:41 17.08.2025

  • 21 Колега

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "не разбраха ли ?":

    Ако беше възможно от 100 литра подадени 90 да изтичат в земята реките щяха да са дълги максимум по километър а Дунава да стига само до Виена

    21:43 17.08.2025

  • 22 но пък когато има дъждове бръмбари

    6 0 Отговор
    допускат и нареждат контролирани източвания на язовирите уж да не стане наводнение
    хванете ги за ушите и ги линчувайте там където са давали нареждания

    Не е допустимо в XXI век да нямаме вода и да живеем по този начин.

    21:46 17.08.2025

  • 23 Стефан

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Малеййй":

    Стохиляден град, седмият по големина в България.

    Кален селяк!

    21:48 17.08.2025

  • 24 бай ви тикван

    2 1 Отговор
    пак ме преизберете
    ще направи нова общ поръчка

    щом пък сте жадни пийте
    по една минерална вода ама студена
    в магазините продават

    21:49 17.08.2025

  • 25 Разбрахме, че

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "не разбраха ли ?":

    Трябва да копаме кладенци, за наша сметка, а после и водомери да ни сложат.

    21:50 17.08.2025

  • 26 Обосновано предположение.

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пълни глупости":

    Водата се "краде" и изтича в циганските махали...

    21:53 17.08.2025

