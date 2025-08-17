В Плевен излязоха на протест, нямат вода по 20 часа

В Плевен стотици хиляди хора са без вода и без добри новини, че проблемът може да бъде решен скоро. Тази вечер част от тях излязоха на протест, съобщи бТВ.

Организаторите твърдят, че в него участват над хиляда души - може би две хиляди. Те са недоволни от това, че режимът на водата в Плевен се задълбочава.

Хората нямат вода по 19-20 часа в денонощието, питат защо не е започнал ремонт на водопроводната мрежа.

Плевен е, може би, единственият областен град в страната, без направен воден цикъл.

По амортизираната водопреносна мрежа се губят над 70% от количествата.

В протеста хората идват с празни бутилки за вода и празни тенджери.

„Не е допустимо в XXI век да нямаме вода и да живеем по този начин. Вода има 5 часа в денонощието - да се изкъпем ли, да изперем ли, да сготвим ли, какво по-напред“, казва те.

Идват хора с малки деца и възрастни хора.

„Тъжно е едно училище да е запустяло и една чешма да е пресъхнала“, казват протестиращите.

Кметът казва, че вината не е негова. Шефът на ВИК – също отрича да има вина.