С какви пари разполагат политиците?

17 Август, 2025 21:00 1 246 40

  • росен желязков-
  • наталия киселова-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • данъчни декларации-
  • декларации-
  • доходи

Премиерът Росен Желязков е първият политик, който декларира спестявания в криптовалути

С какви пари разполагат политиците? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сериозни движения по сметките на политиците показват декларациите им за 2024 г., публикувани от Антикорупционната комисия.

Президентът Румен Радев е декларирал пари в банкова сметка – 435 000 лв. Министър-председателят Росен Желязков има вложения в банка – близо 190 000 лв. Премиерът е първият политик, който декларира спестявания в криптовалути. Заедно с парите в инвестиционните фондове са близо 147 000 лв.

Председателят на парламента Наталия Киселова е посочила 5000 лв. в брой и 216 000 лв. в банки.

Какво са декларирали председателите на парламентарните партии:

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал 514 000 лв. в банки и налични 392 000.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е декларирал 60 000 лв. от заплата. Той изплаща и заем от 73 000 лв.

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев има 103 000 лв. в банка.

60 000 лв. има в банки лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той дължи близо 39 000 лв. по лизинг за кола.

Председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски декларира налични суми – 568 000 лв. и 97 000 евро. Има и 3 банкови сметки в 3 валути – общо над милион лева. Като дивиденти Пеевски е посочил, че е получил вземания от 19 000 лв.

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров е декларирал 20 000 лв. в брой и 144 000 лв. в банка.

Председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов декларира над 9 млн. лв. в банка и над 560 000 лв. в брой. Трифонов е купил миналата година и автомобил „Майбах“.

АПС на Ахмед Доган се представлява от Хайри Садъков. Той е декларирал 50 000 лв. в брой и кредити за 98 000 лв.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев има 95 000 лв. в брой, и 210 000 лв. в банкови сметки.

Ивелин Михайлов от „Величие“ посочва 70 000 лв. налични средства и дългове за 2,3 млн. лв.


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 0 Отговор
    С офшорките и имотите в чужбина ли, и сметките и имоти на името на роднини или без?

    Коментиран от #15

    21:01 17.08.2025

  • 2 Лост

    7 0 Отговор
    Политиците карали на фотосинтеза.

    Коментиран от #10

    21:01 17.08.2025

  • 3 Kaлпазанин

    16 0 Отговор
    Политиците.ни горките едва свързват двата края ,те мислят само за народа

    21:02 17.08.2025

  • 4 банкянски тигър 🎃

    17 3 Отговор
    над 20 млрд ойро по дубай и разни острови и чекмеджета

    21:02 17.08.2025

  • 5 Коментиращ

    13 2 Отговор
    Сменете заглавието с:

    "Какви присъди трябва да има за управляващите и управлявалите България през последните 35г?"

    Да видите колко много "любов" е натрупал нашия народ към управляващите го престъпници и предатели!

    21:03 17.08.2025

  • 6 си дзън

    11 13 Отговор
    Защо трябва да плащаме заплата от 30 000 на месец на Радев, който осигури Боташ
    да получава по 1 000 000 на ден! за нищо?

    Коментиран от #9, #23

    21:03 17.08.2025

  • 7 Евгени от Алфапласт

    12 0 Отговор
    "Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал 514 000 лв. в банки и налични 392 000."
    ----
    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:03 17.08.2025

  • 8 Лост

    9 2 Отговор
    Б.Борисов не може без шкафче.Имал налични 392 хиляди и си ги броял като Луи дьо Финес във един филм.

    21:04 17.08.2025

  • 9 Коментиращ

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Същото важи и за ппдб, герб, дпс, бсп, итн и другите на хранилка към посолствата!

    21:06 17.08.2025

  • 10 Бедняци

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    ни управляват

    21:06 17.08.2025

  • 11 Важни са инвестиционните активи !

    7 0 Отговор
    Важни са инвестиционните активи !

    А не наличността в Банкови сметки !

    21:06 17.08.2025

  • 12 Ама серизно ли?

    9 0 Отговор
    "С какви пари разполагат политиците?"

    Ами единствено и само с нашите пари, те не са внесли и една стотинка в ощата каса, но даже и заплатите си всеки месец поучават от там.

    21:07 17.08.2025

  • 13 Дупничанин

    12 4 Отговор
    Баце е милиардер. В декларацията, естествено, е излъгал. Разбира се, не само той. Но той е и осъждан лъжец, та е логично. Освен това е и осъждан крадец.

    21:07 17.08.2025

  • 14 Влади

    9 4 Отговор
    6 000 000 българи се молят на 240...

    Коментиран от #30

    21:07 17.08.2025

  • 15 Видьо Видев

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Конституцията е обществен договор между управляващи и управлявани-
    между държавата и данъкоплатците.
    Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
    Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
    Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
    Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
    Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
    между мерцедеса и мукавеният трабант.

    Просперитетът на България е невъзможен,
    без демократични избори!
    Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:

    -С възможност за гласуване и по пощата.
    -С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
    -Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
    В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
    А водачи на партийните листи са партийните тартори.
    От всичките 240 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
    Като водачи на партийните листи!

    Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
    И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
    2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!

    Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?

    Депутатите на са избират за Академията на науките, а за Парламента.
    Депутатите не се избират за конкурси за красота.

    Депутатите се избират за да защитават хората от държавната машина!
    Депутатите не тряб

    21:08 17.08.2025

  • 16 шишилизация

    4 1 Отговор
    Политиката е за умни хора! Не може всеки да я разбере!

    21:08 17.08.2025

  • 17 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    С толкова, колкото да задоволяват нуждите на КАПРИЗНИТЕ СИ ЛЮБОВНИЦИ !!!

    Коментиран от #29

    21:09 17.08.2025

  • 18 ДАржавна Сигурност

    6 0 Отговор
    ГаниЙо нали си ги избира за мултимилионери на изборите. Политик отдавна е много мръсна дума и недостойна професия и нечисти и мръсни доходи.

    21:09 17.08.2025

  • 19 От 1 януари

    3 4 Отговор
    съдраните галоши, руските еничари, ще станат още по бедни!

    21:10 17.08.2025

  • 20 Руснаците подкупиха Тиквата

    0 7 Отговор
    и той продаде Камчия!

    Коментиран от #22

    21:11 17.08.2025

  • 21 Никой

    12 1 Отговор
    Тези хора - за какво ходят на работа Ненаядими са. Докато ние бачкаме и на жегите.

    Това е само една малка част от нещата - какви заплати взимат по ведомства и съдилища.

    21:11 17.08.2025

  • 22 Не е само това

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Руснаците подкупиха Тиквата":

    Руснаците подкупиха Тиквата и той хариза на Путин 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба!

    21:12 17.08.2025

  • 23 Ейййй,

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    тролейбус, не спря с Пеевските лъжи! Това от новото начало сте големи л...а!

    Коментиран от #35

    21:12 17.08.2025

  • 24 оня с коня

    8 0 Отговор
    Това деклариране на Имотното състояние на политиците е Пълна глупост и нека не се изненадваме от декларациите им.И е казал Мъдрият народ:"На глупави въпроси съответстват и глупави отговори"!

    21:15 17.08.2025

  • 25 С думи прости

    5 3 Отговор
    Ние пари в банки нямаме, вие горете с еврото

    21:16 17.08.2025

  • 26 И къде тогава

    5 2 Отговор
    Са им парите? С кво право нашите пари в евро ще обръщат

    21:18 17.08.2025

  • 27 Ко стана с великият и независим лев?

    3 2 Отговор
    Коце от Възраждане няма ли да вряка с бабичките на площада?

    21:18 17.08.2025

  • 28 Мафията разполага с всички пари печатат

    6 1 Отговор
    На воля кухи пари! Инфлацията е държавна кражба, лъжа, ало измама

    21:19 17.08.2025

  • 29 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    Не споменах семейство, внуци, пра, пра, пра внуци и роднини, защото любовницата и цялата и рода са на първо място, за да не се изпари КЕФА от
    НА ГО НА !

    21:21 17.08.2025

  • 30 Е да,

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Влади":

    "6 000 000 българи се молят на 240...

    Вместо да се обединят заедно в защита на собствените си интереси и да ги изгонят като мръсни котета, но няма как да го направят докато вместо да се консолидират в огромната си численост спрямо всички политици и да отстояват общите си интереси, по са склонни да се разделят на малки враждуващи помежду си групи за да защитатват интересите на някоя партия.

    21:21 17.08.2025

  • 31 Дедо ви...

    9 0 Отговор
    Много бедни тез наши политици, да ги ожали човек....

    21:26 17.08.2025

  • 32 Анонимен

    1 0 Отговор
    И сега от септември парите на депутати се увеличават ЗА едни има а за обикновените българи все няма Депутати президент и още други си получават постоянно облагите а доходите на другите българи

    21:46 17.08.2025

  • 33 Дайте

    0 0 Отговор
    Гроздан дайте, авиаторът

    21:46 17.08.2025

  • 34 Е добре де,

    0 0 Отговор
    Ще ти отговоря, но какво от това? Докато ти и не хиляди, а милиони като теб задват само въпроси като този и чакат някой друг да направи нещо грандиозно за да им направи живота по щастлив. На човек е дадена най-голямата свобода - свободата да избира. Той може да избере сам какво да мисли, как да се чувства, как да реагира. Той може да избере сам кой да бъде!
    Защо обаче се чувстваш зле в такъв момент, вместо да запретнеш ръкави и да действаш?
    Причините са две:
    Първата – незнаеш какво търсиш!
    Изгубил си себе си. А какво означава „себе си“ ? Незнам е отговорът, който първосигнално човек изстрелва. Как тогава ще намериш нещо, което незнаеш какво е? Шансовете за успех са ти близо до нулата, а това води до усещането за безсилие, което те кара да се чувстваш зле.
    Втората - това, че се чувстваш зле блокира самия процес на промяна!
    Не съм срещнал досега човек да е загубил нещо и да се чувства добре. Още повече, самото споменаване на думата „губя“ е сигнал за мозъка ти за негативна емоция. Едва ли имаш спомен с главата си, в който да си изгубил нещо и да си се чувствал превъзходно. Това е програмата губя – чувствам се зле. И така влизаш в един омагьосан кръг – незнаеш какво търсиш, чувстваш се зле, не правиш нищо по въпроса и продължаващ да си мислиш, че си изгубил нещо, да го търсиш и да се чувтваш зле.
    Няма невъзможни неща, когато вярваш в себе си, в призванието си и не се страхуваш да запретнеш ръкави и да работиш здраво. Очаквайки някой друг или други (пар

    21:48 17.08.2025

  • 35 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ейййй,":

    Това е истината Боташ всеки ден милион а Радев си живее луксозно а държавата си плаща тоест ние работещите българи а Радев си се пече на плажовете кортежи го съпровождат и постоянно е против държавата ни да има редовно правителство

    21:51 17.08.2025

  • 36 Алчна мутра

    1 0 Отговор
    Къде е Костя копанара , моля върнете го на политическата сцена. Да не се замозапали заради еврото? !?. Или ще връща супсидийте от купената къща в Италия.

    21:52 17.08.2025

  • 37 От Лом

    0 0 Отговор
    Горките, ако е верно са мнооо бедни! Ама на дали!

    Коментиран от #40

    21:52 17.08.2025

  • 38 ДОЧУТО

    1 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, р€зид€нтът П € Д € Р А $ Т ЛИ €?

    -Н€ ТАТИ, т€ $ митко $ € Х кр€тарката ОТДАВНА $ТАНАХА Г € Й О В € ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!

    Коментиран от #39

    21:52 17.08.2025

  • 39 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "ДОЧУТО":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    21:53 17.08.2025

  • 40 Красимир

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "От Лом":

    Тия хора са социални помощи бре!

    21:55 17.08.2025

