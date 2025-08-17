"С какви пари разполагат политиците?"

Сериозни движения по сметките на политиците показват декларациите им за 2024 г., публикувани от Антикорупционната комисия.
Президентът Румен Радев е декларирал пари в банкова сметка – 435 000 лв. Министър-председателят Росен Желязков има вложения в банка – близо 190 000 лв. Премиерът е първият политик, който декларира спестявания в криптовалути. Заедно с парите в инвестиционните фондове са близо 147 000 лв.
Председателят на парламента Наталия Киселова е посочила 5000 лв. в брой и 216 000 лв. в банки.
Какво са декларирали председателите на парламентарните партии:
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал 514 000 лв. в банки и налични 392 000.
Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е декларирал 60 000 лв. от заплата. Той изплаща и заем от 73 000 лв.
Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев има 103 000 лв. в банка.
60 000 лв. има в банки лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той дължи близо 39 000 лв. по лизинг за кола.
Председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски декларира налични суми – 568 000 лв. и 97 000 евро. Има и 3 банкови сметки в 3 валути – общо над милион лева. Като дивиденти Пеевски е посочил, че е получил вземания от 19 000 лв.
Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров е декларирал 20 000 лв. в брой и 144 000 лв. в банка.
Председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов декларира над 9 млн. лв. в банка и над 560 000 лв. в брой. Трифонов е купил миналата година и автомобил „Майбах“.
АПС на Ахмед Доган се представлява от Хайри Садъков. Той е декларирал 50 000 лв. в брой и кредити за 98 000 лв.
Председателят на МЕЧ Радостин Василев има 95 000 лв. в брой, и 210 000 лв. в банкови сметки.
Ивелин Михайлов от „Величие“ посочва 70 000 лв. налични средства и дългове за 2,3 млн. лв.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #15
21:01 17.08.2025
2 Лост
Коментиран от #10
21:01 17.08.2025
3 Kaлпазанин
21:02 17.08.2025
4 банкянски тигър 🎃
21:02 17.08.2025
5 Коментиращ
"Какви присъди трябва да има за управляващите и управлявалите България през последните 35г?"
Да видите колко много "любов" е натрупал нашия народ към управляващите го престъпници и предатели!
21:03 17.08.2025
6 си дзън
да получава по 1 000 000 на ден! за нищо?
Коментиран от #9, #23
21:03 17.08.2025
7 Евгени от Алфапласт
----
🤣🤣🤣🤣🤣
21:03 17.08.2025
8 Лост
21:04 17.08.2025
9 Коментиращ
До коментар #6 от "си дзън":Същото важи и за ппдб, герб, дпс, бсп, итн и другите на хранилка към посолствата!
21:06 17.08.2025
10 Бедняци
До коментар #2 от "Лост":ни управляват
21:06 17.08.2025
11 Важни са инвестиционните активи !
А не наличността в Банкови сметки !
21:06 17.08.2025
12 Ама серизно ли?
Ами единствено и само с нашите пари, те не са внесли и една стотинка в ощата каса, но даже и заплатите си всеки месец поучават от там.
21:07 17.08.2025
13 Дупничанин
21:07 17.08.2025
14 Влади
Коментиран от #30
21:07 17.08.2025
15 Видьо Видев
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Конституцията е обществен договор между управляващи и управлявани-
между държавата и данъкоплатците.
Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
между мерцедеса и мукавеният трабант.
Просперитетът на България е невъзможен,
без демократични избори!
Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:
-С възможност за гласуване и по пощата.
-С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
-Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
А водачи на партийните листи са партийните тартори.
От всичките 240 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
Като водачи на партийните листи!
Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!
Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?
Депутатите на са избират за Академията на науките, а за Парламента.
Депутатите не се избират за конкурси за красота.
Депутатите се избират за да защитават хората от държавната машина!
Депутатите не тряб
21:08 17.08.2025
16 шишилизация
21:08 17.08.2025
17 АГАТ а Кристи
Коментиран от #29
21:09 17.08.2025
18 ДАржавна Сигурност
21:09 17.08.2025
19 От 1 януари
21:10 17.08.2025
20 Руснаците подкупиха Тиквата
Коментиран от #22
21:11 17.08.2025
21 Никой
Това е само една малка част от нещата - какви заплати взимат по ведомства и съдилища.
21:11 17.08.2025
22 Не е само това
До коментар #20 от "Руснаците подкупиха Тиквата":Руснаците подкупиха Тиквата и той хариза на Путин 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба!
21:12 17.08.2025
23 Ейййй,
До коментар #6 от "си дзън":тролейбус, не спря с Пеевските лъжи! Това от новото начало сте големи л...а!
Коментиран от #35
21:12 17.08.2025
24 оня с коня
21:15 17.08.2025
25 С думи прости
21:16 17.08.2025
26 И къде тогава
21:18 17.08.2025
27 Ко стана с великият и независим лев?
21:18 17.08.2025
28 Мафията разполага с всички пари печатат
21:19 17.08.2025
29 АГАТ а Кристи
До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":Не споменах семейство, внуци, пра, пра, пра внуци и роднини, защото любовницата и цялата и рода са на първо място, за да не се изпари КЕФА от
НА ГО НА !
21:21 17.08.2025
30 Е да,
До коментар #14 от "Влади":"6 000 000 българи се молят на 240...
Вместо да се обединят заедно в защита на собствените си интереси и да ги изгонят като мръсни котета, но няма как да го направят докато вместо да се консолидират в огромната си численост спрямо всички политици и да отстояват общите си интереси, по са склонни да се разделят на малки враждуващи помежду си групи за да защитатват интересите на някоя партия.
21:21 17.08.2025
31 Дедо ви...
21:26 17.08.2025
32 Анонимен
21:46 17.08.2025
33 Дайте
21:46 17.08.2025
34 Е добре де,
Защо обаче се чувстваш зле в такъв момент, вместо да запретнеш ръкави и да действаш?
Причините са две:
Първата – незнаеш какво търсиш!
Изгубил си себе си. А какво означава „себе си“ ? Незнам е отговорът, който първосигнално човек изстрелва. Как тогава ще намериш нещо, което незнаеш какво е? Шансовете за успех са ти близо до нулата, а това води до усещането за безсилие, което те кара да се чувстваш зле.
Втората - това, че се чувстваш зле блокира самия процес на промяна!
Не съм срещнал досега човек да е загубил нещо и да се чувства добре. Още повече, самото споменаване на думата „губя“ е сигнал за мозъка ти за негативна емоция. Едва ли имаш спомен с главата си, в който да си изгубил нещо и да си се чувствал превъзходно. Това е програмата губя – чувствам се зле. И така влизаш в един омагьосан кръг – незнаеш какво търсиш, чувстваш се зле, не правиш нищо по въпроса и продължаващ да си мислиш, че си изгубил нещо, да го търсиш и да се чувтваш зле.
Няма невъзможни неща, когато вярваш в себе си, в призванието си и не се страхуваш да запретнеш ръкави и да работиш здраво. Очаквайки някой друг или други (пар
21:48 17.08.2025
35 Промяна
До коментар #23 от "Ейййй,":Това е истината Боташ всеки ден милион а Радев си живее луксозно а държавата си плаща тоест ние работещите българи а Радев си се пече на плажовете кортежи го съпровождат и постоянно е против държавата ни да има редовно правителство
21:51 17.08.2025
36 Алчна мутра
21:52 17.08.2025
37 От Лом
Коментиран от #40
21:52 17.08.2025
38 ДОЧУТО
-Н€ ТАТИ, т€ $ митко $ € Х кр€тарката ОТДАВНА $ТАНАХА Г € Й О В € ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!
Коментиран от #39
21:52 17.08.2025
39 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #38 от "ДОЧУТО":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
21:53 17.08.2025
40 Красимир
До коментар #37 от "От Лом":Тия хора са социални помощи бре!
21:55 17.08.2025