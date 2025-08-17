"С какви пари разполагат политиците?"

Сериозни движения по сметките на политиците показват декларациите им за 2024 г., публикувани от Антикорупционната комисия.

Президентът Румен Радев е декларирал пари в банкова сметка – 435 000 лв. Министър-председателят Росен Желязков има вложения в банка – близо 190 000 лв. Премиерът е първият политик, който декларира спестявания в криптовалути. Заедно с парите в инвестиционните фондове са близо 147 000 лв.

Председателят на парламента Наталия Киселова е посочила 5000 лв. в брой и 216 000 лв. в банки.

Какво са декларирали председателите на парламентарните партии:

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал 514 000 лв. в банки и налични 392 000.

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е декларирал 60 000 лв. от заплата. Той изплаща и заем от 73 000 лв.

Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев има 103 000 лв. в банка.

60 000 лв. има в банки лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той дължи близо 39 000 лв. по лизинг за кола.

Председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски декларира налични суми – 568 000 лв. и 97 000 евро. Има и 3 банкови сметки в 3 валути – общо над милион лева. Като дивиденти Пеевски е посочил, че е получил вземания от 19 000 лв.

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров е декларирал 20 000 лв. в брой и 144 000 лв. в банка.

Председателят на „Има такъв народ“ Слави Трифонов декларира над 9 млн. лв. в банка и над 560 000 лв. в брой. Трифонов е купил миналата година и автомобил „Майбах“.

АПС на Ахмед Доган се представлява от Хайри Садъков. Той е декларирал 50 000 лв. в брой и кредити за 98 000 лв.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев има 95 000 лв. в брой, и 210 000 лв. в банкови сметки.

Ивелин Михайлов от „Величие“ посочва 70 000 лв. налични средства и дългове за 2,3 млн. лв.