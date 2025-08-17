Само в Русе: Продава се едно от най-уникалните BMW-та в света

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили.
Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.
Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
09:05 17.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Разбрах
Иначе, със сигурност, е диагноза за някой.
09:13 17.08.2025
4 Ха-ха…
Коментиран от #6
09:31 17.08.2025
5 фен
Коментиран от #8
09:35 17.08.2025
6 Ама
До коментар #4 от "Ха-ха…":Баш !!!
09:44 17.08.2025
7 Има
09:49 17.08.2025
8 Кои
До коментар #5 от "фен":точно, от задните светлини, че като си ги спомня на москвето какви бяха, май само крушките ще да са. На живо москвич, виждал ли си ???
09:53 17.08.2025
9 Хеми значи бензин
10:01 17.08.2025