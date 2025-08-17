Новини
Само в Русе: Продава се едно от най-уникалните BMW-та в света

Само в Русе: Продава се едно от най-уникалните BMW-та в света

17 Август, 2025 09:00 5 899 9

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Само в Русе: Продава се едно от най-уникалните BMW-та в света - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    14 9 Отговор
    Ако беше толкова-уникално,щеше да бъде в музея на BMW или при някой богат колекционер а не в страната на уникатите.

    09:05 17.08.2025

  • 3 Разбрах

    13 3 Отговор
    че е БМВ. Не видях, кое му е уникалното.
    Иначе, със сигурност, е диагноза за някой.

    09:13 17.08.2025

  • 4 Ха-ха…

    3 2 Отговор
    ха-ха-ха…

    Коментиран от #6

    09:31 17.08.2025

  • 5 фен

    1 2 Отговор
    Моето БМВ е къде по-уникално. Това е модел Де Карло 700, 1960 г. Малка количка с две врати. Интересното е, че руснаците открадват 100% задните светлини от този автомобил, за да ги лепнат на Москвич 408 от 1964. Количката, която имам, е колекционерска в М 1:43.

    Коментиран от #8

    09:35 17.08.2025

  • 6 Ама

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ха-ха…":

    Баш !!!

    09:44 17.08.2025

  • 7 Има

    1 1 Отговор
    ли газова...

    09:49 17.08.2025

  • 8 Кои

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "фен":

    точно, от задните светлини, че като си ги спомня на москвето какви бяха, май само крушките ще да са. На живо москвич, виждал ли си ???

    09:53 17.08.2025

  • 9 Хеми значи бензин

    0 0 Отговор
    Дрът Гнилоч

    10:01 17.08.2025