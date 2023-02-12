Спортът по ТВ в неделя (12 февруари)

07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

10.20 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, мъже Евроспорт 1

11.20 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, жени Евроспорт 2

11.30 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, спускане, мъже Евроспорт 1

12.00 "Септември" - "Арда" Диема спорт

12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап, жени Евроспорт 2

13.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 1

13.30 "Удинезе" - "Сасуоло" Ринг

13.30 Баскетбол, "Барселона" - "Рио Бреоган" Диема спорт 2

14.00 "Тулуза" - "Рен" Нова спорт

14.15 "Берое" - ЦСКА Диема спорт

14.15 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, преследване, мъже Евроспорт 1

14.30 "Дармщад" - "Айнтрахт" (Бауншвайг) Диема спорт 3

15.00 "Хетафе" - "Райо Валекано" МАХ Спорт 4

15.00 Колоездене: Фигуейра чемпиънс класик, мъже Евроспорт 2

15.30 "Хееренвеен" - "Фейенорд" МАХ Спорт 2

16.00 "Болоня" - "Монца" МАХ Спорт 3

16.00 "Лийдс" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2

16.00 Тенис, турнир в Монпелие (финал) МАХ Спорт 1

16.15 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, преследване, жени Евроспорт 1

16.30 "Херта" - "Борусия" (М) Диема спорт 3

16.30 Колоездене: Класика де Алмериа, мъже Евроспорт 2

16.45 "Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Враца) Диеама спорт

17.15 "Селта" - "Атлетико" МАХ Спорт 4

17.15 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

17.45 "Аякс" - "Ваалвайк" МАХ Спорт 2

18.05 "Нант" - "Лориен" Нова спорт

18.15 Колоездене на писта: Европейско първенство в Гренхен, пети ден Евроспорт 2

18.30 "Манчестър Сити" - "Астън Вила" Диема спорт 2

18.30 "Кьолн" - "Айнтрахт" Диема спорт 3

19.00 "Ювентус" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3

19.30 "Валядолид" - "Осасуна" МАХ Спорт 4

19.30 Волейбол, "Тренто" - "Перуджа" МАХ Спорт 1

19.30 Баскетбол, "Мурсия" - "Реал" Диема спорт

20.00 "Спортинг" - "Бенфика" Ринг

20.00 "Арис" - "Панатинайкос" Нова спорт

20.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, четвърти ден Евроспорт 2

21.00 Тенис, турнир в Далас (финал) МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, "Уникаха" - "Баскония" Диема спорт 2

21.00 НБА, "Бостън" - "Мемфис" Диема спорт 3

21.45 "Лион" - "Ланс" Диема спорт

22.00 "Виляреал" - "Барселона" МАХ Спорт 4

22.00 "Наполи" - "Кремонезе" Ринг

01.30 НФЛ, "Филаделфия" - "Канзас" МАХ Спорт 2

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