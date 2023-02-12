Спортът по ТВ в неделя (12 февруари)

07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.20 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, мъже Евроспорт 1
11.20 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, жени Евроспорт 2
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, спускане, мъже Евроспорт 1
12.00 "Септември" - "Арда" Диема спорт
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, четвърти етап, жени Евроспорт 2
13.00 Рали, световен шампионат, Швеция МАХ Спорт 1
13.30 "Удинезе" - "Сасуоло" Ринг
13.30 Баскетбол, "Барселона" - "Рио Бреоган" Диема спорт 2
14.00 "Тулуза" - "Рен" Нова спорт
14.15 "Берое" - ЦСКА Диема спорт
14.15 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, преследване, мъже Евроспорт 1
14.30 "Дармщад" - "Айнтрахт" (Бауншвайг) Диема спорт 3
15.00 "Хетафе" - "Райо Валекано" МАХ Спорт 4
15.00 Колоездене: Фигуейра чемпиънс класик, мъже Евроспорт 2
15.30 "Хееренвеен" - "Фейенорд" МАХ Спорт 2
16.00 "Болоня" - "Монца" МАХ Спорт 3
16.00 "Лийдс" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
16.00 Тенис, турнир в Монпелие (финал) МАХ Спорт 1
16.15 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, преследване, жени Евроспорт 1
16.30 "Херта" - "Борусия" (М) Диема спорт 3
16.30 Колоездене: Класика де Алмериа, мъже Евроспорт 2
16.45 "Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Враца) Диеама спорт
17.15 "Селта" - "Атлетико" МАХ Спорт 4
17.15 Ски скокове: Световна купа в Лейк Плесид, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.45 "Аякс" - "Ваалвайк" МАХ Спорт 2
18.05 "Нант" - "Лориен" Нова спорт
18.15 Колоездене на писта: Европейско първенство в Гренхен, пети ден Евроспорт 2
18.30 "Манчестър Сити" - "Астън Вила" Диема спорт 2
18.30 "Кьолн" - "Айнтрахт" Диема спорт 3
19.00 "Ювентус" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3
19.30 "Валядолид" - "Осасуна" МАХ Спорт 4
19.30 Волейбол, "Тренто" - "Перуджа" МАХ Спорт 1
19.30 Баскетбол, "Мурсия" - "Реал" Диема спорт
20.00 "Спортинг" - "Бенфика" Ринг
20.00 "Арис" - "Панатинайкос" Нова спорт
20.00 Голф: PGA тур, Финикс оупън, четвърти ден Евроспорт 2
21.00 Тенис, турнир в Далас (финал) МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, "Уникаха" - "Баскония" Диема спорт 2
21.00 НБА, "Бостън" - "Мемфис" Диема спорт 3
21.45 "Лион" - "Ланс" Диема спорт
22.00 "Виляреал" - "Барселона" МАХ Спорт 4
22.00 "Наполи" - "Кремонезе" Ринг
01.30 НФЛ, "Филаделфия" - "Канзас" МАХ Спорт 2
12 Февруари, 2023 07:53 397 0
Спортът по ТВ в неделя (12 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
07.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
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