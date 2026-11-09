Рамла Али спечели първата си световна титла в бокса

Рамла Али спечели първата си световна титла в професионалния бокс, след като победи американката Микая Крепс с разделено съдийско решение в Арлингтън, Тексас. 36-годишната британска боксьорка от сомалийски произход взе двубоя в категория „младша перо“, който продължи 10 рунда.

Али получи две от съдийските карти – 97:92 и 96:93. Третият съдия даде категорично предимство на Крепс с 98:91. Според официалната статистика американката е нанесла 115 точни удара срещу 78 за Али и е имала значително предимство при силните удари.

Али успя да прати Крепс на пода в третия рунд, но до края на срещата американката водеше по общ брой точни попадения. Решението предизвика критики още при обявяването му. Опитният промоутър Лу Ди Бела написа, че Крепс е спечелила двубоя и че разликата е била голяма.

Двете боксьорки са бивши спаринг партньорки и след края на срещата демонстрираха взаимно уважение. „Микая, искам да споделя тази победа с теб, защото ме подложи на изпитание в продължение на 10 рунда“, заяви Али, след като съперничката ѝ също призна уважението си към нея.

„Продължавах да казвам, че съм много изморена, защото темпото ти беше невероятно. Не знам как успях да издържа, затова ти благодаря, че си толкова добра боксьорка“, добави Али.

Али и семейството ѝ се установяват в Лондон през 1992 г., след като напускат Сомалия заради гражданската война. Тя започва да тренира бокс като тийнейджърка в Източен Лондон, а по-късно става първата сомалийска боксьорка, участвала на олимпийски игри. Али представя Сомалия на Игрите в Токио през 2021 г. и става първата мюсюлманка, спечелила английска аматьорска боксова титла.

Историята на Али е в основата на филма „В сенките“, в който участва Джасмин Джобсън, позната от сериала „Топ Бой“. Освен боксьорка тя е посланик на УНИЦЕФ.

Али посвети емоционалната победа и на баща си, починал през май. Тя разказа, че преди мача е останала будна цяла нощ и си е мислела колко много би искала той да я види на ринга.

„Не мога да опиша с думи какво означава това за мен и за цяла Сомалия. Надявам се да съм вдъхновила много млади момичета и момчета да мечтаят смело“, каза Рамла Али.