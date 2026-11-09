Александър Везенков сред 24-ата повикани за мача с Дания

24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на България за евроквалификацията срещу Дания в края на месеца. Срещата от втория етап на предварителните пресявки за Евробаскет 2029 ще бъде на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 ч. в Арена София.



Ето кои са избраните от селекционера Любомир Минчев:



1. Коди Милър-Макинтайър - Олимпиакос (Гърция)



2. Умоджа Гибсън - Барселона (Испания)



3. Константин Тошков - Балкан



4. Лъчезар Тошков - Миньор 2015



5. Момчил Кадиев - Берое Стара Загора



6. Теодор Трифонов - Испанска баскетболна академия (Испания)



7. Павлин Иванов - Балкан



8. Александър Стоименов - Балкан



9. Кръстомир Михов - Берое Стара Загора



10. Мартин Русев - ЦСКА



11. Мирослав Васов - Рилски спортист



12. Борислав Младенов - Черно море Navibulgar



13. Александър Матушев - Спартак Плевен



14. Стефан Михайлов - Спартак Плевен



15. Христо Бъчков - Рилски спортист



16. Иван Спиров - Балкан



17. Йордан Минчев - Манреса (Испания)



18. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)



19. Николай Михайлов - Ботев Академик



20. Емил Стоилов - Палмер (Испания)



21. Константин Костадинов - Остенде (Белгия)



22. Кристиян Занов - Ботев 2012 Враца



23. Цветомир Чернокожев - Черно море Navibulgar



24. Андрей Иванов - Черно море Navibulgar



“Лъвовете” са с баланс от 1-0 в своята група D на предквалификациите за Евробаскет 2029. В същия поток е и Румъния.



Двубоят на националите срещу Дания на 26 ноември (четвъртък) от 19.00 ч. ще бъде предаван пряко в ефира на bTV Action, както и трите срещи на женския национален отбор на България от квалификациите за Евробаскет 2027 в следващите десет дни.

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